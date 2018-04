Siemens SF65 - megapixelové véčko živě (první dojmy)

Včera představený Siemens SF65 může být prvním véčkem s megapixelovým fotoaparátem na našem trhu. Záleží to na termínu zahájení prodeje a jestli podobně vybavený mobil nezačne nabízet někdo jiný. To ale není příliš pravděpodobné, pokud tedy nebudeme počítat Motorolu MPx220. To je sice také véčko a také má megapixelový fotoaparát, ale je to chytrý telefon. Samsung se svým dříve představeným modelem P730 na trh příliš nespěchá a model D500 zatím nebyl oficiálně představen. Nokia zatím megapixelové véčko vůbec nepředstavila a běžné véčko od Motoroly s megapixelovým fotoaparátem bude v prodeji nejdříve v prvním čtvrtletí příštího roku. A na závěr ani LG T5100 asi do konce roku na našem trhu v prodeji nebude.

Siemens SF65 ze všech stran: otevřený, zavřený, přetočený.

Konkurentem novému Siemensu tak může být Sony Ericsson S700, což ale není véčko, ale otáčecí mobil. Sony Ericsson bude hodně drahý mobil, cena se očekává nad hranicí 20 000 Kč. To nový Siemens bude mnohem levnější, i když i on bude patřit mezi drahé telefony. Předběžně cenu odhadujeme na 13 až 14 000 Kč včetně daně.

Siemensu SF65 bude konkurovat ještě jeho bráška - Philips 760. Tyto telefony jsou funkčně identické, liší se jen designem. Navrhla je společnost Cellon, což je dnes nezávislá vývojová firma ovšem s velmi blízkým vztahem k Philipsu, od kterého pochází většina zaměstnanců Cellonu. Philips 760 zatím nebyl oficiálně představen a k dispozici nejsou ani neoficiální fotografie tohoto modelu. Je málo pravděpodobné, že by u nás byl dříve k dispozici model od Philipsu, první na trhu asi bude Siemens.

S přetočeným displejem a na šířku telefon vypadá jako malý fotoaparát.

Siemens SF65 Parametry telefonu a oficiální fotografie

Siemens SF65 je atraktivní mobil v zajímavé bílé barvě. Ta bude zatím asi jedinou, v které se nový Siemens bude prodávat. Telefonu to v bílé barvě sluší, ale není v tomto případě příliš fotogenický. Podle materiálů výrobce bude časem k dispozici i černá verze telefonu, její fotografii jsme ale zatím nenašli. V zavřeném stavu je telefon hodně nenápadný. Zepředu telefon prozradí pouze logo výrobce, z druhé strany - zadní vystupuje výrazný objektiv fotoaparátu s bleskem a je zde rovněž logo výrobce. Z boku je telefon orámován stříbrným proužkem z kterého v pravém horním rohu vystupuje výrazné očko pro poutko.

Systém otáčení a překlápění displeje - mezi krajními polohami drží displej v každé pozici.

Telefonu chybí vnější displej. Místo toho je celá horní část telefonu otočná, takže se hlavní displej může přetočit ven a i zavřený telefon tak má vně velký displej. V této chvíli nevíme, jestli bude v této pozici možné telefon ovládat. U testovaného vzorku se po přetočení displeje okamžitě aktivoval fotoaparát s zcela specifickým menu. Ovládání fotoaparátu je v tomto režimu velmi jednoduché. Okolo displeje jsou čtyři tlačítka, kterými se listuje nabídkou funkcí fotoaparátu a je možné samozřejmě volby potvrzovat, nebo se naopak vracet v nabídce zpět. Mobil se při fotografování v zavřeném stavu drží na šířku a vypadá tak jako malý digitální fotoaparát.

Porovnání velikosti se Siemensem S65. V zavřeném stavu je nové véčko o poznání menší.

Na pravém boku je tlačítko pro aktivaci fotoaprátu a pořizování snímků, nad ním jsou dvě klávesy pro regulaci hlasitosti.

Fotografovat lze i s otevřeným telefonem, není to ale tak pohodlné, jako ze zavřeným. Otevřený telefon nedrží a překlápí se na horní část telefonu. Ta je zhruba stejně silná, jako část spodní a je asi i těžší. Telefon má integrovanou anténu, kdyby tomu tak nebylo, asi by telefon otevřený dokázal stát na spodní části. To je ale jen detail a v běžném provozu by neměl vadit.

S překlopenou horní částí telefonu slouží displej jako hledáček fotoaparátu.

Klávesnice telefonu je velká a pohodlná. Psaní zpráv by tedy mělo být bezproblémové. Jen si bude nutné zvyknout, že některé části menu se víc podobají menu Philipsu než Siemensu, takže třeba při psaní zpráv se nejdříve vybírá příjemce a až pak se může začít zpráva psát. Základní ovládání je ale jiným Siemensům velmi podobné a to včetně hlavního menu, které je stejně stavěné, jako třeba u modelu S65. Stejné jsou i ikony a základní rozdělení položek. Hlouběji zanořená menu někdy připomínají Siemens, jindy Philips. Je ale možné, že v prodejní verzi telefonu bude menu telefonu víc "lokalizované" do stylu Siemensu.

Na levém boku telefonu je infračervený port. V právem horním rohu je nepřehlédnutelné očko pro přivázání poutka.To z telefonu vystupuje.

V zavřeném stavu budí nový Siemens SF65 zdání fotoaparátu. Inspirace japonskými telefony je zjevná.

Výbava telefonu je slušná, ale nikoliv špičková. Siemens S65 toho umí víc. I z toho je jasné, že novinka je částečně stylový a částečně multimediální mobil. Design telefonu se povedl, pochválit musíme malé rozměry a i hmotnost (91 x 44 x 23 milimetrů, hmotnost 97 gramů). Telefon je kompaktní a stylově čistý. I multimediální výbava nemá vážnější nedostatky. Snad chybí jen podpora některého typu paměťových karet. Pro běžné použití by ale vnitřní paměť telefonu měla stačit, její velikost byla u testovaného telefonu 21 MB, podle údajů výrobce bude k dispozici 18 MB.

Vedle čočky fotoaparátu se nachází blesk.

Telefon nemá Bluetooth, připojení k počítači je možné přes infraport, nebo přes datový kabel. V telefonu je standardní konektor Siemens, takže bude možné použít kabely a další příslušenství i od jiných modelů výrobce. Telefon má vestavěný modem, GPRS třídy 10 tak lze použít jak pro Wap, tak pro datové přenosy. V telefonu nechybí ani Java MIDP 2.0 a šedesátičtyřhlasé polyfonní melodie. Ty jsou velmi kvalitní, lepší než u jiným modelů Siemensu. Do multimediální výbavy patří i široké možnosti editace pořízených fotografií. Dodejme ještě, že fotoaparát má blesk, osminásobný kontinuální zoom a několik úrovní rozlišení snímku a jeho kvality. Nejvyšší rozlišení je 1,3 megapixelu.

Mechanika otočného displeje nám připadá kvalitní. Její odolnost však ukáže až čas.

Displej telefonu je kvalitní, je jemnější, než třeba u modelu S65. Je ale menší a má i menší rozlišení - 128 x 160 obrazových bodů. Stejný displej používají některé nové modely Philipsu, třeba 655, 855, nebo 859. Displej je kvalitní, umí zobrazit 65 000 barev a má dobrý jas i kontrast. Displej lze vylepšit tapetou, která je vidět i v hlouběji zanořených položkách menu.

Klávesnice nabízí pohodlné ovládání. Konektor telefonu je stejný jako u ostatních modelů Siemensu, možné je tedy použít shodné příslušenství. Což potvrzují i údaje výrobce, alespoň co se nabíječek a nejrůznějších HF sad týče.

Na závěr dodejme, že v telefonu nechybí všechny běžné funkce včetně e-mailového klienta, podpory SMS, EMS a MMS. Telefon má budík, kalendář, handsfree, nebo kalkulačku. V této chvíli nevíme, jestli telefon bude mít hlasové vytáčení a ovládání. U většiny Philipsů je to běžná výbava, v testovaném vzorku jsme ale tyto funkce nenašli. Jakmile bude mít k dispozici prodejní verzi telefonu, přineseme vám o něm další informace.

Klávesnice se nám zdá velmi kvalitní, stejně jako čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzováním uprostřed.

Displej nabízí kvalitní zobrazení a jemný rastr. Klávesnice má optimální rozložení kláves.

Siemens SF65 je atraktivní telefon, který asi nebude trhat prodejní rekordy, ale pro rozšíření sortimentu značky je velmi důležitý. Na Evropském trhu se v současné chvíli prodávají běžně jen dvě véčka s megapixelovým fotoaparátem, Sharp GX30 a O2 X3. U nás není v současné chvíli v prodeji ani jeden podobný mobil. Zájem by tedy o nový Siemens mohl být, přestože je jeho cena poněkud vyšší. Jelikož se ale telefon začne prodávat až za čvrt roku, je možné, že se sílící konkurencí na trhu nakonec tak vysoká nebude.

Fotografie displeje:

Menu telefonu vychází z nových modelů Philipsu. Grafika je však upravená ve stylu Siemensu. Hlavní menu využívá stejnou grafickou podobu ikon jako modely S65 a SL65.

S otočeným a překlopeným displejem je možné ovládat pouze fotoaparát. Dvousměrné horní (pravé) tlačítko slouží pro pohyb nahoru a dolu, dolní (levé) pro potvrzení a návrat.

Další fotografie: