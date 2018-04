Siemens SL75 – nejhezčí vysouvací mobil toho umí hodně

Tak trochu jako vzpomínku na staré časy můžeme nahlížet na Siemens SL75. Sice se jedná o relativně nový model, ale značka kterou nese, již vlastně neexistuje. Jak je všeobecně známo, prodal loni koncern Siemens svou divizi mobilů tchajwanské společnosti Benq. Ta také nyní všechny produkty bývalé značky Siemens prodává. Vedle toho začne v nejbližší době nabízet i nové modely, které již ponesou společné logo Benq-Siemens.

Siemens SL75 navazuje na předchozí modely SL55 a SL65. Ve všech případech se jedná o mobily vysouvací konstrukce. Ta je dnes velmi módní a sluší se připomenout, že jí vymyslel právě Siemens. Úplně prvním vysouvacím mobilem na světě byl Siemens SL10, na kterého si možná ještě mnozí vzpomenou. Model SL75 již má své nástupce, které nová značka představila na veletrhu Cebit. - více zde



Siemensy SL55, SL65 a SL75

Vzhled - rozený elegán

Vysouvací Siemens SL75 patří do kategorie stylových mobilů nejvyšší třídy. Telefon byl představen loni v létě a tak se není čemu divit, že má zakulacený tvar a je relativně baculatý. Mánie tenkých a hranatých mobilů přišla až koncem loňského roku, Siemens Sl75 se jí vyhnul. Jenže to nemusí být vůbec žádná nevýhoda, právě naopak. Za chvíli bude na trhu plno tenkých vysouvacích mobilů od Samsungu a LG. V této záplavě podobných přístrojů pak bude Siemens SL75 vyčnívat.

Siemens si při navrhování modelu SL75 dal hodně záležet. Ač nezapře příbuznost s předchozí dvojicí SL55 a SL65, představuje mnohem vyšší třídu mobilů. Zpracování je excelentní, povrchová úprava dokonalá. Doporučujeme si podrobně prohlédnout fotografie, nebo si telefon dobře prohlédnout v prodejně. Výrobce si pohrál s každým detailem a telefonu to jen prospělo. Model SL75 dal zapomenout na „německou“ strohost jiných přístrojů Siemensu. Jenže živá voda přišla pozdě a Siemens SL75 je labutí písní značky. Nutno podotknout, že elegantní a pyšnou labutí.

Celý mobil je příjemně zakulacený, jako by měl úplně přesně padnout do dlaně. Zadní strana je plochá, přední pak mírně vypouklá. Po celém obvodu na obou částech telefonu najdeme chromovanou lištu. Ta vynikne po vysunutí přístroje, kdy velmi elegantně rámuje numerickou klávesnici. Ta je také stříbrná a ve stejné barvě jsou vyvedena boční tlačítka, navigační klávesa a ploška na zadní straně telefonu. V kombinaci s lesklým černým tělem telefonu se jedná o velmi elegantní kombinaci.

Některé detaily je zbytečné popisovat, musí se vidět na vlastní oči. Za pozornost stojí boční klávesy, zadní strana horní části telefonu, klávesnice i další detaily. Komu by se černo-stříbrná barevná kombinace nelíbila, může zvolit variantu bílou. A kdo nemusí šetřit a chce něco extra, může se poohlédnout po speciální variantě Escada. Ta září zlatou barvou, ale cenovku má více něž dvojnásobnou, oproti běžné verzi telefonu. – více zde

Displej - známe i lepší

Displej Siemensu SL75 se chlubí rozlišením 132 x 176 obrazových bodů a do světa září 262 000 barvami. Při úhlopříčce 46 mm se jedná o dobrý ale nikoliv špičkový displej. Displej má dobrý jas i kontrast a bez problémů jej přečtete i když na něj nebudete koukat přímo zpředu. Trochu vadí mřížka, kterou nelze přehlédnout. Na trhu jsou v současné době již lepší displeje a to i ve třídě, kam patří tento vysouvací Siemens.

Při psaní SMS se na displej vejde až 12 řádků, při čtení pak o dva méně. Font je v tomto případě relativně malý. Jako u jiných modelů výrobce, i nový vysouvák nabízí zvětšení fontu. Ten je pak gigantický a neruší jej žádné grafické vymoženosti. Akorát se v tomto režimu vejde na displej jen jedna položka menu.

Baterie - solidní výdrž

Siemens SL75 se dodává s baterií Li-Ion s kapacitou 750 mAh. Výrobce udává, že na jedno její nabití vydrží telefon na příjmu až 300 hodin, nebo vydrží až 300 minut hovoru. Jako obvykle se jedná o nadsazené hodnoty. V našem testu vydržel Siemens SL75 na příjmu čtyři dny a to včetně dvaceti minut hovoru. To je dobrý výsledek, mírně nad průměrem, kterého dosahují jiné mobily podobné výbavy.

Ovládání - vše při starém

Kdo si potrpí na tradiční podobu menu telefonů Siemens, bude s tímto modelem spokojen. Menu odpovídá nabídce již prodávaných modelů a liší se jen v nepodstatných drobnostech. Podobné menu mají i některé novinky Benq-Siemensu, další si pak do společného podniku přinesly menu telefonů Benq.

V ikonovém hlavním menu najdeme 12 položek. Pro potvrzení slouží prostřední klávesa, pravé kontextové tlačítko slouží pro návrat, levé pak zprostředkuje další nabídky pro vybranou položku. Hlouběji zanořené položky menu jsou převážně textové a vertikálně řazené. Někdy ale telefon i v těchto menu nabídne k textovému popisku ikonu a v někdy je nabídka rozšířena o horizontálně řazené záložky. Příkladem budiž menu telefonního seznamu.

Postěžovat si můžeme nad chybějícím hlasovým ovládáním. Někomu ho nahradí možnost rychlého přístupu k položkám pomocí číselných zkratek. Jenže položky menu nejsou očíslované a tak je nutné si zkratky pamatovat. Praktičtější variantu usnadnění ovládání nabízí menu nejpoužívanějších funkcí. Toto menu si pak můžeme schovat třeba pod kontextovou klávesu.

Naopak žádné výhrady nemáme ke klávesnici. Jak funkční klávesy, tak numerická klávesnice neskrývají žádná nemilá překvapení. Spíš naopak, mezi mobily Siemensu má tato novinka jednu z nejlepších klávesnic. Drobnou pochvalu zaslouží výrobce i za vyhlazené ikonky a jinou grafiku v menu. Jenže to je u jiných mobilů zcela samozřejmé…

Telefonování - to je seznam jak má být

Když si pořídíte Siemens Sl75, můžete s naprostým klidem zahodit všechny možné adresáře, kde uchováváte kontaktní údaje. Siemens je v tomto směru přeborníkem. Ke každému kontaktu v paměti přístroje, kam se jich vejde 500, lze uložit až 43 dalších položek! Nemá cenu všechny vyjmenovávat, uložit lze snad úplně všechno.

Telefon si poradí najednou s kontakty na kartě SIM i v paměti jeho samého. Vybrané kontakty z menu přístroje pak lze uložit do speciálního rychlého seznamu. Nechybí ani třídění kontaktů do skupin. Kontakty lze mezi paměťmi kopírovat a nebo je odesílat pomocí Bluetooth na jiný mobil nebo do počítače.

Siemens SL75 disponuje hlasitým odposlechem. K němu nemáme žádné výhrady, stejně jako k reprodukci hovoru při běžném telefonování. Samozřejmostí jsou vyzváněcí profily a to včetně profilu letadlo. Jako vyzváněcí melodii lze použít i skladbu ve formátu MP3. Komu by to bylo málo, může si své přátele a známé nahrát na video a to pak přiřadit k jejich kontaktu. Až zavolají, budou se z displeje usmívat.

SMS - bez překvapení

Ani při textové komunikaci nám Siemens SL75 nepřipravil žádná nemilá překvapení. Při psaní SMS (a samozřejmě i MMS a e-mailů) lze použít slovník T9. Nepoužívá diakritiku a tak zprávy nezkracuje. Při psaní se odečítají znaky a samostatně se zobrazuje počet již napsaných dílčích zpráv. Celkem může být jedna textovka složena až z devíti zpráv. Navolit lze velikost fontu v editoru zpráv, na výběr jsou tři velikosti.

Editor multimediálních zpráv doznal oproti starším modelům výrobce dílčích změn. Telefon umožňuje pořízení všech multimédií přímo z editoru. Jedna MMS je omezena 300 KB, to však odpovídá běžným standardům. Nadstandardní je naopak možnost automatického přidání podpisu a oslovení. Telefon pak nabízí i načasování odeslání zprávy.

Siemens SL75 disponuje velmi dobrým e-mailovým klientem. Poradí si až se šesti účty, s protokoly SMTP a POP3, problémy mu nedělá ani čeština, ani nejrůznější přílohy. Bohaté jsou i volby stahování – buď celých e-mailů nebo jen hlaviček – a nechybí ani možnosti třídění, nebo zadávání dalších limitujících faktorů při stahování.

Fotoaparát - šedý průměr

Nový vysouvací Siemens má 1,3 megapixelový fotoaparát s pětinásobným digitálním přiblížením. Při fotografování doporučujeme dávat si dobrý pozor na správné držení telefonu. Čočka fotoaparátu je na zadní straně telefonu umístěna poměrně nízko a tak hrozí časté orámování snímku některým z prstů.

Pro fotografování za zhoršených světelných podmínek připravil výrobce pomocné diodové světlo. Na krátkou vzdálenost pomůže, ale od půlmetru dál jeho účinnost rapidně klesá. Fotoaparát umožňuje nastavení vyvážení bílé, několika barevných efektů, nebo jasu v sedmi krocích. Nechybí ani noční mód nebo možnost přidání rámečků (pouze pro snímky v nižším rozlišení) a samospoušť.

Kvalita pořízených fotografií nevybočuje z průměru, snímky jsou neostré a barevné podání není příliš věrné. Pro momentku z cest nebo do zprávy MMS to ale stačí. Se Siemensem SL75 můžeme nahrávat i videa a to v maximálním rozlišení 176 x 144 obrazových bodů. Videa mohou mít zvukový doprovod, ale jejich maximální délka nepřekročí jednu a půl minuty. Pro nahrávání videa platí stejná nastavení jako pro fotografování.

Další funkce - chybí paměť

Siemens SL75 má docela slušný multimediální přehrávač. Skladby ve formátu MP3 dokáže přehrávat na pozadí, k ovládání přehrávače nemáme žádné vážnější připomínky a překvapivě dobrý zvuk poskytuje i reproduktor. Navíc do sluchátek hraje mobil stereofonně. Jenže v útrobách přístroje se skrývá jedna důležitá zrada. Siemens SL75 totiž nepodporuje paměťové karty a vnitřní paměť telefonu má kapacitu jen 58 MB. To sice bohatě stačí pro fotky a vejde se do ní i pár písniček, celé album ale jen stěží.

Kdo si potrpí na zábavu, využije Javu MIDP 2.0. Telefon již z výroby nabízí několik aplikací: Fotoeditor, recepty na koktejly, download asistent, přehled tísňových linek po celém světě a příznivci golfu ocení aplikaci pro záznam výsledků. Samozřejmostí jsou i tři hry. A navíc se domníváme, že v Javě jsou i běžné funkce, jako je kalkulačka, převodník, stopky a odpočítávač.

Velmi povedený je organizér. Nabízí denní, týdenní a měsíční náhled, se sice poněkud jednoduchým zobrazením, o to lépe se s ním ale pracuje. Ve výbavě nechybí ani hlasový zápisník, poznámkový blok, nebo položka pro vzdálenou synchronizaci.

Pro připojení mobilu k počítači lze použít Bluetooth a nebo, když si zákazník připlatí, i USB kabel. Ten se s telefonem nedodává, na rozdíl od CD se synchronizačním softwarem. Potěšující zprávou je přítomnost EDGE ve třídě 10 a ve stejné třídě nabízí nový Siemens samozřejmě i GPRS.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Design

Výbava

Výhodná cena Proč ho nekoupit? Malá paměť

Horší displej Kdy? V prodeji Za kolik? 7 990 Kč včetně DPH

Siemens SL75 je stylový mobil s velmi atraktivním designem, perfektním zpracováním a velmi dobrou výbavou. Výrobce musíme pochválit za jeho smysl pro i ten nejmenší detail. Siemens SL75 se vzhledem vymyká jiným mobilům na trhu, které spíš sázejí na ostré hrany a tenký design. To Siemens vyznává úplně jinou filozofii, což by mu mohlo přinést dostatek zájemců.

Telefonu můžeme vytknout displej s relativně malým rozlišením a hrubším rastrem. Je škoda, že výrobce do vysouvací novinky nevměstnal slot pro paměťovou kartu. Takto je integrovaný MP3 přehrávač prakticky nevyužitelný. Jinak k telefonu nemáme žádné další závažnější výhrady, absenci hlasového ovládání mu velkoryse odpouštíme.

Cena novinky je relativně příznivá. Za 8 000 Kč se sice dají koupit i výrazně lépe vybavené mobily, ale většinou s mnohem menší porcí originality a elegance. Komu by základní verze nestačila, může sáhnout po luxusní verzi Escada ve zlaté barvě. Zaplatí za ní ale více než dvojnásobek ceny běžného modelu.