Siemens S65 - přichází král? (první informace)

Vrcholný model nové řady mobilních telefonů Siemens, model S65, se pasuje na jednoho z dominantních výrobků na trhu multimediálních mobilních telefonů. Podle prvních ověřených i zatím neověřených informací, totiž jeho výbava zahrnuje, zatím stále v evropských podmínkách, revoluční integrovaný fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelů, integrovaný přehrávač hudebních skladeb ve formátu MP3 a také nabízí integrované FM rádio. Dále se nabízí datová podpora GPRS, bezdrátová technologie Bluetooth a aktivní displej TFT s 65 tisíci barvami. EDGE a displej s podporou zobrazení 262 tisíc barev však u tohoto modelu zatím chybí. Zejména kvalitní displej s podporou více než 65 tisíc barev by se k 1,3 megapixlovému fotoaparátu hodil. Konkurence již podobně vybavené telefony chystá. Pokud ale bude displej Siemensu kvalitní, mělo by 65 000 barev stačit. Pokud ale bude displej stejný, jako u modelu CX65, nemuselo by to v dané cenové kategorii stačit.

Poznámka: Fotografie pocházejí přímo ze serveru Siemensu. Jejich předčasný únik je u Siemensu již tradicí, tentokrát ale fotografie "utekly" poněkud dříve, než obvykle. Technické údaje ale zatím Siemens nezveřejnil, oficiální premiéra je plánována na 17. března, tedy na příští středu. Spolu s modelem S65 Siemens představí i multimediální low-end C65 a odolný model M65. Technické údaje uvedené v dnešním článku pocházejí z několika neoficiálních zdrojů.

Fotoaparát nejen pro MMS

První informace o vrcholném modelu Siemense dávají tušit, že použití integrovaných fotoaparátů v mobilních telefonech se odklání od jednoduchého fotoaparátu s VGA rozlišením vhodným především pro multimediální zprávy MMS, k fotoaparátům vyšší kvality, které zanedlouho plně nahradí levné digitální fotoaparáty. Fotoaparát v Siemensu S65 jistě nabídne vedle pořizování fotografií i možnost natáčení videosekvencí. Stejně tak tomu je i u nižšího modelu CX65 s VGA fotoaparátem. Siemens S65 bude disponovat uživatelskou pamětí 32 MB, která bude pravděpodobně (vzhledem k přehrávači MP3 skladeb) rozšiřitelná pomocí paměťových karet SD/MMC. Ve výbavě nebude chybět Java (MIDP 2.0), Wap (2.0) a také infraport. Zda-li bude nový Siemens podporovat službu PTToC (Push To Talk over Cellular) zatím není jasné (Je pro něj určeno tlačítko pod ovládacím křížem?). Nový Siemens by měl existovat i ve verzi pro i-mode.

Elegán s rozměrným displejem

Vzhled top modelu Siemensu navazuje na model střední třídy CX65. Oproti němu však působí vznešenějším a elegantnějším dojmem. To dokresluje klasicky zamřížkovaný reproduktor a hodnotnější klávesnice, vše zabalené do designu s dominantními ostrými hranami. Při porovnání obou modelů je patrné použití stejných displejů (TFT, rozlišení 132 x 176 obrazových bodů, podpora 65 tisíc barev) a navigačního čtyřsměrného joysticku s potvrzovací funkcí. Rozmístnění jednotlivých kláves je u obou modelů prakticky totožné s výjimkou klávesy pod joystickem u Siemensu S65. Jestli je klávesa určena pro funkci PTToC, nebo pro nějakou jinou, v této chvíli nevíme.

Premiéra na CeBITu

Nový Siemens C65 by bude oficiálně představen na veletrhu CeBIT. Vedle něj zde budou představeny ještě modely C65 a M65. Model C65 by měl zaujmout místo levného modelu, který se zařadí pod již známý model CX65 a outdoorový model M65 (psali jsme o něm zde) by měl nabídnout stejně bohatou výbavu jako vrcholný model S65 v odolném balení se zvýšenou ochranou proti prachu a vodě. Podle prvních, ale zatím neoficiálních, informací by měl posledně jmenovaný model nabídnout také podporu pro provoz v sítích třetí generace (UMTS).

Kdy bude na trhu?

Kdy se objeví novinka S65 na trhu a za jakou cenu zatím nevíme. Pro jeho uspěch na trhu však bude rozhodující příznivá cena a včasné uvedení na trh. V celkovém výčtu všech položek mu zatím nemůže konkurovat žádný z multimediálních telefonů. Nepřímou konkurenci zatím tvoří pouze již prodávané véčko GX30 od Sharpu pro operátora Vodafone (mimo Vodafone se neprodává), smartphony od Motoroly s operačním systémem od Microsoftu (zejména model MPx100, ten by se měl objevit na trhu začátkem druhé poloviny letošního roku) a nový Sony Ericsson S700, který však přijde na trh později a jeho cena by měla být hodně vysoká. Svoje určitě řekne také finská Nokia a jihokorejský Samsung.