Siemens SL45 - Velikost brouka, paměť slona, chytrost opice (Recenze)

Siemens SL45 je konečně zde. Výrobce si skutečně dal záležet a snažil se, co mu síly stačily, aby vytvořil telefon dokonalý po všech stránkách. Telefon, který bude nejen reprezentativní svým vzhledem, ale zároveň také plný užitečných funkcí. Tato snaha zjevně nebyla vůbec marná, protože SL45 se může chlubit svým vzhledem i svým "mozkem". Samozřejmě, že také zde můžeme najít nedostatky, ale nepředbíhejme a začněme pěkně popořadě.

Design

Display

Výdrž a Baterie

Ovládání

Menu

Vyzvánění a tóny

Siemens SL45 je opravdu výjimečný telefon, jak zvenku, tak i zevnitř. Nejprve se podívejme na to, jak vypadá. Designéři Siemensu si na SL45 skutečně dali záležet. Pokud patříte k těm, kteří se snaží na všem hledat chyby, v případě vzhledu tohoto telefonu budete mít plné ruce práce. Přístroj je ve spodní části úzký a směrem nahoru se rozšiřuje. Nejširší je v okolí displeje, přesto však jsou jeho obrysy kompaktní. V horní části je telefon opět zúžen. Jistě není přehnané tvrzení, že Siemens SL45 patří mezi nejmenší a nejlehčí mobilní telefony, které se kdy na trhu objevily. Rozměry 105 x 42/46 x 17 mm a hmotnost 88 g hovoří za vše.Displej je dostatečně velký, grafický a umožňuje zobrazit až sedm řádek textu (16 znaků na řádku). Jeho příjemné rozměry doceníte zejména při prohlížení internetu.Při psaní nebo čtení SMS zpráv máte k dispozici šest řádek a sedmá ve spodní části zobrazuje nápovědu z menu. V pohotovostním stavu displej poskytuje přehled o všech důležitých informacích - operátorovi, stavu nabití baterie, úrovni signálu, času a datu. Podsvícení displeje je oranžové, k jeho automatickému vypnutí dochází postupně. Úplné vypnutí podsvícení bohužel není možné. Kontrast lze nastavit v sedmi úrovních (0-6). Všechny zobrazené ikony a znaky jsou dostatečně jasné a čitelné.Jak už tomu u mobilních telefonů této třídy bývá, velká výdrž baterie není jejich silnou stránkou. Standardně dodávaná je lithium-iontová baterie s kapacitou 540 mAh. Údaje uváděné výrobcem jsou následující: 60 - 170 hodin v pohotovostním režimu, nebo 60 - 240 minut hovoru. Jak už je bohužel zvykem, skutečnost však bývá zcela jiná. V reálném světě telefon vydrží na jedno nabití dva dny (50 h). Pokud častěji voláte a píšete SMS, připravte se na to, že budete nabíjet každý druhý den. Při používání MP3 přehrávače či záznamníku spotřeba opět rapidně stoupá. Například soustavný poslech hudby na jedno nabití akumulátoru je možný zhruba po dobu tří hodin (180 minut). Samozřejmě záleží také hodně na zvolené úrovni hlasitosti poslechu.Ovládání je podobné jako u předchozích modelů, až na jeden podstatný prvek. Přibylo zde tzv. směrové (kurzorové) tlačítko, umožňující pohyb do čtyř stran (nahoru, dolu, doleva, doprava).Multifunkční kurzorová klávesa slouží k listování v menu (nahoru, dolů), k potvrzení vybrané volby (doprava), k návratu o úroveň výše (doleva) a také k rychlému přístupu do telefonního seznamu. Dále telefon ovládáte pomocí dvojice tlačítek umístěných hned pod displejem, sloužících pro výběr a změnu volby. Přímo pod nimi se nachází dvě tlačítka s ikonami zvednutého (zeleného) sluchátka a položeného (červeného) sluchátka. Na boku přístroje naleznete tři tlačítka pro obsluhu MP3 přehrávače - play, stop a hlasitost. poslední jmenované slouží též k regulaci hlasitosti telefonu.Ve struktuře menu jsou obsaženy všechny důležité položky:Název zobrazených položek lze na displeji nastavit ve velkém (zobrazuje se vždy pouze jedna položka) a malém fontu (na displeji se ukáže roletka nabídky menu). Některé položky jsou však v menu řazeny dost nelogicky, a proto můžete mít s obsluhou tohoto telefonu ze začátku problémy. Například pod položkoujsou informace o příchozích, odchozích a zmeškaných hovorech, Přístup na SIM kartu je vse ukrývá podap.Nicméně, jako u většiny telefonů jde i zde především o zvyk než o cokoliv jiného. Nyní se podívejme na nejběžnější funkce a také na ty, které dělají ze Siemense SL45 ojedinělou mobilní lahůdku.Pod stejnojmenným názvem se ukrývá rozsáhlá položka, starající se o veškeré vyzváněcí zvuky telefonu. Tak především můžete zvonění zapnout, vypnout (čehož docílíte také delším přidržením hvězdičky v pohotovostním stavu) nebo zvolit diskrétní tón (pouze pípnutí). Úroveň hlasitosti lze měnit v pěti úrovních, včetně vzrůstajícího zvonění, tzv. inteligentního. Vibrační zvonění je zde samozřejmostí. Filtr příchozích hovorů má tři druhy:. Dále je možné oddělit způsob vyzvánění pro hovory a SMS. Samotné typy vyzvánění jsou ještě dále rozděleny do několika skupin:. Samozřejmě nechybí ani editor vyzváněcích tónů.

Multimediální karta

Telefonní seznam

SMS

Multimediální karta je nedílnou součástí přístroje a tvoří paměťové jádro telefonu. Tato karta je o něco málo větší než SIM karta a umístěná je v zadní části, pod baterií (hned nad slotem pro SIM kartu). Kapacita multimediální karty je 32 MB. Ukládat na ni můžete telefonní čísla, animace, loga pro displej, kalendářní záznamy, příchozí SMS zprávy, hlasové záznamy a konečně také hudbu ve formátu MP3. Právě kvůli hudebním záznamům se ukázala existence takovéhoto přídavného paměťového modulu jako věcí naprosto nezbytnou. Paměť telefonu či SIM karty by totiž v tomto případě byla naprosto nedostačující. Siemens SL45 také může fungovat jako transportní zařízení pro přenos dat z jednoho počítače na druhý. Přídavná multimediální karta bude k dostání také samostatně. Ovšem rozhodnete-li si pořídit ještě jednu takovou kartu, počítejte s tím, že vás vyjde přibližně na 3 - 4 000 korun.Telefonní kontakty můžete na Siemens SL45 ukládat buď do telefonu (přesněji řečeno do paměti multimediální karty), která má kapacitu pro uložení až 2000 záznamů, nebo na SIM kartu, kam vměstnáte (dle operátora) od 90 záznamů (Eurotel - Go) až po 220 (Oskar). Adresář telefonního seznamu je umístěn pod položkou. Seznamy telefonu a SIM karty jsou oddělené a nedokáží spolupracovat. Je tedy nutné mezi nimi přepínat. Preferována je interní paměť telefonu, pro přístup k záznamům na SIM kartě musíte v telefonním seznamu přepnout na SIM kartu. Mezi seznamy telefonu a SIM karty lze kopírovat. Zkopírování 150 záznamů z karty do telefonu trvá přibližně pět minut. Záznamy v seznamu jsou řazeny abecedně.Psaní zpráv je pohodlné a rychlé. Ze začátku vám nejspíš bude nějakou dobu trvat, než si zvyknete na drobné rozměry klávesnice a poměrně těsné nahuštění tlačítek na ní, ale po několika desítkách odeslaných zpráv vám to již ani nepřijde. V menumůžete vytvářet nový text, editovat staré zprávy nebo je archivovat uložením do telefonu (na multimediální kartu). Výrobce uvádí, že uložit můžete 100 SMS zpráv, ovšem údaj by to měl být pouze orientační (opět záleží na volném místu na multimediální kartě). Slovník T9 nabízí SL45 také, zatím však pouze bez češtiny. Dobrá zpráva však je, že česká verze T9 by měla jít do telefonu nahrát jednoduše, prostřednictvím kabelu.

Menu SMS zpráv ovšem skrývá také pár nevýhod. Tak například nelze nastavit stálé psaní textu s velkými znaky. Typ písma se automaticky vždy po prvním velkém písmenu přepne na písmena malá. Dalším závažným nedostatkem je nemožnost odesílání vytvořené SMS zprávy na čísla uložená v paměti SIM karty. V tomto případě můžete volit pouze záznamy ze seznamu telefonu nebo zadat telefonní číslo z paměti své "biologické SIM karty", která je uložena přímo ve vaší hlavě.

MP3 přehrávač

Největší lahůdkou Siemense SL45 je zabudovaný MP3 přehrávač, díky kterému máte mobilní telefon a walkman v jednom.Do telefonu (na multimediální kartu) lze uložit 35 - 45 minut hudby v kvalitě blízké CD. Délka hudebního záznamu je ovlivněna kapacitou karty - volným místem (závisí na množství již uložených hlasových záznamů, animací, SMS zpráv ap.) na multimediální kartě. Standardně bude telefon k dostání ještě se sluchátky, datovým kabelem a CD-ROMem s podpůrným softwarem. Pomocí kabelu propojíte mobil s počítačem, provedete instalaci potřebného softwaru a pak už jen vesele stahujete své oblíbené hity. Počítejte však s tím, že stahování písní je značně zdlouhavou záležitostí. Stáhnutí 1 MB hudby trvá přibližně čtyři minuty. Názorný příklad: stažení písně o velikosti 5,9 MB, trvalo 25 minut.

Samotné ovládání i funkce MP3 jsou srovnatelné s klasickým jednoduchým CD přehrávačem. Máte možnost používat funkce: Play, Fast Forward (převíjení vpřed), Rewind (převíjení vzad), Stop, Pause, Repeat (opakování), Shuffle (náhodný výběr). V neposlední řadě si také můžete vytvořit vlastní playlist nebo korigovat úroveň basů či výšek. Skladbu lze přehrát dvěma způsoby. První možností je cesta přes menu: Menu - Surf / Zábava - MP3 přehrávač a pak jen pomocí kurzorové klávesy vybírat. Rychlý přístup k "empétrojkám" spočívá ve stisku tlačítka Play na boku přístroje, čímž dojde ke spuštění první písně v pořadí. Při poslouchání ovládáte MP3 přehrávač bočními tlačítky nebo kurzorovou klávesou: Play, Pause (doprava-krátce), Forward (doprava - dlouze), Stop (doleva - krátce), Rewind (doleva - dlouze), skok na další skladbu (nahoru), skok na předchozí skladbu (dolů). K samotné reprodukci musíte použít sluchátka, která jsou součástí přístroje. Jejich výstupní výkon je 2 x 7,5 mW. Na kabelu, který vede k telefonu, je přepínač s funkcí Play, Stop. Přehrávač zvládá datový tok až 128 kB (kvalita blízká CD) a MP3 soubory s proměnným datovým tokem. Dále nabízí podporu ID3 Tag (informace o skladbě), v horní části displeje je jméno interpreta, v dolní části titulek s názvem skladby, album a rok vydání. Uprostřed displeje můžeme sledovat délku skladby a aktuální časovou stopu při přehrávání.

Záznamník

WAP a Data

Další zajímavou vlastností SL45 je digitální záznamník. Ne, že by záznamník sám o sobě byl v dnešní době nějak zajímavý, ovšem v tomto případě na něj můžete uložit záznamy v celkové délce až 300 minut.Délka jednoho záznamu je maximálně 20 minut. Můžete tedy nahrávat jak hovory, tak i vlastní poznámky. Stejně tak lze telefon použít i jako klasický diktafon. Ovšem počítejte s tím, že mikrofon telefonu k tomu není přizpůsoben, tudíž nečekejte, že si schováte mobil do kapsy a budete si hrát na tajného agenta. V tom případě uslyšíte z nahraného záznamu jen šum a spoustu neidentifikovatelných zvuků. Záznamník je pod položkou. Rychlý přístup ke spuštění záznamníku spočívá ve stisku tlačítka(na boku přístroje).Bohužel v rychlosti přenosu dat se Siemens SL45 příliš nevyznamenal. Podporuje pouze standardních 9,6 kbps, což na dnešní dobu není nic výjimečného. Tento nedostatek však vyvažuje množství ostatních datových funkcí. Předně je to samozřejmě WAP prohlížeč (verze 1.1). Rozměrný displej umožní pohodlné čtení zpráv a pět řádek zobrazujících text také plně postačí. Ovšem tenký font písma nepotěší ty, kteří již nemají oči jako ostříž.

SL45 má pochopitelně také IrDA port a zabudovaný hardwarový modem. Pomocí datového kabelu a CD-ROMu (obojí je součástí standardního balení) můžete telefon jednoduše propojit s PC a přenášet údaje (položka Card-Explorer) v seznamu či SMS složce. Dále máte z počítače přístup k animacím, melodiím a hlasovým záznamům uloženým v telefonu. Synchronizace organizéru a adresáře je kompatibilní s MS Outlook 98 a 2000. Prostřednictvím kabelu můžete také nahrát do přístroje českou T9. Příprava k přenosu dat není příliš složitá. Datový kabel připojíte ke stojánku, do kterého zasadíte mobilní telefon. Nezbytnou součástí při výměně dat je nabíječka, jejíž konektor zasunete do zadního panelu stojánku (vedle konektoru datového kabelu).

Mnoho dalších funkcí

Tím však ještě zdaleka nekončíme. Pokud tedy stále nemáte dost, zde je možnost nahlédnout do dalšího výčtu funkcí, které můžete od nového Siemense očekávat. A že jich věru není málo.

Duální - možnost použití v pásmech GSM 900 / 1800 MHz.

- možnost použití v pásmech GSM 900 / 1800 MHz. Organizér - zahrnuje kalendář, plánovač, kontakty (možnost ukládání jmen a e-mailových adres).

- zahrnuje kalendář, plánovač, kontakty (možnost ukládání jmen a e-mailových adres). Hlasové vytáčení - umožňuje k 20 telefonním číslům nadefinovat libovolný hlasový povel, pomocí něhož můžete následné čísla vyvolat bez zbytečného mačkání tlačítek.

- umožňuje k 20 telefonním číslům nadefinovat libovolný hlasový povel, pomocí něhož můžete následné čísla vyvolat bez zbytečného mačkání tlačítek. Hlasové ovládání – umožní aktivovat diktafon a MP3 přehrávač pouhým hlasovým povelem, který si sami zvolíte.

– umožní aktivovat diktafon a MP3 přehrávač pouhým hlasovým povelem, který si sami zvolíte. Profily - telefon jich nabízí celkem sedm, z toho tři ( Normální, Diskrétní, Hlasitý ) standardní, jeden Tichý a tři individuální, které si můžete nadefinovat dle libosti.

- telefon jich nabízí celkem sedm, z toho tři ( ) standardní, jeden a tři individuální, které si můžete nadefinovat dle libosti. Rychlá volba - pod všechny alfanumerické klávesy si můžete uložit nejčastěji volaná čísla nebo nejvíce používané funkce, ke kterým se poté dostanete dlouhým stiskem dané klávesy (nebo krátkým stiskem a potvrzením - stisk pravé klávesy pod displejem).

- pod všechny alfanumerické klávesy si můžete uložit nejčastěji volaná čísla nebo nejvíce používané funkce, ke kterým se poté dostanete dlouhým stiskem dané klávesy (nebo krátkým stiskem a potvrzením - stisk pravé klávesy pod displejem). Poslední hovory - v paměti je uchována informace o posledních 10 hovorech (příchozí, odchozí, zmeškané hovory).

- v paměti je uchována informace o posledních 10 hovorech (příchozí, odchozí, zmeškané hovory). Čas, Datum - oba údaje jsou zobrazovány na displeji. Pokud budete chtít, můžete tuto funkci vypnout. Součástí časových funkcí je také možnost nastavení Automatického vypnutí telefonu . I v případě automatického vypnutí jsou stále aktivní nastavené alarmy.

- oba údaje jsou zobrazovány na displeji. Pokud budete chtít, můžete tuto funkci vypnout. Součástí časových funkcí je také možnost nastavení . I v případě automatického vypnutí jsou stále aktivní nastavené alarmy. Stopky, Odpočet

Hry - nebojte se, jste-li hraví, na své si přijdete i vy. SL45 obsahuje celkem sedm zábavných her - Super Mind, Move the Box, Wacko, Homerun, Reversi, Quattropoli, The Maze

Další příslušenství

V základním balení bude kromě mobilního telefonu Siemens SL45, manuálu a nabíječky také MultiMedia Card 32MB, standardní Lithium-Iontová baterie s kapacitou 540 mAh, stereo headset (sluchátka s ovládáním), datový kabel se stojánkem a CD-ROM se softwarem. Náhlavní souprava slouží též jako klasická "bondovka". Obsahuje také mikrofon a pod ním tlačítko, kterým ovládáte MP3 přehrávač. Zároveň také umožňuje aktivovat hlasové vytáčení a ovládání i při zamčené klávesnici, pouhým stiskem a vyslovením hlasové jmenovky.

Co dodat?

Naše recenze se neúprosně chýlí ke konci. Nyní již určitě máte alespoň částečný obrázek o tom, jaký vlastně nový Siemens SL45 je, co umí a co od něj můžete očekávat. Určitě není nadnesené tvrzení, že tento mobilní aparát je velice zdařilým a originálně řešeným telefonem. Stejně tak, jako je jasné, že ve školních lavicích či v montérkách "eselčtyřicetpětku" rozhodně nespatříte. Máte-li tedy tučné finanční konto a myslíte si, že využijete všechny funkce, které tento stříbrný drobeček nabízí, pak není nad čím přemýšlet. Siemens SL45 by se měl na našem trhu objevit během ještě v průběhu tohoto měsíce, za kulantní sumičku 26 500 Kč.