Siemens SL55 klepe na dveře. Známe většinu technických údajů!

O novém Siemensu SL55 jsme informovali již několikrát. Naposled jsme vám nabídli poměrně povedené fotografie tohoto telefonu. Dnes pro vás máme podrobnou technickou specifikaci této novinky, několik obrázků manuálu k telefonu a pro zájemce i odkaz na celý manuál.

Začít můžeme s fyzickými parametry tohoto vysouvacího telefonu. Již z obrázků bylo patrné, že přístroj bude velmi malý. To potvrzují i papírové údaje o jeho rozměrech (81,6 x 44,5 x 21,9 mm) a hmotnosti 79 gramů. Podle dostupných informací víme také, že baterie bude Li-Pol s kapacitou 500 mAh, ovšem údaje o výdrži na jedno nabití zatím výrobce neprozradil. Rozvržení ovládacích prvků na telefonu je patrné z jednoho z obrázků, dodejme, že podle manuálu bude možné nastavit i „otevírací a zavírací“ melodii a její hlasitost. Zašoupnutí krytu také může sloužit jako zámek klávesnice.

Výbava nového Siemensu bude velmi podobná již prodávanému modelu SL55. Již dnes je však jasné, že některé funkce, které se dříve tomuto telefonu připisovaly, přístroj podporovat nebude. Na telefonu nenajdeme integrovaný fotoaparát, bude však možné připojit externí fotoaparát QuickPic IQP-500 s integrovaným bleskem. Díky tomu bude telefon samozřejmě podporovat MMS zprávy a samotné fotografie bude možné pořizovat ve dvou rozměrech. Ten lepší bude mít rozlišení 640 x 480 obrazových bodů, ten menší, vhodný pro MMS zprávy, bude mít rozlišení 160 x 120 obrazových bodů.

Bohužel, podle posledních informací nebude mít Siemens SL55 ani paměťovou kartu a ani nebude mít integrované Bluetooth. V případě paměti si bude majitel muset vystačit s tou, která je k dispozici v samotném telefonu. Budeme-li předpokládat, že telefon bude mít stejnou paměť jako model S55, jejíž velikost by měla být 1 MB. Paměť bude sdílená, takže kapacita jednotlivých záznamů bude záviset na celkovém množství uložených souborů. Maximálně se do telefonu vejde 500 kontaktů a ke každému bude možné přiřadit až pět čísel, internetovou adresu, dva e-maily, poštovní adresu a upomínku o narozeninách. Stejně tak maximální počet záznamů pro poznámky, či pro záznamy v diáři je 500. Nechybí ani paměť na SMS zprávy, kapacita by opět měla být stejná jako u S55, tedy na 60 zpráv. Jedna zpráva bude moci být dlouhá až 760 znaků.

Novému Siemensu nebude chybět ani množství dalších funkcí, známých právě z modelu S55. V krátkosti si tedy připomeneme e-mailového klienta, synchronizaci s programy Outlook a Lotus Notes, wapový prohlížeč, podporu Java aplikací, práci ve třech GSM pásmech (900/1800/1900 MHz), devět skupin volajících a mnohé další. Pro kompletní přehled funkcí klikněte buď na recenzi modelu S55, nebo si stáhněte celý manuál, který najdete na Siemensinfo.de. Jak již bylo uvedeno, bluetooth bude v SL55 chybět, asi se do tohoto malého telefonu čip již nevešel, majitelé si budou muset vystačit s připojením k počítači přes infraport, nebo pomocí kabelu.

Premiéra Siemensu SL55 by se měla podle našich informací odehrát buď koncem února letošního roku, nebo o pár dnů později v rámci veletrhu CeBIT, který proběhne v německém Hannoveru v první polovině března. Cenu přístroje zatím neznáme, jeho prodej by měl být zahájen přibližně na přelomu března a dubna letošního roku, počítejme však raději spíš s druhou polovinou dubna, i když příjemné překvapení nelze vyloučit. Siemens SL55 bude jistě atraktivním mobilem, který kombinuje přitažlivý vzhled, malé rozměry a bohatou výbavu. Absenci bluetooth lze oželet, více výtek se asi bude snášet na barevný displej, který bude podle všeho stejný jako u modelu S55. V každém případě se ale siemens SL55 zařadí mezi nejzajímavější telefony na trhu.