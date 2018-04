Siemens S55 – špička, které se ale musíte přizpůsobit (recenze)

Pokud byste měli vybrat nejlepší běžný, ne chytrý, mobil jenom podle tabulky s přehledem funkcí, potom byste nejspíš za vítěze označili Siemens S55. Stejně tak po tomto telefonu sáhnete, když budete hodnotit jenom design. Jenže to, co tento Siemens sráží z pomyslného piedestalu, je nepříliš povedená ergonomie ovládání a logika menu. A když už jej budete srovnávat s funkčně podobně vybavenými mobily, potom se vám na mysl vkrade i otázka, zda není tak trošku předražený. Jde sice o nový telefon s výborným designem, ale jeho náskok ve funkcích oproti rok starému Sony Ericsson T68i či úplně novému Philipsu Fisio 820 není vůbec velký. Oba jmenované telefony lze přitom pořídit za přibližně dvě třetiny ceny Siemensu S55.

S55 je v současnosti vlajkovou lodí Siemense. Jde o manažerský telefon s luxusním vzhledem, díky čemuž je schopný uspět u více zákaznických kategorií. Slovo manažerský se již dlouho používá ve smyslu vybavený funkcemi pro práci, nikoliv jako stylový doplněk. Siemens S55 s přídavným digitálním fotoaparátem může uspět i u multimediálněji zaměřených uživatelů, ale přesto to není jeho pravá cílová skupina.

Zatímco předchůdce S55 – model S45 – dosáhl velmi rychle úspěchu a rozšíření ve své třídě, bude to mít současné esko mnohem těžší. Předchůdce S45 je totiž stále schopný konkurovat S55, pokud jde o nejpoužívanější funkce. A zatímco S45 uspěl především díky perfektní podpoře GPRS a synchronizace s počítačem, což v té době konkurence moc nezvládala, dnes už je to jiné. Navíc v dohledné době představí Siemens model SL55, který bude S55 v lecčems konkurovat. Přesto bychom neradi S55 neradi dopředu odepisovali, ovšem nemůžeme si nepovšimnout, že existují telefony s podobnými funkcemi a nižší cenou (Philips Fisio 820, Sony Ericsson T68i), nebo stejnou cenou a mnohem lepším designem a podporou multimedií (Samsungy).

Precizní design

Každý, komu jsme Siemens S55 ukázali, jej hodnotil jako hezký mobil, který působí luxusním dojmem. Siemens za toto hodnocení může poděkovat krytu z tmavě šedého matného plastu, světlešedé matné klávesnici a krytu baterie. Když to vše doplníte tmavým krytem displeje a oválem kolem něj a funkčními tlačítky z plastu imitujícího chrom, potom je perfektní vzhled zaručen. Siemens S55 se prodává ve dvou barevných variantách – Sterling Silver a Arctic Blue (náš testovaný model). U provedení Sterling Silver je barevná kombinace obrácená – světlý kryt a tmavá klávesnice.

Názor na to, které provedení je lepší, si v prodejně udělejte sami; nám se líbily obě kombinace. A ať už zvolíte jednu či druhou, můžete si být jisti, že za S55 se ve společnosti nebudete stydět. Design je poměrně dost konzervativní, ale pokrok oproti S45 lze jasně vidět. Velmi povedená je kombinace oblouků a ostrých hran. Designéry Siemensu S55 zkrátka musíme pochválit, byť v případě klávesnice vyhrál design na úkor ergonomie používání.

Dobrý pocit ze vzhledu S55 ve vás po zapnutí podpoří i barevný displej. Ten se v tmavém okolí displeje velmi dobře vyjímá. Ovšem jenom na první pohled. Po pár minutách a vyzkoušení menu získáte pocit, že displeji něco chybí. Dnes už totiž nestačí barevně (256 barev bylo obvyklých před rokem a půl, když s nimi přišel Sony Ericsson T68m). Siemens navíc použil u grafických prvků něco, co připomíná vyhlazování hran, zatímco fonty jsou dost velké a přehnaně ostré. Když tak procházíte menu a přepínáte se mezi ostrými fonty a změkčenými obrázky, jen vás to bude mást a utvrdíte se v pocitu, že displej je divný. To si nejlépe uvědomíte v základní pohotovostní obrazovce, kde jsou kolem textů divné bílé či u operátora dokonce zelené obrysy znesnadňující čtení a způsobující rozplizlost, zatímco popis funkčních kláves je příliš ostrý.

Možná by tato filozofie fungovala, kdyby Siemens nepoužil podle našeho názoru velmi levný pasivní barevný displej s velkým rastrem, který je dobře viditelný při běžném používání a i při vypnutém podsvícení. V případě low-endu bychom nad takovým displejem mávli rukou a možná i byli rádi, že tam vůbec barevný displej je. Manažerskému telefonu to ale prominout nemůžeme, a navíc ani nelze tolerovat béčkový displej, který mezi jinak velmi povedeným a luxusním designem celého zbytku mobilu působí jako pěst na oko.

Klávesnice mohla být lepší

Pokud nás něco na Siemensu S55 zklamalo, tak to byla klávesnice. Na první pohled působí velmi dobře. Klávesy sice nejsou v klasickém uspořádání, v rovných řádcích, ale v obloucích. To by ale nemělo vadit, protože například Nokia 7210 má také netradičně řešenou klávesnici a není to na úkor použitelnosti. Klávesy S55 jsou také velmi velké, což u jiných mobilů implikuje velmi dobrou použitelnost. Jenže ouha, klávesnice S55 se špatně používá.

Prvním, u Siemensů již klasickým problémem, je přílišná tuhost a velmi malý zdvih kláves. To, že si hodně často nejste jistí, jestli jste klávesu stiskli, znemožňuje psaní poslepu. Samozřejmě pokud si necháte zapnuté tóny stisku kláves, potom i to bude možné, jenže tyto tóny či cvakání si většina uživatelů mobilů vypíná právě proto, že (když už to nevadí jim) je to velmi obtěžující pro ostatní, kteří to musí poslouchat. A pokud si myslíte, že nikomu není nic do toho, jestli vás klávesnice pípá či cvaká, potom někoho požádejte, ať si tuto zvukovou signalizaci a zapne a napíše si textovou zprávu. Samozřejmě při tom zkuste pracovat.

Ani orientace na klávesnici není ideální. U běžné klávesnice jste si jistí, že jste prst přesunuli na jinou klávesu, protože cítíte výstupek druhé klávesy. To samé samozřejmě platí i u S55, jenže zatímco u jiných klávesnic jsou nejvyšší body uprostřed kláves, u S55 je vystouplá rýha ve spodní části. Pokud máte větší prsty, tak kvůli tomu budete mačkat více kláves – a jen na S55 záleží, kterou si vybere. U našeho testovaného modelu se také velmi špatně mačkaly klávesy 4, 6, 7, 9. Mysleli jsme si, že to je jenom náš problém, ale setkali jsme se s tím i u jiných S55.

Moc výhrad nemáme k funkčním klávesám. Středová čtyřsměrná ovládací klávesa se používá mnohem lépe než u S45. Má jenom jeden problém – ve směru nahoru se téměř nedá stisknout. S tímto problémem jsme se opět setkali u všech S55, které jsme měli v ruce. Jde tedy zřejmě o konstrukční vadu. Máme pro vás ale dobrou zprávu – evidentně je problém v kontaktu mezi samotnou klávesou a snímačem, kterému nejspíš bude překážet kus umělé hmoty. Podle pravidla když to nejde silou, musí to jít ještě větší silou vás totiž tento problém bude motivovat k tomu, abyste v tomto směru kurzorovou klávesu tiskli pečlivě a s co největší silou. Po asi třech týdnech používání se nám zjevnou překážku povedlo obrousit natolik, že dnes už kurzorová klávesa ve směru nahoru funguje naprosto bezchybně, byť je pořád ještě slyšet dvojí cvaknutí (nikoliv z reproduktoru, zvuky klávesnice máme vypnuté).

Ovládání levačkou je pohodlnější

Výtku máme také k umístění funkčních kláves červené a zelené sluchátko. Výstupek (rýha) je totiž téměř na hraně mobilu - to znesnadňuje používání. U těchto kláves máte ještě menší jistotu stisku než u zmiňovaných 4, 6, 7, 9. Při používání jsme si všimli zvláštního nedostatku, na který jsme narazili již při psaní preview Siemensu S55. Problémem při psaní v pravé ruce totiž bylo, že jsme palec přikládali ke klávesám bříškem. Když takto na klávesu zatlačíte, abyste ji stiskli, potom vinou velkého odporu klávesu většinu tlaku absorbuje bříško prstu a klávesa se nestiskne.

Mnohem lépe se nám psalo v levé ruce, kde se palec na klávesnici pokládal nehtem a tlak na tlačítko se tak přenášel přímo na něj. Jenže většina z nás jsou praváci a psaní levou rukou nemusí být ideální. Výhoda levé ruky byla paradoxně v menším citu oproti pravé. V pravé totiž bez problémů udržíte mobil položený na ukazováčku a prostředníčku a přidržovat jej budete jenom palcem, kterým navíc ještě pohybujete. Protože pravou rukou děláte téměř všechno, jste si podvědomě jistí, že vám mobil nevypadne.

U levé ruky to neplatí. V té automaticky chytnete mobil téměř všemi prsty a budete ho skutečně držet, abyste neměli pocit, že vám vypadne. Jenže v takovém případě budete muset palec více pokrčit, a ten se proto bude dotýkat klávesnice nehtem z boku. Když takto zkusíte chytit mobil do pravé ruky, dosáhnete stejného efektu (psaní nehtem), jenže palec bude muset být mnohem více pokrčený (kvůli klávese červené sluchátko) a mobil si podvědomě posunete nahoru a jste opět tam, kde jste začínali (psaní bříškem palce). V každém případě platí, že psaní pravou nebo levou rukou je jenom o zvyku, byť Siemensu S55 vytýkáme, že k tomu na rozdíl od jiných modelů svou ergonomií ovládání nutí.

Menu by si zasloužilo zpřehlednit

Menu Siemense S55 je na první pohled zcela nové. Úvodní obrazovka menu se totiž skládá z devíti ikon symbolizujících podmenu a vlastního menu s možností výběru položek, které je přístupné pod levou funkční klávesou. Ve většině případů je u ikon zřejmé, co symbolizují. Mnohem víc vás zmatou popisky, které se zobrazují na prvním řádku. Z těch totiž pochopíte, že se Siemens vzdal možnosti vytvořit menu zcela od začátku a naopak standardní menu z předchozích trošku přerozdělil a ze seznamu udělal matici ikon.

Dalo by se velmi diskutovat o tom, jestli by některé položky neměly být někde jinde, protože jejich umístění vám nepřijde logické. Například síťové funkce jako přesměrování či blokování jsou v nastavení – navíc přesměrování v nastavení telefonu a blokování v nastavení bezpečnosti. Také to, že například wapový prohlížeč musíte nastavovat na dvou místech, přitom z jednoho nastavení nemůžete přeskočit okamžitě do druhého, na přehlednosti nepřidá.

Zavádějící je ale lokalizace do češtiny. Z výrazů v menu je zřejmé, že překladatel neměl moc času, nebo si situaci velmi zjednodušil. První vysvětlení ale odmítáme, protože mobil v plně funkčním provedení jsme obdrželi již v říjnu a kvalitní překlad mobilu i s nezbytným procesem schvalování nemůže zabrat více než měsíc. Podle našeho názoru byly při překladu jenom tupě přepsány anglické výrazy do češtiny, a to ještě rozhodně ne rodilým Čechem, protože některé kombinace opravdu může vymyslet jenom člověk, který nemluví česky každý den. Když jsme se pokoušeli hledat příčiny, narazili jsme již na zavádějící výrazy v angličtině a dokonce i v němčině. Při vývoji tohoto mobilu měli zřejmě navrch inženýři, kteří se uživatelskou stránkou až tolik netrápí.

Oproti menu S45 je to v S55 méně přehledné. Navíc rozhodně nevyužívá možností, které přináší barevný displej. Úvodní obrazovka s ikonami je jen naznačením toho, kam by se dalo jít. Dá se říct, že S55 má stejnou chybu jako Sony Ericsson T68m, který také plně nevyužil potenciálu barevného displeje (tam ale nebyl vidět problém v koncepci, protože ta původní byla snadno aplikovatelná i na prostředí barevného displeje). Nejlépe se s přechodem na barevný displej vypořádala asi Nokia – ponechala vše při starém a přidala barvy. Změnou prošla i Motorola a samozřejmě i Samsungy – obě tyto značky ale trošku trpí ergonomií menu a každým modelem se zlepšují, zatímco o S55 to prohlásit nelze.

Telefonuje se s ním dobře

Možná máte z předchozího textu pocit, že Siemens S55 je vlastně nepoužitelný mobil. Ale tak tomu rozhodně není. Jen jsme naše výhrady, podle našeho názoru zásadní, na které se přijde až po delším používání, nemohli nechat bez povšimnutí. S čím jsme byli naopak velmi spokojení, to byly základní funkce mobilu. Například telefonování je bezproblémové. Kvalita reproduktoru nám přišla velmi dobrá, i když hlasitost by pro rušné prostřední mohla být lepší. Také si nikdo nestěžoval, že není rozumět, když jsme mu volali ze Siemensu S55 i z rušné ulice.

K dobrému pocitu z telefonu přispívá i telefonní seznam (v terminologii S55 adresář). Ten má kapacitu 500 položek, ale ve skutečnosti jste omezeni volnou kapacitou sdílené paměti (omezení je směrem dolů, nikoliv nahoru). Do adresáře si k jednotlivým kontaktům může ukládat hlasové povely nebo obrázky, které se zobrazí přes celý displej, když vám někdo volá (jméno se zobrazí jenom na chvíli při začátku vyzvánění). Pro zjednodušení orientace v seznamu můžete používat filtry. Ovšem filtrovat můžete jenom záznamy podle toho, jestli obsahují hlasový povel, e-mail, URL, narozeniny nebo obrázek. Ale aspoň něco pro začátek.

Dobré je také nastavení standardních položek u vícepoložkových záznamů. Můžete si třeba určit, že chcete pracovat jenom s mobilními čísly (musíte je mít ale takto uložena) nebo třeba ještě s e-mailovou adresou. Při hledání se nebudete muset prodírat záplavou telefonních čísel domů, na chatu, sekretářce a faxu a u každého jména uvidíte jen ta nejdůležitější čísla. Adresář je samozřejmě plně synchronizovatelný, položky se ukládají ve formátu příjmení, jméno. Adresář Siemense S55 zobrazuje znaky s diakritikou bez problémů. Diakritika ale ztěžuje vyhledávání, což je ale problém většiny mobilů s výjimkou Nokie 7650, která při hledání v seznamu diakritické značky ignoruje a i po zadání znaku bez diakritikou zobrazí vyhovující záznamy s diakritikou.

To, po čem už uživatelé Siemensů velmi dlouho volají, je konečně tady. V adresáři máte k dispozici více než jen dvě skupiny kontaktů. Teď jich je sedm plus jedna, kam se zařazují kontakty přijaté jako vizitky. Kontakt může zůstat i bez zařazení do skupiny. Skupinám můžete přiřazovat ikony, ty se ale při volání někoho ze skupiny nezobrazí. Ke každé skupině lze samozřejmě nastavit vyzváněcí melodii. Nedělá se to (jak byste možná čekali) v nastavení profilů, ale v nastavení vyzvánění v menu Nastavení. Podle skupin se dají filtrovat i hovory – vždy ale můžete nastavit jen jednu skupinu, která bude vyzvánět; u ostatních hovorů nebudete na volání vůbec upozorněni.

Do budoucna by se ale měl Siemens zamyslet nad tím, zda by nestálo za úvahu zvětšit kapacitu seznamu – stejně používá sdílenou paměť, takže není důvod neumožnit seznamu využívat tuto paměť celou a nechat na uživateli, ať si v ní udržuje dost prostoru. Někdo dá přednost hrám, jiný třeba adresáři s kalendářem.

Zprávu pošlete vždy podle potřeby

V Siemensu S55 sice nenajdete podporu SMS chatu, ale jinak má všechny možnosti posílání zpráv, které jsou dnes v mobilních sítích běžné. Textové zprávy mohou být dlouhé (rozdělené až na pět zpráv) a díky T9 se dobře píšou (problémem je pouze již zmiňovaná klávesnice). Posílat můžete i rozšířené zprávy (EMS), které se píšou ve stejném editoru jako zprávy textové.

Siemens S55 je první mobil tohoto výrobce, který podporuje multimediální zprávy (MMS). Jejich prohlížení je ztížené tím, že displej se příliš pro zobrazování fotografií nehodí, a i bez toho se na něj nevejde tolik textu. MMS můžete vytvářet v editoru, ale při posílání z mobilu se stejně spokojíte jenom s odesíláním fotek z přídavného digitálního fotoaparátu. Ten se prodává přímo se Siemensem S55 (recenzi přineseme při dalším srovnání digitálních fotoaparátů v mobilech). Balení bez digitálního fotoaparátu je přibližně o 3,5 tisíce korun levnější; prodávají se obě balení.

Součástí dnešních mobilních telefonů už jsou i e-mailoví klienti a S55 není žádnou výjimkou. E-maily můžete odesílat a přijímat a mnohdy je lepší poslat e-mail než několikrát dražší multimediální zprávu. E-mailový klient má jen jednu chybičku – neumí česky. Při psaní to není problém, ten nastane v okamžiku, kdy si do mobilu stáhnete český e-mail. Snad se to zlepší s některým z dalších firmwarů. Jestli lze Siemens jako firmu za něco pochválit, potom to je opravdu znatelné opravování chyb v novějších verzích firmware a přidávání funkcí (například přidání e-mailového klienta do S45 řešil právě nový firmware).

Těšíme se do práce

Siemens S55 je především manažerský mobil, a proto jsou u něj nezbytné některé organizační funkce. O dobrém adresáři jsme se již zmiňovali. Dobrý je i kalendář s několika způsoby zobrazení (agenda, den, týden, měsíc), jednoduchý, ale postačující úkolovník, možnost psát si textové nebo nahrávat hlasové poznámky. Ve spojení s e-mailovým klientem a wapovým prohlížečem (nebo internetovým napsaným v Javě) tak skutečně můžete strávit jistý čas bez možnosti připojení k internetu z počítače. Údaje v organizéru si můžete přes síť GSM/GPRS synchronizovat se svým počítačem nebo firemním informačním systémem.

Jestli s sebou na cesty vozíte notebook nebo kapesní počítač, potom vám Siemens S55 samozřejmě umožní připojení k internetu. Podporuje GPRS v konfiguraci 4+2 timesloty, což v případě použití v síti T-Mobile s rychlejší datovou propustností na jeden timeslot v případě velmi kvalitního signálu může v praxi znamenat přenosovou rychlost okolo 80 kb/s. S GPRS jsme se při testování s problémy nesetkali. HSCSD bohužel podporováno není, přestože Siemens s touto technologií zkušenosti má, a to jako výrobce mobilů, díky v minulosti převzatému Boschi, tak i jako dodavatel síťové infrastruktury.

Prakticky neomezení jste při potřebě připojit S55 k počítači, notebooku nebo kapesnímu počítači. Samozřejmostí je infračervený port. Pokud chcete mít stabilní spojení, potom využijete sériový nebo USB kabel. A jestli chcete stabilní spojení s počítačem, ale bez nutnosti vláčet mobil na kabelu, potom máte Bluetooth. Žádná další možnost spojení počítače s mobilem v tuto chvíli neexistuje, pokud nepočítáme IEEE 802.11b (WiFi), což není technologie určená k propojování podobných zařízení.

Když se chcete pobavit

Vývojáři Siemensu S55 mysleli i na zábavu. Nejen proto obsahuje S55 podporu prostředí Java. S55 už neobsahuje pevně nahrané hry ve firmware, vše jsou javové applety. Přítomnost Javy není samozřejmě omezena jenom na hry, nahrávat si můžete i další aplikace. Ale v současnosti se Java v mobilech prakticky pro nic jiného nepoužívá – s výjimkou chytrých telefonů, kde jsou aplikace opravdu smysluplné. Hry samozřejmě mohou využívat schopnosti S55 přehrávat polyfonní melodie. Tento mobil není primárně určený pro hry, ale pokud s tímto využitím u mobilu počítáte, tak u S55 byste neměli být zklamaní.

Koupi si dobře promyslete

Když budete hodnotit Siemens S55 jenom podle funkcí, potom budete mít v současnosti problém najít lepší mobil. Jenže když jako parametr vezmete i cenu, potom se budete muset rozhodnout, jestli chcete za 8 – 9 tisíc Philips Fisio 820 či starší Sony Ericsson T68i, a nebo dáte přibližně 13 500 za S55 bez foťáku či 16 500 za S55 s fotoaparátem. Vezmete-li jako argument design a reprezentaci, potom je to cena zřejmě odpovídající.

