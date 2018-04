Siemens SL55 - Tak to je on! (fotografie telefonu)

Siemens SL55 se opravdu připravuje. Tuto informaci bylo možné v kuloárech zaslechnout již při nedávné premiéře modelu S55 v New Yorku. Oficiálně zatím Siemens o SL55 mlčí, ale podle našich informací se jej dočkáme zřejmě na březnovém CeBITu, možná ještě dříve. SL55 nahradí již zastaralý model SL45(i), který přes své přednosti již nemůže soupeřit s konkurencí ve své třídě. Nejvíce nejasností bylo okolo vzhledu a tvaru novinky. Podle první fotografie se mělo jednat o vysouvací telefon po vzoru Nokie 7650, které by také měla novinka Siemensu přímo konkurovat. Podle posledních fotografií, které uveřejnil německý internetový magazín Siemensinfo.de, je zřejmé, že tomu opravdu tak bude a pokud lze věřit všem uveřejněným fotografiím a obrázkům, můžeme se těšit na netradiční a opravdu malý telefon.

Detailní technická specifikace přístroje zatím není známa, což platí jak o rozměrech, tak o velikosti přístroje. Z fotografií můžeme jen odhadovat, že šířka přístroje bude zhruba stejná, jako u nového modelu S55, tedy zhruba 42 mm, možná o malinko více. Na výšku bude SL55 ještě o něco menší, než S55, přibližně 80 mm. Kolik ale bude mít novinka v pase, odhadnou zatím nelze, stejně jako nelze odhadnout jeho hmotnost. O výbavě novinky bude platit, že bude mít úplně všechno, co má model S55 a k tomu pár vylepšení navíc. Lepší bude displej, který by měl podporovat až 4 096 barev (což je současný standard manažerských mobilů evropské provenience - Motorola T720 a A830, Nokia 7650, 3610, 7210 a 6610) a telefon by měl mít přímo v sobě integrovaný fotoaparát, který bude zřejmě na zadní straně telefonu. Z obrázků je patrné, že na vysouvací klávesnici budou jen alfanumerická tlačítka, zbytek ovládacích prvků bude přístupný i u zavřeného telefonu.

Na podrobnější informace si budeme muset ještě nějakou tu chvíli počkat, zatím se můžete podívat na zatím jediné dostupné fotografie, které pocházejí ze serveru Siemensinfo.de. Jejich kvalita není valná (fotografie nejsou nijak upravované), ale první dojmy o vzhledu telefonu si z nich udělat můžete. Je dost dobře možné, že fotografovaný telefon není ani funkční vzorek, ale jen maketa. Podle našich informací však telefon opravdu takhle vypadat bude, i když do premiéry se ještě nějakých těch změn můžeme dočkat. Jakmile budou dostupné nějaké další informace, okamžitě vás o nich budeme informovat.