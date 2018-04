Siemens SL55 - bude výrazně menší než Nokia 7650 (první povedené fotografie telefonu)

První povedené fotografie nového Siemensu SL55 se včera objevily na některých německých serverech věnovaných telefonům značky Siemens (Siemensinfo.de a Club-siemens.de). Na fotografiích je vidět funkční telefon a to dokonce i v rozebraném stavu, takže je více než pravděpodobné,že se s takto vyhlížejícím přístrojem opravdu setkáme na pultech prodejen. To však bude až přibližně v březnu příštího roku a předpokládaná zaváděcí cena by se měla pohybovat okolo 15 000 Kč za nedotovaný telefon. I to se zdá být jako vcelku odpovídající odhad, protože další novinka, Siemens S55, bude stát asi o tři tisíce méně.

Z fotografií jsou patrné i některé další skutečnosti, které zatím nejsou z oficiálních zdrojů potvrzeny. Především, telefon asi opravdu nebude mít integrovaný fotoaparát a pokud budete chtít fotit, budete muset k SL55 připojit přídavný fotoaparát, jako k Siemensu S55. Nepříjemným zjištěním je i informace o displeji novinky. Ten bude mít jen 256 barev a bude s největší pravděpodobností identický s displejem Siemensu S55.

Naopak dobrou zprávou jsou rozměry telefonu. Na jedné z fotografií můžete porovnat SL55 s Nokií 7650, která je taktéž vysouvací. Nový Siemens je výrazně menší, ale má i menší displej a nemá fotoaparát. Bude ale mít slot na paměťové karty (MMC), takže si do telefonu budete moci nahrát mp3 skladby, nebo množství Java aplikací. Celkově by Siemens SL55 měl umět přesně to samé, jako Siemens S55. Oficiální představení Siemensu SL55 by mělo proběhnout příští pondělí (25.11.2002).