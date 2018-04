Siemens S45 – opravdu dospělý telefon (recenze)

Víte, jaký je rozdíl mezi Siemensem S45 a Nokií 6310? Zatímco Nokia svůj nejlepší telefon představila už v březnu na Cebitu a prodávat ho začne zřejmě na podzim, Siemens se o S45 na jaře vůbec nezmiňoval a v tichosti jej začne prodávat za pár týdnů, na konci srpna. Podobný postup lze vysledovat i u dalších telefonů Siemensu. O novinkách konkurence se ale mluví několik měsíců dopředu, přičemž skalní fanoušci každé značky už v té době vědí, že právě jejich vysněný mobil bude nejlepší. Je to proto, že by se snad Siemens neměl čím pochlubit? Rozhodně ne, espětačtyřicítka je velmi povedený mobil, který má téměř vše, co od něj očekáváte.

Vedle špičkových manažerských mobilů Nokie, Ericssonu, Motoroly a Alcatelu, které jsou srovnatelné s S45, budete zřejmě brát v úvahu i starší Siemens SL45. Při výběru z těchto dvou telefonů si musíte uvědomit, že zatímco SL45 je i přes všechny svoje funkce především stylovým mobilem, který je ozdobou svého majitele, S45 je především manažerský telefon orientovaný na přenos dat a správu času s pomocí organizéru.

Ovládání je tradičně siemensovské – musíte si zvyknout

Při velmi zběžném pohledu S45 přirovnáte k více než rok starému S35i – oba mobily mají zaoblené tvary a integrovanou anténu. Bližší pohled vás však vyvede z omylu – provedení z dotekově příjemného stříbrného plastu a ovládací prvky, stejně jako menu telefonu, připomínají spíše SL45. Asi nejblíže pravdě bude tvrzení, že při vývoji modelu S45 se inženýři Siemensu rozhodli zkombinovat dobré vlastnosti S35 a SL45.

Siemens S45 je docela malý – lidem s většími dlaněmi a prsty možná bude připadat až příliš drobný. Ovšem při držení telefonu v ruce, ale i nošení po kapsách určitě oceníte, že je lehký – váží 93 gramů.

Majitelé jiných mobilů (ale i S35) asi budou mít chvíli problém se zvykáním na ovládací prvky S45. Pod displejem najdete klávesu se zeleným (slouží pro potvrzování) a červeným (odmítnutí nebo opuštění menu o úroveň nahoru) telefonem. Nad nimi jsou další dvě tlačítka, jejichž funkce se zobrazuje na posledním řádku displeje. A mezi těmito tlačítky je čtyřsměrná kurzorová klávesa. Stiskem šipky dolů se dostanete okamžitě do adresáře. Po stisku šipky vlevo se zobrazí informace o používání GPRS a pravá šipka vám umožní vstoupit do menu. V něm se můžete pohybovat jen s pomocí tohoto šipkového tlačítka – pohybem vpravo vstoupíte do podmenu, pohybem vlevo se vrátíte o menu výše a pohybem nahoru a dolů se v podmenu posunujete. Pokud jste ale už někdy vlastnili starší Siemens, nezoufejte – S45 můžete ovládat i po staru dvěma funkčními tlačítky pod displejem.

Na pravém boku telefonu je další klávesa – když ji podržíte déle, spustíte diktafon. Pokud už máte nějakou uloženou nahrávku, potom si ji krátkým stiskem tohoto tlačítka můžete přehrát. Na levém boku je dvojklávesa, kterou si můžete nastavit hlasitost reproduktoru při hovoru nebo stiskem horní části v pohotovostním režimu telefonu zvolit jeden z vyzváněcích profilů. Mimochodem, u každého profilu si můžete nastavit zvonění (hlasitost a melodii) a především zapnout filtr volání. Bohužel, na výběr máte pouze umožnění dovolání se číslům v tzv. VIP seznamu, nebo všem kromě těch, které nemáte v žádném seznamu. Lidem zařazeným do VIP seznamu můžete přiřadit jiné zvonění.

Malý displej, na který se toho vejde zatraceně mnoho

Telefony Siemensu jsou vyhlášené rozměrově sice menšími displeji, které ale dokáží zobrazit velké množství textu. Při wapování tak na displeji vidíte šest řádků (můžete zvětšit písmo, a potom je řádků jenom pět) textu a jeden s popisem funkce tlačítek. Necelých šest řádků (na sedmém je opět popis funkce tlačítek) máte k dispozici i při čtení textových zpráv; při psaní zprávy je první a poslední řádek vyhrazen pro informování uživatele, na dalších čtyřech je psaná zpráva.

V základní obrazovce na displeji vidíte ukazatel kapacity baterie a úrovně signálu, název sítě, datum a aktuální čas a popis funkčních tlačítek. Na horním řádku je i symbol GPRS – ten svítí, pokud tuto technologii můžete využít. Jestliže jste připojeni k síti (jste on-line, např. po wapování), jsou kolem textu GPRS vytečkované hranaté závorky. Bohužel, nikde není symbol nebo název zvoleného profilu – když to chcete zjistit, musíte vstoupit do nabídky Profily.

S45 má spořič displeje. Může to být obrázek (který můžete změnit), nebo analogové hodiny. Ty potom ukazují skutečný čas. Nastavit si můžete čas, po kterém se spořič displeje spustí; při ukončení spořiče může telefon chtít i heslo.

Do menu telefonu můžete vstoupit stiskem šipky vpravo nebo pomocí pravého funkčního tlačítka. Mezi nabídkami se můžete pohybovat přímým stiskem pořadové číslice podmenu (pro Nastavení je to například devítka), kurzorovým kolébkovým tlačítkem nebo dvojklávesou na levém boku telefonu. Struktura menu vám po chvilce přijde rozumně navržená, byť vám zpočátku připadá, jako by bylo náhodně uspořádané.

Telefonním seznamům na kartách SIM odzvonilo?

Dnešní manažerský telefon musí mít velký telefonní seznam. Nebo vlastně adresář, kam kromě mobilního čísla zadáte i několik dalších údajů – telefon domů, do kanceláře, e-mail a třeba i poštovní adresu. Tuto podmínku plní S45 svým Adresářem s kapacitou 500 položek. Ke každému záznamu můžete přidat tři telefonní čísla (mobil, kancelář a jiný), jedno faxové číslo, jméno firmy, celou poštovní adresu včetně státu, e-mail a odkaz na webovou či wapovou stránku. Považujte za samozřejmost, že když vyberete při prohlížení adresáře tento odkaz, můžete hned spustit wapový prohlížeč a na stránku se rovnou podívat.

Na kartě SIM můžete mít dalších 250 telefonních čísel, podobně jako u jiných telefonu s velkým vestavěným seznamem, ale nemůžete používat současně čísla na kartě SIM a ta uložená v telefonu. Zatím žádný výrobce ještě nesdělil, proč tomu tak je, ale protože se takto rozhodli všichni z velké pětky (Nokia, Motorola, Siemens, Ericsson, Alcatel), věřme jim, že opravdu mají nějaký rozumný důvod, proč nechtějí po vývojářích firmwaru, aby použití obou seznamů umožnili. A to i přesto, že starší telefony s malými vestavěnými seznamy (do 200 záznamů) tuto spolupráci zvládají…

T9 funguje opravdu všude

Pokud jste si s jiným telefonem zvykli na technologii rychlého psaní textových zpráv T9, potom na takovém telefonu máte asi problém, když máte napsat text bez T9 – např. při zadávání wapové adresy nebo jména v telefonním seznamu. Siemens S45 si zaslouží pochvalu – T9 funguje vždy, když zadáváte jakýkoliv text.

Při psaní textových zpráv (nebo jakéhokoliv textu) si ale možná všimnete, že když mačkáte tlačítka velmi rychle po sobě, tak se některé znaky nenapíší. To je jediná závažnější chybička, která zpomaluje práci s telefonem. Podobnou vlastnost měl už SL45. Přijaté a odeslané textové zprávy se ukládají na kartu SIM. Každou zprávu z karty ale můžete zkopírovat do archivu, kam se vejde až sto textových zpráv.

Siemens S45 podporuje textové zprávy standardu EMS – můžete si tak nechat poslat obrázky, melodie nebo jednoduché animace. V telefonu je vestavěný prohlížeč pro obrázky a editor melodií – při odeslání těchto dat je tak můžete přímo v telefonu vytvořit.

Mobilní kancelář

Fungující GPRS 3+1, kabel a software v dodávce s telefonem. Touto magickou formulkou přesvědčíte spoustu uživatelů, kteří potřebují mobil především pro připojení notebooku k internetu, že Siemens S45 je pro ně dobrou volbou. Když překousnete potíže při instalaci ovládacího software pro připojení k internetu přes GPRS (trvalo nám to více než tři hodiny, přičemž jsme se museli vyrovnávat s chybovým hlášením v němčině), budete spokojení. Je dost možné, že software dodávaný s telefony až na konci srpna bude více doladěný.

Vedle chybových hlášení nás na ovládacím softwaru zaujala ještě jedna věc – když si při konfiguraci GPRS vyberete Českou republiku, nabídne vám Siemens na výběr dva operátory – Eurotel (ten má GPRS už od podzimu 2000) a kupodivu Český Mobil (ten nemá GPRS vůbec). RadioMobil, kterému GPRS do sítě implementoval právě Siemens, v nabídce není. Tento nedostatek by měl být v dalších aktualizacích GPRS Asistenta už odstraněn a neměli byste tak mít žádný problém s využitím GPRS v síti Paegas.

Dalším dodávaným softwarem je Data Exchange. Ten vám umožní procházet adresářovou strukturu dat uložených v telefonu – máte tak přístup k obrázkům, melodiím, textovým zprávám, adresáři, slovníku T9 a k nastavení mobilu. S QuickSyncem zase můžete sychronizovat úkolovník, adresář a kalendář s programem Outlook (od verze 98 výše).

Organizér v telefonu se skládá z několika částí. Kalendář umožňuje zobrazit měsíce, týdny nebo aktuální program pro vybraný den. Můžete si zobrazit i přehled všech schůzek, nastavit budík (můžete si vybrat dny, kdy bude zvonit). S45 vám nabídne i přehled všech úkolů. Můžete si zapisovat i poznámky o maximálně padesáti znacích nebo si nakonec nechat zobrazit přehled všech alarmů, které jste zmeškali. Vedle toho je v telefonu ještě kurzovní kalkulačka, stopky, odpočítávač času… Svůj den si tak můžete zorganizovat podle svých představ; mobil vše pohlídá za vás.

Zábava s telefonem

To, že je nějaký telefon označený jako manažerský, ještě neznamená, že se hodí jenom pro práci a neuspokojí vás ve chvílích volna. Když pominu obligátní zábavu nových majitelů mobilů – přehrávání všech třiceti osmi melodií, nejlépe v klidné restauraci nebo tramvaji – můžete si zahrát jednu ze dvou her. V případě agresivní nálady můžete střílet po balónech létajících po displeji nebo se rozhodnout pro vytříbení logiky a skládat řady kostek.

Za třináct a půl je to zlatý telefon

Jeden zaměstnanec RadioMobilu, který pracuje v týmu pro implementaci GPRS do sítě Paegas, při neformálním rozhovoru o mobilech prozradil, že si Siemens S45 od prvního okamžiku oblíbil – nastavil na něm totiž potřebné údaje a přes GPRS okamžitě mohl wapovat, a to bez sebemenších problémů, jak tomu bylo při testování jiných telefonů. To možná přesně vyjadřuje pocit uživatelů z tohoto telefonu. Dovedli by si představit hromadu dalších funkcí, možná by vytkli několik málo chybiček, ale to, co telefon umí teď, funguje bezchybně a okamžitě.

Jestli vás espětačtyřicítka zaujala, potom si připravte částku mezi 13 až 14 tisíci korunami (včetně DPH), za kterou by se měl Siemens S45 začít na konci srpna prodávat. U českého zastoupení Siemensu si jej už objednali všichni tři čeští operátoři.