Siemens S65 - high-end za výhodnou cenu (recenze)

Siemens S65 je vrcholným modelem nové modelové řady výrobce, kam dále spadají modely o třídu nižší CX65 (recenze zde) a M65 (recenze zde). Základ testované novinky je s jmenovanými telefony shodný. Navíc model S65 přináší 1,3 megapixelový fotoaparát, bezdrátovou technologii Bluetooth a podporu paměťových karet RS-MMC. S vylepšenou funkční výbavou přichází nový Siemens i s odlišným kabátem. Ten spoléhá na jednoduché křivky, které jsou elegantní a nadčasové zároveň. Siemens S65 sice nabral určité zpoždění, prodávat se začne až v druhé polovině srpna. Trocha čekání se ale případným zájemcům vyplatí. Původně avizovaná cena bude nakonec výrazně nižší.

Vzhled

Design nového Siemensu je německy strohý, přesto nepostrádá styl a eleganci. Celému telefonu dominuje velký displej pod nímž je umístněn joystick a navigační klávesy. Kruhové orámování joysticku vhodně doplňuje jinak ostré linie zbytku telefonu. Alfanumerická klávesnice je rozdělena do tří svislých řad pomocí stříbrných linek. Stříbrný je také okraj čela telefonu, vrchní část a celá záda. Nad displejem umístněný reproduktor kryje, pro poslední modely Siemensu typická, jemně rastrovaná mřížka. Ta také dodává telefonu dojem luxusu. Boky telefonu jsou vyvedeny v černé barvě, s výjimkou stříbrného navigačního tlačítka na pravém boku. Na zádech dominuje čočka fotoaparátu a nezakrytý konektor externí antény. K nezakrytému konektoru nelze mít výhrady. Jakákoliv gumová krytka by celkový dojem rozhodně nevylepšila. Spodní část telefonu se systémovým konektorem skrývá odklopnou zdířku pro paměťové karty RS-MMC.

Celkový dojem z nového Siemensu S65 doplňuje precizní zpracování. A to i přes použití výhradně plastového krytu. Žádný hliník se nekoná i když k tomu stříbrné okraje a záda telefonu svádějí. Design nového Siemensu je zkrátka jednoduše elegantní, vyvolávající dojem solidnosti a osobité elegance. Nový Siemens S65 se nabízí v základní barevné variantě Steel Black, kterou jsme otestovali, v budoucnu by měla přibýt další barevná varianta Bordeaux, která nabídne podobně decentní ztvárnění. Rozměry nového Siemensu jsou 109 x 48 x 18 milimetrů a hmotnost je 98 gramů.

Displej

Displej Siemensu S65 nabízí stejné parametry jako displeje použité u modelů CX65, M65 a nově u modelu SK65. Rozlišení tedy je 132 x 176 obrazových bodů a displej dokáže zobrazit 65 536 barev. Displej je aktivní TFT a přes poněkud hrubší rastr nabízí dostatečnou kvalitu zobrazení.

Fotogalerii displejů Siemensu S65 naleznete zde.

Stejně jako ostatní nové modely Siemensu i model S65 nabízí grafická témata. V případě vrcholného modelu jsou pojata decentně v tmavých barvách. To samé platí pro vestavěné tapety, loga operátora a spořiče displeje, které jsou vyvedeny ve vkusném grafickém stylu. Hlavní menu telefonu nabízí odlišné grafické zobrazení ikon, než je tomu u modelů CX65 a M65. Ikony jsou, na rozdíl od hravě působících ikon ostatních modelů, pouze černobílé. Aktivní ikona je zobrazena zlatou barvou. Hlavní ikonové menu může někomu připadat jednoduché, k stylu telefonu se podle našeho názoru ale skvěle hodí.

Baterie

Siemens S65 používá baterii typu Li-Ion o kapacitě 750 mAh. S touto baterií by měl podle výrobce nový Siemens vydržet přes 10 dní na příjmu, nebo až pět hodin hovorového času. V našem testu vydržel Siemens S65 maximálně něco málo přes čtyři dny bez vypínání na noc a s zhruba dvaceti minutami hovoru. Výdrž je velmi závislá na telefonování a používání dalších funkcí telefonu.

Ovládání

Jako hlavní ovládací prvek nového Siemensu slouží čtyřsměrný joystick s potvrzovací funkcí. Joystick doplňují dvě kontextové (pravá je programovatelná) klávesy a klávesy pro příjem a ukončení hovoru. Klávesa pro ukončení hovoru slouží zároveň pro zapnutí a vypnutí telefonu. Ovládací prvky doplňuje klávesa pro přístup na Wap umístněná pod joystickem a dvousměrné navigační tlačítko, které se nachází na pravém boku telefonu. Boční navigační klávesa slouží v klidovém stavu pro aktivaci fotoaparátu a hlasového záznamníku. Stisk klávesy dolů aktivuje fotoaparát, případně nahrávání videa, krátký stisk nahoru umožňuje tlačítku přiřadit jinou funkci, dlouhý stisk a podržení aktivuje nahrávání zvuku. Kvalitní joystick umožňuje ovládání bez přehmatů.

Stisk joysticku nahoru slouží pro vstup do profilů, stisk dolů do adresáře/telefonního seznamu, stisk vlevo aktivuje fotoaparát a stisk vpravo otevře složku Doručeno. Ovládání pomocí joysticku je klasicky "siemensovské", tedy stisk vpravo aktivuje vybranou položku, stisk vlevo slouží k opuštění. Ovládat telefon jde rovněž pomocí číselných zkratek a to jak v hlavním maticovém menu tak v jednotlivých podmenu. Alfanumerická klávesnice nabízí optimální zdvih a tvarování kláves zaručuje dobrou orientaci. Kontextové klávesy jsou opatřeny třemi výčnělky, které vylepšují jejich nahmataní a prsty po nich nekloužou. Ovládání dále ulehčuje postraní klávesa, která v menu telefonu slouží pro listování nahoru a dolu. Při probíhajícím telefonickém hovoru je možné postraní klávesou regulovat hlasitost. Siemens S65 nedisponuje hlasovým vytáčením ani ovládáním.

Telefonování

Siemens S65 nabízí telefonní seznam pro 1000 kontaktů. K jednotlivému kontaktu je možné připojit příjmení a jméno, tři telefonní čísla, faxové číslo, dvě e-mailové adresy, odkaz na internetovou stránku, informace o zaměstnání a adresu. Adresa může obsahovat položky ulice, PSČ, město a země. Nechybí možnost přidat informace o kontaktu pro Instant Messaging a datum narození s připomenutím. Ke kontaktu je možné rovněž přiřadit obrázek nebo pořízenou fotografii, která se na displeji objeví při příchozím hovoru. Kontakt lze přímo připojit k jednotlivým skupinám volajících. Vlastní melodie však k jednotlivému kontaktu přiřadit nelze, to je možné pouze pomocí skupin volajících. V telefonním seznamu i Adresáři je možné vyhledávat pomocí postupného zadávání znaků. S telefonním seznamem je možné pracovat pomocí programu Mobile Phone Manager na osobním počítači. Jednotlivé kontakty je možné odesílat přes infračervený port nebo pomocí Bluetooth a to díky podpoře formátu vCard.

Nový Siemens nabízí hlasitý odposlech. Hlasitost v průběhu hovoru je možné nastavovat, na rozdíl od ostatních nových Siemensů, postraní klávesou. Kvalita reprodukovaného hovoru se nám zdála bezchybná, stejně jako hlasitost reprodukovaná pomocí hlasitého odposlechu. Díky technologii Bluetooth je možné využít Bluetooth HF sadu. Siemens S65 nabízí podporu tří pásem GSM 900/1800 a 1900 MHz. Citlivost na signál se nám v testu jevila mírně nadprůměrná, pokud tedy můžeme věřit indikátoru signálu na displeji telefonu. Ani při hovoru jsme žádný problém nezaznamenali. Siemens S65 nabízí čtyřicetihlasou polyfonii pro vyzvánění ve formátech MIDI a WAV.

Zprávy

Siemens S65 umí pracovat, stejně jako firemní sourozenci, ze všemi dostupnými komunikačními prostředky. Vedle obligátní podpory textových zpráv, zpráv EMS a multimediálních zpráv MMS, nechybí e-mailový klient a klient pro Instant Messaging. Při psaní a čtení textové zprávy se na displej vejde devět řádků. Písmo je však možné zvětšovat či zmenšovat. Pak se na displej vejde šest řádku velkého textu, nebo 11 řádku drobného písma. Podpora dlouhých textových zpráv se projevuje indikací počtu právě psané zprávy v levém horním rohu displeje a odečítáním z maxima 760 znaků v pravém horním rohu displeje. Siemens S65 má paměť na 100 textových zpráv. Zprávy je však možné přesouvat do Archívu, jehož kapacita je omezená celkovou sdílenou pamětí telefonu. Pro nová slova je připraven T9 slovník. Siemens S65 píše česká slova bez diakritiky, pouze se občas objeví čárka nad písmenem. Odesílání zpráv bez diakritiky to ovšem neovlivňuje.

Editor multimediálních zpráv MMS je přehledný a nabízí několik layoutů, tedy rozvržení obrázku a textu na displeji. Z editoru je možné přímo pořizovat fotografie nebo hlasové záznamy. Těm je možné zakázat případné přeposlání. Do multimediální zprávy je možné také přímo vložit videozáznam. Pro e-mailový klient je připraveno pět účtů. Nechybí možnost nastavení maximální velikosti pro stahované e-maily a nastavení stahovaní e-mailu. Stahovat je možné buď hlavičku nebo celý e-mail. Dále je možné nastavit SMTP autentifikaci. E-mailový klient podporuje odesílání a příjímání příloh.

Data, připojení, paměťová karta

Nový Siemens S65 nabízí datové přenosy GPRS třídy 10, které je možné využít pro spojení přes vestavěný modem nebo Wap 2.0. Siemens S65 nabízí připojení pomocí Bluetooth, infračerveného portu nebo pomocí datového kabelu. Přes Bluetooth je možné odesílat jednotlivé položky z paměti telefonu, stejně jako se připojit k osobnímu počítači a softwaru Mobile Phone Manager. Pomocí Bluetooth je rovněž možné používat připojení osobního počítače na internet.

Jako první z modelů výrobce, nabízí model S65 podporu paměťových karet formátu RS-MMC. Karty RS-MMC (Reduce Size MultiMediaCard) jsou oproti kartám MMC klasické velikosti menší - 24 x 18 x 1,4 milimetru oproti 24 x 32 x 1,4 milimetru. Soubory je možné z karty do telefonu a naopak jednoduše kopírovat nebo přenášet. Jednotlivé položky je možné na paměťovou kartu dostat pomocí programu Mobile Phone Manager nebo pomocí čtečky paměťových karet. Ukládat na kartu je možné také pomocí Bluetooth nebo infračerveného portu. Na kartu je možné ukládat všechny podporované soubory a na kartě uložené soubory z telefonu aktivovat.

Kartu je možné využít i pro přenášení nepodporovaných souborů. Nepodporované soubory, například texty ve formátu Word atd., je možné na kartu uložit pomocí Bluetooth nebo infračerveného portu. Stejně snadnoduše jdou z telefonu odeslat. Telefon samozřejmě zvládá práci i s kartou MMC klasické velikosti, z telefonu však bude vyčnívat. Paměťová karta RS-MMC s kapacitou 32 MB a adaptérem je standardní součástí balení. Vyndávání karty ulehčuje kryt baterie případně redukce na klasickou kartu MMC. Paměťovou kartu je možné vyjímat za provozu, není tedy nutné telefon vypínat. Předejití případné ztrátě dat lze nalistováním menu Vlastní soubory a u položky MultiMediaCard zvolit Vyjmout kartu.

Ukázky programu Mobile Phone Manager naleznete zde.

Pro práci s osobním počítačem je ve standardním balení CD s programem Mobile Phone Manager, který dovoluje snadný přístup k jednotlivým složkám telefonu, stejně jako pohodlnou práci s telefonním seznamem nebo textovými zprávami. Telefonní seznam, kalendář, nebo položky organizéru je možné také synchronizovat pomocí Sync ML.

Další funkce

Siemens S65 podporuje Javu MIDP 2.0 a nabízí tři předinstalované hry a pět aplikací. Hry zastupuje mobilní varianta známých křižníků na čtverečkované ploše Sea Battle, 3D závody aut Siemens 3D Rally s poněkud necitlivým ovládáním a povedená konverze brutálních žížal Worms známých i z osobních počítačů. Mezi aplikacemi se nachází receptář na přípravu koktejlů Cocktail Manager s vyobrazením a popisem potřebných ingrediencí a také s návodem na jejich přípravu. Download Assistant je určen pro usnadnění stahování obsahu do telefonu, seznam mezinárodních předvoleb od Albánie po Zimbabwe s telefonními čísly na policii, záchranku a hasiče a možností přiřazení dalších čísel Emergency Phonebook. Photo Editor poslouží na úpravu pořízených fotografií a slovník se kterým je možné procvičovat základní fráze v angličtině, němčině, francouzštině, portugalštině, italštině a španělštině s možností překladu frází se jmenuje příznačne Survival Dictionary.

V budoucnu by se měla objevit barevná varianta Bordeaux. Porovnání se Siemensem M65.

Ostatní funkce telefonu jsou rozdělené do dvou položek: Organizéru a položky Extra. V Organizéru se nachází přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem a možností nastavení začátku dne, týdne a víkendu. Nechybí možnost zobrazení narozenin z telefonního seznamu. Do kalendáře je možné zadávat poznámky v několika kategoriích: Memo, Volání, Setkání, Hlasový zápis, Dovolená a Narozeniny. U jednotlivých upomínek je možné nastavit délku trvání, alarm a opakování. Další upomínky je možné zapsat v položce Schůzky a Úkoly. U posledně jmenované položky je možné nastavovat stav a prioritu. Dále se nabízí možnost zapsaní krátkých, maximálně 160 znaků dlouhých, poznámek nebo pořídit hlasový záznam. Délka hlasového záznamu je ohraničena volnou sdílenou pamětí telefonu (ne paměťové karty) a tak je možné pořídit záznam dlouhý přes 177 minut. Další položkou Organizéru je Světový čas. Položky z Organizéru je možné odesílat pomocí infraportu nebo Bluetooth, díky podpoře formátu vCalendar. V podmenu Extra se nachází budík s opakováním a možností buzení ve vybrané dny, kalkulačka se dvěma módy zobrazení (základní a rozšířený), převodník měn a fyzikálních veličin, stopky, odpočítávání a menu vzdálené synchronizace. Dále se v menu Extra nachází správa systémových souborů a nahrávání zvonění, tedy stejná funkce jako hlasový záznamník. Rozdíl je pouze v místě uložení jednotlivých zvukových záznamů. Hlasový záznamník má vlastní složku. Nahraná zvonění se ukládají do složky zvuky mezi ostatní vyzvánění.

Konektor externí antény je nekrytý. Na horní straně telefonu chybí možnost připoutání poutka, to lze přidělat jen na spodní části přístroje.

Fotoaparát

Porovnání fotografií a videa Siemensu S65 a Nokie 7610 naleznete zde.

Fotoaparát Siemensu S65 se může pochlubit maximálním rozlišením 1280 x 960 obrazových bodů. Další možné rozlišení je 640 x 480, 320 x 240, 180 x 240 a 160 x 120 obrazových bodů. Fotoaparát je vybaven čtyřnásobným digitálním přiblížením, které však vytváří výřezy (1024 x 768, 766 x 574, 512 x 384 a 265 x 192 obrazových bodů). Fotoaparát nabízí tří úrovně nastavení bílé: Automaticky, Interiér a Exteriér a možnost pořídit černobílý snímek nebo snímek s filtrem Sépie. Pro fotografování nechybí samospoušť. Jas je možné nastavit v sedmi krocích. Jako příslušenství se pro integrovaný fotoaparát nabízí externí blesk. Kvalita fotografií stále není bezproblémová. To by ale mohl změnit nový firmware (testovaný telefon měl verzi firmware 00). Vykreslení je vcelku kvalitní, bíle plochy však mají namodralý nádech.

Ukázky pořízených fotografií a videonahrávku naleznete ve fotogalerii zde.

Fotoaparát dokáže nahrávat také video a to v rozlišení QCIF (176 x 144 obrazových bodů). Videa je možné pořizovat ve dvou úrovních kvality. Video je možné také nahrávat černobíle nebo s filtrem Sépia. Délku pořizovaného videa je možné nastavit ve dvou úrovních. První úroveň délky nahrávání dovoluje pořizovat videa dlouhá až 37 sekund, druhá až 1 minutu a 15 sekund. Videa je možné nahrávat se zvukem nebo bez. Stejně jako u fotoaparátu je možné nastavit vyvážení bílé: Automaticky, Interiér a Exteriér. Při pořizování videa je možné využít čtyřnásobné přiblížení a nastavení jasu v sedmi krocích. Pro fotografie i videa lze vybrat, kam se mají ukládat, zda do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

Ukázka fotografie v maximálním rozlišení a ta samá fotografie zmenšená na rozlišení 640 x 480 obrazových bodů a doostřená v počítači.

Sečteno podtrženo

Siemens S65 je velmi povedený mobilní telefon vyšší třídy, který nabízí prakticky vše, co se dnes od telefonu této třídy očekává. Pro někoho může být zklamáním absence přehrávače MP3 skladeb, přestože telefon má paměťovou kartu (telefon formát MP3 nepodporuje). Vůči konkurenci je i cena Siemensu S65 nastavena přiměřeně. Zaváděcí cena telefonu by měla být těsně pod 11 000 Kč a to včetně daně za nedotovaný telefon. Přestože původně se hovořilo o ceně okolo 14 000 Kč. A to je velmi přijatelná cena, konkurence je a bude mnohem dražší. Například Nokia 6230 stojí dnes nedotovaná přibližně 13 000 Kč s DPH a cena Sony Ericssonu K700i je ještě o tisíc korun vyšší (porovnávané ceny jsou doporučené maloobchodní pro český trh).

Konkurenci novému Siemensu budou jistě dělat zejména modely K700i od Sony Ericssonu a model 6230 od Nokie. Konkurenti na rozdíl od testovaného Siemensu nabízejí MP3 přehrávač (Nokie i s podporou paměťových karet), v jiných ohledech ale za Siemensem zaostávají. Mezi konkurenty je možné započítat i Motorolu E398 (která se však zatím na našem trhu neprodává) a vzhledem k skvělé organizační složce testované novinky může po novém Siemensu sáhnout i zájemce o některý z chytrých telefonů s operačním systémem. Ty však mají výhodu v snadné rozšiřitelnosti pomocí aplikací druhých stran. Sečteno a podtrženo je nový vrcholný Siemens tvarově nadčasově konzervativní, elegantní telefon, který v ničem nezaostává ve své funkční výbavě a bude se prodávat za velmi příznivou cenu. Telefon by se na pultech prodejen měl objevit zhruba za 14 dnů.