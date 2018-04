Siemens S55 - víme téměř všechno (preview)

Siemens zbrojí na předvánoční trh a jednou z nejprůraznějších zbraní by měl být nový manažerský model S55. Jeho oficiální premiéra se uskuteční 21. října v New Yorku, ale již nyní víme všechny informace o této novince a k dispozici jsou i první fotografie telefonu. Zatím lze jen spekulovat o ceně novinky, tu výrobce pečlivě tají, ale díky silné konkurenci na trhu lze očekávat rozumnou cenovou hladinu okolo 12 000 Kč za nedotovaný telefon. Když se podíváte, co všechno nový Siemens umí, zjistíte, že se jedná o jeden z nejlépe vybavených telefonů vůbec, takže předpokládaná cena není vůbec přemrštěná.

Design nového Siemense S55 nijak výrazně nevybočuje ze současných produktů výrobce. Telefon je opět výrazně zakulacený, detaily jsou hodně podobné již představenému low-endu C55. Rozměry telefonu jsou 109 x 46 x 23 mm a jeho hmotnost těsně pod stogramovou hranicí (přesně 97 gramů). Samozřejmostí je integrovaná anténa, ale jako absolutní novinku můžeme považovat barevný displej. Variaci na „barevný displej“ sice měly již starší modely výrobce (S10, S10 Active, SL10, S25), ale až v případě S55 se jedná o opravdový barevný displej s podporou 256 odstínů barev. To sice není nijak závratný údaj, korejská konkurence a nové Nokie umí zobrazit barev daleko více, na druhou stranu jsou ale také dražší. Displej s podporou 256 barev nabízí mimo jiné také Sony Ericsson s modelem T68(i), nebo aktuálně Philips s modelem Fisio 820.

Pokud by se někomu nový Siemens příliš nelíbil, možná jej přesvědčí jeho výbava, která je opravdu bohatá. Začít můžeme u podpory stále populárnějších multimediálních zpráv MMS, které S55 samozřejmě umí. Aby si zákazník mohl zprávy sám vytvářet, bude Siemens dodávat jako příslušenství fotoaparát. Ten se bude připojovat na systémový konektor telefonu, podobně jako v případě SE T68(i). Rozlišení fotoaparátu bude 640 na 480 obrazových bodů a bude mít i integrovaný blesk a průhledový hledáček. Zatím ale nevíme jeho cenu, snad se výrobci podaří udržet rozumnou hranici. Obrázky ale nebude nutné odesílat jen pomocí MMS zpráv, bude je možné v telefonu upravovat a ukládat jako spořiče displeje, či je odesílat pomocí infraportu, nebo technologii bluetooth. Pokud je vám i tato nabídka málo, má pro vás S55 ještě jednu možnost a tou je e-mailový klient. Ten podporuje protokoly POP3 a SMTP a dokáže do zpráv vkládat přílohy ve formátu (.mid, .bmp, .vmo, .smi, .vcf, .vcs). Samozřejmostí je i synchronizace s počítačem a například s rozšířeným programem Outlook.

Datové přenosy zvládá S55 buď pomocí klasického vytáčeného přenosu s maximální rychlostí 14,4 kbps, nebo pomocí GPRS, které by mělo být v konfiguraci 4+2 timesloty. Jak již bylo uvedeno, telefon lze spojit s počítačem pomocí infraportu, bluetooth a samozřejmě i pomocí kabelu. Ten by měl být součástí dodávky, naopak za bluetooth sluchátko bude nutné připlatit, bude dostupné jen jako příslušenství, podobně jako fotoaparát. Možná ale sluchátko nebudete vůbec potřebovat, protože S55 umí i hlasitý odposlech. Vnitřní paměť telefonu pojme 500 vícepoložkových kontaktů, které bude možné třídit do několika skupin volajících. Vyzváněcích profilů nabídne S55 sedm a vedle vibračního vyzvánění bude možné pro upozornění na příchozí hovory používat i polyfonické melodie, které má na svědomí čip Yamaha. V této chvíli není přesně známo, jak velkou paměť nabídne S55 pro textové zprávy, některé zdroje udávají kapacitu 60 pozic, některé ještě větší čísla. V každém případě S55 podporuje dlouhé SMS zprávy (až 760 znaků), SMS chat, nebo EMS zprávy. Paměť telefonu je sdílená a budou se o ní prát kontakty, zprávy, obrázky, vyzváněcí melodie a v neposlední řadě i Java aplikace (celková kapacita ale není v této chvíli uváděna). V nabídce S55 totiž nechybí ani tento velký hit u mobilních telefonů. Dodejme, že v telefonu najdete i organizér, kalkulačku, možnosti hlasového ovládání a vytáčení a množství dalších funkcí.

Nový Siemens S55 je nadprůměrně dobře vybavený telefon a konkurenci nasadil laťku hodně vysoko. K úspěchu by měla přispět i příznivá cena, která by měla být nižší, než u konkurenčních produktů. Na pultech prodejen a snad to bude platit i pro ty tuzemské, se nový Siemens dostane ještě do konce letošního roku. V kuloárech se hovoří o listopadu, nejpozději začátku prosince. Kdo se chystá kupovat nový mobil a potřebuje vzhledově atraktivní telefon s co nejlepší výbavou, měl by s novým Siemensem počítat. Na závěr dodejme, že telefon se opravdu bude jmenovat S55, ačkoliv na fotografiích je označen jako L55. Telefon je třípásmový (GSM 900/1800/1900 MHz), ale bude existovat i varianta pro americké trhy, která bude označena jako S56.