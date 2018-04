I německý koncern Siemens se rozhodl, že se na letošní CeBIT vytáhne - paletu mobilních telefonů a ISDN zaříezní připravil věru širokou. Nás pochopitelně zajímaly ponejvíce mobilní telefony - s modely E10 jste se již u nás mohli seznámit, nyní pojďme dál.



Pohled na Siemens SL 10 vcelku -CeBIT 1998

Asi největším lákadlem je již dříve poodhalený Siemens SL10 - ti pozornější si jej všimli na videosmyčce na Invexu, kam se omylem dostal neznámo jak. Ti méně pozorní si jej mohli všimnout na letošním CeBITu, kde je na stánku Siemensu chován jako vzácný exponát. Podívejme se tedy na množství obrázků, které vám k němu přinášíme.

Jak vidno hořejšího snímku, Siemens SL10 je míněn jako malý designerský pokus - v podstatě první svého druhu u jinak konzervativní firmy Siemens. Telefon je vyšupovací, v zaklapnuté pozici telefon vskutku připomíná černé vajíčko. Základní ovládání probíhá pomocí šesti kláves - pokud nepotřebujete volit nové číslo, nemusíte mobil ani rozšupovat - hovor lze přijmout i se zaklapnutým telefonem. Vyšupování je samozřejmě ideální jako psychologický trik - mikrofon je natolik citlivý, že hovor a přenos hlasu je kvalitní i v normální poloze. Jde opravdu převážně o zvyk. Mimochodem - tomu vyšupovacímu systému Siemens říká ProSLIDE.

Zajímavé přitom je, že klávesy číselníku nejsou klasické mačkací, ale tlakové membránové. Tím se ušetřilo hodně místa a počítá se s tím, že většinu čísel stejně budete volit z paměti SIM karty nebo z listu neuskutečněných hovorů.

Ovládání mobilu je jinak totožné se Siemensem S10, z něhož je konec konců tento mobil odvozen. Proto patrně nepřekvapuje barevný displej, jehož kontrast se ovšem nezlepšil - stále jde o pasivní dualscan.

Podívejme se dále na technická data. Rozměry jsou udávány jako 129 x 50 x 26 gramů, zato váhu jsem se nikde nedozvěděl - sám ji mohu jen odhadnout na nějakých 150 gramů, ale neberte to prosím jako směrodantý údaj, porovnával jsem to se Siemensem S10, co ležel vedle... Stand by čas je 40 hodin, dalších 40 zajistí extended akumulátor. Počítejte se třemi hodinami hovorového času, extended akumulátor zajistí další tři hodiny.

Možné jsou jak SMS, datové, tak faxové přenosy přes vestavěný infračervený port (to byl vážně dobrý nápad, dávat IrDA do mobilů!). Kromě toho přibyly hodinky, datum a budík, telefon je také rozšířen o výraznější kompresi hlasu, takže podporuje standardy dualrate, enhanced fullrate a fullrate kódování řeči pro zvýšení propustnosti sítě - tato podpora se stává standardem u všech novým mobilů ze stáje Siemens.

Ještě vám to nestačí? Pro operátory bude dodáván SIM toolkit, jenž umožní jistou perzonalizaci vzhledu podle přání operátora - klasickým případem budiž logo Paegasu na mobilech Siemens S10. Vzhledem k tomu, že EuroTel Siemens mobily neprodává, skončí to zase podporou od jednoho operátora.

Mrzí mne však jedno - narozdíl od Nokia 6110 nemá ani tento nový Siemens možnost rozdělit příchozí hovory na více, než dvě skupny (červený a modrý telefonní seznam) - já osobně této funkce velmi využívám a s oblibou zakazuji příchozí hovory méně důležitým skupinám v okamžiku, kdy jsem na jednáních.

Siemens SL 10 má být na trhu okolo září tohoto roku a o cenách zatím není nic známo, jisté náznaky vypovídají o tom, že by se měl s rezervou vejít pod 20 000 Kč, což ostatně vzhledem k houstnoucí konkurenci bude muset.