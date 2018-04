Siemens SL 42i - za ty peníze vážně stojí (recenze)

Co je Siemens SL 42(i) zač?

Telefony Siemens řady SL jsou známy svou technologickou dokonalostí. Jsou to hi-tech přístroje nabité funkcemi. Před rokem a půl jsme psali o tehdy horké novince Siemens SL 45, vzrušující díky možnostem, které jí dává 32 MB Multimediální karta - 5 hodin hlasového záznamu nebo 45 min hudby v MP3. Vzrušení však mírnila cena, pohybovala se okolo 25 000 Kč.

Siemens se rozhodl pro velmi taktický krok. Vzal starší high-endový Siemens SL 45 a upravil ho tak, aby co možná nejvíce snížil jeho cenu. V Siemensu SL 42 je karta s poloviční pamětí (16 MB), v sadě není stolní nabíječka, stereofonní sluchátka, datový kabel a CD s freewarovými programy pro synchronizaci telefonu s počítačem. Se zmenšením velikosti paměti se mění možnosti telefonu, ovšem nikoliv jeho funkce (do telefonu si stále můžete nahrávat hlasové záznamy, stále má vestavěný MP3 přehrávač a paměť na velké množství kontaktů). A teď to nejlepší: cena takového telefonu by se u koncového prodejce měla vejít do 11 000 Kč včetně DPH!

Telefon, který jsme v redakci testovali, byl vybaven softwarem modelu 42i (firmware v43), který telefonu umožňuje používat Java aplikace. Programové vybavení je jediné, co oba typy odlišuje, fakticky se tedy jedná o typ 42i. Podle zástupce společnosti Siemens by se cena obou typů neměla výrazně lišit. Telefon s diktafonem, MP3 přehrávačem a s podporou Javy za jedenáct tisíc - tak tentokrát je cena opravdu vzrušující, nemyslíte?

Design

Maličká (105 x 42/46 x 17 mm) a lehká (88 g) „dvaačtyřicítka“ je opravdu elegán. Kovový kryt barvy galvanického (matného) stříbra jí dodává exkluzivní lesk. Tělo přístroje se směrem dolů zužuje, díky tomu padne do ruky opravdu dobře, rohové hrany jsou zaobleny. Externí anténa je poměrně dlouhá (2 cm) a je neobvykle vytočena směrem dozadu, příjemně vybočuje z jinak symetrických tvarů telefonu (ale nepříjemně zvětšuje rozměry telefonu).

Čelo přístroje zaujme především tím, že displejová část zabírá celou horní polovinu telefonu. Velký a přehledný displej je významné plus tohoto mobilu. Oblasti pod diplejem vévodí kulaté kurzorové tlačítko, po levé i pravé straně na něj navazují kontextové klávesy a tlačítka pro příjem a odmítnutí hovoru. Tato na první pohled nepřehledná skrumáž ovládacích prvků je ve skutečnosti velmi praktická: tlačítka jsou po stranách oble vystouplá a hmatem velmi dobře rozpoznatelná. Kulatá kurzorová klávesa je vynikajícím řešením pro pohyb v menu. Kovová numerická klávesnice je opět vystouplá, tlačítka se těsnají se velmi blízko u sebe. Velký displej zatlačil klávesnici na malý prostor pod ním, významné plus tohoto modelu vytváří jeho významné mínus: špatně se píše, často děláte překlepy, navíc bojujete s poměrně tuhým stiskem.

Na levém boku jsou umístěna postranní tlačítka, delší kolébkové pro regulaci hlasitosti reproduktoru, dvě malá pro ovládání diktatafonu a MP3 přehrávače. Na opačném boku je umístěn infraport, z této strany se také do telefonu zasouvá paměťová karta. Ve spodní části SL 42i nalezneme datový konektor. Při pohledu zezadu si všimněme vstupu pro externí anténu, který je umístěn nahoře na pomyslné vertikální ose. Baterie se vyjímá lehce, snadno se manipuluje také se SIM kartou, která se pouze zacvakává do žlábku s kontakty.

Siemens SL 42i je telefon, který u vašich známých vyvolá obdiv. Příjemně oblé hrany těla přístroje, velký displej, matně stříbrná barva, elegantně vytočená anténa a důmyslně řešená ovládací tlačítka jsou dominantními prvky tohoto koně ze stáje Siemens. Při jízdě na něm rozpoznáte drobné vady v řešení klávesnice, ale ty jistě zastíní velmi příznivý celkový dojem, kterým Siemens SL 42i působí.

Displej

Plně grafický displej je podsvícen oranžovou barvou, zobrazuje až sedm řádek textu, používá proporcionální písmo (písmena nemají stejnou šířku - malých i se na displej vejde 32, zatímco w 12). Při čtení a psaní SMS se text zobrazuje v šesti řádcích, sedmá je vyhrazena pro popis kontextových kláves. Menu jsou dobře čitelná (lze volit mezi sedmi úrovněmi kontrastu) a je možné změnit font písma (zobrazuje se pouze jedna položka menu, nikoliv tři). Podsvícení zhasíná postupným ztlumováním, lze jej také trvale vypnout. V pohotovostním stavu se (volitelně) na displeji zobrazuje čas nebo na něj můžete umístit bitmapu; několik jich je v telefonu, další si můžete nakopírovat z počítače. Levý a pravý horní roh: standardní siemensovské ukazatele signálu a stavu baterie. Mezi nimi se zobrazuje ikona stavu přístroje (všechny tóny vypnuty, zapnut filtr volání pro daná čísla, připojena HF sada). Vysoké rozlišení displeje se projeví při efektních úvodních animacích.

Baterie



Standardně dodávaná Li-Ion baterie 540 mAh vydrží při běžném provozu 3 až 4 dny, otázkou zůstává, co je u tohoto Siemensu běžný provoz. Pokud budete nahrávat do diktafonu hodinový záznam, potom poslouchat MP3 a na to hrát půl hodiny hru, budete mobil muset nabíjet každý druhý den. Ostatně proto uvádí výrobce tak velké rozpětí hodin pohotovostního režimu (60 - 170h). Je možné dokoupit Li-Pol baterii stejných hodnot, ke koupi jsou i baterie Li-Ion 900mAh (cena kolem 650 Kč) . Není to naposled, co budeme v recenzi upozorňovat na díly, které je možné, ba nutné k Siemensu SL 42i dokoupit. I když jedno s druhým souvisí: pokud nebudete moct poslouchat empétrojky, nebudete potřebovat ani výkonnější baterii.

Ovládání



Výrobci se museli vypořádat se základním úkolem: navrhnout pro telefon, který disponuje velkým počtem funkcí, přehledné a přitom rychlé ovládání. V rozsáhlém menu se pohybujete především pomocí kurzorového tlačítka. Z klidového stavu přejdete stiskem pravé šipky do první úrovně menu, v ní se pohybujete šipkami nahoru a dolů, do další úrovně přecházíte opět šipkou doprava. Prst vlastně nemusíte z kurzorového tlačítka vůbec sundávat. Trik spočívá v tom, že šipka vpravo má téměř vždy tutéž funkci jako pravá kontextová klávesa (výjimku tvoří kalendář). Stejně jsou řešeny i poslední úrovně menu, kde volíte konkrétní funkce (zapnout vibrace, vypnout profil apod.). Stisknutím pravé šipky zaškrtnete políčko dané položky, nijak volbu nepotvrzujete a hned se vracíte do vyšší úrovně menu nebo podržením červeného tlačítka do základního displeje.

Jednotlivé funkce lze volit velmi rychle, fungují zde tradiční siemensovská kontextová tlačítka, z nichž na levé si můžete navolit libovolnou funkci telefonu. Funkce volíte také podržením numerického tlačítka, na tyto klávesy si ovšem můžete navolit také rychlou volbu telefonních čísel. Na svém místě jsou i další dobře známé zkratky (podržení červeného - návrat na hlavní displej, podržení hvězdičky při vyzvánění - vypnutí vyzvánění, podržení hvězdičky v klidovém stavu - vypnutí všech tónů apod.).

Je třeba poznamenat, že některé položky jsou v menu umístěny trochu nelogicky. V podmenu Organizér se například nachází přepínání telefonního seznamu na záznamy uložené na SIM kartě. Také chvilku trvalo, než se nám podařilo změnit animaci, která se zobrazuje při zapnutí telefonu. Funkce se totiž jmenuje Styl grafiky, mylně jsme se domnívali, že jde o styly písma (funkce se nachází v Nastavení telefonu>Telefon>Zobrazení). A to nejsou jediné chybičky v umístění funkcí.

Výrobce si bravurně poradil se zkratkami pro ovládání diktafonu a MP3 přehrávače. Oba se z klidového stavu spouštějí velmi jednoduše, a to podržením horního, respektive dolního postranního tlačítka (krátkým podržením horního tlačítka pro diktafon přehrajete poslední záznam nahraný na diktafonu). Obě funkce můžete spouštět také hlasovým ovládáním (přednahraným hlasovým příkazem). Přístup k rozběhnutí hlasového ovlásání je opět velmi rychlý, podržíte šipku nahoru nebo plus na postranní kolébkové klávese. Nahrávání vzorku se ne úplně štastně nachází v podmenu Organizér, také se nenechte zmást nápisem „Stiskněte Start a potom hovořte“ a klidně stiskněte kontextovou klávesu s nápisem „Spustit“. Funkci hlasového ovládání oceníte především při nasazených sluchátkách, která slouží zároveň jako handsfree (bondovka). Podržením ovládacího tlačítka na sluchátkách funkci spustíte a hlasovým příkazem volíte diktafon nebo MP3 přehrávač. Pokud ovšem sluchátka máte... Dostáváme se k dalšímu příslušenství, které není v základní sadě Siemens SL 42i a po kterém po zakoupení telefonu budete okamžitě toužit. Bez sluchátek totiž nemáte šanci využít všechny možnosti telefonu.

Mobil má velmi propracovanou nápovědu, v každém podmenu naleznete pod položkou nápověda informace právě k funkcím tohoto konkrétního výběru. Nápověda se zobrazuje vlastně podobně jako wapové stránky, pomocí podtržených odkazů přecházíte do jednotlivých témat, pomocí Zpět se vracíte na předchozí displej (také proto je nad pravým kontextovým tlačítkem napsáno Spojit, a nikoliv vstoupit). Opět se zde výborně osvědčují funkce kurzorového tlačítka, kontextových kláves se v podstatě nemusíte dotknout. Nápověda tvoří samostatný mód, pokud z něj chcete vystoupit, stiskněte levé kontextové tlačítko. Nápověda má díky své wapové podobě jedinou nevýhodu: nemůžete v ní rolovat nahoru, jste-li na první položce stránky, musíte projet všechny odkazy až na kýženou poslední položku.

Souhrnně řečeno je ovládání Siemensu SL 42i velmi propracované, pohyb v menu je snadný, musíte si jen zvyknout na některé netradičně umístěné položky. Pohodlné je hlasové ovládání pro diktafon a MP3 přehrávač. Máte-li problémy s ovládáním některé funkce, je k dispozici nápověda, v níž je kromě jiného také abecedně řazený rejstřík témat.

Zvonění a profily

Telefon má vyzváněcí melodie řazeny do jednotlivých skupin (Standard, Klasika, Tradicionál, Diskrétní, Pop a Vlastní). Do telefonu můžete nahrát tři vlastní melodie nebo je můžete také pomocí Composeru skládat. Ve volbě hlasitosti se nachází inteligentní (stoupající) vyzvánění, všechny zvuky je možné vypnout nebo zredukovat je na jediné pípnutí. Různá zvonění lze přiřadit k různým „akcím“ telefonu (SMS, upozornění v kalendáři apod.) Mobil má vibrace, ale není možné nastavit posloupnost vibrace - vyzvánění. K dispozici je sedm profilů (čtyři jsou přednastavené), které zahrnují volbu vyzvánění, ale také volbu fontu menu a nastavení filtru volání.

Telefonní seznam a telefonování



Telefonní seznam nemá společnou správu údajů v paměti telefonu (Adresář) a na SIM kartě - po vložení neznámé karty přístroj hned nabízí možnost zkopírování kontaktů do vnitřní paměti. Nicméně číslo volajícího je identifikováno, i když jeho kontakt máte pouze na SIM kartě. V seznamu se vyhledává pohodlně - zadáním prvního písmene nebo písmen jména.

Adresář má kapacitu 500 položek, ke každé si můžete uložit dalších deset údajů (adresa, e-mail atd.). Pořadí jejich zobrazování ani jejich název bohužel není možné měnit. Kapacita adresáře není ovlivněna velikostí použité multimediální karty, což je trochu škoda (zajímavá by byla funkce tvorby různé soubory s kontakty). Kontakty se snadno synchronizují s Outlookem, v něm je možné provádět jejich úpravy. Samotný soubor lze archivovat, ale nazpět do telefonu ho již nenahrajete. Zformátovaná multimediální karta si vytvoří 500 nových prázdných míst.

Adresář má jeden zásadní nedostatek: kontakty lze rozřadit pouze do dvou skupin volajících (VIP a normální). Filtr volání (telefon vyzvání jen pro daná čísla) lze nastavit na VIP nebo na celý adresář telefonu.

Ohlášení volajícímu je velmi užitečná funkce. Pokud nemůžete hovor právě zvednout, je možné aktivovat ji stisknutím horního postranního tlačítka. Volající uslyší vámi nahraný vzkaz, který se opakuje (např. „Vyčkejte, za moment telefon zvednu.“).

Telefonování s handsfree je opravdu komfortní. Máte-li na uších obě sluchátka, pocítíte značný rozdíl mezi obyčejnou „bondovkou“ a touto výbavou. V kombinaci s funkcí hlasového vytáčení, kterou můžete nastavit pro 20 čísel ze seznamu, je to opravdu ideální způsob telefonování. Stačí podržet tlačítko na handsfree a vyslovit jméno, poté začne vytáčení příslušného čísla.

Psaní SMS

Telefon může díky multimediální kartě archivovat až 100 přijatých a odeslaných SMS zpráv. Textovky se však na Siemesnu SL 42i nepíšou moc dobře, již v úvodu jsme hovořili o malé klávesnici, která je podle nás nedostatkem tohoto telefonu. Snad se po nějaké době tlačítka „ochodí“ a prsty si zvyknou. Telefon má funkci prediktivního psaní T9, jejíž používání podstatně snižuje množství překlepů. V telefonu je k dispozici český slovník T9, pokud tomu tak není, stačí ho nahrát do příslušné složky multimediální karty.

V telefonu je možné nastavit upřednostňování T9, prediktivní psaní je pak automaticky zapnuto po vstupu do SMS editoru, Kalendáře, plánovače schůzek. Nefunguje ale například při pojmenovávání hlasového záznamu pořízeného diktafonem. Při psaní není možné nastavit volbu „jen velká písmena“, po tečce, vykřičníku a otazníku se nezapíná volba „první velké“. Při odesílání zprávy je nutné po vybrání položky ze seznamu udělat jeden krok navíc, a to sice přejít kurzorem ze jména na telefonní číslo. Pokud máte jako přepnuto na telefonní seznam SIM karty, zobrazí se rovnou číslo. Musíme zdůraznit, že testovaný telefon měl firmware verze 43, novější verze (poslední je v54) většinu těchto problémů řeší.

Diktafon

Funkci diktafonu ocení především novináři: telefon stačí položit na stůl, dlouhým stiskem nahrávacího postranního tlačítka zapnout diktafon a interview může začít. Mikrofon je dostatečně citlivý na to, aby zachytil hlasitý hovor. Funkci by jistě ocenili i špióni. Je totiž možné nahrávat přímo telefonní hovor (opět podržením nahrávacího tlačítka). Ovšem pozor: pípnutí oznamující počátek nahrávání slyší i druhá strana. A také právníci si přijdou na své, část nahraného telefonního rozhovoru můžete krátkým stisknutím dolního tlačítka druhé straně přehrát. (“A tohle jste, pane, řekl: '...'“). Jednotlivé záznamy se automaticky pojmenovávají aktuálním datumem a časem, název je možné změnit (pozor, nefunguje T9). Na 16 MB kartu se vejde asi 150 minut hlasového záznamu, pak tam ovšem nemůžete mít žádné MP3 nebo archiv SMS zpráv. A jsme u dalšího příslušenství, po kterém zatoužíte. Bude jím 32 MB nebo dokonce 64 MB multimediální karta.

MP3 přehrávač

Není špatné koupit si telefon a zároveň ušetřit za MP3 přehrávač. To si ale nejdřív musíte k Siemensu 42i přikoupit sluchátka, ale to už zase šetříte, protože s nimi si kupujete zároveň bondovku. A pak s telefonem konečně nosíte také dostatek dobré muziky... Ale v tom je právě problém: karta pojme pouze 15 minut záznamu v kvalitě blízké CD. Přikoupíte-li její dvakrát tlustší sestřičku, bude to už 2,5 hodiny, a jestliže tuto fázi chcete raději vynechat, prozradím vám, že na 64 MB se už konečně vejde téměř každé kompletní album. Siemens prostě ví, jak na to.

Sluchátka hrají kvalitně i při vyšší hlasitosti. Při spuštěném přehrávači se příchozí hovor ohlásí zvoněním do sluchátek a hudba se přeruší, po ukončení hovoru se však znova automaticky nespustí. Pokud právě přehráváte hudbu, zamyká se klávesnice jen stisknutím křížku (zamezuje se tak nechtěnému vypnutí přehrávače). Přehrávač nemá kromě výšek a basů žádné zvukové korekce, nehledejte ani ekvalizér, ale zase můžete sestavovat vlastní playlisty. Nedejte se zmást nápisem „Přidat nápěv“, oním kontextovým tlačítkem přidáte další uloženou písničku. Software přehrávače podporuje ID3 Tag, takže místo názvu souboru se nahoře na displeji ukazuje jméno interpreta, název skladby a alba i rok vydání.

WAP a Data

Wapový prohlížeč dnes patří ke standardní výbavě, „čtyřicetdvojka“ má prohlížeč verze 1.1. Díky velkému displeji je prohlížení wapových stránek velmi pohodlné. Pokud máte horší zrak, budete nadšeni: stisknutím dolního postranního tlačítka se dvojnásobně zvětší písmo.

Telefon není vybaven GPRS ani HSCSD, což je vzhledem k ostatním parametrům opravdu velká škoda. Pro datové přenosy vám bude muset stačit rychlost 9,6 kbps. Po propojení telefonu s počítačem (tedy pardon: po zakoupení datového kabelu, stažení freewarových programů a konečně po propojení s počítačem) zjistíte, že z počítače máte přístup k animacím, melodiím a hlasovým záznamům uloženým v telefonu a samozřejmě k Java aplikacím. To není neobvyklé, neobvyklé ale je, že z počítače máte přístup do položky Card Explorer. Jak název napovídá, je to maličký Průzkumník, kam si můžete ukládat výše zmíněné typy záznamů a pak je přenášet do operační paměti telefonu. Zaznamenali jsme, že přístroj má problémy při správě většího množství souborů (je velmi pomalý a občas „zamrzne“).

MP trojky se standardně do telefonu nahrávají datovým kabelem přes sériový port. Tento způsob je pomalý (skladba o velikosti 5,9 MB se nahrávala 25 minut). Pokud budete chtít každodenně měnit obsah své (přikoupené) 32 MB karty, budete si muset přikoupit čtečku paměťových karet, která je připojena přes mnohem rychlejší USB port (cena okolo 3 000 Kč). Vaši novou 32 MB kartu pak zaplníte hudbou za šest minut.

A propós, karta. Po zakoupení telefonu zjistíte, že je zcela zaplněna - je na ní jedna písnička, powerpointová prezentace telefonu (nutno nahrát do počítače) a hlasový záznam „Průvodce Londýnem“ (ukázka možností diktafonu). Tyto záznamy můžete smazat, stejně jako můžete smazat data slovníků T9 pro ostatní jazyky, z nichž je možné volit.

Java

Java je budoucnost a každý, kdo pracuje v oblasti malých mobilních zařízení, to ví. Díky podpoře Javy můžete nejen stahovat a hrát hry, ale také používat veskrze pracovní a praktické aplikace (ač je Java umístěna v podmenu Surf./Zábava). My jsme měli v telefonu nahraný např. minimalizovaný tabulkový procesor či e-mailového klienta. Některé programy se poměrně dlouho nahrávají, buďte proto trpěliví.

Hry



Siemens SL42i má v této oblasti díky Javě velké možnosti. Stačí si na některé z herních stránek vybrat hru, eventuálně za ni zaplatit a nahrát ji do telefonu (midlet, gameloft, na stránkách my-siemens si můžete stáhnout oblíbené Slepice). Telefon má však i sedm her vestavěných výrobcem, z nich převažují hry logické (4). U „akční“ hry BugBug pravděpodobně velmi rychle zničíte vychvalovanou kurzorovou klávesu: pavouček, který proplouvá ubíhající jeskyní, totiž stále padá k zemi a vy ho „nadnášíte“ a řídíte opakovanými stisky horní šipky kurzorového tlačítka. Joystick to prostě není.

Další funkce

V položce Organizér naleznete funkce, které vám pomůžou zorganizovat si život. Je to jednak propracovaný Kalendář (zobrazuje měsíc nebo týden), časy plánovaných úkolů se objevují v týdenním rozpisu jako černé čárky či sloupečky, pracanti si můžou ukládat i více úkolů přes sebe (zobrazují se inverzně). Je možné uložit záznamy, které se budou opakovat jednou, v určité dny v týdnu, měsíčně, ročně. Rychlým přístupem do vašeho časového plánu je funkce Schůzky, v níž si bez listování kalendářem zaznamenáte datum i čas a tento záznam se objeví také v kalendáři. V měsíčním zobrazení kalendáře nejsou bohužel zvýrazněny dny, ke kterým je připojen nějaký úkol nebo schůzka. U obojího také platí, že zvukové upozornění není možné nastavit na čas před začátkem úkolu či schůzky. Také je škoda, že kalendář nevyužívá multimediální kartu - maximální počet událostí je 50 a jejich délka je omezena na 16 znaků.

K užitečnému vybavení telefonu patří kalkulačka, velmi přesné stopky, chronometr (odpočítávání času). Pro zapomnětlivce je zde k dispozici funkce automatického vypnutí telefonu v daný čas.

Shrnutí



Siemens SL 42i má dobře řešené ovládání, díky němuž má uživatel snadný a rychlý přístup ke všem jeho funkcím, kterých je za předpokládaných jedenáct tisíc korun neuvěřitelně mnoho. Je to mobil určený pro lidi, kteří u sebe nechtějí nosit pouze telefon, ale rádi by s sebou zároveň měli diktafon, MP3 přehrávač, nějaké praktické Java aplikace, elektronický diář, množství her k ukrácení volné chvíle a navíc by taky rádi ve společnosti oslňovali elegantním telefonem. Čtyřicetdvojka trpí ale i nedostatky: někomu nemusí vyhovovat malá klávesnice, jiný by uvítal datové přenosy přes GPRS, dalšímu by se hodilo Bluetooth. Všichni výše jmenovaní šťastní majitelé Siemensu SL 42i mají jedno společné: právě u sebe nemají moc peněz, protože je museli investovat do svého telefonu, aby z něj vyrobili o něco staršího a původně o hodně dražšího Siemense SL 45i (koupili si sluchátka, větší multimediální kartu a fajnšmekři také čtečku paměťových karet). Siemens zkrátka ví, jak na to!