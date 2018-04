Siemens SL75 – to nejlepší na konec

Siemens jako značka končí. Nový majitel divize mobilních telefonů Siemensu, tchajwanský Benq, slibuje již od podzimu dosazení svého loga do názvu značky a posléze úplné vypuštění značky Siemens a její nahrazení značkou Benq. Lze i předpokládat, že další nové modely budou plodem spolupráce obou firem, takže dvě novinky z minulého týdne můžeme považovat za poslední, nebo jedny z posledních, pod hlavičkou Siemensu.

Obě novinky se povedly, ale mnohem lepší dojem na nás zanechal stylový luxusní model SL75, než manažerský telefon Siemens S75. Ten má sice lepší výbavu, ale jeho design je nemastný neslaný. Ve skutečnosti sice vypadá lépe než na obrázcích, přesto jej nelze hodnotit lépe než jako průměrný. Siemensu S75 se budeme podrobně věnovat v příštích dnech, dnes vám představíme model SL75.

Vysouvací mobil? No přeci Siemens!

Ten se opravdu povedl. Je důstojný pokračovatel celé řady Siemensu s vysouvací konstrukcí. Této koncepci nyní sice vládnou především jihokorejští výrobci, ale není úplně všeobecně známo, že s touto konstrukcí přišel jako první právě Siemens. Je to již hodně dávno, ještě koncem minulého století, kdy Siemens představil úplně první vysouvací model SL10. Na svou dobu revoluční přístroj moc úspěchů nesklidil, přesto se po pár letech ukázalo, že Siemens měl dobrou myšlenku a kráčel dobrým směrem.



Oficiální fotografie.

Bohužel pro něj, přímého nástupce Siemens SL10 neměl a před třemi lety si vysouvací konstrukci vypůjčila Nokia a slavila s ní úspěch u modelu 7650. Následovala smršť modelů různých výrobců, převážně asijských, kteří potřebovali nějakou změnu za véčkové telefony. Se zpožděním reagoval i Siemens s modelem SL55 a následně SL65. Ne že by se ani jeden z nich vyloženě nepovedl, ale nebyl to ani nikterak zázračný úspěch. Ani jeden z modelů nemohl konkurovat lépe zpracovaným přístrojům například od Samsungu.



Oficiální fotografie.

Černá, bílá nebo stříbrná?

To nový model SL75 je jiná káva. Již na první pohled je jasné, že se jedná o luxusní telefon. Naopak u předchozí dvojice modelů to evokovala jen cenovka, samotné telefony nikterak luxusně nepůsobily. Siemens se poučil. Použil lepší materiály, dal si práci s precizním zpracováním a povrchovou úpravou. Výsledek se podařil na výbornou.

Ať se jedná o černou, bílou nebo stříbrnou variantu, v každé to telefonu sluší. Nejdecentnější je stříbrná, která nemá tak lesklý povrch, naopak černá a bílá verze vypadají jako nalakované a navíc s vysokým leskem. Celek dotváří množství precizně zpracovaných detailů, jako jsou boční klávesy, zadní zrcátko, nebo celá klávesnice. U ní nezapomněl výrobce ani na dobrou ergonomii. Klávesnice je výrazně lepší než u obou předchozích modelů, dokonce lze říct, že je to jedna z nejlepších klávesnic u vysouvacích mobilů. Je to i tím že je telefon o něco větší, aniž by se ale jednalo o zbytečně přerostlý mobil. Rozměry telefonu jsou: 92 x 48 x 23 milimetrů a jeho hmotnost je: 99 gramů.

Luxusní materiály, špičkové zpracování

Výhrady nemáme ani k zpracování. Přestože jsme zkoušeli první prototypy, byla jejich konstrukce pevná, nic nikde neskřípalo, kryt baterie neměl žádnou vůli. Naopak, u některých vzorků téměř nešel sundat. Jedničku si Siemens zaslouží za vysouvací mechanismus. Ten je perfektní – stejně dobrý, jako u luxusních modelů Samsungu. Zde je opět velmi znatelný pokrok oproti předchozím modelům. Horní část telefonu je velmi tenká, což opět působí luxusním dojmem, navíc velmi elegantně je zpracovaná i vnitřní část přístroje po odsunutí.

Celkově je telefon výrazně zakulacený a vzdáleně tak připomíná své asijské konkurenty. Není to ale vyložená kopie, spíš se jen výrobce inspiroval u již prodávaných telefonů této koncepce. Nejvíce se nám líbila černá verze, která ale díky lesklému povrchu není příliš praktická. Stříbrná verze je nenápadná, bílá varianta bude v prodeji až později a sáhnou po ní pravděpodobně především ženy.

Co chybí ve výbavě

Výbava telefonu je bohatá, ale oproti modelu S75 mu pár drobností (pro někoho podstatných) chybí. Tak především telefon nemá paměťové karty, což poněkud snižuje užitnou hodnotu MP3 přehrávače. Paměť přístroje má kapacitu „jen“ 52 MB. To sice pro vše ostatní bohatě stačí, na MP3 skladby je to ale málo. Druhou funkcí, která telefonu pravděpodobně chybí, je podpora profilu u Bluetooth pro použití stereofonních Bluetooth sluchátek. Ve specifikaci modelu tato funkce není, zástupci značky na prezentaci naopak tvrdili, že stereofonní Bluetooth sluchátka podporována budou. V testovaných vzorcích byl použit firmware z modelu S75, takže těžko hodnotit, vyzkoušet vystavená sluchátka nebylo možné – nebyla funkční.

Naopak ve výbavě nechybí EDGE (třída 10). Siemens SL75 je tak spolu s modelem S75 druhým telefonem výrobce s podporou EDGE. Samozřejmě nechybí ani GPRS (také třídy 10) a telefon je třípásmový. Kompletní přehled výbavy a detailní parametry přístroje najdete v tomto článku. Z těch důležitých funkcí vzpomeňme Bluetooth, e-mailový klient, MP3/AAC přehrávač, 1,3 megapixelový fotoaparát a nebo schopnost nahrávat videozáznamy.

Inovace v menu

Menu telefonu se zásadně neliší od menu starších modelů výrobce. Několik odlišností v něm ale najdeme. Hlavní menu je tradičně ikonové, na displej se vejde 12 ikon – po čtyřech ve třech sloupcích. Ikonky jsou nyní hezky vyhlazené, ne tak kostrbaté jako u jiných modelů výrobce. Další úrovně menu jsou textová, v zásadě tedy žádná změna. Jiné je ale například menu telefonního seznamu. V něm se lze nyní pohybovat jak vertikálně tak horizontálně. Horizontálně jsou k dispozici záložky a není tak nutné vracet se z některých položek o úroveň nahoru. Tak je to nejen v menu telefonního seznamu, ale i v menu textových zpráv a v menu galerie. Něco podobného jsme již viděli v menu modelu CL75, ale v trochu jiném provedení.

Úpravu menu chválíme, je to rozhodně krok správným směrem. Je ale otázkou, jestli bude mít tradiční menu telefonů Siemens svou budoucnost, nebo se na něj podívá nový vlastník značky, společnost Benq a přepracuje ho k obrazu svému. To v této chvíli nevíme a pravděpodobně to dost dobře neví ani u Siemensu.

Trochu přestřelená cena

Siemens SL75 je atraktivní stylový mobil vyšší třídy. Výrobce pro něj plánuje zaváděcí cenu 13 000 Kč včetně daně. To není málo, spíš velmi hodně. Siemens je sice znám nadsazováním cen u nově představených modelů, v tomto případě ale trochu přestřelil. Dnes už málokterý mobil stojí přes 10 000 Kč, jen s výjimkou vybraných chytrých telefonů. No a tak soudíme, že i Siemens SL75 se pokorně zařadí mezi zástup ostatních mobilů a bude stát maximálně 10 000 Kč.

Konkurenci budou Siemensu SL75 dělat nové i trochu starší modely Samsungu, nebo třeba nově představená Nokia 6111. Mezi nimi se nový Siemens neztratí a to jak po stránce výbavy, tak po stránce designu a zpracování.

Další fotografie: