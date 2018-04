Siemens ST55 - šikmooký Siemens pro T-Mobile (první informace)

Je to Siemens, není to Siemens - tak se v posledních dnech hádají příznivci značky v mnoha internetových diskusních skupinách. Popravdě, nový Siemens ST55 jako Siemens vůbec nevypadá. Spíš připomíná dnes již legendární Sony Ericsson T68 po drobné kosmetické úpravě, nebo někomu může připomínat mobilní telefony značky Panasonic. Důvodem, proč tato novinka Siemensu nedrží tradiční oblé tvary telefonů této značky, je původ telefonu na dálném východě. Pro Siemens ho bude vyrábět tchajwanská společnost Arima, která patří mezi významné výrobce mobilních telefonů, ovšem nikoliv pod svým jménem. Aktuálně bude Arima vyrábět například několik modelů pro Sony Ericsson. Není známo, jestli Siemens ST55 Arima i navrhla, nebo jestli se jedná o převzatý model jiné konstrukční kanceláře. Podle menu je nanejvýš pravděpodobné, že Siemens tento model nenavrhoval.

Všechny fotografie pocházejí ze slovinského serveru Mobisux.com.

Siemens ST55 je primárně určen pro operátory ze skupiny T-Mobile, tedy i pro jeho českou odnož. U nás, v Německu a v dalších evropských státech, kde T-Mobile přímo působí, by se měla novinka začít prodávat již v září letošního roku, na jiných trzích se možná objeví i ve volném prodeji, ale s největší pravděpodobností s určitým zpožděním. Podle našich informací by měla být předpokládaná cena telefonu velmi příznivá, měla by se pohybovat v rozmezí 8 až 9 tisíc korun. Jako dotovaný bude jistě ještě levnější.

Ačkoliv Siemens ST55 pochází z dálného východu, může se pochlubit výbavou, kterou by mu mohl závidět i leckterý pravověrný model Siemensu. Telefon totiž bude mít TFT displej s podporou 65 000 barev a rozlišením 120 x 160 obrazových bodů. Na zadní straně telefonu je objektiv integrovaného fotoaparátu, která zvládne jak statické obrázky, tak krátké videonahrávky. V případě fotoaparátu by měl být k dispozici čtyřnásobný zoom, videosekvence telefon podporuje ve formátu MPEG-4. Samozřejmostí je podpora SMS, EMS a MMS zpráv.

Nový Siemens je poměrně lehký, jeho hmotnost je 87 gramů, rozměry jsou pak: 97 x 48 x 22 milimetrů. K ovládání slouží pětisměrný joystick a dvě kontextové klávesy. Klávesnice je poměrně malá a výrazně modře podsvícená. Jelikož telefon nepochází z vývojových dílen výrobce, má i jiný systémový konektor, takže současné příslušenství pro telefony Siemens k němu nebude možné použít. Standardní baterie Li-Ion má kapacitu 750 mAh a telefon by s ní měl na příjmu vydržet na jedno nabití maximálně šest dnů.

Hlavní menu je ikonové, ale jestli bude ovládání telefonu stejné, jako i jiných modelů výrobce, zatím nevíme. Z dalších funkcí můžeme zmínit podporu Java aplikací a to ve standardu MIDP 2.0, e-mailový klient, wapový prohlížeč a možnost synchrionizace telefonu s programem Microsoft Outlook. Připojení telefonu k počítači ale bude možné asi jen přes kabel (na sériový port).

Siemens po tomto telefonu asi sáhnul po požadavku T-Mobile na cenově přijatelný multimediální telefon s integrovaným fotoaparátem a TFT displejem. Takový model zatím Siemensu v jeho nabídce chybí, chystaný model MC60 bude patřit spíš mezi low-endy a na trh se dostane také později, než model ST55. Siemens převzatým modelem ST55 reaguje na chystané telefony konkurence v této kategorii, jako budou Alcatel OT735, Motoroly V300, V500, E390 a V600, některé nové Samsungy a LG a v neposlední řadě i připravované novinky od Sony Ericssonu - Z600 a Z300. Použít převzatý model některého asijského výrobce není žádnou ostudou, Siemens takto získal slušný úspěch s véčkem CL50, Motorola přebírá hned několik modelů najednou (T190/191, E360, E365 a další) a podobně se chovají i další výrobci. Jakmile budeme mít telefon k dispozici, přineseme vám další informace.