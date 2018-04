Siemens S75 – německá bomba s EDGE na rozloučenou

Siemens dnes v Hamburku představil dvě novinky nejvyšší třídy. Model SL75 vám představujeme samostatně v tomto článku, nyní je řada na modelu S75. Ten, jak již název napovídá, je pokračovatelem řady nejvyšších modelů tradičního německého výrobce mobilů. Za jeho přímé předchůdce můžeme připomenout modely S65, S55, S45, S35 a další. Jako správná vlajková loď se i tato novinka může pochlubit špičkovou výbavou.

Je otázkou, jestli to je poslední model z tradiční řady S Siemensu. Siemens (respektive jeho divizi mobilů) před nedávnem koupil tchajwanský Benq. Ten sice má právo na značku Siemens ještě pět let, zástupci Benqu ale již nyní prohlašují, že co nejdříve přidají do názvu své označení, nebo logo Siemensu z názvu úplně zmizí. Stejně tak se spekuluje, že Benq se bude snažit do dalších modelů implementovat své zkušenosti z výroby mobilů a možná úplně překope celou modelovou řadu Siemensu.

Konzervativní design

Design telefonu, alespoň co lze podle dostupných fotografií soudit, nic převratného nepřináší. Můžeme jej považovat za konzervativní, což ale v této třídě nemusí být na překážku, spíš naopak. Jestli to telefonu sluší nebo nikoliv, můžete posoudit zítra, kdy vám přineseme fotografie funkčního telefonu a také naše první dojmy z něj. Podle papírových parametrů se jedná o malý a lehký telefon. Jeho rozměry jsou 103 x 47 x 18,5 mm a jeho hmotnost je 99 gramů.

Velký displej, malé rozlišení

Telefonu dominuje velký displej (úhlopříčka 4,8 cm), který má ale poměrně malé rozlišení 132 x 176 obrazových bodů. To tedy není žádná změna oproti předchozímu modelu S65. Displej je aktivní a dokáže zobrazit 262 000 barev. Jedná se tedy o stejný displej, jakým disponuje již představený model CX75. Klávesnice má vedle standardních kláves speciální tlačítko pro přístup na Wap a také klávesu pro spuštění MP3 přehrávače.

S podporou stereo Bluetooth sluchátek

Hlavním tahákem telefonu bude poslech hudby. Integrovaný MP3 přehrávač zvládne formáty AAC, AAC+, AAC++. Novinkou je podpora Bluetooth profilu pro stereofonní Bluetooth sluchátka (k dispozici budou s označení HHB-750). Výrobce slibuje i podporu snadné správy hudebních souborů a jejich vyhledávání. Samotný telefon nemá příliš velkou paměť, jen 20 MB. Ale již v základním balení bude paměťová karta RS-MMC s kapacitou 128 MB a podporovány budou karty až s kapacitou 1 GB. Výrobce slibuje poslech hudby minimálně po dobu pěti hodin.

Umí toho hodně

Bohatá je i další výbava telefonu. Společně s druhým dnes představeným modelem SL75 nabízí EDGE, čímž se zatím ostatní modely Siemensu nemohly pochlubit. EDGE je třídy 10, stejně jako GPRS. Telefon má integrovaný fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu. Fotoaparát má blesk a digitální zoom. Samozřejmostí je možnost nahrávat a přehrávat videosekvence. Limitem velikosti nahrávky bude volná paměť přístroje. Dále Siemens S75 nabídne Javu MIDP 2.0 s podporou 3D her a pravděpodobně bude mít i 3D akcelerátor. Samozřejmostí je Wap 2.0, e-mailový klient, nebo další běžné funkce. Novinkou je video vyzvánění a telefon by měl disponovat i pokročilým hlasovým ovládáním.

Nový Siemens S75 se začne prodávat na podzim letošního roku, podle výrobce bude na pultech prodejen v říjnu. Přesnou cenu zatím neznáme, odhadujeme, že telefon bude stát okolo 10 000 Kč včetně DPH.

Siemens S75 parametry: