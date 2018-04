Siemens S55 příslušenství: Fotoaparát a Bluetooth sluchátko (detailní fotografie)

Včera představený Siemens S55 představuje současnou špičku mezi GSM mobilními telefony. Má skvělou výbavu a pro oko evropského zákazníka, který si ještě úplně nezvyknul na véčkové telefony, i velmi atraktivní vzhled. Abyste však tento telefon mohli využít na sto procent, budete muset sáhnout i pro příslušenství. Vedle datových kabelů (sériového a USB), nebo jiných drobností, asi největší zájem vzbudí přídavný fotoaparát a Bluetooth sluchátko. Oboje je u Siemense novinkou, fotit totiž zatím žádný telefon z jeho nabídky neuměl a stejně tak žádný nebyl vybavený Bluetooth čipem.

Fotíme se Siemensem

Přídavný fotoaparát se připojuje k telefonu klasicky na spodní systémový konektor. Kdybyste nevěděli jak, tak objektivem k zadní straně telefonu, průhledovým hledáčkem dopředu. Že má průhledový hledáček? Ano, fotoaparát má hledáček a to z jednoduchého důvodu, bez něj byste neviděli co fotografujete. On totiž Siemens asi dobře věděl, že na použitém barevném displeji by toho moc vidět nebylo a tak zvolil zajímavou, ale ve skrze praktickou variantu s průhledovým hledáčkem na těle fotoaparátu. Ten má i vestavěný blesk, což je v případě fotoaparátů k, či v, GSM telefonech asi vůbec první případ. Na první pohled tak vypadá fotoaparát QuickPic IQP 500 - jak se oficiálně jmenuje, jako samostatný přístroj. To je ale jen zdání, bez telefonu by si ani neškrtnul. Telefon nejen ovládá spoušť a rozlišení snímaného obrazu, ale i ukládá do svých útrob zvěčněné momentky. V samotném fotoaparátu žádná paměť není. Rozlišení fotoaparátu je dvojí, buď 160 x 120 obrazových bodů, nebo 640 x 480 obrazových bodů. V prvním případě se do telefonu vejde až 120 fotografií, v tom druhém maximálně 20. Pokud vás zajímá, jaké je fyzické rozlišení přístroje, tak vás nepotěšíme, nevíme to a výrobce tuto informaci odmítl sdělit.

Samozřejmě jsme museli vyzkoušet, jak fotoaparát pracuje, jako výstupní médium byl ale k dispozici jen plazmový displej s úhlopříčkou zhruba jeden metr. Jak na něm vypadala fotografie pořízená aparátem můžete posoudit sami z fotografie, podle nás to vůbec nebylo špatné, samozřejmě s ohledem na využití přístroje. Ten má rozměry 66 x 42 x 18 mm a jeho hmotnost je přibližně 34 gramů. Nemá vlastní zdroj energie, o tu se stará telefon. Podle oficiálních pramenů by měla baterie telefonu umožnit vyfotografování 200 snímků a to i s aktivovaným bleskem. Zatím neznáme cenu přídavného fotoaparátu, mimo oficiální prezentaci se na tiskové konferenci hovořilo o ceně okolo 100 €, což se nám zdá vcelku adekvátní. V ceně by pak měla být i šňůrka a pouzdro.

Utržené sluchátko

Konečně i zákazníci Siemensu mohou zvolat: „pryč s kabely“. Od včerejška totiž Siemens oficiálně nabízí jak telefon s Bluetooth čipem, tak velmi zdařile provedené Bluetooth sluchátko. Obě strany pracují pod Bluetooth protokolem 1.1 a jak jsme mohli na představení všech novinek Siemensu v New Yorku vyzkoušet, tak jim komunikace nečiní žádné obtíže. Subjektivně se nám dokonce zdálo, že obě zařízení jsou schopna pracovat i na delší vzdálenost, než je deklarovaných 10 metrů a i se nám podařilo „spárovat“ obě zařízení s telefonem Sony Ericsson T68i.

Samotné sluchátko má hmotnost jen 24 gramů a integrovaná Li-Ion baterie s kapacitou 200 mAh by měla zajistit 150 hodin na příjmu a čtyři hodiny hovoru. Až vám dojdou baterie, tak nabití telefonu bude trvat zhruba 2 hodiny, což je o půl hodiny méně, než u sluchátka. Design sluchátka je velmi atraktivní, kombinuje tři barvy, dominantní šedivou, která je na přední straně doplněna o stříbrnou a zadní část je černá. Sluchátko velmi dobře drží na uchu a i vzdálenost mikrofonu od úst je dostačující. Výsledný zvuk je na velmi dobré úrovni, maximální hlasitost jer více než dostatečná. Na sluchátku najdete jak korekci hlasitosti, tak informační diodu. Přesnou cenu sluchátka se nám zjistit nepodařilo, mohla by se prý vejít pod 150 €, ale na přesnou informaci o ceně si budeme muset ještě počkat.