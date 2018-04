Siemens ST60 oficiálně představen!

Včera jsme vás informovali o chystaném Siemensu ST60. Výrobce si s uvedením telefonu pospíšil a představil jej oficiálně dnes odpoledne. Siemens ST60 se začne v Evropě prodávat již v průběhu ledna, na našem trhu bude jeho prodej zahájen na začátku února letošního roku. Cena telefonu zatím nebyla stanovena, neměla by se ale příliš lišit od současné ceny předchozího modelu ST55. Ten stojí nedotovaný v síti T-Mobile, kde se exkluzivně prodává, 9 500 Kč včetně DPH. Jako dotovaný je ale o polovinu levnější. Podle dostupných informací bude Siemens ST60 dostupný i ve volném prodeji, ne jen v síti operátorů T-Mobile. Jestli tomu ale tak bude i u nás, zatím nevíme.

Na první pohled žádná změna

Siemens ST60 vypadá na první pohled stejně, jako předchozí model ST55. Stejné jsou i rozměry (98 × 47 × 22 mm) a hmotnost (87 gramů) u obou telefonů. Z dostupných obrázků není zcela zřejmé, jestli se bude lišit barva plastu okolo displeje. Původní model měl plast zabarven do světle zelené barvy, u novinky by měl být zabarven do šedé barvy. Tuto informaci ale budeme moci potvrdit, až budeme mít telefon k dispozici. Naopak již dnes je zcela jisté, že i Siemens ST60 nepochází přímo z vývojových dílen Siemensu, ale navrhla a vyrábí jej tchajwanská společnost Quanta.

Inovace: Java a video

Inovace u modelu ST60 spočívá v implementaci Javy ve verzi MIDP 2.0. Předchozí model ST55 Javu nepodporoval. Novinkou je i podpora nahrávání a přehrávání videosekvencí při rozlišení 160 x 120 obrazových bodů a šesti snímcích za sekundu. Podporované formáty jsou MPEG4 a 3GPP. Neoficiálně se hovoří o vylepšené komunikaci mezi telefonem a osobním počítačem. Z dostupných materiálů ale tuto informaci nemůžeme zatím potvrdit.

Vše další při starém

Další funkce nového Siemensu ST60 odpovídají nabídce předchozího modelu ST55. Telefon je vybaven aktivním (TFT) displejem s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů a podporou 65 000 barev. Telefon disponuje pamětí o velikosti 5 MB, která ale bude pravděpodobně pevně rozdělena pro jednotlivé položky. Integrovaný fotoaparát na zadní straně přístroje nabízí maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů a nabízí čtyřnásobný digitální zoom. Ve výbavě nechybí ani podpora MMS, EMS a SMS a také e-mailový klient. Telefon nabízí i kalendář, budík, kalkulačku, hlasový zápisník, funkci hlasového vytáčení a ovládání funkcí telefonu a také hlasitý odposlech.

Wap je ve verzi 2.0 a nechybí ani GPRS třídy 10 (4+2 timesloty). Telefonu chybí podpora Bluetooth a nenabízí ani infraport. K počítači jej tak lze připojit jen pomocí kabelu, který bude součástí standardního balení. Standardní baterie je typu Li-Ion a má kapacitu 750 mAh.

Zajímavý telefon

Siemens ST60 je zajímavý multimediální telefon který nabízí slušnou paletu funkcí a přidává to, co bylo vyčítáno jeho předchůdci. Pro Siemens to zřejmě není stěžejní model, spíš se jedná o zajímavé rozšíření již tak široké nabídky mobilních telefonů. V každém případě se stále jedná o nejlepší barevný displej v telefonech značky Siemens, vyjma smartphonu SX1. Ještě na konci prvního čtvrtletí letošního roku jsou ale očekávány další nové telefony Siemensu, tentokrát již pocházející z jeho dílen. Jak si ale budou stát v porovnání s modelem ST60 zatím můžeme jen odhadovat, výrobce je ještě nepředstavil.

Jakmile budeme mít Siemens ST60 k dispozici, přineseme vám detailní informace.