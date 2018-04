Siemens S55 – manažerský luxus pro všechny (preview)

Titul nejočekávanější mobil závěru roku by si asi odnesl Sony Ericsson P800. Jenže pokud by se měla kategorie změnit na nejočekávanější mobil roku, který si budete chtít i koupit, potom s přehledem vyhraje Siemens S55. Pokud se na něj již dlouho těšíte, máme pro vás dobrou zprávu – je tady a pár kousků se stihne prodat ještě před vánocemi (což rozhodně není osud zmiňovaného P800, na který ještě budeme pár týdnů čekat). S55 se prodává i s přídavným digitálním fotoaparátem a celý komplet se nyní prodává za přibližně 15,5 tisíce korun.

Siemens S55 je manažerský až stylový mobil a při prvním pohledu na něj si ihned uvědomíte, že jde o mobil pro ty, kdo chtějí mobil plný funkcí a s velmi reprezentativním designem. V německých médiích je S55 připodobňován k Mercedesu S-Klasse. A není to jenom z přehnaného patriotismu. Eskové Mercedesy i tento nejnovější Siemens totiž mají něco společného – velmi luxusní vzhled a pod touto nablýskanou kapotou výkon a funkce, které zaručí, že s většinou běžných automobilů či mobilů budete jenom závidět.

Celý kryt mobilu je sice plastový, ale některé části působí kovovým dojmem. Prvky z matného plastu jsou doplňovány těmi lesklými stříbrnými. Ostatně, podívejte se na obrázky a posuďte sami, jestli s tímto mobilem budete někde dělat ostudu, nebo naopak budit oprávněný zájem ostatních. Design lze považovat za poměrně konzervativní, ale velmi elegantní. Koncept vychází ze starších Siemensů řady S – nejvíce se asi podobá předchůdci S45.

Klávesnice může být perfektní i nepoužitelná

Zcela nově je řešená klávesnice. Klávesy už totiž nejsou samostatně v dolní části mobilu, jak je to obvyklé, ale jsou uspořádány do souvislé plochy, rozdělené na jednotlivé klávesy. Při psaní například textových zpráv budete mít zpočátku pocit, že klávesnice je naprosto nepoužitelná. Je to dáno tím, že klávesy mají poměrně malý zdvih a pokud držíte mobil v jedné ruce, nepíše se na nich dobře – necítíte totiž, jestli jste klávesu úspěšně zmáčkli nebo ne. Naše krátká zkušenost je ale taková, že je klávesnice velmi spolehlivá (nicméně pro opravdové hodnocení její kvality to vyžaduje dlouhodobější používání).

Pokud ale položíte palec na klávesy více kolmo (dotýkat se budete špičkou, ne břichem prstu, případně nehtem položeným na bok), potom se vám bude psát velmi dobře. Autorovi článku se subjektivně psalo lépe levou rukou (byť je pravák), kdy se palec naprosto přirozeně pokládal na klávesnici tak, jak je to pro psaní s tímto mobilem nejvýhodnější. Při držení mobilu v pravé ruce se palec přikládal na klávesy břichem a to pro psaní není dobré.

Je dost dobře možné, že v recenzi již klávesnici po delším používání mobilu zkritizujeme. Pokud by se totiž ukázalo, že se musí uživatel poměrně dost přizpůsobovat, tak by to rozhodně nebylo dobré. Ale zatím se nám zdá klávesnice dobrá, byť s výhradami z předchozího odstavce. Majitelé Siemensů S45 si budou jistě pochvalovat i funkční klávesy a kurzorovou klávesu. Funkční klávesy se totiž mačkají velmi dobře. Také kurzorová klávesa se velmi dobře ovládá, snad s výjimkou směru nahoru – náš testovaný kus totiž vyžadoval větší tlak než při pohybu do jiných směrů. Nezvyklé jsou i klávesy červené a zelené sluchátko, které možná budete zpočátku hledat a budete si je plést s funkčními klávesami. Po chvíli si na ně ale zvyknete.

Displej by mohl být lepší

Jedním z taháků Siemense S55 je nepochybně barevný displej. Tím ale budete z celého mobilu nejvíce zklamaní. Má jenom 256 barev ale oproti některým jiným mobilům je subjektivní pocit z displeje horší. Nejde ale o problém jenom našeho kusu – na Invexu jsme sice měli k dispozici model s displejem, který by podle našeho názoru srovnatelný s ostatními mobily, ale všechny S55, které jsme viděli poté, měli naprosto stejný displej jako model, který testujeme. Naše výhrady nejsou směrované jenom k počtu barev, kterých by dnes již skutečně mohlo být více. Displej působí poměrně neostře, což je způsobeno především velkým a výrazným rastrem, který působí rušivě.

První úroveň menu již není organizována jako seznam, ale jako plocha s ikonami. Po vstupu do jednotlivých částí už jsou k dispozici klasické seznamy položek pod sebou. Menu by jistě šlo uspořádat lépe. Všechny položky jsou sice logicky na správném místě, ale přesto jsme měli pocit, že by to zřejmě chtělo nějakou změnu. I zarytí Siemensáři, kteří začínali s S10 a postupně měli všechny následující eskové modely totiž budou mít při hledání některých položek problém. U S35 jste naopak šli okamžitě a s jistotou, která byla poměrně velká i u S45. S S55 trošku zaváháte. Je to ale možná dáno tím, že mobil máme skutečně krátkou dobu, takže vám vřele doporučujeme recenzi, kterou chystáme na příští týden. V recenzi se samozřejmě dočtete i o tom, jak menu působí na ty uživatele, kteří se Siemensy zkušenosti nemají.

Bezproblémová kancelář

Siemens S55 samozřejmě podporuje všechny typy zpráv, které můžete z mobilu odesílat. Vedle prostých textových (podporovány jsou i dlouhé) tak máte k dispozici rozšířené (EMS), multimediální (MMS) a samozřejmě i e-maily. Jediné, co u funkcí zpráv chybí, je chat – ale ten u manažerského mobilu asi opravdu nikdo nečeká. Implementace této funkce by ale Siemens moc nestála a někoho by mohla potěšit.

Zmiňovat se dnes o systému rychlého psaní T9 je zbytečnost, protože jej již považujeme za samozřejmý. Ale přesto jen pro pořádek – T9 máte k dispozici téměř všude. Editace textových zpráv (i e-mailů) je velmi pohodlná a bezproblémová. Zato na editaci multimediálních zpráv jsme si museli trošku zvykat. To je způsobeno především tím, že pro multimediální zprávy používáme nejčastěji Nokii 7650, kde se vytvářejí opravdu jednoduše.

U manažerského mobilu se předpokládá perfektní podpora manažerských aplikací, což Siemens S55 bez výtek splňuje. Přehledný kalendář a samostatné zobrazování událostí, úkolů a poznámek potěší každého zaneprázdněného člověka. Samozřejmostí už dnes je velký (500 záznamů) vícepoložkový seznam. Potěší i kalkulačka, převodník měn a budík s možností nastavení pravidelného opakování a to i ve vybraných dnech v týdnu. Je jenom škoda, že nelze nastavit dva profily budíku (s jiným časem) – pro pracovní týden a víkend. Zatím tuto funkci žádný mobil nenabízí, přitom po ní zatouží každý, komu v sobotu v sedm zazvoní budík… U S55 si naštěstí můžete budík pro víkend úplně vypnout.

Všechny údaje v kancelářských aplikacích je možné synchronizovat s počítačem. A to nejen při přímém spojení, ale i přes mobilní síť. Kromě HSCSD podporuje Siemens S55 všechny komunikační možnosti. Pro přímé spojení poslouží kabel, infračervený port nebo Bluetooth. U datových přenosů zase můžete ocenit GPRS v konfiguraci 4+2 a přenosovou rychlost 14,4 kb/s (v době GPRS je to již jedno, ale přesto to někdo u Eurotelu může ocenit). Pokud jde o práci, tak nepochybně víc nepotřebujete (diskutovat by se možná dalo o HSCSD, kterému spousta uživatelů dává přednost).

Po práci zábava…

Klasické vestavěné hry už Siemens S55 nemá. Podporuje ale Javu a tak si her můžete stáhnout, kolik se vám vejde do paměti. Ta má kapacitu 921 KB a je sdílená pro všechny informace v mobilu. Bavit se můžete přehráváním polyfonních vyzváněcích melodií (importovat můžete například soubory MIDI), prohlížením obrázků, nebo nastavováním barevných schémat.

Podpora Javy neslouží jenom hrám, ale i pro další užitečné aplikace. Nicméně hraní her bude asi v tomto případě nejčastějším využitím tohoto prostředí. Určitě si dost vyhrajete i s digitálním fotoaparátem, který jsme bohužel v době psaní tohoto preview neměli k dispozici. Při pohledu do menu mobilu je ale zřejmé, že zábava nebyla pro vývojáře až takovou prioritou jako kancelářské aplikace. Přesto se s Siemensem S55 rozhodně nudit nemusíte.

Když ne za koupi, tak stojí nejméně za úvahu

Pokud byste se orientovali jenom podle funkcí, potom má Siemens S55 snad vše, co můžete potřebovat a chtít. Můžete si jej ale koupit i proto, že se vám líbí – rozhodně si s ním vedle stylových Nokií či Samsungů ostudu neutrhnete a zřejmě i zaujmete. Cena 15,5 tisíce korun s DPH a foťáčkem je konkurenceschopná a v tomto případě není ani přehnaná – i když pokles ceny by jistě potěšil. Při koupi si pouze uvědomte, že S55 má jiný konektor, takže staré příslušenství vám bude k ničemu (s výjimkou automobilové hands-free sady, kde stačí vyměnit držák).

Siemens S55 na nás působil velmi luxusním dojmem. Stejně tak pozitivně hodnotíme široké spektrum funkcí. Naše výtky se převážně týkají ovládání, které je třeba posuzovat i z dlouhodobějšího hlediska. Doufáme, že se nám to v recenzi podaří dobře zachytit. Mimochodem, recenzovat budeme příští týden již českou verzi; pro účely preview jsme se spokojili i s verzí anglickou.