Siemens skrývá skutečnost

Informační materiály, často tištěné před důkladným odzkoušením vyvíjeného produktu, občas dokáží neznalého uživatele pěkně dezorientovat. Silná konkurence nutí marketingové oddělení do předčasné propagace novinek a nepodaří-li se vývojářům zrychlit potřebné testy, může vše skončit fiaskem. Tak je tomu i v případě německého Siemensu, který v materiálech ke svému nejmenšího GSM modulu TC35 zapomněl zdůraznit hned několik důležitých faktů.

Nejen na výstavách, internetových stránkách či nejrůznějších prezentacích oslovoval TC35 potenciální zákazníky mnoha zajímavými vlastnostmi. Jen namátkou vyberme malé rozměry, dualitu či integrované funkce hands-free. Když jsme pročítali propozice podrobněji, utkvěla nám v paměti také podpora přenosu dat rychlostí až 14,4 kbps, která naprosté většině aplikací sníží provozní náklady, neboť výrazně zkrátí dobu samotného spojení. Bohužel ne u všech propagačních materiálů je zřejmé, že s touto vlastností se setkáme až u nového firmwaru, plánovaného na červen tohoto roku. Tím však celá záležitost nekončí. Oproti staršímu modulu M20 totiž musíte upgrade svěřit autorizovanému distributorovi, popřípadě servisu.

Jiné alternativy vám ostatně ani nezbývají. Na oficiálních stránkách technické podpory patřičné vybavení nenajdete, přičemž snahu o neoficiální nahrání Siemens "odmění" ztrátou záruky. Podle vyjádření zástupců společnosti je totiž firmware TC35 podstatně složitější než u modulu M20, přičemž ve chvíli, kdy dojde k přerušení procesu upgradu, se modul zničí. Další, neméně podstatný důvod tohoto omezení pramení ze souvisejících projektů s operátory mobilních sítí. V nabídce jsou totiž plánovány i moduly blokované pouze pro určitou mobilní síť, což by při možnosti snadného nahrání nového firmwaru poněkud ztrácelo smysl. Obdobně jako u mobilních telefonů se totiž při upgradu ztratí blokování ostatních sítí.

Nemáme se však obávat situací známých z doby kralování modulu M20, kdy byl každý týden, později pak zhruba po měsíci, vydáván inovovaný firmware, řešící nějaký ten nedostatek. Připočítáme-li k tomu nové příslušenství, schopné upgradovat i přes speciální SIM, lze Siemensu toto omezení odpustit. V případě krajní nouze tedy stačí výsledný produkt přinést do servisu, kde namísto karty operátora dají bootovací zařízení. Obejdeme se tak bez nepraktického vyndavání modulu. Služba bude samozřejmě nabízena bezplatně.

Siemens M20 a rychlá data

Poslední nepříjemnost, vyvolaná především nedostatečnou informační kampaní, nastává u Siemensu M20. Jeho starší firmware si totiž nedokáže poradit s novými SIM kartami Eurotelu, popřípadě jiných mobilních operátorů podporujících přenos dat rychlostí až 14,4 kbps. Standardně mu totiž vnucují rychlost 14,4 kbps, zatímco M20 zvládá pouze 9,6 kbps. Zástupci společnosti proto doporučují upgrade na poslední verzi firmware, kterou najdete zde.

Možná vás teď napadá, proč nás Siemens nechal na novou TC35 čekat více než rok, když stejně nenabízí vše, co nám původně slibovala. Nezbývá, než trudné myšlenky zahánět argumenty odvolávajícími se na důkladné testování. Po něm by si modul neměl dovolit to, co nám v začátcích předváděl M20. Vydání nového firmwaru podporujícího rychlejší datový přenos je však už na dohled a české zastoupení společnosti se bude snažit vyjít vývojářům nejen v tomto ohledu maximálně vstříc.