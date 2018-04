Siemens SL45 vs. Alcatel OT 701 – boj o vaši přízeň

Vzhled

Možná by vás to hned nenapadlo, ale Siemens SL45 a Alcatel OT 701 jsou dva z nových z telefonů, které se nyní perou o přízeň zákazníků ve třídě manažerských telefonů. Cenový rozdíl mezi nimi do jisté míry určuje i to, jak se oba modely od sebe liší. Možná vám tento článek pomůže v rozhodování, zda je pro vás rozumné utratit o několik tisíc víc za Siemens, nebo si vystačíte s Alcatelem.Většina výrobců se dnes zřejmě shoduje, že elegance manažerských telefonů to je především stříbrná barva. Doby, kdy jste na mobilním telefonu nalezli jinou barvu než černou pouze sporadicky, jsou neodvolatelně pryč. Stejně jako poslední modely Motoroly (Timeport), Samsungu nebo Sony, i telefony Siemens a Alcatel jsou ovlivněny módou stříbrné barvy.

Dokonce i tvar obou telefonů je podobný. Siemens je sice o něco širší, ale rozdíly jsou minimální. V místě klávesnice je navíc šířka Siemensu výhodou, neboť tlačítka jsou dostatečně velká a vhodně rozmístěná, takže můžete pohodlně psát i v případě, že nemáte prsty hubené jako čínské hůlky. Alcatel má klávesnici o něco stísněnější, což je daň aktivnímu flipu a malé šířce.

Anténu mají oba telefony, ovšem Siemens v tomto ohledu ztrácí. Pokud jste již pevně zvyklí na telefon bez antény, mohl by vás SL45 trochu zklamat poměrně velkou, širokou anténou, navíc odkloněnou dozadu a do strany od telefonu.

Displej

Displeje obou telefonů jsou velikostí srovnatelné, podsvícení je dokonce téměř úplně shodné. V klidovém stavu, bez podsvícení, je displej OT701 o něco čitelnější, zvláště výrazné stavové ikony v horní části, ale jakmile je displej osvícen, rozdíl nenajdete.

Pokud však máte problémy s očima, SL45 by od vás měl dostat o několik bodů více než jeho rival. Písmena na Alcatelu jsou totiž, zvláště v oknech podmenu, velmi drobná a tenká. Alcatel se tak může na téměř shodném displeji pochlubit více řádky, ovšem na úkor velikosti písma.

Ovládací a funkční klávesy

Prvním viditelným a také nejvýraznějším rozdílem je prvek ovládající pohyb v menu. Siemens používá svou čtyřsměrnou klávesu vlastně jen k pohybu nahoru a dolů, přičemž pohyb vpravo volí položku menu a směr vlevo naopak provádí skok o stupeň výš. Alcatel naproti tomu využívá všech směrů, neboť v nejrůznějším podmenu naleznete najednou volby rozmístěné zleva doprava. K potvrzení se používá stisk joysticku ve střední poloze.

Výhodou směrové klávesy u Siemense je snadné ovládání. Nemusíte si zvykat na žádné novoty, stačí jen přejít na systém jediné klávesy místo toho, abyste listovali jednou a potvrzovali druhou. Naučíte-li se, že stačí pouze lehce klávesu hladit, může se váš pohyb v telefonu znatelně zrychlit.

Joystick u Alcatelu je pro ovládání velmi pohodlný, ale chce to přeci jen trochu cviku. Do pohybu musíte dát o něco více síly, než tomu je u kláves, díky tomu se však nemusíte bát, že telefon bude chápat lehké vybočení joysticku jako příkaz. Dokud neucítíte pod prstem lehké klapnutí, pohyb nebyl zaznamenán.

Velkým rozdílem mezi oběma telefony je umístění všech ovládacích prvků. Dokážete-li si dávat pozor na přehmaty, Siemens pro vás bude ideální. Směrová klávesa, zelené a červené sluchátko i dvě funkční klávesy jsou hned pod displejem, v jednom kompaktním bloku. Po krátkém tréninku se po nich budete pohybovat poslepu, bez dlouhých přesunů prstu.

Alcatel ukryje více funkcí pod joystick, což je jen dobře, neboť další ovládací prvky jsou rozházeny všemožně na telefonu. Korekční klávesa C je vlevo nahoře nad joystickem, tlačítko se zeleným a další s červeným sluchátkem jsou úplně na boku. To naštěstí příliš nevadí, neboť pro jakýkoliv pohyb v menu jsou nevyužitelná. Podivné je umístění funkční klávesy nad displej, do rohu pod anténu. Této klávese můžete přiřadit dvě funkce, jednu pro krátký, druhou pro dlouhý stisk. Přehmátnout k ní od klávesnice je však celkem nepohodlné.

Na boku obou telefonů najdeme klávesu na spuštění diktafonu, tedy nahrávání zvuku do telefonu. U Alcatelu tím výčet bočních ovládacích prvků končí, což je celkem překvapivé, neboť ovládání hlasitosti již mívá na boku většina telefonů, stejně jako Siemens SL45. U něj navíc najdete i klávesu pro přístup do MP3 přehrávače. Někomu může poněkud vadit, že všechny klávesy na boku jsou blízko u sebe a je tedy vždy třeba se nejdřív pomocí hmatu zorientovat, než zjistíte, kterou je třeba zmáčknout.

Alcatel má pochopitelně svůj flip, a to aktivní – lze jím tedy přijímat a ukončovat hovory. Navíc tento kousek umělé hmoty chrání klávesnici, takže se vám v pouzdře náhodou nezmáčkne nějaká klávesa.

Menu – komplexní záležitost

Ať se oba přístroje liší jakkoliv, oba jsou poměrně složité a obsahují mnoho funkcí. Proto i orientace v menu a pohyb v něm není záležitost pro ty, kteří chtějí umět po třech minutách s telefonem v ruce ovládat vše bez problému.

Zatímco u Alcatelu stačí pro vstup do menu stisknout joystick, Siemens má tuto volbu skrytou pod pravou funkční klávesou, případně na pravé straně směrové klávesy. V základním menu vidíte u obou telefonů vždy tři položky menu, prostřední je právě aktivní. Pokud jde o animované ikony, Alcatel je o něco propracovanější. Strukturou menu se Siemens drží vyzkoušené hierarchie, v podmenu již ikony nenajdete, jen by rušily. Alcatel kombinuje při pohybu v menu listování horizontální a vertikální. Během některých úkonů, jako například práce s SMS nebo kalendářem, je elegantně řešeno okno s funkcemi, které se objeví při zmáčknutí joysticku. Nezakrývá celý displej a je snadno po ruce. Zvolíte-li va Siemensu v takovém okamžiku pravou klávesou Možnosti, rozbalené menu zakryje celý displej.

Menu Alcatelu se oproti Siemensu liší ještě v jedné drobnosti – nemá označený konec. Zatímco SL45 má pod poslední položkou menu čáru, u Alcatelu nemusíte hned zjistit, že už jste celou nabídku jednou protočili. Proto se někdy snáz v menu ztratíte.

V SMS nalezneme ještě jeden rozdíl, který ovšem hovoří spíše pro Alcatel. Oba telefony umožňují do zprávy vložit text nebo číslo z telefonního seznamu, OT701 navíc podporuje i kopírování textu z kalendáře.

Bod pro Siemens, který Alcatel pouští až překvapivě snadno, je vstup do telefonního seznamu. Zatímco většina telefonů rozumně využívá směrových kláves k tomu, aby umožnila uživateli přímo vstup do seznamu (i SL45), u Alcatelu naproti tomu v klidovém stavu joystick reaguje jen na stisk. Ostatní směry jsou hluché. Do seznamu tedy musíte přes menu, což není příliš pohodlné.

A nakonec drobná vada Siemensu. Přístup na datovou kartu, na níž jsou uloženy SMS i seznam, je někdy o něco pomalejší, a tak vám někdy nalezení SMS může zabrat ve srovnání s jinými telefony nějakou tu vteřinku navíc.

Data

Závěr

V oblasti dat má Alcatel jednu výraznou slabinu, kterou by manažerský telefon v cenové hladině nad deset tisíc korun rozhodně mít neměl – chybí mu infračervený port. Jakékoliv spojení bez kabelu tedy není možné, ani poslání vizitky na jiný telefon po IrDa portu. Rychlost přenosu dat je u obou přístrojů stejná, pouze 9,6 kbps.Oproti Alcatelu OT701 se Siemens SL45 může pochlubit dalšími doplňkovými funkcemi, které jsou spojené s integrací paměťové karty – MP3 přehrávač, možnost ukládání mnoha zvonění, animací a vůbec jakýchkoliv dat. Díky kartě máte také možnost si do telefonu nahrát pomocí funkce diktafon mnohem delší záznam než u jakéhokoliv jiného telefonu (až pět hodin). Za všechny tyto vymoženosti však platíte, a ne málo. V současné době stojí SL45 u našich operátorů bez pár korun 20 tisíc, což je i na kvalitní manažerský telefon hodně. Proto nepotřebujete-li tyto nadstandardní funkce, stojí za to popřemýšlet, jestli není rozumné ušetřit několik tisíc. Trváte-li na Siemensu, máte možnost sáhnout po modelu S35i, pokud ne, Alcatel OT 701 je dobrou volbou za přibližně 12-14 tisíc korun (podle dealera).

