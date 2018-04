Siemens SF65 - první megapixelové véčko (premiéra)

Siemens dnes v dánské Kodani představil své první véčko s megapixelovým fotoaparátem. Celkově je to druhý model výrobce s megapixelovým fotoaparátem, po modelu S65. Novinka nese označení SF65 a překvapí kompaktním designem s malými rozměry a hmotností. Telefon se začne prodávat asi až na začátku příštího roku a jeho cena by se měla pohybovat okolo 13 000 Kč. Bude se tedy jednat o nejdražší model výrobce. Pokud Siemens do uvedení novinky na trh někdo nepředběhne, bude se jednat o první véčko s megapixelovým fotoaparátem na našem trhu absolutně.

Siemens SF65 se jiným modelům výrobce příliš nepodobá. Design je sice tradičně velmi střídmý, ale rozmístění kláves a především pohled na menu telefonu prozradí, že si tento model Siemens nechává vyrábět na zakázku. Jedná se tedy o ODM produkt a to konkrétně od společnosti Cellon. My již nyní víme, že velmi podobný model představí v nejbližší době i Philips, který se společností Cellon spolupracuje dlouhodobě. Siemens bude mít s Philipsem stejnou výbavu, design ale bude samozřejmě trochu pozměněný.

Siemens SF65 živě: První dojmy z nového véčka a fotografie funkčního telefonu najdete zde.

Nový Siemens je překvapivě malý a lehký. Jeho rozměry jsou 91 x 44 x 23 milimetrů a jeho hmotnost je 97 gramů. Siemens SF65 se bude dodávat zatím v jediném barevném provedení, kterým bude "porcelánová bílá". Následně by měla být k dispozici i černá verze telefonu. V barvě je vyvedena celá vnější část telefonu, klávesnice, tlačítka okolo displeje a boky telefonu jsou stříbrné. Zavřený telefon je jakoby otočený. Na přední straně totiž téměř nic není, naopak na zadní zaujme poměrně velký objektiv fotoaparátu s bleskem. Na pravém boku telefonu jsou pak výrazné klávesy pro ovládání fotoaparátu.

Telefonu chybí vnější displej, což má své opodstatnění. Vrchní část telefonu je totiž otočná, takže i v zavřeném stavu může být displej nasměrován ven. V této pozici se bude nejlépe ovládat při fotografování. Okolo displeje jsou totiž klávesy které přesně odpovídají funkcím na displeji při fotografování. Nový Siemens se tak inspiroval u podobně koncipovaných japonských a jihokorejských mobilů. Pokud není otevřený, vypadá spíš jako fotoaparát, než jako mobil.

U otevřeného telefonu zaujme velkoryse dimenzovaná klávesnice a barevný displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Displej je menší, než u jiných modelů od Siemensu, naopak odpovídá displejům, které najdeme u nových véček Philipsu. Displej je aktivní a umí zobrazit 65 000 barev.

Hlavním tahákem nového Siemensu je fotoaparát. Ten má rozlišení 1,3 megapixelu, k dispozici jsou ale i menší rozměry. Třeba pro pořizování fotografií, které pak bude možné přiřadit k jménu v telefonním seznamu. Fotoaparát má kontinuální 8x zoom. K dispozici bude i několik efektů, kterými bude možné pořízené fotografie vylepšit.

Ve výbavě telefonu dále najdeme GPRS třídy 10, infraport, Javu MIDP 2.0, handsfree, nebo šedesátičtyřhlasé polyfonní melodie. Celková paměť telefonu je 21 MB, do telefonního seznamu se pak vejde 500 vícepoložkových záznamů. Telefon nemá Bluetooth a ani nepodporuje paměťové karty. Naopak výdrž baterie na jedno nabití by měla být nadprůměrná. Podle údajů výrobce by měl telefon na jedno nabití vydržet v pohotovostním režimu až 400 hodin, tedy asi 16 dnů.