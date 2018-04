Siemens S55 - dnes se představí světu - sledujte Mobil.cz

Dlouho očekávaný Siemens S55 má právě dnes svou premiéru. Stane se tak v New Yorku, kde výrobce uvede i několik novinek pro americký trh. Souběžně se společenskou událostí v New Yorku proběhne v čínské Šanghaji představení asijské varianty modelu S55 (Siemens S57). Nás samozřejmě bude více zajímat hlavní akce v New Yorku, na níž nebudeme chybět; budeme vám proto moci přinést podrobné informace i o očekávaném příslušenství k novému Siemensu S55. Mezi doplňky by neměl chybět zajímavý přídavný fotoaparát, který má hledáček i blesk. Podle některých informací představí Siemens i Bluetooth osobní HF sadu.

Siemens dnes bude ukazovat i několik modelů, které jsou určeny speciálně pro americký trh. Siemens zatím na tomto trhu chyběl, a chce se tak prosadit i mimo svá běžná teritoria - tedy Evropu a Asii. Představen bude model S56, tedy opět variace na téma S55, dále model CT56 - variace na téma C55 (existuje i přímá varianta C56 pro USA), která pracuje v GSM pásmech 800 a 1900 MHz; jako další bude uveden low-end A56 - opět americká varianta nového nejjednoduššího telefonu Siemensu A50 - a na závěr chytrý mobil SX56 (což je téměř to samé, co dnes nabízí T-Mobile pod názvem MDA a Eurotel jako Data Phone). Siemens SX56 ale pracuje na frekvencích 900/1900 MHz, jinak by byl v USA nepoužitelný. Výše uvedený výčet amerických novinek je zatím jen předběžný a je možné, že výrobce chystá ještě nějaké překvapení. Stejně tak zatím nejsou o všech těchto novinkách známy veškeré podrobnosti, proto vás i o nich budeme podrobně informovat.

Zahájení tiskové konference je plánováno na 11 hodin newyorského času, u nás bude tedy 17.00. První stručné údaje můžete očekávat již v průběhu dneška, kompletní informace vám přineseme nejpozději v zítřejším vydání. Pokud jste nedočkaví a nechce se vám čekat, můžete se podívat na všechny články, které jsme již Siemensu S55 věnovali. Najdete v nich první neoficiální fotografie, technické parametry, a dokonce i první fotografie funkčního telefonu. Ty se nám podařilo získat minulý týden.

