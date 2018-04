Siemens SFG75 – převlečený Benq pro 3G toho umí hodně

Jednou ze tří novinek Siemensu, kterou dnes představil v italském Turínu, je model SFG75. Jak napovídá písmeno G v označení, jedná se o mobil, který dokáže pracovat v sítích třetí generace. Na rozdíl od dvou zbývajících novinek (SG75 a SXG75, který si dnes odbyl opakovanou premiéru), tento model nepochází z vývojových dílen Siemensu, ale od společnosti Benq.

Ta letos koupila celou divizi mobilních telefonů Siemensu a dlouho se spekulovalo, i díky některým vyjádřením managementu Benqu, že značka Siemens postupně zmizí z trhu. Nový model SFG75 ale dokazuje, že tak horké to zatím nebude. Ač se jedná o výrobek společnosti Benq, bude se v Evropě prodávat pod značkou Siemens. Jak to bude na jiných trzích nevíme, stejně jestli tak bude nová společnost postupovat i nadále. V portfoliu Siemensu by ale model SFG75 rozhodně neměl být poslední produkt Benqu, který se bude v Evropě prodávat.





Další novinky Siemensu: Siemens SG75 Siemens SXG75

Vzhled telefonu příliš nápaditý není. Je to takové obyčejné véčko s rozměry zhruba odpovídajícími většině mobilů pro sítě třetí generace. Pravděpodobně bude k dispozici více barevných variant, ta základní kombinuje černou a stříbrnou barvu. Telefon nemá integrovanou anténu, což je ale zatím u mobilů pro 3G poměrně běžné. I když většina telefonů klasické konstrukce již má i v tomto segmentu anténu integrovanou a stejně tak ji má integrovanou i Samsung Z500, což je nejmenší véčko pro 3G na trhu.

Siemens SFG75 asi nebude patřit mezi nejkrásnější a nejnápaditější mobily na trhu, ale ztratit by se neměl. Výrobce slibuje kvalitní zpracování a povrchovou úpravu. To zatím posoudit nemůžeme, až budeme mít mobil k dispozici. Telefon nápadně připomíná model O2 X3, což je výrobek společnosti Benq (model S700) nabízený u operátora O2 ve Velké Británii. Loni se jednalo o prodejní hit, cena byla příznivá, papírová výbava velmi dobrá.

Nový Siemens má dva barevné displeje. Vnější je pasivní barevný s rozlišením 96 x 96 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Hlavní displej je také barevný, ale aktivní se schopností zobrazit 260 000 barev a s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů. Jelikož se jedná o mobil pro sítě třetí generace, nepřekvapí, že má dva fotoaparáty. Ten pro videohovory je pod hlavním displejem v kloubu telefonu. Má jen CIF rozlišení. Druhý fotoaparát, umístěný na předním panelu mobilu, má rozlišení 1,3 megapixelu. Vedle statických fotografií lze pořizovat i videozáznamy. Jejich délka je limitovaná jen volnou pamětí.

Paměť přístroje má kapacitu 32 MB. Dobrou zprávou je, že telefon podporuje paměťové karty miniSD, takže o dostatek volného místa asi nouze nebude.

I další výbava přístroje potěší náročné zákazníky. Telefon disponuje MP3 (stereofonní) a video přehrávačem, má Bluetooth, e-mailový klient, Javu MIDP 2.0, infraport a další běžné funkce. Chybí jen podpora EDGE. Pro přenos dat je tak připraveno GPRS a v sítích třetí generace je k dispozici přenosová rychlost až 384 kb/s.

Siemens SFG75 je zajímavý mobil pro sítě třetí generace. Jedná se o mobil nižší třídy, ale přesnou cenu v této chvíli neznáme, výrobce jí zatím nezveřejnil. Odhadujeme jí na přibližně 10 000 Kč za nedotovaný přístroj. Siemens SFG75 se začne prodávat v listopadu letošního roku, je pravděpodobné, že bude k dostání i na našem trhu.

Parametry: