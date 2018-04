Siemens ST60 - drobná změna k lepšímu (minirecenze)

Siemens ST60 je na pohled atraktivní mobil s výborným displejem, přesto se jedná v nabídce Siemensu o takovou popelku. Telefon se na mnoha trzích prodává jen u operátora T-Mobile, který si jej u Siemensu vyžádal. Důvod byl jednoduchý, loni na podzim neměl Siemens žádný mobil s kvalitním barevným displejem a integrovaným fotoaparátem. A tak si Siemens vypomohl v daleké Asii a na Tchajwanu si nechal zkonstruovat a následně vyrábět model ST55. A následně si Siemens na Tchajwanu objednal i vylepšený model ST60. Siemens ST55 je s dnes recenzovaným modelem ST60 velmi blízký příbuzný, jsou to téměř jednovaječná dvojčata. Vypadají stejně, umí téměř to samé a i výtky směřují k oběma téměř stejným dílem. Novinka je však vylepšená a to konkrétně o dvě funkce. V praxi má ale význam spíš jen jedna.

Siemens ST60 je spíš Siemens ST55 s novým firmwarem, než úplně nový model. Vzhled obou telefonů je identický a jelikož ani jeden z telefonů nenese na svém krytu typové označení, na první, druhý ani třetí pohled je od sebe nerozeznáte. Pokud nezabrousíte do menu, je jediným rozlišovacím prvkem mezi oběma modely štítek pod baterií, z kterého lze poznat, o který model se jedná. I z tohoto důvodu se nebudeme podrobně věnovat všem funkcím telefonu, které byly popsány v této naší minirecenzi modelu ST55. Druhým důvodem, proč nevěnujeme Siemensu ST60 klasickou velkou recenzi, je aktuální informace, že se tento telefon u nás asi ani prodávat nebude. Respektive, že se možná objeví jen ve volném prodeji a to v omezeném množství.

Vzhled - asijský elegán

Siemens ST60, stejně jako identicky vyhlížející předchozí model ST55, je atraktivní mobil. S dalšími modely Siemensu ale nemá nic společného, není jim tedy ani podobný. Někomu se design tohoto „asijského“ Siemensu líbit bude, jinému třeba ne. Celkově ale lze tento Siemens hodnotit pozitivně. Zpracování telefonu je příkladné, po mechanické stránce mu nelze nic vytknout. Ani klávesnici, která má sice drobná tlačítka, ale dobře profilovaná a s přesným zdvihem. Telefon se dodává jen v jediné barvě a to stříbrné v kombinaci s šedými doplňky. Rozměry telefonu jsou 99 x 47 x 22 milimetrů a jeho hmotnost je 87 gramů, což jsou velmi solidní parametry.

Baterie - horší výdrž

Standardní Li-Ion baterie má kapacitu 750 mAh a telefon by s ní měl podle výrobce vydržet na příjmu až 140 hodin. To není v dnešní době mnoho a náš test to jen potvrdil. Telefon vydržel s půl hodinou volání jen necelé tři dny na příjmu a to je jen velmi průměrný výsledek.

Displej - zatím nejlepší

Jedním z hlavních lákadel Siemensu ST60 je jeho displej. Je barevný, je velký a je povedený. Nemůžeme ho ale považovat za absolutní špičku, některé Motoroly a Samsungy mají displeje lepší. Na druhou stranu většina mobilů na našem trhu má displeje horší.

Displej Siemensu ST60 je suverénní při zobrazování grafiky, ale trochu horší to je s obrazem z fotoaparátu a videorekordéru. Obraz displeje je jasný a ostrý a i barvy jsou syté a výrazné. U Fotoaparátu a video přehrávače/rekordéru ale obraz trpí špatným překreslováním a u videa i vcelku výrazným mapováním.

Displej je opravdu velký; při rozlišení 120 x 160 obrazových bodů má úhlopříčku 47 milimetrů. Displej je aktivní (TFT) a umí zobrazit 65 000 barev. S ohledem na příznivou cenu telefonu (předpokládanou) a známou cenu modelu ST55, který má stejný displej, se jedná o jeden z nejvýhodnějších poměrů ceny a kvality.

Ovládání - je to Siemens, není to Siemens

Je to Siemens a není to Siemens. Jelikož se jedná o telefon navržený a vyráběný pro Siemens na zakázku, není žádným velkým překvapením, že s běžným menu telefonů Siemens nemá nic společného. Do menu se vstupuje stiskem joysticku, který je jinak poměrně přesný. Je ale třeba dát pozor, aby se joystick nezmačknul dvakrát, jinak se okamžitě octnete na Wapu a to konkrétně na T-Zones, pokud budete mít verzi telefonu určenou pro T-Mobile. V tomto případě se budete muset smířit i s všudypřítomnou nezbytnou růžovou barvou T-Mobile.

Hlavní menu je ikonové a vcelku přehledné. Všechna další menu jsou již jen textová a vertikálně řazená. Jejich grafika je poněkud chudá, pro zpestření by se hodily alespoň nějaké ikonky. Pro rychlý vstup k vybrané funkci lze zvolit i pravou kontextovou klávesu. Levá je napevno určena pro přístup na T-Zones, stejně jako levý směr joysticku v pohotovostním režimu telefonu. Vše bez dalšího potvrzení, což může být potenciálně velmi drahé. Překlep nebude nikterak výjimečný. Pravý směr kopíruje funkci pravé kontextové klávesy, směrem nahoru je k dispozici menu hlasového vytáčení a směrem dolů telefonní seznam.

Telefon disponuje automatickým zámkem klávesnice. Ten ale funguje jen, pokud nejste někde v menu telefonu. Pak se zámek neaktivuje. Trochu zdržující je i nutné opětovné potvrzení funkce pod pravou klávesou včetně nabídky na změnu této funkce. Jinak se ale s telefonem pracuje docela pohodlně. Klávesnici telefonu lze zablokovat i ručně.

Telefonování a zprávy

Při telefonování jsme s Siemensem ST60 nenarazili na žádné problémy. Zvuk je čistý a i dostatečně hlasitý. Bez výhrad je i citlivost mikrofonu. Telefonní seznam přístroje pojme 250 záznamů. To se může zdát málo, ale jednotlivé záznamy jsou vícepoložkové a nabízí hodně záznamů. Ke každému jménu lze přiřadit tři čísla, kompletní adresu včetně PSČ e-mail a také webovou adresu. Kontakt lze přiřadit i skupině volajících a lze k němu přiřadit fotografii a vyzváněcí melodii. To by mělo většině zákazníků stačit.

Při psaní SMS lze najednou napsat až 1520 znaků. To je hodně ale nesmíte použít český slovník T9, který používá diakritika. Pak se totiž velikost jedné zprávy smrskne na 70 znaků a celkem lze napsat 665 znaků. Telefon bohužel neodpočítává znaky. Psaní SMS je velmi podobné psaní na klasických modelech Siemensu. Díky klávesnici je psaní docela pohodlné, ale pokud budete psát hodně dlouhou zprávu, telefon bude pomalejší a pomalejší. Do paměti telefonu se vejde 100 zpráv.

Při psaní MMS je k dispozici poměrně přehledný editor. Vkládat lze obrázky, fotografie, melodie, zvuky a také videozáznam. Zde jsme na žádný problém nenarazili, jen doplňme, že paměť telefonu na MMS je cca 1 400 kB. Vedle MMS lze použít pro odeslání všech výše uvedených příloh i e-mailový klient. Funguje bezproblémově.

Fotografie a video

První ze dvou inovací Siemensu ST60 oproti předchozímu modelu ST55 je podpora videa. Telefon umí krátké videosekvence jak nahrávat tak i přehrávat. Video má rozlišení 128 x 96 obrazových bodů a jedna nahrávka má přibližně 50 kB a její maximální délka je 13 sekund. Paměť telefonu na videonahrávky je zhruba 1 MB. Další 1 MB je určen pro fotografie, které mohou mít maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Telefon nabízí vytváření vlastních složek pro fotografie.

Jak kvalita videonahrávek, tak kvalita fotografií je jen průměrná. U videí spíš podprůměrná. Již z rozlišení je jasné, že videa jsou určena především pro přehrávání na displejích mobilů a ne na počítači. U videí a fotografií se nám ani moc nelíbil displej, který ale jinak předdefinované obrázky zobrazoval velmi pěkně. Rychlé překreslování mu ale moc nejde.

Data, Wap a připojení k počítači

Zde budeme velmi rychle hotovi. Telefon nemá infraport, Bluetooth a jedinou možností, jak jej spojit s počítačem, je kabel. Ten ale není stejný, jako u jiných modelů Siemensu a my jsme ho neměli k dispozici. Připojení k počítači jsme tak nemohli vyzkoušet. Kabel ale existuje, minimálně v zahraničí tomu tak je.

Wap funguje bez problémů, jen je nutné překousnout všudypřítomné nastavení telefonu pro T-Mobile potažmo na T-Zones (to platilo u testovaného telefonu určeného pro T-Mobile). GPRS je třídy 10, tedy v konfiguraci 4+1 nebo 3+2 timesloty.

Další funkce - a je tu Java

K druhé a poslední inovaci u Siemensu ST60 jsme se dostali až na konci celé minirecenze. Tou druhou inovací je podpora Javy a to konkrétně Javy MIDP 2.0. V testovaném telefonu žádná aplikace nahrána nebyla a my jsme žádnou, speciálně určenou, pro tento model nenašli. Univerzální aplikace do telefony nahrát šly, jako třeba JBenchmark. Podle něj (Jbenchmark 2) má Siemens ST60 výsledek 27 bodů, když další mobil s Java MIDP 2.0 - Motorola V300, který se u nás prodává, dosáhl na 42 bodů. Pro zajímavost, Nokia 6230 dosáhla ve stejném testu výsledku 180. Podprůměrně dopadl Siemens i v klasickém Jbenchmarku s výsledkem 729 bodů.

Z dalších funkcí můžeme zmínit kalendář (kalendář, schůzky, poznámky), kalkulačku, budík a odpočítávání. V telefonu jsou nainstalované i tři hry (nikoliv Java). Nejzajímavější je Tetris, mlácení zajíčků po hlavě - hra Wacko nás moc nebavila a i skládání obrázků stejné barvy ve hře Funny Toogle za chvilku omrzí.

Stojí za to?

Siemens ST60 je atraktivní mobil s dobrým displejem a povedeným designem. Ani výbava není nejhorší, naopak ovládání, respektive struktura menu je jen průměrně řešená. Telefon je až na podporu videa a Javy stejný, jako předchozí model ST55. Podpora Javy prý lze nahrát již do tohoto modelu, alespoň mnohé fanouškovské stránky Siemensu se o tom zmiňují. Toto vylepšení jsme ale nezkoušeli.

Jelikož se s největší pravděpodobností Siemens ST60 u nás nakonec prodávat nebude, nemůžeme hodnotit ani poměr ceny a užitných vlastností. Předpokládaje stejnou cenu, jakou má Siemens ST55, zařadil by se Siemens ST60 do průměru střední třídy - nebo-li mezi multimediálními telefony. Největším nedostatkem je velmi špatná možnost připojení telefonu k počítači a u testované verze pro T-Mobile nás časem začala obtěžovat všudypřítomná růžová barva. Pokud ale operátor telefon dotuje, má na toto „vylepšení“ morální právo. Dalšího převzatého modelu Siemensu se již pravděpodobně nedočkáme, výrobce si jistě vystačí s novým modelem CX65, který je téměř ve všech parametrech lepší.

Jestli jste v dnešní minirecenzi některou informaci nenašli, odkazujeme vás na recenzi modelu ST55. Vyjma videa a Javy se jedná o stejný telefon.

Pokud by se Siemens ST60 u nás přeci jen začal prodávat, budeme vás o tom neprodleně informovat.