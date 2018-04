Siemens SG75 - dva fotoaparáty v telefonu naživo

Siemens v Turíně představil nové telefony pro sítě třetí generace. Spolu s novým véčkem SFG75, také vysouvací model určený pro provoz v sítích třetí generace - UMTS. Vysouvací Siemens SG75 je narozdíl od zmiňovaného véčka s asijskými kořeny čistokrevný Siemens a jedná se vlastně o model SXG75 s jinou konstrukcí.

Siemens SXG75, třetí turínská novinka Siemensu, si odbyla již opakovanou premiéru. Původně byl tento model představen již na jaře letošního roku. Oproti topmodelu SXG75 chybí vysouvacímu Siemensu SG75 FM rádio, poziční systém GPS a integrovaný fotoaparát má menší rozlišení.

Hrany s oblými rohy

U Siemensu jsou vysouvací modely velmi oblíbené. Vymyslel je a tuto konstrukci často používá. Oproti nedávno představenému oblému Siemensu SL75, který je určen jen pro sítě GSM, vsází novinka SG75 na hranaté tvary. Jediné obliny na telefonu jsou patrné pouze v rozích a zaoblený je také profil telefonu ve spodní části. Celkově působí Siemens SG75 nenápadně, design je konzervativní s důrazem na detaily.

Siemens SG75 se bude nabízet v jediném barevném provedení označeném Titanium. Vysouvací mechanismus má pružinu, která pomáhá telefon vysunout nebo zasunout. Pro vysunutí a zasunutí telefonu je možné přiřadit specifický zvuk. Po mechanické stránce nemáme k novince výhrady, zasunutí a vysunutí je snadné, stačí lehký pohyb. Zpracování telefonu je na úrovni, aby také ne, když se jedná o prémiový model. Design nás příliš nenadchnul, ale ani neurazil.

Není nejmenší

Siemens SG75 není nejmenší, jeho rozměry v zasunutém stavu jsou 98 x 49,5 x 23 milimetrů. Hmotnost je i přes použití Li-Polymerové baterie poměrně vysoká a má hodnotu 123 gramů. Li-Polymerová baterie s kapacitou 920 mAh by měla podle údajů výrobce dodávat energii až 325 hodin v pohotovostním režimu nebo až 200 minut hovorového času. Tyto údaje platí pro provoz v běžných sítích GSM. V sítích UMTS by měl telefon vydržet v pohotovostním stavu dokonce až 375 hodin, hovorový čas je však nižší: 180 minut. Baterie by se měla nabíjet standardní dvě hodiny. Tyto údaje nemůžeme potvrdit ani vyvrátit, telefon jsme měli k dispozici jen krátce.

Kvalitní displej

Displej Siemensu SG75 má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Displej je vyroben technologií TFD, je tedy aktivní, a dokáže zobrazit až 262 144 barev. Zobrazovací schopnosti displeje jsou na velmi vysoké úrovni, displej je čitelný i na přímém slunečním světle. Hlavní menu telefonu je shodné s modelem SXG75, tedy ve zobrazení 3 x 4 ikony. Ikony však nejsou oproti zmiňovanému modelu vybarvené a vypadají poněkud chudě. Oproti modelu SXG75 je však lepší orientace v menu, jelikož aktivní ikona je probarevná. Další podmenu jsou řádková textová. Hlasové ovládání bohužel chybí. Pochvalu zaslouží grafika, je velmi jemná a ikony nejsou kostrbaté, jako u jiných modelů výrobce.

Staronové menu

V menu telefonu se lze pohybovat pro výrobce typickým způsobem, tedy potvrzením funkce stiskem navigačního tlačítka vpravo a opuštění stiskem vlevo. Navigační tlačítko má ve středu potvrzovací klávesu, která usnadňuje ovládání. Ke kontextovým tlačítkům máme výtku, jsou malá a umístěná příliš na boku telefonu. Na pravém boku telefonu je dále dvousměrné tlačítko pro regulaci hlasitosti na levém pak tlačítko pro spuštění služby Push-to-Talk a tlačítko pro spuštění videohovorů. Alfanumerická klávesnice je dobrá, k té žádné výhrady nemáme.

Dva fotoaparáty pro videohovory

Siemens SG75 je vybaven dvěma fotoaparáty pro komunikaci pomocí videohovorů. Hlavní fotoaparát umístěný na zádech telefonu má maximální rozlišení 1 280 x 960 obrazových bodů. Druhý fotoaparát umístěný na čele telefonu nad displejem má maximální rozlišení CIF. U fotoaparátu nechybí nastavení bílé a časovač. Telefon samozřejmě umožňuje nahrávání videa. Maximální rozlišení nahrávání videa je pro oba fotoaparáty stejné: 176 x 144 obrazových bodů. Náhrávka může mít až pět minut a video je možné nahrávat se zvukem nebo bez. Díky výbornému displeji je obraz z fotoaparátu velmi jemný, překreslování ale bylo poněkud pomalejší.

Obří telefonní seznam

Siemens SG75 mimo podpory pásma WCDMA 2100 MHz podporuje i běžné GSM na frekvencích 900/1800/1900 MHz. Telefonní seznam má kapacitou omezenou volnou sdílenou pamětí přístroje (70 MB). K jednomu kontaktu je možné přiřadit čtyři telefonní čísla, čtyři e-mailové adresy, dvě internetové adresy, dvě faxové čísla, adresu, poznámku, zaměstnavatele, titul, adresu zaměstnavatele, narozeniny a další poznámku. Ke kontaktu je také možné přiřadit specifické vyzvánění a obrázek. Kontakty je samozřejmě možné řadit do skupin volajících. V telefonním seznamu je možné vyhledávat postupným zadáváním znaků. Vytáčení hlasem telefon nepodporuje.

Nechybí hudební přehrávač

Nový vysouvací Siemens podporuje vedle klasických textových zpráv také multimediální zprávy MMS a nechybí e-mailový klient a klient pro Instant Messaging. Vyzvánění může být ve formátech MP3, AAC +/++, Real Audio 8, Midi, AMR, WAV a SMAF. Nechybí podpora služby Push-to-Talk. Jak nahlas tak do sluchátek hraje telefon průměrně.

Ve výbavě nechybí MP3 přehrávač, který může využívat vestavěnou paměť, která má hodnotu 70 MB. Telefon podporuje také paměťové karty formátu RS MMC, které se vkládají pod baterii. Baterii však není nutné vyjímat a tak je možná výměna paměťové karty při zapnutém telefonu. Konektor pro sluchátka je klasický systémový Slim Lumberg.

Bez infračerveného portu

Siemens SG75 podporuje datové přenosy GPRS třídy 10 a datové přenosy v sítích UMTS. Podpora EDGE chybí. Datovou podporu je možné využít pro wapový prohlížeč 2.0 nebo pro připojení počítače na internet pomocí integrovaného modemu. Připojit Siemens SG75 k počítači je možné přes Bluetooth nebo přes datový kabel. Infračervený port chybí.

Bohatá další výbava

Další výbava zahrnuje kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem, který nabízí stejně jako u současných modelech výrobce v měsíčním a týdenním náhledu zobrazení aktivní události ve spodní části displeje. Dále nechybí poznámkový blok, hlasový záznamník, světový čas, kalkulačka s rozšířenými funkcemi, převodník měn a veličin, stopky a odpočítavač. Budík umožňuje zadávat buzení pro konkrétní dny v týdnu. Nechybí podpora Javy ve specifikaci MIDP 2.0.

Dražší než obvykle

Siemens S75 se začne prodávat v listopadu za cenu okolo 12 500 Kč včetně daně za nedotovaný telefon. To je na jednu stranu hodně peněz, mnoho dražších telefonů na trhu nenajdeme.

Jenže novinka umí pracovat i v sítích třetí generace, což drtivá většina současných modelů neumí. Je pravděpodobné, že se telefon objeví buď u Oskara nebo u Eurotelu jako dotovaný, pak bude jeho cena jistě výhodnější.

Siemens SG75 je povedený mobil. Líbilo se nám přehledné menu, nadchnul nás výborný displej, naopak design telefonu je podle nás poněkud nudný.