Siemens SL55 – šperk mezi mobily (recenze)

Siemens SL 55 byl jedním z nejočekávanějších mobilů loňského roku. Na internetu se rozpoutala urputná sháňka po prvních fotografiích prototypu, spekulovalo se na téma "technické parametry". Vysouvací SL 55 navazuje na řadu Siemensu SL (45, 42/i) - tyto mobily se pohybovaly na pomezí stylových a manažerských mobilů. Novinka také stojí na tomto pomezí, svým designem ale rozhodně směřuje k mobilům stylovým. Tvarem i vysouvací konstrukcí (tu použil Siemens už u staršího SL 10) patří mezi absolutní designovou špičku. Funkčně vychází mobil z předchozího Siemensu S55, prostředí a ovládání je prakticky identické.

"To je mimík!"

Tak nazvala jedna známá mobil po jeho prvním spatření. Telefon vás okamžitě zaujme svou malou velikostí – v zavřeném stavu ho hravě skryjete do dlaně, do koženého pouzdra na Nokii 6210 se vejde téměř dvakrát.

Tělo mobilů má příjemně oblé hrany, displej a funkční tlačítka jsou rámována stříbrným oválem. Dolní čtvrtina tohoto oválu dokonce přímo dvě tlačítka tvoří: zelené a červené sluchátko. Pokud přehlédneme černou výplň oválu odshora, zaujmou nás v horní částí tři oválné otvory, za nimiž se skrývá reproduktor. Pod stříbrným nápisem SIEMENS je displej, který může být v klidovém stavu také černý (inverzně je na něm zobrazeno jméno operátora či výborně čitelné analogové hodiny). Čerň displeje právě vytváří dojem kontrastu tmavého oválu a vnějších hran.

Pod displejem jsou umístěna kontextová tlačítka, zmíněná sluchátka a čtyřsměrový kurzor. Tato tlačítka do sebe tvarově zapadají, a vytvářejí tak jakousi změť ovládacích prvků. To je pro ergonomii ovládání nebezpečné – podobný shluk tlačítek pod displejem má třeba Philips Fisio 820 – uvidíme, jak se s tímto nebezpečným místem Siemens vyrovnal.

Zadní strana mobilu nese kapkovitý ozdobný prvek, jeho funkce v mechanickém zacházení s mobilem nám nebyla zprvu zřejmá. Jeho o něco hrubší povrch, který má větší tření, totiž pomáhá při otevření mobilu. Palec tlačí na vrchní část přístroje a díky ozdobné kapce ukazováček po povrchu dolní části neklouže.

Na pravém boku najdete infračervený port, který má tvar nepravidelného oválu stejně jako dvě funkční tlačítka na levém boku. Tyto prvky nejsou tvarově shodné, nepodobají se ani kapkovité ozdobě na zadní straně. Cílem při jejich navrhování bylo pravděpodobně působit rozmanitě, nepravidelně.

Na horní a dolní zaoblené ploše zato nenajdeme nic zajímavého – nahoře poutko pro zavěšení na krk (dost masivní, netřeba se bát jeho utržení), na dolní ploše úzký systémový konektor nového typu (není kompatibilní se starším Siemensy). Malá tečka vedle něj upozorňuje na přítomnost mikrofonu, který se tedy nezavírá dovnitř, a zůstává tak plně funkční i v zavřeném stavu.

Po otevření zadní stěny zjistíte, že je kompaktně spojena s baterií. Vyjímání je zprvu problematické, západka krytu je velmi malá. Baterie s krytem je navíc fixována trnem, který je součástí těla mobilu a otvorem v baterii ji prostupuje – fixuje ji, zamezuje jejímu posouvání. SIM karta se vyjímá poměrně problematicky, protože na úložný šuplík zbylo velmi málo místa. Kartu je třeba trochu ohnout.

V redakci jsme testovali šedou variantu mobilu, která se prodává pod názvem Titan. Na trhu bude také tmavě červená varianta (Ruby Red). Neměli jsme možnost srovnat telefony v reálu, nicméně se nám červená varianta zdá více vhodná pro dámy, je víc "chic".

"To je nádhera!"

Další výrok mé známé komentoval vzhled mobilu po jeho otevření. Klávesnice pokračuje v elipsovitých motivech mobilu – tlačítka jsou opět uzavřena do černého oválu, tvarově do sebe opět zapadají. Řady tlačítek tvoří křivky, jakési "čtyři úsměvy" nad sebou. (Podobně vypadala už klávesnice u Siemensu S55.) Kvůli těmto geometrickým pravidlům jsou ovšem tlačítka dolní řady menší.

Slovo "nádhera" vás po prvním otevření mobilu napadne, zvlášť pokud jste v temnějším prostředí. Podsvícení klávesnice je totiž velmi kvalitní, čísla a písmena jsou pěkně vidět, ale díky prosvíceným mezerám mezi tlačítky vynikají i ony "křivky-úsměvy". O něco hůř, ale přesto dostatečně jsou podsvíceny klávesy pod displejem. Pokud s mobilem pracujete, ale právě nezadáváte údaje, podsvícení klávesnice i displeje po asi 13 vteřinách pohasne, poté po několika vteřinách zhasne úplně. V zavřeném stavu podsvícení po zmíněné době pohasíná zcela, jak je u Siemensů zvykem, zhasíná postupně, utlumuje se.

Design Siemensu SL55 podle našeho názoru se inspiruje svým tvarem i dominantními křivkami v šedesátých letech s jejich oblými a uhlazenými tvary, nenápadnou elegancí. Vzhled tohoto mobilu si začnete opravdu vychutnávat po delší době, časem vám dojde vyváženost tvarů a sladění designérských principů. Toto sladění se týká i ergonomie ovládání telefonu.

Co je malé, to je hezké – je to ovladatelné?

První vaší manipulací s mobilem bude jeho otevření, tedy odsunutí vrchní poloviny s displejem směrem nahoru. Jde to snadno jednou rukou, palec se opírá o hranu pod kurzorovou klávesou, ukazováček je přitisknut na dolní stranu ke zmíněné kapkovité, a my už víme, že též funkční ozdůbce. Telefon klade při otevírání příjemný odpor, je v základní poloze trochu zaklesnut. To samé platí o opačné krajní poloze. Tato mechanická část telefonů bude neustále v provozu, proto slabý odpor v krajních polohách konstrukci mobilu nevyčítáme – naopak je snad příslibem, že se "slide" neochodí. Právě tato pasáž se u prototypu mobilu ještě upravovala.

Jak jsme otevřeli, tak zavřeme. Mužská ruka nemusí opouštět polohu, kterou měla při otevírání. Palcem lze dosáhnou na horní hranu a tlakem na ni mobil zavřít, záleží samozřejmě na délce vzdálenosti mezi roztaženým palcem a ukazováčkem uživatelovy ruky. Způsobů, jak mobil zavřít jednou rukou, je díky jeho drobným rozměrům více, tenhle je nejpohodlnější.

Malé rozměry versus ovladatelnost. Siemens použil jednotný trik – všechny klávesy mají hranu nebo vyboulené místo, právě tyto části tlačítek prst telefonisty cítí. Číselné klávesy mají tvar jakýchsi pyramidek, hrana zeleného a červeného sluchátka vystupuje ze stříbrného oválu. Kontextová tlačítka jsou zase vyboulena, jejich vrchol je právě v místě označující tečky. Kurzorové tlačítko je naopak vypouklé dovnitř, do této prohlubně zapadne bříško palce.

Po chvále hanu. Na číselné klávesnici střed bříška palce, který je nejcitlivější, vždy intuitivně najde vyvýšené místo – alespoň v dolních řadách. V poslední horní řadě se ale často spletete, protože prst nelze posunout výš tak, aby výstupek tlačítka byl skutečně na středu bříška, protože vám brání spodní hrana vrchní části mobilu. A dále: tlačítka mají malý zdvih, což je v pořádku, ale mají poměrně tuhý odpor. Je to nutné, protože i když tlačíte na vrchol jedné klávesy, dotýkáte se kláves ostatních. Při malém odporu byste je velmi často omylem stiskli. Číselné klávesy také docela vržou...

…oproti klávesám pod displejem ovšem vržou docela málo. Pokud si vypnete zvuk tlačítek, slyšíte, že vrže skutečně každičké tlačítko na vrchní části mobilu, to kurzorové bohužel nevyjímaje. Tak si tam ten zvuk raději navolme a zhodnotíme pohodlnost ovládání těchto nejdůležitějších kláves přístroje. Ta je v otevřeném stavu mobilu skvělá. Při stisku vyboulených kontextových kláves se nespletete nikdy. Zelené a červené tlačítko mačkáte zkraje, tam se také splést nemůžete. Výborné zkušenosti jsme měli i s kurzorovým tlačítkem, prst nemusí tuto prohlubeň opouštět – většina menu je prostupná bez užití kontextových kláves, například pravou klávesu "Otevřít položku" zastupuje směr doprava na kurzorové klávese. I v do hlubších úrovní menu se dostanete právě jenom pomocí kurzorové klávesy, v nich pak snadno listujete. Kurzorové tlačítko hodnotíme jako výrazně lepší, než jaké má třeba Nokie 3650. Pokud je ovšem mobil zavřený, je ovladatelnost mnohem horší – klávesy jsou najednou příliš nízko.

Ovládání v zavřeném stavu

Siemens SL 55 má funkčně propracované ovládání v zavřeném stavu. Klávesy odemknete velmi rychle stisknutím červeného sluchátka a kontextové klávesy – tato tlačítka jsou blízko sebe, odemknutí je opravdu záležitostí vteřiny. Dále se z hlavní obrazovky snadno dostanete do seznamu (kurzorem dolu), při podržení kurzoru nahoru čeká mobil na hlasový příkaz (pro funkci či pro vytočení jména), směrem doleva se dostanete do počítadla datového provozu GPRS, směr vpravo jako obvykle supluje pravou kontextovou klávesu, tedy vstup do menu.

Dvě klávesy na levé straně v sobě skrývají více funkcí, protože dolní delší tlačítko je kolébkové. Stisknutím jeho horní části se dostanete do volby vyzváněcích profilů a dále v nich tímto kolébkovým tlačítkem můžete listovat, vybraný profil zvolíte stiskem horního menšího postranního tlačítka. Pokud v klidovém stavu podržíte dolní část kolébkové klávesy, telefon opět čeká na hlasový příkaz či hlasové vytáčení (což představuje dublování ovládacího prvku). Horní postranní tlačítko slouží pro rychlé ovládání hlasového záznamníku. Dlouhým podržením vstoupíte do nahrávání, krátkým do přehrávání záznamů (před přehráváním se mobil ještě zeptá, má-li zapnout hlasité přehrávání, tedy vnější reproduktor).

V jednotlivých menu lze kolébkovou klávesou položkami listovat a menší klávesou jednotlivé položky označovat (například v seznamu kontaktů). Na tyto operace jsou malé klávesy ale příliš malé, k těmto operacím je využijí snad jen útlé ženské prsty.

Ovládání v otevřeném stavu

Ze základní obrazovky vstupujete do menu pravou kontextovou klávesou. První úroveň menu je grafická, položky jsou tvořeny animovanými ikonami, další úrovně mají podobu textových seznamů. Někteří uživatelé tyto dvě nesourodé formy kritizují, jde však spíš o zvyk. Pohyb v menu je možný dvěma způsoby. Buď kurzorem přejdete na určitou položku a volíte pravou kontextovou klávesou vybrat (a váš prst bohužel musí kurzorovou klávesu opustit, v hlubších úrovních menu tomu tak není). Nebo použijete klávesovou zkratku – ikony odpovídají rozložení kláves 1 až devět, klávesou 5 tedy například volíte prostřední ikonu menu.

Aniž byste vstupovali do menu, můžete využít velké množství dalších klávesových zkratek. Na jednotlivá číselná tlačítka lze navolit vlastní uživatelské zkratky – dlouhým podržení kterékoliv z kláves vstoupíte do seznamu, v němž této klávese přiřadíte určitou funkci. Nechybí další siemensovké zkratky: podržení * - vypnutí a zapnutí všech tónů, a to i při vyzvánění (v této chvíli to lze učinit i pravou kontextovou klávesou, nápis MikrVyp je ovšem dost nesrozumitelný, mělo by být ReprVyp, což je také pěkný nápis). Při vypínání všech tónů zkratkou máte možnost pravou kontextovou klávesou přepnout na oznamování pípnutím. Stisknutím * a pravé kontextové klávesy vstupujete do profilů. Přidržením křížku se blokuje otevřená klávesnice. Přidržením + a stiskem pravé kontextové klávesy vstoupíte do seznamu číselných předvoleb pro jednotlivé země.

Další možnost, jak se rychle dostat k funkcím v nižších úrovních menu, je "Moje menu", tedy uživatelský seznam oblíbených funkcí. Do tohoto uživatelského menu se dostanete po vstupu do hlavního menu levou kontextovou klávesou. Tedy z hlavní obrazovky jednoduše a rychle: pravá (hlavní menu), levá (uživatelská menu).

Displej

Siemens SL55 má 4096 barev a od více uživatelů jsme již slyšeli, že to díky hrubému rastru (101 x 80), tedy počtu bodů, které displej má, není moc vidět. V jednotlivých menu nepocítíte rozdíl oproti staršímu S55, který měl jen 256 barev, kvalita displeje je patrnější při hrách či po nahrání barevných tapet a animací na displej. Práce s MMS bude na novince rozhodně příjemnější.

V plné velikosti obrázku uvidíte hrubý rastr displeje

Podsvícení je kvalitní. Autor má pro toto hodnocení poměrně subjektivní měřítko: ve tmě si úplně v pohodě posvítíte na zámek u dveří. Pokud nejste ve tmě, ale naopak na slunci, bude vám jasné, že máte v ruce mobil s pasivním displejem. Jeho body nesvítí, ale jsou zdrojem světla zespoda prosvěcovány. A jakmile se slabounký zdroj světla setká se slunečním svitem, je jasné, kdo vyhrává.

Velmi se nám líbila barevná schémata, která můžete pro všechna menu nastavit. Tři jsou v telefonů integrována, ale další lze nahrávat. Na serveru Siemens-Info najdete spoustu dalších schémat, můžete si vytvořit i vlastní. Schématu přidáte při stahování koncovku .col, poté jej do mobilu odešlete třeba přes infraport. Schéma z adresáře Data Objects (tam se datové soubory vždy přijímají) rovnou spusťte, schéma se pro další použití automaticky přesune do adresáře Colour scheme.

Velkou jedničku si Siemens zaslouží za perzonalizaci displeje při hůře vidící lidí. Všechna menu, jako obvykle u Siemensu, lze zobrazovat velkým písmem. Číslice při vytáčení jsou dostatečně velké. Například v seznamech vykonaných, přijatých a ztracených volání se po volbě "číst" pomocí levé kontextové klávesy údajů pro ztracený hovorú dostatečně zvětší. Stisknutím # lze měnit velikost písma ve wapovém prohlížeči.

Velké pole působnosti nabízí kreativním jedincům volby pozadí a log operátorů. Siemens umí pracovat s obrázky .jpg a .gif upravenými na bodovou velikost displeje (101 x 80). Velký výběr souborů obojího typu pro SL55 najdete také na výše zmíněném serveru. U složitějších .gif animací se jejich pohyb (alespoň zpočátku) oproti originálu výrazně zpomalí. Animace i obrázky můžete použít i jako uvítací pozdravy či pozdravy při vypínání mobilu.

Kliknutím na obrázek otevřete velkou fotogalerii displeje Siemensu SL55

Telefonování

Jak jsme již zmínili, je po funkční stránce Siemens SL55 velmi podobný staršímu bráškoví S55, zde najdete jeho podrobnou recenzi.

Jakmile uskutečníte první hovor, uvědomíte si, že máte v ruce dražší telefon. Kvalita reprodukce je bezvadná. Hovory snadno přepnete kontextovými klávesami do handsfree, které je použitelné i na nejvyšší hlasitosti, což nebývá pravidlem. Navíc citlivý mikrofon zachytil v handsfree režimu i repliky člověka, který seděl dva metry od mobilu.

Mobil nespravuje kontakty na SIM kartě a v paměti mobilu společně – musíte si vybrat. Ty první se nazývají Telefonní seznam, ty druhé Adresář. Do paměti mobilu uložíte 500 kontaktů, tyto údaje sdílí paměť o velikosti 1,62 MB s dalšími daty (s animacemi, logy, obrázky, melodiemi, Java aplikacemi atd.).

Kontakt má tyto položky: příjmení, jméno, pět telefonních čísel, dva e-maily, URL, firma, PSČ, ulice, město, země, skupina (kontakty můžete rozřazovat do osmi skupin) a narozeniny. Mobil nejenže vám v určený den a hodinu narozeniny daného člověka připomene, ale hned také nabídne, zda mu chcete zavolat, či zda pošlete pouze textovku (a v ní najdete připravený text "Vše nej k narozeninám…"). Trochu automatizované, ale chytré.

Po promeškaném hovoru či přijetí zprávy se objeví nad levou kontextovou klávesou obálka, respektive telefonek, a to i při aktivovaném tmavém spořiči displeje. Také po příjmu souboru infraportem skočíte přímo do adresáře, kam se přijatá data ukládají (Data Objects).

Jako zvonkohra

Polyfonní zvonění je šesnáctihlasé a je velmi kvalitní. I když se překrývá hluboký a výrazně vysoký tón, zůstávají oba čisté a zřetelné. Mobil přehrává .mid a .mmf soubory, ty druhé jsou specializovaným formátem pro mobily, jejich zvonění je také hlasitější (více si o formátu .mmf přečtete zde). Různá zvonění lze nastavit pro skupiny, pro budík, pro připomínání úkolů. Velmi efektním akustickým doplňkem mobilu jsou zvuky při zavření a otevření přístroje (ProSlide). Zde si můžete poslechnout ukázky vyzvánění (převedeny do mp3 formátu): vyzvánění ve formátu MIDI (.mid, 2,2 MB), vyzvánění ve formátu SMAF (.mmf, 1,8 MB), ProSlide (1,2 MB).

Profily

Profily jsou siemensovsky bohaté – kromě charakteru vyzvánění si můžete nastavovat i filtr volajících (určitá skupina se vám nedovolá), velikost písma, úroveň osvětlení. Je docela škoda, že v profilech nelze volit barevné schéma. Nabízí se ideální příležitost pro profil "Na slunci", například schéma White whitness by fungovalo určitě dobře, či profil Tma (tmavší barevné schéma a ztlumení podsvícení by šetřilo energii).

Integrovaná loga operátora

Integrovaná pozadí

Psaní SMS

Volba jednotlivých písmen není příliš svižná, je to vinou již zmíněného tuhého stisku kláves, ale též samotný editor by mohl být rychlejší. Psaní na drobné klávesnici usnadňuje český prediktivní slovník. Docela příjemná je informace, kolik tvarů pro daný sled kláves má slovník v zásobě. Mobil neumí diakritiku, ale umí dlouhé textovky. Pokud při psaní omylem vystoupíte z editoru, nabídne vám mobil při dalším vstupu do psaní zpráv pokračování v předchozí zprávě. Rozepsané zprávy se ukládají do složky s podivným názvem Návrhy, jde samozřejmě o koncepty.

Menším postranním tlačítkem vstoupíte do formátování textu, kolébkovým postranním tlačítkem se rychle dostanete na začátek zprávy. Je až s podivem, že v podstatě všechny funkce editoru včetně EMS (obrázky a zvuky do textových zpráv) jsou shodné se Siemensem A55, který je pětkrát levnější. V oblasti textových editorů už asi výrobci nemohou vymyslet nic lepšího, ty samé funkce nabízí low-end i luxusní stylový mobil.

Tvorba MMS

Při sestavování multimediální zprávy zjistíte, že rozdělení obsahu na jednotlivá média je docela praktické – předmět, text, obrázek i zvuk mají své kolonky. Navíc můžete zvolit, po jak dlouhou dobu se obrázek zprávy bude zobrazovat, poté naskočí přijatý text. Při nastavování MMS jsme narazili na další překladatelskou chybu, je jich v mobilu na náš vkus příliš (při nastavování příjmu MMS - lze volit automatický či manuální - "Automaticky: Vzniknou asi ví cenáklady. Pokračovat?"

MMS animace

E-maily

E-mailový klient šetří vaše peníze, můžete si totiž zvolit, jak dlouhé smí být zprávy, které chcete stáhnout. Nešetří ovšem vaše oči, při čtení zpráv se při nejmenším písmu na displej vejde šest řádků – to je úsporné, ale písmo je dost drobné. Velikost písma se mění stiskem # podobně jako ve wapu.

Wap

Wapový klient je vcelku standardní záležitostí. Měl by si poradit i s jednoduchými HTML stránkami, ale nám se do mobilu nepodařilo dostat ani jednu. Vcelku sympatická je struktura Oblíbených – můžete si v ní totiž vytvářet vlastní podsložky, do každé z nich se vejde dalších deset adres.

Organizace času

Kalendář s měsíčním, týdenním a denním zobrazením je přehledný. Ikonky pro typy úkolů usnadňují orientaci, mezi jednotlivými zobrazeními se snadno přepíná, rychle vstoupíte do konkrétních textových poznámek pro konkrétní den. Samozřejmě lze nastavit akustické připomenutí. Jde o pěkný diář s ohledem na to, že se jedná o přehlednost na 101 x 80 bodech. Najdou se lidé, kteří kalendář budou používat, najde se ale také mnoho mnohem lepších přístrojů pro sestavování osobního programu.

Do organizace času patří i budík – lze nastavit, v kterých dnech má budit. Příjemná je funkce automatického vypnutí telefonu. Automatické zapnutí pak vlastně zastane budík.

Hry

Integrované hry jsou v Javě. Vydařený tenis má velkou variabilitu (volba úrovně hráčů, vzhledu kurtů) a je docela náročný na ovládání. Minigolf je jistě také pěkný, ale nahrát se ho nepodařilo. Další aplikace jsou jen drobnosti: Wonderful Voyage předvádí grafické možnosti displeje (přírodní scenérie se střídají za doprovodu polyfonního vyzvánění), Remind Me je seznam nejrůznějších úkolů (nákupy, cesty apod.) s možností synchronizace mezi kategoriemi, Unit Converter je.převaděč jednotek nejen fyzikálních (také čísla obuvi do různých číslování aj.),

Další funkce

K méně důležitým funkcím patří kalkulačka (počet funkcí je v ní o něco bohatší), přepočty kurzu (zadávání poměrů měn je velmi snadné a intuitivní) a odpočítávání času. Naopak k velmi důležitým doplňkovým funkcím patří vzdálená synchronizace pro kalendář, kontakty, poznámky a úkoly. Paměťovou kartu mobilu můžete procházet v prohlížeči karty (obdoba Exploreru), podobně jako jiná paměťová média ji můžete formátovat.

Součástí balení je i CD s obslužným softwarem. Ten umí zálohovat kontakty, zprávy, editovat melodie a loga, synchronizovat data s Microsoft Outlookem. Komunikace s počítačem je ale poměrně pomalá, některé nástroje mohou být nahrazeny dokonalejšími univerzálními programy, což platí pro editor melodií. Nástroje, které pracují s obecným MIDI a SMAF formátem, jsou lepší. Někteří uživatelé doporučují stáhnout si ze stránek Siemensu novější verzi softwaru.

Výdrž

Mobil jsme používali docela dlouhou dobu, přesto nelze brát slova o jeho výdrži za bernou minci. Podle naší zkušenosti je to výdrž průměrná, podepisuje se na ní poměrně malá kapacita baterie (500 mAH). Mobil vydržel čtyři až pět dní, pravda, hlasité handsfree bylo často v provozu.

Originální příslušenství

Je shodné s příslušenstvím k Siemensu S55, samozřejmě vyjma periferií pracujících s Bluetooth. Jedná se o následující příslušenství: pásek pro zavěšení na krk, nabíjecí kabel do autozapalovače, základní kabelová handsfree autosada s dobíjením HKB-500, sériový a USB datový kabel, Headset PTT HHS-510, přenosná autosada HKP-500 (zasunuje se do autozapalovače), přídavné sluchátko do auta HKO-550 a samozřejmě QuickPic foťák IQP-500.

Za co platíme?

Siemens SL 55 má stát 15 tisíc s daní. Za co platíme? Za styl – s tímto mobilem jsou srovnatelná třeba véčka od Samsungu, ale ani ta nejsou designově tak inovativní. Platíme za funkce. Siemens je dobře vybavený, poslouží i náročnému uživateli. Toho ovšem nejvíc zabolí absence Bluetooth, ocení zase GPRS (i když ani konfigurace 4+1 dnes už nepatří k nejrychlejším). Platíme za novinku. S "eselkem" se na chvíli stanete středem pozornosti, ovšem jen do té doby, než mobil zestárne. Zmíněná cena odpovídá "užitné hodnotě" mobilu, i když by se nám velmi líbilo, kdyby za tutéž částku byl součástí sady i přídavný digitální fotoaparát QuickPic. S ním by také užitná hodnota významně stoupla.