Siemens S65 vs Nokia 7610 - porovnání pořízených fotografií a videa

Nokia 7610 je prvním mobilním telefonem s megapixlovým fotoaparátem, který se začal na našem trhu prodávat. Siemens S65 se stane druhým takto vybaveným telefonem, který se začne prodávat a to zhruba za 14 dnů. Proto jsme se rohodli otestovat fotoaparáty obou těchto telefonů, i když jinak spadají do rozdílných kategorií. Nokia 7610 je smartphone vybavený operačním systémem Symbian Series 60, testovaný Siemens nenabízí otevřený operační systém. Oba porovnávané telefony mají společné rozměry (Siemens S65: 109 x 48 x 18 milimetrů, Nokia 7610: 108,6 x 53 x 18,7 milimetrů). Design obou telefonů je však zcela rozdílný. Siemens S65 vsadil na konzervativní a střídmou eleganci, Nokia 7610 nabízí trochu extravagantní vzhled, kterému dominuje netradičně pojatá klávesnice.

Fotoaparát Siemensu S65 nabízí maximální rozlišení 1280 x 960 obrazových bodů, fotoaparát Nokie má maximální rozlišení o trochu menší: 1152 x 864 obrazových bodů. Na kvalitu fotografií to však nemá podstatný vliv. Někdy má navrch Nokia, jindy Siemens. Nutno však podotknout, že testovaný Siemens měl jen předprodukční verzi firmware (verze 00). Nový firmware by mohl mít vliv i na kvalitu fotografií a proto tento test ještě jednou zopakujeme, až budeme mít k dispozici produkční verzi telefonu. Nový firmware lze u Siemensu jednoduše a svépomocí do telefonu nahrát.

Recenzi Siemensu S65 naleznete zde. Recenzi Nokie 7610 zde.

Siemens S65 umožňuje pořizovat snímky mimo maximální rozlišení také v rozlišení 640 x 480, 320 x 240, 180 x 240 a 160 x 120 obrazových bodů. Nokia jiné formáty pořizovaných fotografií nenabízí. Oba telefony jsou vybaveny čtyřnásobným digitálním přiblížením. Siemens v nastavení, mimo rozlišení pořizovaných fotografiích, nabízí také možnost použít barevné módy: Stupně Šedi a Sépia. Použít je možné tři stupně nastavení bílé: Automaticky, Interiér a Exteriér. Nechybí možnost nastavení jasu v sedmi krocích. Samospoušť Siemensu má 15 sekundovou prodlevu. Nokia pro nastavení nabízí tři stupně kvality fotografie a režim šero pro focení za zhoršených světelných podmínek. Samospoušť Nokie 7610 je možné použít v intervalech 10, 20 a 30 sekund.

Pro pořizování videonahrávek nabízí Siemens S65 dvě rozlišení, stejné barevné módy jako u fotografování a dvě délky pořizovaného záznamu. Délka určená pro MMS má délku 37 sekund, maximální délka dosahuje jedné minuty a 15 sekund. Nechybí stejné nastavení bílé jako u focení a sedmikrokové nastavení jasu. Využít je možné čtyřnásobné přiblížení. Videonahrávky je možné pořizovat se zvukem nebo bez. Nokia rovněž nabízí možnost pořizovat video bez zvuku. Nabízí dvě rozlišení pořizovaných videozáznamů a dvě délky. Krátká videosekvence má 10 sekund, maximální délka činní 10 minut. Je možné použít digitální přiblížení a režim pro nahrávání za zhoršené viditelnosti.

Ukázku videozáznamu pořízeného Siemensem S65 je možné stáhnout zde, videozáznam pořízený Nokií 7610 je možné stáhnout zde.

Narozdíl od extravagantní Nokie vsadil Siemens u svého modelu S65 na konzervativní vzhled.

Čočka fotoaparátu Siemensu S65 působí solidnějším dojmem.

Siemens S65 i Nokia 7610 jsou přibližně stejně velké telefony.

Vlevo ukázka jak fotí Siemens S65, vpravo Nokia 7610.

V počítači upravená a zmenšená předchozí fotografie.

Ukázky fotografí pořízených Siemensem S65 (vždy vlevo) a Nokií 7610 (vždy vpravo).

Ukázka digitálního příblížení Siemensu S65. Ten dělá pouze výřezy.

Ukázka digitálního přiblížení Nokie 7610. Všechny stupně přiblížení pořizuje Nokie v maximálním rozlišení.