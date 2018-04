Siemens SK65 - mezi mobily přijíždí limuzína (první dojmy a exkluzivní fotografie)

V pondělí představil Siemens v Londýně svůj nový model SK65. Taková událost nám samozřejmě nemohla uniknout a během pondělního odpoledne jste již mohli získat první informace o tomto telefonu (více v článku Nový Siemens SK65 – e-mailový král s QWERTY klávesnicí).

Měli jsme, jako jedni z prvních na světě, možnost si s telefonem chvilku pohrát, a tak vám nyní přinášíme první dojmy z nového Siemense SK65.

Klávesnice upoutá pozornost

Na první pohled na telefonu samozřejmě zajme otočná klávesnice. Unikátní koncept nového modelu vytvořilo mezinárodně oceňované designerské studio Phoenix Design.

Jak se rodil Siemens SK65

Trochu jsme se obávali, že spoje nebudou u složité konstrukce přesně sedět, ale zpracování telefonu je perfektní. Kloub nemá žádnou vůli a při otáčení klade konstantní mírný odpor. Oba díly telefonu lze natočit jen jedním směrem, v extrémních polohách části zaklapnou a sedí.

Telefon je zaměřený na business

První informace o připravovaném SK65 jsme vám přinesli již koncem července - První fotografie nového Siemensu SK65 s QWERTY klávesnicí. Tehdy jsme se domnívali, že nový model bude určený pro mladé lidi, kteří rádi píší textové zprávy. SK65 se ovšem zaměřuje na opačnou stranu zákaznického spektra – mezi businessmany.

Tomu odpovídá i celkové zpracování telefonu. Jeho základní rozměry jsou 120x47x22 mm, velikostí je tedy porovnatelný s Nokii 6310. Vzhledem k trendu zmenšování telefonů se zdá být nový Siemens až příliš velký. Siemens SK65 je ovšem určený pro business klientelu a limuzíny také nevynikají svou drobností.

Zaměření na firemní zákazníky podtrhuje i zpracování plastů a menu telefonu. Leskle černý základní blok doplňují elegantně tvarované stříbrné prvky. Ikony v menu jsou tmavě šedé a aktuální volba je zvýrazněna zlatou barvou. Vše působí minimalisticky a velmi luxusně.

Číselná klávesnice je stlačená dolů

Pokud si zpracování telefonu vůbec zaslouží výtku, bude se týkat číselné klávesnice. Siemens SK65 ukrývá ve svém těle plnohodnotnou klávesnici QWERTY. Koncept telefonu s otočnou klávesnicí, kterou výrobce označuje jako x2type (cross-to-type), nutí posadit displej co nejvíce ke středu telefonu.

Po vytočení klávesnice je potřeba, aby displej zůstal ve stejné rovině a neposunul se příliš nahoru. Pokud tedy budeme Siemens SK65 hodnotit jako klasický telefon, lze o něm říct, že nad displejem má velké množství volného prostoru, který mohl být využitý pro číselnou klávesnici.

Jedná se pouze o malý detail, který nijak nesnižuje celkový výborný dojem z nového modelu. Rozměry číselných kláves jsou i tak vysoce nadprůměrné. Pochvalu si zaslouží navigační tlačítko, které se skládá ze dvou oddělených kláves. Stiskem stříbrného rámečku do jednotlivých směrů se lze pohybovat po menu. Uvnitř rámečku je samostatné tlačítko, kterým lze potvrdit výběr. Telefon reaguje na stisk kláves velmi rychle, logika a uspořádání menu je podobná například modelu M65.

Na vnitřní klávesnici se píše palci

QWERTY klávesnice samozřejmě umožní pohodlnější zadávání textu. Výhodu budou mít podnikatelé, kteří v mládí trávili hodně času u herních konzolí. Držení telefonu a psaní palci totiž keypady herních konzolí velmi připomíná. Dokonce se proslýchá, že Siemens podobný model zaměřený na hraní her již připravuje.

S telefonem lze psát, i když je položený na stole, není to ovšem nijak pohodlné. Zadávání textu potřebuje trochu tréninku a trpělivosti, my jsme například během krátkého testování nedokázali zprávu napsat rychleji než na klasické klávesnici.

S novým Siemensem uděláte dojem

Není to jen originální koncept klávesnice, čím SK65 vyvrací představu, jak má vypadat moderní telefon. Vzhledem k zaměření SK65 na něm nenajdete fotoaparát. Většina zaměstnavatelů ho totiž nepovažuje za vhodný. V neposlední řadě jsou to rozměry telefonu, které jsou záměrně větší.

Do těla telefonu by se ovšam dala vtěsnat mnohem větší baterie. Ideální business telefon by totiž měl také extrémně dlouho vydržet. Jak dlouho dokáže telefon napájet Li-ion baterie s kapacitou 750 mAh, teprve uvidíme. Celkově v nás nový Siemens SK65 zanechal velmi dobrý dojem. Telefon je pečlivě zpracovaný do nejmenších detailů a menu reaguje velmi rychle.

Největší devizou nového přístroje je řešení BlackBerry pro synchronizaci dat s firemní sítí. Uvidíme, zda se například Eurotel rozhodne pro jeho podporu, když již dnes nabízí firemním zákazníkům obdobnou službu s názvem Eurotel Ofice Connector. U T-Mobile a Oskara by mohl mít cestu o něco jednodušší. Přesto bude na trh do konce roku uvedeno mnoho modelů pro nejnáročnější zákazníky a na vyhlašování vítězů a počítání padlých je zatím příliš brzo.

Jens Thomas Pietralla: Pro každou skupinu zákazníků navrhujeme jiný telefon

Dnes jsme viděli prezentaci nového mobilního telefonu se spoustou zajímavých e-mailových funkcí. Kam myslíte, že se budou mobilní telefony ubírat dál?

Pro odpověď na tuto otázku je nutné podívat se do historie mobilních telefonů. Na počátku se objevil trend, kdy každý chtěl mít vlastní telefon. Pak se začala prodlužovat životnost baterií a telefony se postupně zmenšovaly – tento proces se nazýval inovace. Dnešní situace je jiná, trh mobilních telefonů je téměř nasycen. Například u nás v Evropě většina lidí již mobilní telefon má a poptávku tvoří zejména zájemci o výměnu za nový model. Některé skupiny zákazníků mají speciální potřeby, které se pokusí uspokojit například náš nový model. Není nutné říkat, že Siemens SK65 je ideální telefon pro každého. Klíčem pro budoucí vývoj telefonů je snažit se pochopit specifické potřeby jednotlivých skupin zákazníků a přinést jim specifické modely.

Siemens rozšířil své portfolio o originální model SX1 postavený na operačním systému Symbian. Dnes zde máme nový model určený pro nejvyšší třídu a trochu nás překvapilo, že má pouze klasický software. Proč?

Cílem bylo přinést řešení založené na technologii Blackberry a právě synchronizace je to, o čem měl nový model být. Samozřejmě mohl SK65 obsahovat Symbian. Nechtěli jsme ovšem vytvářet telefon, který bude umět všechno, pouze přinést model s určitou specializací, přinést ho na trh za zajímavou cenu a co nejrychleji.

Na trh přijde telefonů více.

Jaká bude podle vás budoucnost chytrých telefonů, které dělají od všeho trochu? Budou někdy přijatelným řešením pro širokou veřejnost?

Smartphony poklesnou z nejvyšší do vyšší střední třídy, protože pro více uživatelů bude atraktivní, co jim otevřený operační systém může nabídnout. Tento proces ovšem zabere určitý čas, který samozřejmě ovlivní cena produktů a poptávka ze strany spotřebitelů.

Co si myslíte o VoIP a instant messagingu? Mají se operátoři obávat o své zisky?

Někteří operátoři se chytli těchto technologií jako příležitosti, jiní se zatím chovají defenzivně. Na trhu jistě existuje role, kterou mohou tyto bezdrátové standardy hrát. V budoucnu může vzniknout mnoho IP sítí, které budou umožňovat i přenos hlasu. Siemens se o tuto možnost zajímá a chápe jí jako příležitost. Přesto je stále mnoho pádných argumentů, proč volit GSM.

Před několika měsíci byla založena OMTP aliance. Největší operátoři světa budou vytvářet různé standardy a doporučení pro výrobce telefonů. Pocítili jste již nějak její existenci?

Tuto iniciativu na sjednocení požadavků vítáme. Jsme s touto aliancí v kontaktu, ale zatím je příliš brzy na to hodnotit konkrétní dopady její existence.