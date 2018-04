Siemens SL10d (recenze)

Každá doba má svoje legendy - jednou takovou byl v roce 1996/7 mobilní telefon Siemens S4 a pak jeho vylepšená verze Siemens S4 power. Tento telefon ve své době znamenal naprostou špičku - ať již funkční výbavou, výkonem či vzhledem.

Jenže od té doby se měřítka poněkud posunula. Uživatelé mobilních telefonů nejsou již jen usedlí manažeři, ale i "běžní" lidé. Časy se změnily, ale mobilní telefony Siemens zůstaly prakticky stejné. Siemens S10 nabídl jen málo novinek a až verze active přidala potřebný čas i budík. O alternativním vzhledu si mohli zákazníci nechat zdát - asi i proto nebyl úspěch Siemense S10 takový, jako se obecně čekalo.

Když jsem byl na letošním CeBITu, byla zde představena novinka - Siemens SL-10, snad první designově zajímavý mobilní telefon z dílny studených německých designerů. Tehdy jsem tento telefon zařadil mezi kolibříky - tedy do třídy telefonů, kam patří Nokia 8810 nebo Motorola StarTAC.

Chyba lávky - Siemens S10, když si jej postavíte vedle třeba Bosche 608, je na výšku naprosto stejný, jen má skosené hrany a to jej dělá menším. Ale přesto - Siemens SL 10 se řadí mezi zajímavé a extravagantní modely.

Pojďme se podívat, co tento telefon umí.

Design

Ať si kdo chce co chce říká, Siemens se inspiroval u modelu Nokia 8110 a jeho banánového tvaru. Jediný rozdíl - telefon se i s displeje vysouvá nahoru a hlavně jej v zásadě můžete obsluhovat i zavřený, pokud zrovna nehodláte vypisovat číslo ručně.

Váha 139 gramů, rozměry 127 x 49 x 20 mm - váha je v pořádku, ale ty rozměry. Jak jsem již říkal, výškově to odpovídá Bosch608 za 1 Kč dotované ceny. Hm...

Siemens tvrdí, že k ovládání stačí pár tlačítek - není to ale tak doslovná pravda. Již na čelním panelu máte tlačítko pro seznam, tlačítko pro menu, zelené a červené sluchátko (to je zapuštěné, je to vypínač) a dvě tlačítka pro pohyb v menu - jenže ty tlačítka jsou rozdělená na dvě části, takže jsou dvojpolohová. Žádná jednoduchost ve stylu Nokia NaviKey se tedy nekoná, ale i tak je ovládání telefonu velmi snadné - Siemens umí udělat hezké a logické menu.

Poněkud legrační je vkládání SIM karty - ta nejen, že přijde do kontajneru na baterii (zaklapávací ze zhora, ne vsouvací, jako u S6), ale ještě má svoje speciální lůžko, kterým se zaváží do štěrbiny a zajistí se klapkou. Holt - patent.

Méně legrační je absence regulátoru hlasitosti, na který jsme si zvykli z předchozích modelů. Musíte si pomoci přehmatem - tlačítko vyvolání menu podržet a poté tlačítka pod displejem. Síla jednoduchosti to tedy není.

Když se telefon roztáhne, najdete na spodním díle membránovou klávesnici s čísly - ačkoliv vypadá docela podivně, dá se na ní psát velmi dobře a hlavně je placatá a schová se pod zasouvací kryt.

Na vršku skosené hrany telefonu je plexisklo infraportu - o něm si povíme dále.

Displej

Pokud jste někdy viděli Siemens S10 i s jeho barvičkami, poznáte i SL10 - její displej je ovšem převzatý především z verze active. Je podsvícený bíle, ne zeleně, jako S10, takže barvy jsou ve tmě podstatně lépe poznat. Také zobrazuje datum a čas - nutná funkce pro kvalitní manažerský telefon.

Siemens přeci jen barvičky displeje už více doladil, ale stále má displej své zápory - pokud jej nakloníte, je inverzní. Jinak je příjemné, že je hezky velký - z takové SMS zprávy se na něj vejde 16x5 znaků - celkem 80 znaků a to už je pěkné počteníčko.

Baterie

U mrňousů mne nejvíce děsí výkon baterie. Siemens SL10 nedopadl tak špatně, jako Nokia 8810 - ale přiznejme si, že je to především vyšší váhou SL 10 a jejími rozměry. Li-Iontová baterie 550mAh na 3,6V telefonu vystačí tak na dva dny střídmého telefonování - počítejte reálně cca. 36 hodin stand-by a 2:31 hovoru. Nevím o tom, že by se dělaly jiné baterie, ale v návodu se píše o vibrační Li-Iont na 1100mAh.

Funkce

Pokud znáte Siemens S10, tak přibyl budík a hodiny s datem - to se hezky připisuje i k došlému nebo nevyzvednutému hovoru. Pokud znáte Siemens S10 active, pak se nezměnilo vůbec nic. Jedinou výjimkou jsou určité drobné změny v ovládání vyplívající z vysouvatelného krytu, absencí regulátoru hlasitosti po straně telefonu a zavedením infraportu. Zůstal červený seznam, jímž Siemens jako první (ještě před Nokia 6110) zavedl možnost třídit si příchozí hovory do dvou skupin dle důležitosti, zůstaly všechny běžné funkce tak, jak je ze Siemensu známe.

Oproti některým verzím Siemens S10 (do FR4) se ztratila možnost umlčet vyzvánění příchozího hovoru - nyní jde ho jen odmítnout nebo přijmout a to je škoda.

Datové přenosy

Infraport je heslo dne - Siemens SL10 má také svůj infraport. K čemu, to zatím není zcela jasné - není ve standardu IrDa, takže bez správného ovladače je to jen sklíčko, kterým nejde navíc ani hrát Had. Správný ovladač je slíben, ale neviděl jsem ho - a při vzpomínce, jak Siemensu trvalo rok, než dodal SoftDataLink pro přenosy dat via Siemens S10 kabelem, odkládám jakákoliv tvrzení o schopnosti SL10 do dalšího článku zabývajícího se SoftDataLinkem a SL10. Škoda chybící implementace IrDa 2.0...

Result

Siemens SL 10 funkcemi odpovídá velmi přesně Siemens S10 active, ale kdo jste pracovali s S10 a venkoncem i s S4, máte jasno, jak se s tímto telefonem pracuje. Pokud byste rádi extravagantní vzhled a máte rádi Siemens, je SL10 výborná. Pokud potřebujete funkční výkon, doporučím pořídit si přeci jen S10 nebo S10 active, kteřížto nabízejí stejné funkce za méně peněz a s větším výkonem baterií.

Ten vzhled je opravdu zajímavý.

Patrick Zandl - za zapůjčení děkujeme společnosti Siemens