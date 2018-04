Siemens SL55: Velikonoční vajíčko z Bavorska (první dojmy)

O novém Siemensu SL55 toho bylo napsáno poměrně hodně. První informace o něm pronikly na veřejnost již na konci loňského léta, oficiální premiéru si ale odbyl až v březnu letošního roku na veletrhu CeBIT. V minulých dnech jsme pak měli možnost tento klenot z Mnichova krátce vyzkoušet. Zde jsou naše první dojmy.

Na jednom jsme se v redakci shodli jednohlasně: SL55 je opravdu krásný telefon. Malinký, pohledný, luxusně provedený. Přesně takový, jaký ve výrobním programu Siemensu chyběl. Dámy budou nadšené, ale líbit se bude i pánům, jeho design totiž není vyzývavě obscénní, ale decentně excentrický. Výborný dojem z celku podtrhují detaily, jako je mřížka reproduktoru nebo tvar bočních tlačítek.

Siemens SL55 je vysouvací telefon. Není to tedy véčko, které ve většině případů využívají výrobci pro minimalizaci rozměrů. Na jednu stranu je to výhoda, na druhou nikoliv. Telefon v zavřeném stavu vypadá elegantněji než většina véček, hladké linie nenarušuje žádný kloub a telefon si vystačí s jedním displejem. Naopak i ta nejmenší véčka mají z principu své konstrukce pohodlnější klávesnici a mohou mít i větší displej. Vysouvací klávesnice není žádnou novinkou a za jejího průkopníka se může právem považovat právě Siemens. Ten již před lety nabízel model SL10, který se taktéž vysouval. Moc úspěšný ale nebyl a kdekdo si mohl myslet, že tato koncepce skončila v propadlišti dějin. Chyba lávky, Nokia ji loni oprášila u svého chytrého telefonu 7650 a odstartovala tak novou módu. Té se nejdříve chytili Korejci u Sky Telecom následováni tamní první ligou v podobě Samsungu a LG. A nyní je tady i vnuk zakladatele trendu, Siemens SL55.

Ten se od ostatních vysouvacích telefonů ale podstatně liší. Nokia 7650 je velký telefon kategorie smartphones, korejské vysouvací telefony (všechny zatím jen pro CDMA sítě) jsou někde na pomezí chytrých a stylových mobilů. Siemens SL55 je naopak velmi malý a lehký. To ale neznamená, že je hloupý, ba právě naopak. Je to jeden z nejchytřejších stylových mobilů současnosti.

Zavřený Siemens SL55 přímo vybízí k pohrávání v dlani. Hladké tvary, které nic nenarušuje; ani anténa, ani žádná vystouplá tlačítka. Měli jsme k dispozici šedou verzi telefonu, existuje ale i červená, která se asi bude více líbit dámám, „naše“ šedé provedení je neutrálnější. To se ale týká jen předního panelu, boky a zadní část telefonu jsou matně stříbrné. Tlačítka jsou z průhledného plastu a telefon zdobí chromované doplňky. Na přední části je to ovál okolo displeje (téměř přes celou přední část telefonu) a na zadní straně přístroje najdete elegantní kovovou ozdobu přes celou délku krytu baterie. Samotná baterie je součástí zadního krytu a jedná se o Li-Ion článek s kapacitou 500 mAh. Výdrž telefonu na jedno nabití by měla podle výrobce být až 200 hodin v pohotovostním režimu, nám ale telefon nevydržel ani polovinu této doby. Rozměry SL55 jsou 81,6 x 44,5 x 21,9 mm a jeho hmotnost je 79 gramů.

Rozevřením se telefon prodlouží zhruba o třetinu, což je přesně velikost alfanumerické klávesnice. Ta je tak poměrně malá, což ale platí o všech klávesách telefonu. Je to asi nejpodstatnější nedostatek celého přístroje. Klávesnice je mechanicky kvalitní a jejím tvůrcům musíme přiznat dobrý nápad. Na první pohled netradiční povrch všech kláves eliminuje nevýhodu jejich malého rozměru, takže se na klávesnici docela dobře píše. Každá klávesa je uprostřed vystouplá, díky čemuž bezpečně poznáte, kterou z nich právě mačkáte. Opticky bude ale váš prst překrývat minimálně čtyři klávesy najednou. Už méně se nám líbila funkční tlačítka pod displejem. Sice opět mají ten správný ergonomický tvar, ale především čtyřsměrný kříž nám připadal hodně nejistý. Telefon jsme však měli jen krátkou chvíli, majitel mobilu si možná zvykne.

Posuneme se od tlačítek trochu výš, kde je barevný displej, nyní s podporou 4 096 barev a rozlišením 101 x 80 obrazových bodů. Kdo to pozná na první pohled, má orlí zrak. Nám se při pohledu na menu vybavil Siemens S55, jehož displej umí jen 256 barev. Naštěstí u fotografií, obrázků a třeba u her je již větší barevá škála patrná na první pohled a ku prospěchu věci. Nevýhodou displeje je jeho hrubý rastr, který opět „vynikne“ především v menu u malých ikonek. Bohužel, v tomto směru má konkurence nad Siemensem stále navrch.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde najdete 35 detailních obrázků displeje Siemensu SL55.

Ovládání telefonu je snadné a kdo má se Siemensy nějaké zkušenosti, bude se cítit jako ryba ve vodě. Menu je téměř stejné jako u S55, logika ovládání jako u většiny telefonů této německé značky. Výhodou je možnost ovládat některé funkce telefonu i v zavřeném stavu. V něm lze jak vytáčet čísla, a to i ze seznamu, tak lze hovor samozřejmě i přijmout. Mikrofon totiž není pod krytem, ale na spodku telefonu u systémového konektoru, reproduktor pak nabízí i hlasitý odposlech. V zavřeném stavu lze i číst příchozí poštu, telefon dokonce nabídne i možnost odpovědi, ale v tomto případě se již rozevření telefonu nevyhneme. Mimochodem, telefon lze vysunout a zavřít pohodlně i jednou rukou a ještě si k tomu vyslechnout krátký zvukový doprovod.

Výbava SL55 je špičková. Kopíruje výbavu top modelu S55, chybí pouze Bluetooth. V telefonu tak najdeme infraport, GPRS (4+1 timeslot; u S55 je konfigurace 4+2), hlasitý odposlech, diktafon, možnost hlasového vytáčení, dynamickou paměť a třeba možnost připojení externího fotoaparátu QuickPic. S tím souvisí podpora MMS zpráv, telefon ale umí i EMS. V této chvíli ale nemá cenu výbavu telefonu detailně hodnotit, měli jsme k dispozici předprodejní verzi mobilu a ne vše fungovalo tak, jak by asi mělo. Zatím vás tedy odkážeme na recenzi modelu S55, kterou najdete zde.

Siemens SL55 je atraktivní telefon, který uspokojí nejen příznivce značky. Je alternativou pro ty zákazníky, kteří nechtějí véčko, ale klasický mobil je už nezaujme. Oproti véčkům má SL55 několik výše uvedených výhod, nevýhodou je nutnost blokovat klávesnici (lze i automaticky) a poměrně malá klávesnice. Výbava je minimálně stejně tak dobrá jako vzhled. Bluetooth snad většina zájemců oželí.

SL55 by se začne prodávat v průběhu května tohoto roku a jeho cena by měla kopírovat cenu modelu S55, tedy zhruba 15 000 Kč za nedotovaný a neblokovaný telefon. Konkurenci bude nový Siemens hledat jen stěží. Mohla by jí být Nokia 8910i, která je ale dvojnásobně drahá a oproti Siemensu také podstatně konzervativnější. Soupeře tak může Siemens hledat hlavně mezi véčky Samsungu, především mini véčko S300 s dvěma barevnými displeji by se s SL55 mohlo utkat o přízeň zákazníků. Obdobná by měla být i jeho cena.

Podrobnou recenzi SL55 vám přineseme, jakmile budeme mít k dispozici telefon s prodejní verzí českého firmwaru.