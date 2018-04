Siemens SL45, hvězda na nebi GSM (preview)

Telefon SL45 je malý, lehký, s nevšedním designem a skrývá takové množství funkcí, že by jakýkoliv jiný mobil mohl jen tiše závidět. Že se jedná o velmi ojedinělý kousek, který svým uživatelům zdaleka nenabídne jen "obyčejné" GSM funkce, záhy poznáte.

Na první pohled je jasné, že Siemens tentokrát vsadil na vzhled přístroje. Svými rozměry, které jsou 105 x 42/46 x 17 mm a vahou 88 g, patří mezi nejmenší a nejlehčí mobilní telefony, které se kdy na trhu objevily. Tu správnou jiskru mu dodává zářivě stříbrný, jakoby galvanizovaný povrch. V ovládání přibylo oproti předchozím typům směrové tlačítko, umožňující pohyb do čtyř stran (nahoru, dolu, doleva, doprava). Displej je vysoce kontrastní, sedmiřádkový, po šestnácti znacích. Výdrž přístroje výrobce uvádí 60 - 170 hodin v pohotovostním režimu, nebo 60 - 240 minut hovoru. Těchto parametrů je dosaženo díky Lithium-Iontové baterii o kapacitě 550mAh. Přitom doba nabíjení nepřesáhne 120 minut.

Funkce, funkce, funkce

Telefon, jako dnes již každý, podporuje duální technologii - funguje v pásmu GSM 900 MHz / 1800 MHz. Dále umožní uložit až 500 telefonních čísel a 100 SMS zpráv. Nechybí vibrační vyzvánění, prediktivní vkládání textu (neboli slovník T9), kalendář, hodiny, budík a hlasové ovládání. To dovolí vyvolat pomocí hlasového povelu až 20 čísel, nebo odmítnout či přijmout příchozí hovor. Ve volných chvílích máte na výběr až ze šesti různých her.

Datové služby

Siemens bez podpory WAP (Wireless Application Protocol) by dnes již nebyl Siemensem. Proto je WAP i u tohoto modelu samozřejmostí. Svým budoucím uživatelům nabídne nový SL45 možnost datových a faxových přenosů, IrDA port a hardwarový modem, který je již implementován do telefonu. Možnosti SL45 jsou opravdu rozsáhlé. Můžete ho například synchronizovat s MS Outlookem a sladit záznamy v kalendáři telefonu se svým PC a naopak.

MP3, Hlasový záznamník

Velkou novinkou a pravděpodobně i velmi populární specialitou poslední doby se stává přítomnost MP3 přehrávače. V kombinaci s tzv. MultiMedia Card o kapacitě 32 MB je rázem na světě malý walkman. Tato karta se zasouvá do slotu na pravém boku přístroje a můžete na ní uložit 35 - 45 minut hudby (MP3), kterou si následně vychutnáte v kvalitě blízké CD. Baterie telefonu umožní poslech hudby po dobu až 210 minut. Základní ovládání je stejné jako u obyčejného CD systému. Zahrnuje - play, stop, pause, next track, last track, repeat a shuffle. K telefonu se budou standardně dodávat i stereo sluchátka, takže budete mít mobil a CD přehrávač v jednom. Výkon výstupního signálu je 2 x 7,5 mW.

Další neméně zajímavou funkcí je digitální hlasový záznamník. Ten umožní nahrát až 300 minut libovolných poznámek, nebo hovorů, přičemž délka jednoho záznamu je maximálně 20 minut. Tyto záznamy samozřejmě nejsou v CD kvalitě, ale funkci diktafonu přístroj beze zbytku splní.

Standardní balení

V základním balíčku bude kromě mobilního telefonu Siemens SL45 také MultiMedia Card, standardní Lithium-Iontová baterie s kapacitou 540 mAh, stereo headset, datový kabel, CD-ROM se softwarem, nabíječka a manuál.

Že se jedná o velice zdařilý, chytrý a výkonný telefon je jisté již z prvních několika dojmů. Bude velmi obtížné tomuto modelu konkurovat, až se dostane na trh. Je dost pravděpodobné, že Siemens SL45 vezme vítr z plachem i největšímu konkurentovi v oboru mobilních komunikací - společnosti Nokia. Jediné, co může vše zvrátit, ať k lepšímu či k horšímu, je cena. Tu se nám bohužel zatím ještě nepodařilo zjistit. Jisté však je, že tento stříbrný krasavec se na pultech prodejen objeví ještě tento rok.