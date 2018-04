Siemens SK65 - shuriken pro manažery (recenze)

Vyrobit v dnešní době telefon, který dokáže zaujmout, není žádný med. Trh praská ve švech. Nové modely mají skoro stejné funkce a jejich design si velcí výrobci úzkostlivě střeží. Současně čelí operátoři klesajícím ziskům z hlasových služeb a jednou z možností, jak tento pokles vyrovnat, jsou nejrůznější služby založené na posílání textu. Například podle studie Analysys Research Limited vygenerují SMS na 1 MB přenesených dat průměrný příjem tisíc dolarů, zatímco u hlasových služeb operátor inkasuje za přenesený megabyte okolo jednoho dolaru.

Velké naděje se samozřejmě vkládají i do multimediálních zpráv, mobilního e-mailu a nejrůznějších instant messangerů. Pro ty, kdo potřebují být neustále v kontaktu se svou e-mailovou schránkou, jsou určeny řešení jako Eurotel Office Connector nebo Blackberry. Pokud se ovšem mají zákazníci naučit hodně psát, je dobré jim nabídnout zařízení k tomu navržená.

Letos představil skoro každý velký výrobce svůj QWERTY model s plnohodnotnou klávesnicí. Může se jednat o miniaturní notebook Nokia 9500 nebo jen upravenou klávesnici Sony Ericssonu P910. Světlo světa spatřil také první mobil se speciální klávesnicí Fastap. V dnešní recenzi si představíme QWERTY model SK65 společnosti Siemens, který díky své unikátní konstrukci určitě stojí za pozornost.

Vzhled - šuryken jak má být

Siemens ukryl druhou klávesnici tak, že horizontálně rozdělil tělo telefonu a do středu umístil otočný kloub. Pokud se tedy z boku lehce zatlačí na jednu část přístroje, horní díl se vytočí o 90 stupňů a po stranách displeje se objeví plnohodnotná klávesnice. Kloub nemá žádnou vůli a při vytáčení klade konstantní mírný odpor. V obou krajních polohách telefon zaklapne. Celý systém, který Siemens označil jako X2Type (Cross to Type), působí velmi precizním dojmem.

Siemens SK65 se zaměřuje na business klientelu a odpovídá tomu i jeho celkové zpracování. Telefon má střízlivý design, kryty tvoří kombinace leskle černého a matně šedého plastu. Obdélníkový design je trochu protáhlý a SK65 patří kvůli své konstrukci mezi docela tlusté telefony.

Leskle černý přední panel na sobě zanechává otisky prstů, ale nejsou zde tak viditelné jako u některých jiných modelů. V horní části se pod třemi otvory v krytu ukrývá drátěná mřížka chránící reproduktor. Displej se přemístil blíže ke středu přístroje, aby se při vytočení QWERTY klávesnice neposunul příliš nahoru. Pod displejem se lesknou chromované ovládací prvky a číselná klávesnice ve spodní části se snaží maximálně využít dostupný prostor.

Boky telefonu připomínají hliníkový rám, ale jedná se také o plastový výlisek. Na pravé straně lze v horní části snadno nahmátnout dvojité tlačítko použitelné pro rychlý pohled do kalendáře nebo aktivaci hlasového záznamníku. Levý horní roh vyhradil výrobce pro infraport a Bluetooth. Na spodní straně našel své místo tradiční datový a nabíjecí konektor. Nebýt konektoru pro připojení externí antény a drobného loga výrobce, byla by zadní strana SK65 zcela holá. Pokud jste čekali, že zde bude čočka digitálního fotoaparátu, máte smůlu. Výrobce se rozhodl digitální kameru u business modelu oželet.

Pro design celého přístroje jsou charakteristické kružnice, které vychází ze středu přístroje. Tento elegantní detail respektuje numerická i QWERTY klávesnice a stejně jsou zaoblené horní a spodní část telefonu. Pokud by vás zajímalo, jak se Siemens SK65 rodil v designérském studiu, doporučujeme tento článek.

Siemens SK65 je bezpochyby velký a těžký telefon, ale vzhledem k přítomnosti QWERTY klávesnice to nelze považovat za velké mínus. V tomto případě jdou dvě vlastnosti proti sobě a dělat miniaturní QWERTY klávesnici nemá velký význam. Základní rozměry telefonu jsou 120x47x22 milimetrů a včetně baterie váží 144 gramů. Požitá baterie je typu Li-ion o kapacitě 750 mAh. Nemůžeme se ubránit dojmu, že větší baterie s extrémní kapacitou by tomuto modelu více než slušela. Takhle vydrží SK65 průměrných 10 dnů v pohotovosti nebo 5 hodin hovoru.

Klávesnice – psát se naučíte rychle

Pro ovládání telefonu zvolil výrobce kombo tlačítko, které se skládá z vnitřního potvrzovací klávesy a vnějšího rámečku pro pohyb v menu. Lesklý rámeček vystupuje výrazně nad povrch telefonu a jeho stiskem na jednotlivých stranách se pohybujete v menu. Po stranách navigační klávesy jsou dvě vertikální tlačítka, která vykonávají různé funkce, když se stisknou v horní nebo spodní části. Buď slouží pro ovládání hovorů nebo jako kontextové klávesy pro práci v menu. Tato tlačítka by mohla být větší, ale jinak nemáme k ovládání žádné výhrady. Menu reaguje rychle a navigační klávesa je dostatečně velká.

Číselná tlačítka ve spodní části vystupují nad povrch telefonu, což připomíná šupiny. Po vytočení QWERTY klávesnice se dají numerická tlačítka používat jen pro psaní číslic a speciálních znaků. Písmena se zadávají palci na vnitřní klávesnici.

Naučit se na takové klávesnici psát vyžaduje jistou dávku trpělivosti. Zpočátku působí nepřirozeným dojmem nutnost přeskakovat pohledem při hledání písmenek z levé strany displeje na pravou. Během týdne ovšem QWERTY klávesnici určitě ovládnete.

Tlačítka jsou přiměřeně citlivá, jejich zdvih je malý a doprovází jej výrazná odezva. Klávesy mají také dostatečné rozměry, a tak k překlepům téměř nedochází. Pouze jejich materiál by nemusel být tolik hladký. V noci telefon zujme výrazným rudým podsvícením QWERTY klávesnice, zatímco numerická část je podsvícena bíle.

Displej - barevný, ale kostrbatý

Displej Siemensu SK65 dokáže zobrazit až 65 000 barev a jeho rozlišení je 132x176 pixelů. Vzhledem k rozměrům 31x42 milimetrů lze na displeji rozpoznat hrubší rastr a jednotlivé ikony jsou tak na okrajích mírně kostrbaté. Kostrbatost je výrazná také u písma a při prohlížení obrázků.

Menu příjemně doplňuje konzervativní zpracování telefonu. Namísto pouťových ikon některých předešlých modelů jsou u modelu SK65 šedé ikony na černém pozadí. Menu má podobu matice 3x3 a vstoupíte do něj stiskemkl potvrzovací ávesy. Aktuální volbu zvýrazňuje zlatá barva. Vzhled menu lze upravit různými tématy a samozřejmostí je také tapeta na pozadí.

Telefonování – paměť jako slon

Siemens SK65 je tri-band telefon a naladí se tedy i na americkou síť 1900 MHz. Příchozí hovory ohlásí až 40hlasé polyfonní melodie, Siemens SK65 si rozumí s formáty WAV, SRT, MID a AMR. Vibrační vyzvánění má k dispozici sedm režimů. Vyzvánění je celkem hlasité a během hovoru je dobře rozumět. Siemens SK65 má také integrovaný hlasitý odposlech. Zvuk z hlasitého reproduktoru sice není nejčistší, ale rozhodně patří nad průměr.

K manažerskému telefonu patří také velká paměť na kontakty. Kapacitou na 2000 záznamů by měl Siemens SK65 uspokojit i opravdu náročné uživatele. Každý kontakt přitom může doplňovat přes 20 různých údajů včetně fotografie, která se zobrazí na displeji při příchozím hovoru. Novinka zobrazuje paměť SIM a telefonu odděleně a mezi oběma lze kontakty kopírovat. Ze SIM karty šly kontakty nakopírovat do telefonu naráz i odděleně, ale v opačném směru to šlo jen po jednom.

Záznamy lze třídit do skupin volajících (celkem osm) a každou skupinu může odlišit jiné vyzvánění. Hovory se dají podle skupin filtrovat, ale testovaná verze nedokázala vybrat více skupin pro filtrování najednou. Prohledávání velkého seznamu je rychlé a celkově se se Siemensem SK65 telefonuje velmi dobře.

Jedinou výtku si zaslouží výpis ztracených volání, protože každý nepřijatý hovor musíte ze seznamu ručně vymazat, jinak se stále hlásí jako ztracený hovor. Nestačí si jej pouze prohlédnout a seznam zavřít.

Zprávy - neomezená paměť a rychlé psaní

Psaní je pro Siemens SK65 samozřejmě klíčové a pomlouvat ho v této kapitole nebudeme. Siemens SK65 si rozumí se zprávami SMS, EMS i MMS a má vestavěný e-mailový klient. Ne vždy budete mít k dispozici obě ruce pro QWERTY klávesnici, a tak můžete bez problémů psát i na té standardní. Pomáhat vám v takovém případě bude T9, která nepoužívá diakritiku.

V závislosti na nastavení velikosti písma editor zobrazí šest, devět nebo jedenáct řádků textu. Zprávy se dají posílat celým skupinám naráz. Při psaní editor odpočítává znaky od čísla 760 a zároveň zobrazuje, na kolik zpráv bude text rozdělen. Do telefonu se vejde maximálně 100 doručených zpráv, ale starší můžete přesouvat do archivu, jehož kapacita je limitována pouze sdílenou pamětí.

Multimediální zprávou lze rozesílat kromě zvuků a obrázků i videa. E-mailový klient zvládá protokoly POP3 i IMAP4. Můžete si vybrat, jestli se mají stahovat jen hlavičky nebo celé e-maily. V telefonu lze také nastavit, jak velké e-maily se mohou stáhnout. E-mailem se dá odeslat několik příloh naráz a nejrůznější přílohy lze do telefonu uložit, i když je Siemens SK65 nedokáže otevřít.

Organizace - nechybí nic

Asi nikoho nepřekvapí, že model cílený na business klientelu, má také dobře propracované organizační funkce. Ve složce Organizér najdete na prvním místě kalendář, pod ním schůzky, úkoly a poznámky. Důležitými položkami jsou ještě ztracené alarmy a hlasový zápisník.

Kalendář nabízí celou řadu nastavení. Můžete si vybrat od kolika hodin se má zobrazovat den, aby vám v týdenním pohledu zbytečně nezabíraly místo noční hodiny. Nastavit lze i jakým dnem týden začne a dny, které jsou pro vás víkend. Kalendář má podobu klasické tabulky, ale plocha displeje rozhodně není využita na maximum. Zadávání nových poznámek do kalendáře je docela rychlé, protože kromě názvu upomínky mohou všechny pole zůstat defaultně nastavená a proklikat jimi nemusíte.

Samostatný pohled na záznamy poskytuje aplikace Schůzky. Zde můžete jednak nové schůzky zadávat a navíc je k dispozici i filtr, kterým se můžete podívat odděleně na všechny upomínky, narozeniny, dovolené, hlasové záznamy nebo volání. Podobně vypadá také úkolovník jen s tím rozdílem, že formát záznamů se trochu liší.

Poznámkovač má navíc tajnou sekci, která je chráněná PINem. Po třetím chybném zadání se tajné poznámky z telefonu vymažou. Diktafon nemá žádný časový limit a testovaný vzorek umožnil nahrát až 840 minut záznamu, v závislosti na zaplnění sdílené paměti o velikosti 37 MB.

Budík vás může burcovat z postele jen vybrané dny v týdnu. Další aplikace jako kalkulačka, stopky, odpočítávání a převodník jednotek nemá smysl dlouze popisovat. Aby bylo možné ve velké paměti udržovat pořádek, vybavil výrobce tento model také propracovaným správcem souborů. Ten vám umožní nejen třídit, mazat a vytvářet složky, ale také vyhledávat soubory nebo určitý text. Tradiční a vítaná je u telefonů Siemens možnost automatického vypínání.

Data a synchronizace

Největším lákadlem pro business klientelu by měla být u nového modelu podpora BlackBerry. Toto řešení pro synchronizaci umožní neustále replikovat e-maily a další údaje z firemního serveru do mobilního zařízení. S podporou BlackBerry počítá do příštího roku operátor T-Mobile. Kromě toho Siemens SK65 umožní přístup k firemnímu e-mailu běžícímu na platformách MS Exchange nebo Lotus Domino.

Přímo s počítačem je možné synchronizovat data přes datový USB kabel, infraport nebo Bluetooth. V telefonu se dají zobrazovat stránky s podporou Wap 2.0, xHTML i HTML. Samozřejmě má Siemens SK65 také modem a podporuje GPRS třídy 10.

Siemens SK65 podporuje také Javu 2.0 a přímo v telefonu najdete trojici her: šachovou klasiku ChessMaster, trojrozměrný sport aristokratů Golf Pro 3D a nestárnousí lodě zásah - potopená SeaBattle.

Sečteno a podtrženo

Siemens SK65 je bezpochyby model, který dokáže zaujmout. T-Mobile se rozhodl zákazníkům BlackBerry nabídnout, a tak by nebylo velkým překvapením, kdyby některé části menu byly zbarveny do růžova. Těžko se ovšem domnívat, že tento telefon bude trhat rekordy v prodeji. QWERTY klávesnice je sice příjemný doplněk, ale telefon je kvůli ní velký.

Přímým konkurentem SK65 budou Nokie 6810 a 6820, protože na všech těchto telefonech se píše palci. Siemens SK65 vypadá vedle Nokií řady 6800 konzervativně a hlavně bytelněji. Částečně může Siemens SK65 díky QWERTY klávesnici konkurovat i modelům Nokia 9500 nebo Sony Ericsson P910, ale absence otevřeného operačního systému je velkým handicapem.

Fotogalerii displejů najdete zde.