Siemens SL65 – vlajková loď německého výrobce (recenze)

Siemens začal koncem léta krátce po sobě prodávat hned dva špičkové modely. Zahájení prodeje modelu S65 se očekávalo, byl totiž představen již na jaře. Naopak Siemens SL65 byl představen teprve v červnu a tak je jeho brzké uvedení do prodeje příjemným překvapením. Případné zájemce ale může odradit jeho vyšší cena.

Siemens SL65 je aktuálně nejdražším modelem Siemensu a tento primát mu vydrží minimálně do doby, než se začne prodávat model SK65, představený teprve začátkem srpna. Siemens SL65 je dražší než model S65, který je přitom o něco lépe vybaven. To je ale záměr výrobce, vysouvací SL65 je prémiový model kombinující styl a bohatou výbavu. Tak je také nutné na tento mobil nahlížet, ne každý zákazník poměřuje výrobky jen podle nejbohatšího soupisu jejich výbavy.

Vzhled – více hran

Siemens SL65 je o poznání větší než předchozí model SL55. Je také hranatější a možná je i méně pohledný. Kompenzuje to výbavou, k té se ale dostaneme až později. Telefon se bude dodávat ve dvou barevných provedeních, ve verzi Ebony a ve verzi Ivory, kterou jsme ale neměli k dispozici. Verze Ebony kombinuje stříbrnou a černou barvu. Většina telefonu je stříbrná, černá je podstatná část přední strany a pruh probíhající přes boky na záda telefonu. Telefon je celý vyroben z plastu a jeho zpracování je bezchybné. Kryty měnit nelze.

Na přední části telefonu je dominantním prvkem barevný displej, pod kterým jsou všechny funkční klávesy a nad ním elegantní mřížka reproduktoru. Ve spodní části telefonu je rozměrná alfanumerická klávesnice. Fotoaparát je umístěn na zádech telefonu a pro Siemens standardní systémový konektor, je tradičně ve spod telefonu.

Rozměry telefonu jsou 90 x 47 x 20 mm a jeho hmotnost je 98 gramů. Nový Siemens se asi každému líbit nebude, především osloveným dívkám a ženám se víc líbil předchozí model SL55, který je oblejší. Naopak pánové, kteří více dbají na výbavu, v naší minianketě dali přednost novince.

Displej – není vůbec špatný

Fotogalerii displejů Siemensu SL65 naleznete zde.

Siemens SL65 má aktivní displej s rozlišením 130 x 130 obrazových bodů a úhlopříčkou 42 milimetrů. Displej umí zobrazit 65 000 barev a jeho kvalita je podobná, jako třeba u displeje modelu S65. Displej je ale menší a má i menší rozlišení. Oproti předchozímu modelu SL55 je displej o několik tříd lepší, což ale platí o všech aktuálních modelech výrobce.

Někdo displejům nových Siemensů vyčítá hrubší rastr a má pravdu. Rastr opravdu není tak jemný, jako třeba u displejů některých Motorol nebo Samsungů, ale jinak je s nimi plně srovnatelný co se jasu, kontrastu a sytosti barev týče. Možná kdyby Siemens trochu změnil grafiku menu a použil jiný font, vypadal by displej ještě lépe. Displej lze přečíst i na přímém slunečním světle a je částečně čitelný i bez podsvícení.

Podobně jako u modelu S65 je hlavní menu telefonu decentně provedené s černobílými ikonami. Barevně vybarvená je jen aktivní ikona. Poměrně strohé, ale plně v duchu tradic výrobce, jsou i další menu, vždy jen v textové podobě. Displej lze samozřejmě vylepšit obrázky v podobě tapet a to včetně fotografií vlastnoručně pořízených. Siemens nabízí i komplexní témata, opět v poměrně střídmém duchu.

Baterie – průměrná výdrž

Výdrž baterie nového Siemensu není nikterak oslňující. V našem testu telefon vydržel na jedno nabití baterie necelé tři dny s asi čtvrthodinou hovoru. Výrobce u telefonu uvádí výdrž v pohotovostním stavu až 230 hodin, tedy necelých deset dnů. To je ale zcela nereálná hodnota, přestože námi testovaný telefon pocházel z předvýrobní série a u produkčních kusů může být výdrž o trochu delší, než jaké jsme dosáhli v našem testu. Baterie použitá v telefonu je typu Li-Pol a má kapacitu 700 mAh.

Ovládání – výborná klávesnice

Pokud by si někdo stěžoval, že je telefon větší, než předchozí model, měl by také porovnat jejich alfanumerické klávesnice. Velmi pravděpodobně by větší rozměry novince odpustil. Alfanumerická klávesnice telefonu je totiž výborná. Klávesy jsou rozměrné, dobře tvarované a mají přesný stisk. O něco horší to je ale s joystickem. Je sice poměrně přesný, ale v těle telefonu příliš zapuštěný. Joystick doplňuje na horní straně telefonu obvyklá sestava funkčních kláves: dvě kontextové klávesy, tlačítka pro příjem a ukončení hovoru a speciální klávesa pro vstup do adresáře, nebo na Wap. Trojice tlačítek je i na levém boku telefonu.

Ovládání telefonu je plně v duchu tradice značky. Joystikem se dostanete do menu, joystickem se v menu pohybujete a opět stiskem joystiku potvrzujete zvolenou funkci. Pravá kontextová klávesa většinou slouží pro další volby u vybrané položky, levá kontextová většinou doplňuje potvrzovací funkci joysticku. Jako korekční klávesa tradičně funguje červené tlačítko. Jednotlivými stisky vždy o úroveň zpět, krátkým podržením do pohotovostního režimu. Při procházení menu telefonu lze použít pohyb joysticku směrem doprava jako potvrzení položky a naopak směrem doleva pro návrat o úroveň výš.

Jak je u Siemensu zvykem, po chvíli nečinnosti v menu se telefon přepne do pohotovostního režimu, což může být někdy nepříjemné. Naopak pomocnou ruku při ovládání telefon nabízí v podobě programovatelné levé kontextové klávesy a bočního tlačítka. V obou případech v pohotovostním režimu telefonu. Někomu pak může vadit, že ani tento nový Siemens nenabízí hlasové ovládání a vytáčení. Telefon lze ovládat i v zavřeném stavu, ale samozřejmě jen do té chvíle, než budete potřebovat alfanumerickou klávesnici. Po zavření telefonu se klávesnice automaticky zablokuje, pokud si tedy tuto funkci nevypnete. Odblokování je možné postupným stiskem červeného tlačítka a pravé kontextové klávesy. Otevření a zavření telefonu může doprovázet zvuk, který může být velmi hlučný a otravný. Záleží, jakou melodii si pro tento účel vyberete, telefon vás nechá nastavit i běžnou vyzváněcí melodii.

Telefonování – telefon musíte otevřít

Na rozdíl od Samsungu E800/820 je potřeba nový Siemens SL65 při hovoru otevřít. V zavřeném stavu s ním není možné telefonovat, pokud nebudete mít k telefonu připojenou osobní HF sadu. Pak lze telefonovat i se zavřeným telefonem. Otevřením telefonu lze hovor přijmout, zavřením ukončit. Samozřejmě že i u zavřeného telefonu lze hovor odmítnout a zmačknutím pravé kontextové klávesy je možné ztišit vyzvánění, aniž by byl hovor odmítnut.

Zvuk reprodukovaný telefonem je velmi čistý a i dostatečně hlasitý v hlučném prostředí. Nový Siemens disponuje hlasitým odposlechem. I při jeho použití je zvuk perfektní a handsfree lze použít i v jedoucím autě.

Telefonní seznam přístroje je perfektní. Vejde se do něj 1000 jmen a ke každému vyčerpávající množství záznamů: příjmení, jméno, tři telefonní čísla, faxové číslo, dvě e-mailové adresy, odkaz na internetovou stránku, přezdívku, ID uživatele, jeho ICQ či AIM, informace o zaměstnání, připomenutí narozenin a adresu. Adresa může obsahovat položky: ulice, PSČ, město a země. Dále lze ke kontaktu přiřadit obrázek nebo fotografii. Oboje (jedno či druhé) se pak zobrazí při příchozím hovoru na displeji. Kontakty lze třídit do skupin volajících, kde je možné zvolit vyzváněcí melodii, případně i další parametry. Vyzváněcí melodii bohužel u samotného kontaktu není možné vybrat. Při vyhledávání v seznamu lze použít filtr, pomocí kterého je možné zobrazit třeba jen kontakty s fotografií. Vyhledávat lze nejen podle příjmení, ale třeba i podle jména, nebo firmy. Telefon neumí pracovat zároveň s pamětí na SIM a v přístroji.

Vyzváněcí melodie jsou čtyřicetihlasé, zvuk je kvalitní, standardní nabídka melodií je ale docela nezajímavá. Další melodie lze do telefonu nahrát, podporovány jsou formáty WAV a MID. Telefon samozřejmě umí i vibrovat, případně zároveň vibrovat i vyzvánět. Pomocí infraportu lze odesílat a přijímat kontakty.

SMS, EMS, MMS – bez háčků a čárek

Díky alfanumerické klávesnici, kterou jsme již chválili, se zprávy na Siemensu SL65 píší velmi dobře. Další dobrou zprávou je, že telefon při použití slovníku T9 nepoužívá diakritiku a tak zprávy nezkracuje. Jedna SMS může mít až 760 znaků. Telefon při psaní znaky odečítá a i ukazuje, do kolika jednotlivých zpráv bude SMS rozdělena. Paměť telefonu pojme 100 zpráv, další je nutné ukládat do archivu, který má kapacitu odpovídající volné části sdílené paměti telefonu. A ta je přes 10 MB. Při psaní a čtení zpráv se na displej vejde šest řádků standardního písma. Při psaní ale lze font zmenšit či zvětšit. Při čtení zpráv je ale k dispozici jen standardní velikost písma.

Editor MMS je přehledný a je přímo z něj možné pořizovat fotografie, videozáznam, nebo hlasové poznámky u kterých je možné zakázat přeposílání. E-Mailový klient má pět účtů. Podporuje protokoly SMTP, POP3 a IMAP4. Lze si zvolit, zda bude klient stahovat jen hlavičky, nebo celé zprávy. E-maily se stahují od nejstarších k nejnovějším a maximální velikost zprávy je 99 KB. Lze odesílat a přijímat přílohy. Ty kterým telefon nerozumí, ale v telefonu samozřejmě otevřít nejdou. Odesílaný e-mail může mít maximálně asi 2 500 znaků.

Připojení k počítači, Wap

Ukázky programu Mobile Phone Manager naleznete zde.

Siemens S65 lze připojit k počítači pomocí kabelu, nebo přes infraport. Bluetooth v telefonu nenajdeme, jediným novým modelem výrobce s touto technologií tak zůstává model S65. Pro synchronizaci telefonu s počítačem je určen software Mobile Phone Manager, tedy stejný produkt, který je dodáván i ke koncernovým sourozencům S65, CX65 a M65. Telefon podporuje i SyncML.

V Siemensu SL65 je GPRS třídy 10 a Wapový prohlížeč 2.0. V telefonu je hardwarový modem, telefon tedy lze použít pro přístup k internetu. Wapový prohlížeč je přehledný, což ale neplatí o jeho nastavování. Zde je asi nejlepší využít nastavení pomocí řídící SMS na stránkách výrobce.

Fotoaparát – překvapivě dobrý

Integrovaný fotoaparát Siemensu SL65 má VGA rozlišení a je umístěn na zadní straně telefonu, těsně nad krytem baterie. A to je kámen úrazu. Při držení telefonu se tak velmi často nechtěně do záběru dostane i prst, protože právě tak se telefon drží nejlépe. Aby prst v záběru nebyl, je potřeba telefon držet co nejníže, vlastně jen za spodní část a to není příliš ergonomické.

Ukázky pořízených fotografií a videonahrávku naleznete ve fotogalerii zde.

Fotoaparát nefotí špatně, výsledky jsou v rámci své kategorie nadprůměrné. Obraz není v rozích zkreslený, jak je u konkurence obvyklé, není ale příliš ostrý. Po drobné úpravě v počítači ale lze pomocí Siemensu SL65 pořídit překvapivě dobré fotografie. Pro noční focení ale telefonu chybí blesk. Ten dodává výrobce jako příslušenství a připojuje se k systémovému konektoru.

Fotoaparát dává na výběr vedle VGA rozlišení ještě tři další formáty. Dva nejmenší se hodí pro posílání MMS. Vedle rozlišení snímku lze nastavit už jen vyvážení bílé (automaticky, exteriér, interiér) a přímo při snímání jas ve třech krocích každým směrem. Zoom je čtyřnásobný, jedná se ale jen o výřez.

Siemens SL65 umí natáčet i videosekvence. Maximální délka nahrávky je 30 sekund a nahrávka je ve formátu 3GP. Kvalita nahrávky je průměrná.

Další funkce

Další výbava telefonu odpovídá jeho koncernovým sourozencům, modelům M65 a CX65. Kalendář nabízí měsíční, týdenní a denní náhled, v posledním případě s nastavením kdy má začínat den. Jinak lze nastavit i začátek týdne a víkendy. Při zadávání lze vybírat ze šesti druhů událostí a lze nastavit i opakování upozornění. Úkolovník nabízí přehled událostí, u kterých si lze odškrtnout jejich splnění.

Kalkulačka má dva režimy. Jednoduchý na základní počty a rozšířený režim, v kterém jsou k dispozici i mocniny, odmocniny a paměť. Diktafon je limitován jen volnou pamětí telefonu, tak se do něj vejde třeba i několik hodin záznamu. Stopky a odpočítávač jsou pro Siemens tradiční funkce, stejně jako budík s opakováním.

Siemens SL65 podporuje Javu MIDP 2.0. V testovaném vzorku nebyla od výrobce předinstalována žádná hra ani aplikace. U prodejních verzí by ale v telefonu mělo být několik her a i aplikací.

Sečteno a podtrženo

Siemens SL65 je stylový mobil s nadprůměrnou výbavou. Kdo očekává maximum funkcí, sáhne po jiném modelu, například po Siemensu S65. Kdo dává přednost stylu, ale nechce přijít o bohatou výbavu, bude s novým Siemensem spokojen.

Design telefonu sice není tak povedený, jako tomu bylo u předchozího modelu SL55, ale na druhou stranu je novinka mnohem lépe vybavená a má i výrazně lepší displej. Příjemným překvapením pro nás pak byl fotoaparát, respektive kvalita fotek, které produkuje.

Druhou část recenze Siemensu SL65 najdete zde.

Siemens SL65 mnoho konkurentů na trhu nemá. Lze mezi ně počítat nový Samsung E800/E820, což je také vysouvací telefon a také některá véčka od Samsungu a Motoroly. Mnohdy ale s vyšší cenou. Konkurenci musí nový Siemens hledat i ve vlastních řadách. To samé co on umí i modely CX65 a M65. Oba jsou mnohem levnější, chybí jim ale jeho šarm a styl. Nový vysouvací Siemens SL65 se prodává již několik dnů a jeho cena se pohybuje okolo hranice 12 000 Kč za nedotovaný telefon.