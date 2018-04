Siemens SL55 - premiéra se blíží (další obrázky telefonu)

O novém luxusním Siemensu SL55 jsme vás již několikrát informovali. Koncem léta se na některých německých serverech objevil první obrázek telefonu a před pár dny jsme vám nabídli i jeho první, poněkud nepovedené fotografie. Dnes již víme, že telefon bude představen možná už na konci listopadu tohoto roku (nejpravděpodobněji 25. listopadu), ale do prodeje se dostane až v roce příštím.

Podrobnou technickou specifikaci telefonu zatím neznáme, ale podle všech dostupných indicií by měl mít vše, co nabízí před nedávnem představený model S55 a navíc by měl mít i integrovaný fotoaparát. Ten se nám ale na dostupných obrázcích nepodařilo objevit, což ale ještě nemusí nic podstatného znamenat. Obrázky pocházejí z prezentace Siemense a neukazují všechny detaily přístroje, jedná se jen o kresby. Telefon by ale měl přesně takhle vypadat, a to včetně dvou barevných variant, modré a krémově bílé.

Siemens SL55 by také měl mít lepší barevný displej než model S55, který umí zobrazit jen 256 odstínů barev. Displej by měl umět zobrazit 4 096 barev, ale stále jen v pasivním provedení. Konstrukce telefonu nápadně připomíná současný multimediální hit Nokii 7650, ale podle dříve zveřejněných fotografií by měl být výrazně menší a snad i lehčí než právě Nokia 7650. Vysouvací telefon ale není u Siemensu žádnou novinkou, již před lety se jím mohl pyšnit model SL10, který měl také „barevný“ displej se čtyřmi barvami.

Na podrobnější informace si budeme muset ještě pár dnů, či týdnů počkat. Tu by si se Siemensem SL55 měl odbýt také minimálně jeden další mobil, nejpravděpodobněji nový odolný telefon. Jestli to bude nástupce modelu ME45 a tudíž bratr modelu S55, nebo telefon vycházející z některého low-endového modelu zatím nevíme, Siemens veškeré informace úzkostlivě drží pod pokličkou. Některé zdroje se však přiklánějí spíš k první variantě. V každém případě se však příznivci značky mají na co těšit.

Za poskytnutí obrázků děkujeme panu Hertlauerovi z Rakouska.