Siemens S40 - Vzkříšení (recenze)

Vzhled

Displej

Baterie

Konečně je na trhu dlouho očekávaný mobilní telefon - Siemens S40. Když jej poprvé spatříte, napadne vás, že není vůbec podobný žádnému z předchozích modelů. A není se také čemu divit. Znáte-li mobilní telefony značky Bosch a alespoň částečně historii této firmy (konkrétně divize mobilních telefonů), dobře víte, že Siemens S40 nesl původně označení Bosch 1886 . Byla to totiž právě společnost Siemens, která zhruba před půl druhým rokem koupila divizi mobilních telefonů firmy Bosch a "esčtyřicítka" je prvním výsledkem přerodu telefonu Bosch na mobil nesoucí logo Siemens.Design přístroje stojí rozhodně za povšimnutí - vlastně jej stěží přehlédnete. S40 je malým telefonem (rozměry 112 x 44 x 22 mm) s příjemnou hmotností - 97 g. Za takové parametry se nemusí stydět žádný z manažerských mobilů. Přední část přístroje má leskle stříbrný povrch, integrace antény jen zvyšuje exkluzivní vzhled tohoto telefonu. Zadní díl "esčtyřicítky" je šedá a modrá. Modré části jsou z průhledného plastu. Na horní hraně je umístěný IrDA port a dioda, zeleně indikující přítomnost signálu. Po designové stránce můžeme Siemense S40 s klidným svědomím zařadit mezi tu povedenější skupinu mobilních telefonů, které jsou v současnosti na trhu.Plně grafický, vysoce kontrastní s rozlišením 104 x 64 bodů. Modré luminiscenční podsvícení displeje v kombinaci s příjemným designem přístroje celkově zvyšuje exkluzivní vzhled telefonu. Ovšem co se týká intenzity podsvícení, nejspíš budete zklamáni, neboť je ve větší tmě podsvícení nedostačující.Na druhou stranu velikost displeje je i k malým rozměrům telefonu dobrá, k dispozici máte šest řádek textu. Displej také umožňuje zobrazit (kromě úrovně signálu, stavu nabití baterie a operátora) aktuální čas a datum. Tyto informace můžete zvětšit stisknutím korekční klávesy (vpravo pod displejem), kdy se před vámi objeví čas, den, datum a týden.Siemens S40 je vybaven lithium - iontovým akumulátorem o kapacitě 600 mAh. Údaje, které uvádí výrobce, hovoří až o 260 hodinách pohotovostního stavu nebo 360 minutách hovorového času. Během testování nám telefon vydržel skoro čtyři dny (cca 90 hodin) s několika kratšími hovory denně (asi 10 min hovoru / den). Po stránce výdrže tedy můžeme S40 zařadit k lepšímu průměru. K dobití vám postačí 120 minut.

Ovládání

Menu

Tóny

Seznamy

Ovládání přístroje je poměrně jednoduché. Hlavní ovládací prvek představuje dvousměrná navigační klávesa (šipka nahoru, šipka dolů), pomocí které se pohybujete v menu. Stejně tak můžete k tomuto účelu používat také boční klávesu k regulaci hlasitosti. Jako potvrzení volby slouží tlačítko vpravo pod displejem (označeno zeleným puntíkem). Korekční klávesa, kterou zároveň vypínáte / zapínáte telefon, je vlevo pod displejem (označena červeným puntíkem). Bohužel, snadné a přehledné ovládání v kombinaci s nepřehlednou strukturou menu (viz níže) ztrácí na účelnosti.Menu jsou v telefonu dvě - zkrácené menu a menu klasické (Nastavení). Do klasického menu se dostanete stiskem pravého tlačítka (menu). Položky v menu jsou následující -. Do zkráceného menu se dostanete stiskem šipky nahoru. Toto menu obsahuje nejpoužívanější položky:. Vybírat položky můžete také dvojím způsobem - šipkami nebo boční klávesou (regulace hlasitosti). Hrubým nedostatkem menu telefonu je však právě jeho struktura. Na první pohled poznáte, že před sebou máte menu a ovládání Bosch, nikoliv Siemens. Jednotlivé části menu nemají nijak označený začátek a konec a kvůli tomu se snadno ztratíte. Ve spodní části displeje sice vidíte číslici, informující o pořadí právě vybrané položky, ale ta je příliš malá, a tedy i snadno přehlédnutelná.Najdete je v menu pod položkou se shodným názvem. Intenzitu zvonění můžete nastavit ve třech úrovních -. Také lze samozřejmě tóny vypnout či zvolit zvonění. Melodií je v telefonu celkem 42. Měnit můžete kromě příchozích hovorů také způsob ohlášení SMS zpráv. K dispozici máte pět volných pozic k vytvoření vlastní melodie (položka). Součástí S40 je samozřejmě i vibrační zvoněníSeznam pro ukládání čísel je ve zkráceném menu pod položkou. Po vstupu do seznamu čísel máte přístup do:Kapacita telefonního seznamu je 1 000 pozic. Vložení nového čísla je jednoduché. V pohotovostním stavu telefonu zadáte číslo a stisknete šipku dolů, máte na výběr - uložit do. Navíc, když se rozhodnete pro seznam v telefonu, můžete nové číslo označit jako telefon. Čísla v telefonním seznamu můžeteapod. Pro rychlý přístup do seznamu, stiskněte v pohotovostním stavu šipku dolů.

Kromě telefonního seznamu vám S40 nabízí také výpis posledních hovorů. Při stisku šipky dolů se zobrazí na displeji položka Odchozí hovory, Zodpovězené hovory, Zmeškané hovory. Pod každou z nich je 10 posledních hovorů včetně hodiny, data a jména dotyčného (máte-li jej uloženého v telefonním seznamu).

SMS

Záznamník

Kalendář

WAP a datové služby

Výběr v menuje bohatý, paradoxně jsou to však právě SMS, které představují (spolu se strukturou menu) největší slabinu telefonu. Textové zprávy jsou rozděleny do čtyř skupin:. Do odeslaných položek jsou automaticky ukládány všechny odchozí zprávy, což je zbytečné a pouze vás to nutí k neustálému mazání odeslaných zpráv. Koncepty slouží k ukládání právě rozepsaných SMS. Jejich hlavní výhoda je v automatickém ukládání. Pokud totiž píšete zprávu a z nějakého důvodu toto přerušíte, po uplynutí 60 s nečinnosti telefon zprávu uloží do konceptů. Součástí menu zpráv jsou také šablony (celkem 10) pro snadnější a rychlejší vytváření zpráv. Zásadní nedostatky lze nalézt při psaní nové SMS. Předně je to přepínání malých a velkých písmen, při kterém je potřeba třikrát (první písmeno velké, ostatní malá) nebo čtyřikrát (přepnutí do režimu psaní velkými písmeny) stisknout "hvězdičku". Další podstatný nedostatek spočívá v nemožnosti přímé odpovědi na příchozí SMS. Pokud chcete odepsat na zprávu, musíte nejprve vytvořit novou a pak vložit číslo pomocí telefonního seznamu (případně z paměti). Do třetice - prediktivní vkládání textu neboli slovník T9 sice S40 má, ale neumožňuje jeho aktivaci / deaktivaci při psaní SMS. Zapnout a vypnout "tédevítku" lze jen přes menuSiemens S40 má vestavěný hlasový záznamník, jenž umožňuje ukládat záznamy v celkové délce 300 s (5 minut). Do záznamníku se dostanete stiskem šipky nahoru a výběru položkyve zkráceném menu. Poté můžete přehrávat staré záznamy či vytvořit nový. K uloženým záznamům je k dispozici informace o čase a datu vytvoření a samozřejmě o délce záznamů. Dále můžete jednotlivé záznamy přehrávat, přejmenovat a mazat. Zajímavou funkcí záznamníku je také možnost doplnit záznam - k již vytvořenému lze přidat další část.Součástí přístroje je také kalendář, který slouží zároveň jako organizér. Tam můžete vkládat různé události jako například schůzky, hovory, narozeniny a podobně.Do kalendáře vstoupíte přes zkrácené menu - šipka nahoru a výběr. Zde máte na výběr položky:, nebo, kde je k dispozici přehled úkolů. S nastavením jednotlivých událostí si skutečně vyhrajete. Můžete nastavit obyčejné buzení, opakované, událost (například narozeniny) bez upozornění / s upozorněním (5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 min, 1 - 3 dny před událostí), nastavit text události, opakovat událost, nastavit začátek / ukončení, vybrat vyzváněcí melodii apod. Upozornění (budík) kalendáře je aktivní i při vypnutém telefonu.Dnes již téměř standardní funkcí mobilních telefonů je implementace WAP prohlížeče (verze 1.1). Spustíte jej vstupem do zkráceného menu (šipka nahoru) a volbou. Rozměrný displej (který zobrazí pět řádek textu) i jednoduché ovládání telefonu umožní poměrně pohodlně a snadno prohlížet internet.

Právě možnosti datových služeb, které Siemens S40 nabízí, řadí tento telefon mezi vyspělé manažerské modely. Předně S40 podporuje rychlý přenos dat prostřednictvím HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) technologie. K dispozici jsou 4+1 timeslot (4 pro download, 1 pro upload), díky čemuž lze s "esčtyřicítkou" dosáhnout rychlosti přenosu dat až 57,6 kbps.

Součástí standardního balení Siemense S40 bude kromě nabíječky a manuálu také instalační CD-ROM obsahující software, po jehož instalaci do PC můžete synchronizovat záznamy v kalendáři a telefonním seznamu s Microsoft Outlookem. S40 je dále vybaven IrDA portem a také hardwarovým modemem.

Další funkce

Shrnutí

Z dalších funkcí, jež nový Siemens nabízí, nesmíme zapomenout na tribandovou technologii (GSM 900 / 1800 / 1900 MHz). Dále podporu služeb SIM toolkit / GSM banking, prediktivní psaní textu - slovník T9 (bohužel zatím bez podpory češtiny - stejně jako u všech Siemensů). Nechybí ani kalkulačka a časové funkce - hodiny, datum, budík.Siemens S40 nabízí spoustu funkcí, které neurazí žádného z manažerů - HSCSD, WAP, HW modem, IrDA port, 1 000 pozic v telefonním seznamu, propracovaný kalendář, příjemné rozměry i hmotnost atd. Co lze naopak tomuto modelu vytknout, je již zmiňovaná nepřehledná struktura menu, slabé osvětlení displeje a především menu zpráv (viz odstavec "SMS"), které je značně nedotažené. Velkým nedostatkem nového Siemense je také absence uživatelských profilů, které by dnes neměl postrádat rozhodně žádný manažerský telefon.

I přes tyto (rozhodně nezanedbatelné) neduhy však můžeme označit Siemens S40 za designově zajímavý a funkcemi nabitý model, který má před sebou slibnou budoucnost coby prostředek profesionální komunikace. V současné době již je S40 na trhu. Seženete jej v prodejní síti společnosti EuroTel za cenu 13 000 Kč (včetně DPH).

UPDATE 28.3.2001, 12.00 - Doplnění k odstavci SMS: Na reakci několika čtenářů upřesňujeme informace, ohledně odpovědi na SMS zprávy u S40. Telefon takovouto funkci skutečně nemá. Jediný způsob jak odpovědět na příchozí zprávu: Volba - přehrát - smazat text + vytvořit nový - OK - Odeslat SMS? ANO