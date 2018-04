Siemens ST55 – zadáno pro T-Mobile (minirecenze)

Současná nabídka Siemensu evidentně neobsahuje žádný mobil, který by šlo označit vyloženě jako multimediální a stylový. Tato kritéria dokáže splnit jenom model ST55 – první Siemens s vestavěným digitálním fotoaparátem. Ortodoxní fanoušky značky asi ale příliš nepotěší, že tento mobil nepochází z vývojářských laboratoří Siemensu, ale taiwanské firmy Arima, kde si Siemens zadal vývoj a výrobu celého mobilu. Prvním čistokrevným Siemensem s vestaveným digitálním foťákem by tak měl být až model SX1.

Vše pro T-Mobile

Siemens ST55 budou moci prodávat z počátku pouze operátoři ze skupiny T-Mobile. Ve volném prodeji by se měl ST55 objevit později, nicméně v tuto chvíli není jasné, ve kterých zemích se ST55 (případně s modifikovaným názvem) v nezávislé distribuci objeví. Přímo pod displejem u verze pro operátora najdete logo T-Mobile. Použité barvy zajišťují, že si loga T-Mobile všimnete dříve než loga Siemens mezi reproduktorem a displejem.

Stisk levé funkční klávesy v pohotovostním stavu vás katapultuje rovnou do T-zones (funkci této klávesy nemůže změnit) a ikonky a položky v menu jsou uzpůsobené pro T-Mobile a především T-zones (v mobilu je několik možností, jak se na tento wapový portál dostat, aniž byste si toho stačili všimnout).

V designu Siemens nehledejte

O designu posledních modelů Siemensu se asi nikdo neodváží tvrdit, že by nebyl nápaditý, byť trošku konzervativní. Přesto ale lze vypozorovat typické linie pro Siemensy. Nic takového u ST55 nenajdete, design navrhoval někdo jiný než Siemens. Určitě byste našli několik mobilů, kterým se ST55 podobá, ať už by šlo o Sony Ericsson T68i nebo některé Panasonicy. Siemens ST55 je poměrně hranatý, ale časté používání výrazných zaoblených křivek způsobuje, že tak rozhodně nepůsobí. Design je podle našeho názoru velmi povedený a svěží.

Na ST55 vás asi na první pohled zaujme velmi malá klávesnice a velký displej. Ten má rozlišení 120 x 160 bodů. Je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit až 65 tisíc barev. V menu si můžete nastavit pět úrovní jasu displeje. Displej mobilu je čitelný i na přímém slunečním světle, i když samozřejmě ne tak dobře jako v místnosti. Ani displeje TFT totiž na slunce zatím nestačí.

Klávesnice je malá a to i kvůli miniaturním klávesám. Jednotlivé řady jsou ale oddělené dostatečnou mezerou, takže nemusíte mít strach z přehmatů, klávesnice se dá používat, i když máte trošku větší palec. V recenzi si již budete moci přečíst naše zkušenosti s klávesnicí, nicméně drobné výhrady k ní máme již teď. Klávesy je totiž potřeba dost tisknout, abyste měli jistotu, že mobil stisk zaznamenal. To ani v případě použití systému rychlého psaní T9 rychlopis neusnadňuje, navíc kvůli malým klávesám při pohybu palce po klávesnici trošku ztrácíte orientaci, což se u velkých klávesnic nestává. Je to zkrátka daň za miniaturní rozměry klávesnice.

Na asijské ovládání si zvyknete

Mobil se ovládá čtyrsměrným joystickem s možností stisku dolů a dvou funkčních kláves. Vedle standardní klávesnice na mobilu ještě najdete dvě klávesy – červené a zelené sluchátko. Zelené v menu žádnou funkci nemá, červeným se vracíte o úroveň zpět. Delším podržením se dostanete do pohotovostního režimu.

Levá funkční klávesa je vyhrazena pro spuštění wapového prohlížeče a otevření stránky T-zones. Tuto funkci levé klávesy bohužel nemůžete změnit. To by nebyla taková tragédie – snahu T-Mobile samozřejmě chápeme a u mobilu určeného jen pro jednoho operátora a vyráběného na zakázku to i předpokládáme. Ale za vrchol neslušnosti považujeme skutečnost, že stisk klávesy spustí wapový prohlíčeč, aniž by si mobil vyžádal potvrzení. A prohlížeč spustíte velmi snadno, zvláště když pohnete joystickem doleva, což se vám může kdykoliv stát. Pohyb joysticku do strany totiž vyvolá činnost přiřazenou funkční klávese. Zákazníci tak budou platit za stahování dat, aniž by to chtěli.

Nastavení pravé funkční klávesy si můžete změnit, stačí ji jen stisknout (činnost se vyvolá podržením). Spouštění funkcí mobilu můžete přiřadit i číselným klávesám. Stačí je podržet déle a vybrat ze seznamu nabízených funkcí.

Samotné menu je grafické jen v první úrovni, po stisknutí joysticku. Další úrovně menu jsou již jen textové, s doplňující grafikou v záhlaví. Existuje ale několik výjimek, jako je telefonní seznam nebo třeba album fotografií. Když poprvé vstoupíte do menu, budete mít problém se v ikonkách zorientovat. Vypadají všechny stejně. Po pár hodinách používání už vám ale přestane vadit, že je menu poměrně chudé, a oceníte, že se v něm rychleji zorientuje. Některé položky jsou ale přesto nepochopitelně utopeny v různých podmenu a orientaci občas ztěžuje i mizerný překlad (Jas je přeložen jako Šířka). Je pravda, že nelogické názvosloví je občas i v anglické verzi; německou si hodnotit netroufáme.

Trošku komplikovanější zprávy

Po vstoupení není kurzor na ikoně zpráv, jak to bývá zvykem i u jiných Siemensů (nemluvě o dalších mobilech s podobným menu), ale na ikoně T-zones. Menu zpráv je hned vedle a vybrat si můžete mezi textovými či multimediálními zprávami a e-mailovým klientem. Ten zvládne stahovat e-maily až z deseti schránek. Musíte se mezi nimi ale ručně přepínat; zprávy se stahují do jedné složky příchozí pošty.

V Siemensu ST55 je česká verze systému rychlého psaní T9. Oproti jiným Siemensům nebo mobilům s T9 už ale budete těžko upravovat napsaný text. Napsané slovo už totiž nemůžete znovu vybrat a změnit jej. Při používání T9 se bohužel nedá vypnout diakritika. Trošku nás také rozladil fakt, že když budete psát bez T9, budete jen velmi obtížně psát čárky ve větách. Tečku sice napíšete stiskem jedničky, ale pro čárku musíte podržet klávesu # a potom ze seznamu vybrat joystickem čárku. Komplikovaněji to už skutečně nešlo udělat.

Manažery tento Siemens nezaujme

Siemens se ve své tiskové zprávě chlubí i tím, že Siemens ST55 má i manažerské funkce, jako je organizér. Ve skutečnosti jde o kalendář a seznam schůzek. K dokonalosti ale chybí seznam úkolů a u schůzek je nutné mít možnost nastavit nejen začátek, ale i konec. Nemluvě o potřebě dalších kategorií pro zadávání událostí do kalendáře.

Siemens ST55 ale není manažerský mobil, je určený úplně jiným uživatelům. I když i ti by jistě uvítali, kdyby se mobil dal spojit s počítačem jinak než kabelem (mobil nemá infračervený port) a kdyby se rychlé GPRS dalo použít i pro připojení k internetu, nejen k WAPu. Pokud by snad Siemens ST55 přece jenom měl zaujmout zákazníky z řad náročných uživatelů, potom by musel mít kompatibilní konektor se současnou řadou mobilů Siemens (počínaje S55 a novějšími) a jiné příslušenství než bondovku.

Multimedia jsou základ

Na zadní straně ST55 je objektiv vestavěného digitálního fotoaparátu. Ten má maximální fyzické rozlišení 640 x 480 bodů. Teoreticky máte k dispozici čtyřnásobný zoom. Jenže ve skutečnosti jde pouze o výřez z fyzicky snímaného obrazu o rozlišení 640 x 480, takže při nejvyšším rozlišení nemáte logicky zoom žádný a čtyřnásobný využijete jen při velikosti snímaného obrázku 160 x 120 bodů. Pro MMS, kdy větší obrázek posílat nemusíte, se ale funkce zoom hodí, protože takto můžete poslat detailní záběry, které byste jinak získali jen větším přiblížením ke snímanému objektu nebo oříznutím fotky ve větším rozlišení.

Fotoaparát má poměrně velké možnosti nastavování, od nočního módu přes kvalitu fotografií až po černobílé nebo barevně upravené snímky. Všechny fotografie můžete poslat jako přílohu e-mailu nebo multimediální zprávy. Fotky se v mobilu ukládají do fotogalerií, mezi kterými můžete libovolně kopírovat nebo přesunovat. Bohužel, jedinou možností jak dostat fotky z mobilu je kvůli absenci datového kabelu a infračerveného portu poslání e-mailem nebo multimediální zprávou. Na fotografie máte v mobilu 1,2 MB místa (paměť je ovšem sdílená pro všechna data v mobilu).

Přestože překladatel tupě nazývá fotoaparát kamerou (zřejmě se mu nedoneslo, že anglický výraz camera znamená v češtině fotoaparát, byť toto slovo samo o sobě lze v několika případech jako kamera přeložit), snímat videosekvence ST55 neumí.

Siemens ST55 dnes už samozřejmě podporuje polyfonní vyzváněcí melodie (40 hlasů), které je do mobilu možné stahovat z wapových stránek.

S tímto Siemensem ostudu neuděláte

Siemens ST55 je velmi názornou ukázkou toho, jak se dá udělat povedený mobil, když se začne na zelené louce. Všechny dosavadní Siemensy totiž vycházejí ze svých více či méně úspěšných předchůdců. Většinou to není na škodu, protože některé funkce a vlastnosti telefonů se již podařilo dovést k dokonalosti, ale v jiných případech by nezaujatý pohled velmi pomohl.

Design telefonu je povedený a určitě bude budit zájem. Nikoho na první pohled rozhodně nenapadne, že jde o mobil značky Siemens. Při koupi tohoto mobilu nesmíte očekávat, že ho budete používat k něčemu jinému než volání, posílání zpráv a focení. Drtivé většině majitelů mobilů by tak ST55 měl stačit.

V současnosti neznáme cenu Siemensu ST55 pro český trh, ale můžeme vycházet z cen v Německu. U tamního T-Mobile si můžete ST55 koupit za 350 euro, což je necelých jedenáct tisíc korun (jde o nedotovanou cenu). Česká republika v případě operátorských cen rozhodně nepatří mezi levné země, takže u nás bude ST55 nepochybně o něco dražší, zvláště když u nás platí vyšší sazba DPH oproti Německu. Proto očekáváme, že ST55 bude T-Mobile prodávat nedotovaný za 12 až 13 tisíc korun. Až zjistíme přesnou cenu i termín zahájení prodeje, budeme vás informovat.