Siemens S55 - fotogalerie displejů

V recenzi Siemensu S55 vytýkáme kvalitu jeho displeje. Nelíbí se nám počet barev (jenom 256), příliš velký rastr a také to že je pasivně podsvícený. Domníváme se, že u manažerského modelu za 13,5 tisíce korun mohl Siemens investovat do displeje mnohem více. Nejlépe to ale musíte posoudit sami. Možná je podle vás displej postačující, ale možná by se lépe vyjímal u low-endového modelu.

Vzhledem k velikosti displeje si jistě postesknete po možnosti měnit velikost fontu. Displej by totiž menší font snesl a počet použitelných řádků u psaní či čtení zpráv by se tak zvýšil. Rozhodně by to nebyl problém, u prohlížení wapových stránek můžete klávesou # měnit velikost písma - od malého přes standardní až po velké.

Všimněte si promněnlivé velikosti písma - v menu se na displej vejdou jenom tři řádky textu, zatímco v případě wapového prohlížeče jich máte při standardním zobrazení na displeji téměř pět.

Počet barev na displeji by mohl být rozhodně větší. Na těchto obrázcích si představte, jak by asi obrazovky při použití více barev vypadaly. Takto je příliš vidět rastr a vybledlost, způsobená právě nedostatkem barev (a samozřejmě i barevným podsvícením).