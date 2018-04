Siemens S75 – tvrdě pracující manažer, žádný manekýn

Dva mobily na rozloučenou představil Siemens nedávno v severoněmeckém Hamburku. Jedná se o telefony vyšší třídy, modely S75 a SL75. Ten druhý jsme vám již podrobně představili, dnes je řada na modelu S75. Proč na rozloučenou? Jednoduchá odpověď. Divizi mobilních telefonů Siemensu nedávno koupil tchajwanský Benq a velmi rychle uvedl na pravou míru spekulace, proč se do tohoto bláznivého podniku pustil.

Nestál ani tak o značku Siemens, na kterou získal právo po dobu pěti let, jako o přístup k evropským operátorům. Telefony již na podzim přejmenuje na Siemens – Benq a později rovnou na Benq (případně budou na trhu vedle sebe v prodeji tři značky zároveň: Siemens, Benq-Siemens a Benq). Zatím není známo, jestli bude pokračovat ve vývojové linii současných modelů, jestli převezme zavedené platformy a jestli tak budou mít současné modely další pokračovatele, jak tomu bylo doposud. Proto můžeme považovat dvojici modelů S75 a SL75 za poslední, nebo jedny z posledních modelů Siemensu tak, jak je známe.

Siemens S75 je pokračovatelem řady, která má velmi dlouhou historii spadající do poloviny devadesátých let minulého století. Poslední předchůdci nesli sestupně označení S65, S55, S45, S35, S25 a tak dále. Modely S55 a S65 již měly barevný displej a bylo s nimi možné fotografovat. U S55 jen pomocí přídavného fotoaparátu, loňský model S65 již měl megapixelový fotoaparát. Tím disponuje i novinka, která se navíc může pochlubit několika novými funkcemi.

Nenápadný a ještě jednou nenápadný

Hlavně nenápadně, řekli si u Siemensu, když vytvářeli design nového modelu nejvyšší třídy S75. Jenže možná té diskrétnosti bylo moc a novinka tak nezaujme ani na první, ale ani na druhý a každý další pohled. Je to telefon určený především pro práci, takže by to tolik vadit nemuselo, na druhou stranu úspěšný manažer musí mít decentní a elegantní oblek a u Siemensu S75 té elegance příliš není. To však neznamená, že se nebude jednat o úspěšný manažerský mobil.

Tvar telefonu je jednoduchý, prostě takový obyčejný mobil klasické koncepce, ani malý, ani velký, spíš hranatý než zaoblený a je poměrně tenký. Rozhodně se nejedná o manekýna, fotogenický totiž vůbec není, ve skutečnosti mu to sluší mnohem víc než na fotografiích. Co se nepovedlo, je klávesnice. Tlačítka jsou malá a je jich příliš. Tedy příliš, jsou tam dvě navíc, jedno pro aktivaci MP3 přehrávače, druhé pro přístup na Wap. Klávesy nejsou nejhorší, ale ani nejlepší. Stylový vysouvací model SL75 má klávesnici lepší a to je na pováženou.

Černý, stříbrný nebo modrý?

Telefon se bude dodávat ve třech barevných variantách. Nejdříve Siemens slíbil černou a stříbrnou variantu, nakonec připravil i modrou. Stříbrná verze je nudná, ale praktická – není totiž lesklá jako varianta černá. Ta však vypadá mnohem lépe a dává telefonu luxusní nádech. Třetí barevná varianta – modrá – v nás zanechala největší rozpaky. Ale jaká varianta je nejhezčí, necháme na vás, vzhled je individuální disciplína a každému se může líbit něco úplně jiného. Výrobci nelze upřít snaha pohrát si s detaily, jako třeba je elegantní mřížka reproduktoru. Ale co z toho, když nezbylo na zátku externího konektoru antény. Telefon je ve skutečnosti menší, než se zdá z fotografií. Jeho rozměry jsou: 103 x 47 x 18,5 mm a jeho hmotnost je: 99 gramů.

Displeji chybí větší rozlišení

Displej telefonu je stejný jako u předchozího modelu, tedy alespoň co se jeho rozlišení týče: 136 x 172 obrazových bodů. To sice není v dnešní době nic světoborného, spíš naopak. Přesto není displej vůbec špatný. Umí zobrazit 260 000 barev a je viditelně lepší než displej předchozího modelu S65. Výrobce si pohrál s grafikou. Ikonky jsou nyní detailněji provedené a především nejsou tak zubaté, jako u starších modelů výrobce. Do hlavního menu se nyní vejde 12 položek – ve třech sloupcích po čtyřech položkách. Další menu jsou tradičně textová.

Drobné změny v menu

Princip ovládání se oproti předchozím modelům nikterak výrazně nezměnil. Několik drobností je ale jinak. Pod červeným tlačítkem se nyní skrývá nabídka možností, jako je vypnutí telefonu, zámek klávesnice nebo tichý profil. U testovaných vzorků nešlo přímo vypnout telefon podržením červeného tlačítka, bylo nutné vybrat tuto volbu z nabídky. Novinkou je i vertikální volba záložek u telefonního seznamu, menu zpráv a menu galerie. Je to stejné jako u druhé novinky - modelu SL75. Tato změna rozhodně prospěje ovládání, přesto si myslíme, že Siemens měl s menu zamávat víc, pro neznalého je ovládání trochu kostrbaté a nepřehledné.

Možnosti megapixelového fotoaparátu jsou téměř stejné jako u modelu S65. Lze pořizovat statické snímky i videonahrávky a díky podpoře paměťových karet RS-MMC se do telefonu vejde velké množství fotografií a videozáznamů. Jenže paměťová karta v modelu S75 je určena především pro MP3 přehrávač. To je oproti předchozímu modelu novinka a nutno podotknout, že povedená.

MP3 přehrávač hraje, vy můžete pracovat

MP3 přehrávač se spouští tlačítkem vedle zeleného tlačítka nebo pomocí boční klávesy na levém boku telefonu. Tedy asi, protože u testovaných vzorků tato klávesa nefungovala. Přehrávač sice není tak hezky graficky proveden jako například u telefonů Samsung, výhodou ale je, že funguje i na pozadí. To znamená, že telefon může hrát a vy můžete pracovat například s kalendářem.

Zvuk přehrávače je průměrný, tedy alespoň co se standardně dodávaných sluchátek – špuntů týče. Hlasitá reprodukce je monofonní a spíš podprůměrné kvality. Jenže: Siemens bude nabízet stereofonní Bluetooth sluchátka, u kterých je navíc možnost připojení jakýchkoliv sluchátek s běžným konektorem Jack. Bohužel, tato sluchátka sice byla na prezentaci vystavena, ale nefungovala.

Poslední podstatnou inovací je podpora EDGE, kterou se doposud telefony značky Siemens pochlubit nemohly. EDGE je pro mnoho zákazníků modlou, takže této skupině se nový Siemens jistě zavděčí. Ve výbavě pak nic podstatného nechybí, její kompletní přehled najdete v tomto článku a to včetně detailních parametrů telefonu.

Nadupaný, ale nikoliv dokonalý

Siemens S75 je velmi dobře vybavený mobil nejvyšší třídy. Design nás neoslovil, není příliš nápaditý, ale to může mnoha zákazníkům vyhovovat. Absolutní pochvalu si nezaslouží ani klávesnice nebo displej, který je sice kvalitní, ale mohl by mít lepší rozlišení. K výbavě výhrady nemáme, stejně jako ke zpracování přístroje a použitým materiálům. Cena přístroje by měla být výhodná, startovní suma jistě nepřekročí hranici 9 000 Kč. Telefon se začne prodávat v říjnu a to i na našem trhu.