Siemens SL55 – bude vypadat právě takhle? (první fotografie)

Minulý týden se na internetu objevily první informace o novém Siemensu S55. Tento telefon nahradí současný model S45 a jeho premiéru můžeme očekávat na začátku října letošního roku. Ač výrobce zatím všechny podrobnosti tají, informace, které jsme vám přinesli, máme potvrzené ze zdrojů blízkých společnosti Siemens. Naopak TOP model SL55, jehož první fotografii vám dnes přinášíme, zatím výrobce nepotvrdil, ačkoliv se tento model všeobecně očekává. Že se chystá nástupce modelu SL45 nám prozradili zástupci Siemensu již na veletrhu CommunicAsia, stejně jako že byl pozastaven původní projekt, kdy měl nový TOP model Siemensu vycházet z modelu Giya SL500 od společnosti Quanta. Siemens se rozhodnul jít vlastní cestou a právě proto lze předpokládat, že obrázek nového Siemensu SL55 má reálný základ.

Zatím nejsou k dispozici žádné údaje o tomto telefonu, nám se podařilo zjistit, že by nový Siemens SL55 měl mít barevný displej, což je v dnešní době vlastně již povinnost, a integrovaný fotoaparát. Z obrázku je zřejmé, že se výrobce inspiroval u svého staršího modelu SL10. Ten používal před několika lety v té době velmi originální vysouvací koncepci, která se dnes dostává opět do módy. Podobně vyřešila svůj komunikátor 7650 i Nokia a stejnou cestou se tedy zřejmě vydá i Siemens.

Ve výbavě telefonu by neměla chybět podpora Java aplikací a telefon bude využívat paměťovou kartu MMC, jako současné modely SL42(i)/SL45(i). Samozřejmostí je GPRS, ovšem konfiguraci v této chvíli neznáme. O další výbavě lze v této chvíli jen spekulovat, některé zdroje hovoří o operačním systému Symbian, který používají, nebo budou používat konkurenční telefony Nokia 7650 a Sony Ericsson P800. V této chvíli je také předčasné předjímat, kdy by se nový TOP model Siemensu mohl objevit na trhu. Podle toho, co nám prozradili zástupci Siemensu na veletrhu CommunicAsia, lze očekávat uvedení na trh před koncem letošního roku. Podle všeho se tak nestane současně s uvedením modelu S55 na začátku října. Zatím zahaluje nový Siemens SL55 rouška tajemství. Doufejme, že pod ní výrobce nechá co nejdříve nahlédnout.