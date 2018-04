Siemens S40 - dlouho očekávaný mobil (preview)

Vzhled

Německá společnost Siemens se chystá uvést na trh dlouho očekávaný mobilní telefon Siemens S40. Není žádným tajemstvím, že tento model měl původně nést označení Bosch. Divizi mobilních telefonů této společnosti však zhruba před rokem odkoupil německý Siemens. Termín uvedení S40 na trh se proto zpozdil a následně se stále odsouval a odsouval. Podle nejnovějších zpráv bychom se však tohoto přístroje konečně měli v nejbližších týdnech dočkat. A jaká "esčtyřicítka" vlastně je?Znalcům mobilních telefonů značky Bosch bude Siemens S40 svým designem i ovládáním velmi povědomý. A není divu, značná podobnost se staršími typy, konkrétně s modelem Bosch 909 Dual, je zde skutečně na první pohled patrná. Za svůj elegantní vzhled se telefon jistě nemusí stydět. Rozměry 112 x 44 x 22 mm a hmotnost 97 g jsou běžnou normou pro manažerské telefony. Integrace zabudované antény přístroji jen dodala na exkluzivitě. Povrch telefonu je leskle stříbrný, což je také jediná barva, ve které bude S40 dostupný.

Displej je plně grafický, vysoce kontrastní s rozlišením 104 x 64 bodů. Až šest řádek textu a modré podsvícení je dobrou kombinací pro pohodlné sledování písma i grafiky. Design a mnoho klasických i nadstandardních funkcí dělá z nového Siemense velice zajímavý a reprezentativní mobilní telefon nejen pro manažery.

Standardní akumulátor, dodávaný s telefonem, tvoří Lithium-Iontový článek o kapacitě 600 mAh. Podle údajů, uváděných výrobcem, by měl Siemens S40 s touto baterií vydržet v pohotovostním stavu až 260 hodin nebo 360 minut hovorového času. K dobití by mělo stačit pouhých 120 minut.Tento model patrně nejvíce zaujme implementací technologie HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). Díky ní lze pomocí S40 přenášet datové soubory rychlostí až 57,6 kbps. Další zajímavostí je tribandová technologie, která umožní telefon používat ve třech pásmech GSM - 900/1800/1900 MHz. Za zmínku stojí také kapacita telefonního seznamu, úctyhodných 1000 paměťových míst na ukládání kontaktů. Přístup na internet pomocí WAPového prohlížeče (verze 1.1) je u telefonu této třídy již naprostou samozřejmostí.

S40 nabízí téměř vše, co uživatel od telefonu této třídy očekává. Snad jediné, co mu lze vytknout, je absence uživatelských profilů. Také hry byste u Siemense S40 hledali marně. Na druhou stranu, hry nepatří zrovna mezi priority, bez kterých by se úspěšný manažer neobešel.

A jaká je budoucnost S40 v České republice podle vyjádření samotného výrobce? "Naše společnost nabídla produkt Siemens S40 českým operátorům. O prodej projevila zájem společnost EuroTel. Telefon Siemens S40 bude mít české menu a jeho prodej bude pravděpodobně zahájen v průběhu února," uvedl Karel Čáp ze společnosti Siemens. Doufejme tedy, že je uvedený termín již skutečně definitivní.

Škoda jen, že se Siemens S40 neobjevil na trhu již v létě, respektive na podzim 2000, jak jeho výrobce původně sliboval. V té době by totiž tento model právě díky HSCSD, tribandové technologii a velké kapacitě telefonního seznamu neměl téměř žádnou konkurenci. Předběžná cena Siemense S40 se bude pohybovat kolem 350 EUR (12 348 Kč bez DPH). Pro srovnání, zatím jediný klasický mobilní telefon s HSCSD na našem trhu, Nokia 6210, nyní stojí okolo 14 tisíc korun bez DPH.