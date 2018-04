Siemens S55 – exkluzivně první dojmy a fotografie!

Mobily Siemensu si už v minulosti připsaly různé přívlastky. Například jako první experimentovaly s barevnými displeji. M35 byl první praktický a zároveň odolný mobil. S45 patřil k prvním použitelným manažerským mobilům s GPRS. Nejžhavější novinka S55 jako by chtěla skloubit to nejlepší z minulých modelů: perfektní barevný displej, podporu nejmodernějších funkcí a technologií a především neuvěřitelně luxusní a sexy design.

Design je to, co dnes mobily prodává. Spoustu funkcí a technologií totiž ještě nevyužijete nebo už jsou v každém mobilu a nemá smysl se jimi příliš zabývat. Právě design vás na mobilu zaujme na první pohled a také přitáhne první pohledy vašeho okolí. Když k tomu přidáte ergonomické ovládání, potom se o reputaci takového telefonu bát nemusíte. Navíc Siemens je opravdu zavedená značka výrobce mobilů, s jehož výrobky již má téměř každý nějaké zkušenosti.

S55 designově vychází z modelu S45. Vše je ale luxusnější a elegantnější. Výrazně vylepšená je především klávesnice. Klávesy jsou dost velké a přiléhají k sobě. Nemají příliš velký zdvih (jako je tomu u S45) a velmi dobře se tisknou. U testovaného kousku jsme si vždy korektním stiskem klávesy byli jisti - to oceníte zejména při psaní textovek. Je ovšem otázkou, v jakém stavu bude klávesnice po půl roku používání, protože u již zmiňovaného S45 se tlačítka zpočátku taky zdála být výborná. Jisti si budete i při ovládání čtyřsměrové kurzorové klávesy, a pokud jste až dosud používali S45, potom budete jásat blahem při užívání dvou funkčních kláves.

Po prstech můžete potěšit i oko – stačí mobil zapnout. Displej má sice jenom 256 barev, což někomu může připadat jako málo, ale věřte, že barvy jsou opravdu kvalitní (přitom jde o pasivní displej) a například se Sony Ericsson T68i/m, který má podobný displej, se S55 vůbec nedá srovnávat. Na T68 si vzpomenete v okamžiku, kdy vstoupíte do menu S55. První obrazovka je totiž prakticky stejná – devět grafických ikon, pod nimiž se skrývají klasická textová menu, občas vylepšená o grafické prvky. Ovládání menu a pohyb v něm je poměrně intuitivní, ale přesto si nemůžeme odpustit poznámku: jiné značky (třeba i zmiňovaný T68) mají strukturu menu logičtější. Siemens používá stejnou strukturu menu již několik let – zřejmě nemá důvod ji zásadně měnit, i když některé drobné změny by s růstem počtu funkcí jistě prospěly.

Funkce S55 se dají rozdělit do dvou skupin – slouží pro práci a pro zábavu. Z pracovních funkcí stojí za zmínku podpora Bluetooth. S55 je totiž první Siemens, který tuto bezdrátovou přenosovou technologii podporuje. Zatím ale nebylo představeno žádné příslušenství od Siemense, které Bluetooth podporuje také; použít se ale dají výrobky jiných firem. WAP je podporován ve standardu 1.2.1. – vzhledem k barevnému displeji to klidně mohla být verze 2.0. Přítomen je i e-mailový klient a především GPRS třídy 10; to znamená 4+2 timesloty, což u mobilů zatím není běžné. Také klasické datové přenosy podporují 14,4 kb/s (u nás jenom v síti Eurotel).

K větší zábavě s mobilem jistě přispějí polyfonní melodie. Jejich kvalitu těžko můžeme nyní ohodnotit, ale subjektivně nám přijde, že některé Samsungy hrají lépe, stejně jako polyfonní vyzvánění jiných mobilů je o dost horší. K S55 bude možné připojit digitální fotoaparát s bleskem – ten ale v současnosti ještě není k dispozici, a tak vám nemůžeme přinést žádné zkušenosti. S55 podporuje příjem i odesílání MMS (EMS je již samozřejmostí) a stáhnout z internetu si můžete i nové hry či aplikace pro prostředí Java.

Siemens S55 již má jiný systémový konektor, příslušenství k předchozím modelovým řadám je proto nekompatibilní. Údajně ale budou existovat redukce. Každopádně hands-free sady z automobilů v očekávání S55 vyhazovat nemusíte, bude stačit jenom nový držák. Těžko můžeme soudit, jak se změní náš názor na S55 po recenzi, ale po krátkém vyzkoušení telefonu a jeho funkcí jsme z něj nadšeni – a to už jsme pár mobilů v ruce drželi...

V současnosti se S55 může zařadit po bok Motoroly T720 nebo nových Samsungů – všechno to jsou líbivé mobily, o které bude zájem. S55 navíc nabízí maximum funkcí, které jsou dnes k dispozici. A neměl by také být tak drahý jako jeho luxusní véčkoví konkurenti. Cena je ovšem v tuto chvíli ještě ve hvězdách, i když se ví, že by se mohla po zahájení prodeje pohybovat okolo patnáctitisícové hranice. V Německu se S55 rozhodně bude prodávat ještě před Vánoci a možná se pár kousků podaří dostat legálně i do České republiky. Takže s nákupem mobilu k Vánocům radši čekejte až do poslední chvíle…