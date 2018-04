Siemens S35i - revoluce v dlani (recenze)

Nový mobilní telefon od Siemensu je na trhu již několik týdnů. Vzhledem ke svým vlastnostem a řadě novinek si zasloužil naše vskutku dlouhodobé testování. Nyní vás seznámíme s

Siemens S35i je přirozeně nástupcem staršího modelu S25. Řadu nadstandardních funkcí od něj převzal, přibyla však řada dalších, které z technologických důvodů ještě nemohly být do předchozích modelů zařazeny (např. WAP). S35i je však v řadě parametrů zcela shodný s C35i, a proto se budeme často odkazovat též na recenzi tohoto modelu.

Výrobce se tímto modelem snaží oslovit především zákazníky orientující se spíše na dražší přístroje. To však v řadě Sxx není žádným překvapením. Důvodem k tomu není jen cena (ta bude časem spíše klesat), ale také řada možností, které u levnějších modelů nejsou obvyklé - datové přenosy, hlasové vytáčení, infraport, WAP atd.

Hned na úvod pro vás máme přehled základních údajů, které jste zvyklí u mobilních přístrojů nejčastěji porovnávat:

Parametr Hodnoty Rozměry 118x46x21 mm Hmotnost s baterií 99 g Pohotovostní doba 140 hod. Doba hovoru 270 min. Pásma GSM 900/1800 MHz Baterie Li-Ion 600 mAh Nabíječka cestovní Displej 16x5 Paměť na čísla 100 + SIM Pamět pro SMS v telefonu 0 Volaná čísla 10 Přijatá čísla 10 Zmeškaná čísla 10

Přístroj je schopen i přes své velmi malé rozměry nabídnout relativně velký displej. Ten plně uspokojí požadavky na pohodlné psaní SMS zpráv, popř. prohlížení WAP stránek. Parametry týkající se pohotovostní doby a maximální délky hovoru uváděné výrobcem se sice blíží skutečnosti, nicméně se budou lišit v závislosti např. na četnosti telefonování.

Design přístroje je na vysoké úrovni. Vzhledem ke své velikosti a tvaru padne velmi dobře do dlaně. Na první pohled je asi také zřejmé, že telefonu chybí anténa. Tento jev se zřejmě v designech telefonů stane velkou módou a telefony s vytahovací anténkou se tak stanou nenávratnou minulostí. Anténa však u S35i nechybí zcela, nýbrž je integrovaná. Na úrovni přijímaného signálu a kvalitě hovoru se to však nijak neprojevuje.

Vyzvánění a grafika

Pro užitele, kteří se rádi vyžívají ve zvoněních a grafice na displeji, je tento přístroj přímo šitý na míru. Nabízí totiž hned 40 přednastavených melodií a k tomu navíc přidává možnost si vytvořit i vlastní zvonění. Každý z tónů je možno přiřadit jak k příchozím hovorům tak SMS zprávám.

Pro telefony Siemens je již tradiční využívání tlačítka * pro ovládání zvonění. V době, kdy je telefon v klidu, je možné tlačítko použít pro vypnutí vyzvánění, popř. pro přepnutí do diskrétního režimu. Při přicházejícím hovoru je pak možno stiskem této klávesy vyzvánění potlačit i bez nutnosti odmítnutí daného hovoru.

U přístrojů této kategorie je vibrační vyzvánění již standardní vlastností.

Vhod jistě přijdou i profily, které umožňují si telefon nastavit pro několik standardních situací. Jedná se o zapnutí či vypnutí zvonění, jeho hlasitost, typ melodie, vibrování, servisní tóny, filtrování hovorů a zvuku při stisku kláves. Zmíněné fitrování hovorů umožňuje použít melodii pro příchozí hovory buď všechny, z telefonního seznamu nebo jen z VIP seznamu, který je též možno předdefinovat.

V rámci profilů je možné si kromě typu melodie, hlasitosti vyzvánění ap. také vybrat grafiku, která vás bude provázet využíváním telefonu. V zásadě se jedná o druh grafických efektů doprovázejících proces zapínání a vypínání telefonu. Předdefinovat je také možno velikost písmen používaných pro zobrazování položek menu, popř. si vybrat mezi zobrazováním všech jeho položek nebo jen menu ve zkrácené podobě.

Zvláštní pozornost je také nutno věnovat integrovaným hrám, na kterých si dal Siemens opravdu záležet. Jedná se o Labyrint (ve stylu Doom), Reversi, Quattropoli a Hledání min. Jsou však shodné s těmi, které jsou přiloženy i k typu C35i, proto pro bližší informace o nich odkazujeme na recenzi právě tohoto přístroje.

SMS

Příchozí SMS zprávy jsou přirozeně indikovány na displeji telefonu a jediným stiskem tlačítka je možné nově příchozí ihned číst. Na konci zprávy je okamžitě nabídnuta možnost jejího smazání, což ocení zejména ti, kteří SMS zprávy využívají velmi aktivně.

Ne u všech přístrojů všech výrobců však existuje možnost zobrazení jména odesilatele příchozí zprávy, pokud je jeho číslo uvedeno v telefonním seznamu. V modelu Siemens S35i však tato možnost existuje. Pokud číslo v seznamu nemáte, je možno si jej do něj ihned uložit, popř. zavolat zpátky.

Poměrně zajímavou možností je využívání již předpřipravených zpráv typu "Mám zpoždění" ap., kde do připraveného formuláře vyplníte jen nejdůležitější údaje a zprávu odešlete. Nový Siemens umožňuje také psaní zpráv pomocí technologie T9. Ta však tradičně funguje pouze pro anglický a německý jazyk.

Podporu SimToolkitu a aplikací s ním souvisejících asi není nutno zvlášť zdůrazňovat. Pokud však máte kartu operátora, jenž SimToolkit nepodporuje, můžete si pro levé tlačítko předvolit jednu z funkcí z menu a dostávat se tak k ní podstatně rychleji.

Data/fax a WAP

S pokračujícím vývojem GSM telefonů se možnost využívání datových a faxových služeb stala naprostou samozřejmostí. S35i uspokojí požadavky na připojení přes infraport a sériový kabel..

Novinkou v řadě Sxx je však integrace prohlížeče WAP stránek (nalezneme jej také u C35i). Ten pro Siemens dodává společnost Phone.com. Uživatel si může přednastavit přístupové profily hned pro několik operátorů a mezi nimi snadno přepínat. To však uvítají zejména ti, kteří často střídají SIM karty operátorů a se všemi chtějí wapovat. Přístroj dokáže pracovat s gatewayí obou našich operátorů poskytujících WAP služby.

Při wapování je navíc také možné pomocí tlačítka # odstranit z displeje funkční symboly telefonu a rozšířit si tak počet řádků zobrazitelných z WAP stránky v jednom okamžiku. Vhod jistě přijde i integrovaný seznam záložek, které si uživatel může předdefinovat a následně si tak ušetřit práci s neustálým zadáváním URL adresy. Maximální počet devíti uložitelných záložek však není zrovna oslňující. Nicméně je přibližně stejný jako u jiných přístrojů nabízejících tuto možnost.

K finanční úspoře při wapování jistě přispěje i integrovaná cache, která pak dokáže zobrazit několik posledních stránek bez nutnosti spojení s gatewayí. Některé z uvedených a ještě i několik dalších rysů jsou shodné s levnější variantou z nové řady Siemens - C35i, jejíž recenzi naleznete ve starším článku. Jedná se např. o kanály umožňující off-line prohlížení stránek, popř. off-line psaní e-mailů.

S infraportem souvisí i možnost odesílání vizitek z telefonního seznamu. Ta spolehlivě funguje, nicméně uživatel není o přijaté vizitce nijak informován. Ta se pouze objeví hned v telefonním seznamu.

Ostatní

Řada klasických funkcí jako přidržení hovoru, sestavení konferenčního hovoru, přesměrování ap. je ovládána velmi podobně jako u předchozích modelů tohoto výrobce. Není tedy nutno je blíže rozebírat.

Ne zcela standardní vlastností je však možnost hlasového vytáčení z telefonního seznamu. Záznamy opatřené možností hlasové volby jsou ukládány do seznamu přímo v telefonu a jejich maximální počet je 20.

Pro zákazníky, kteří si chtějí pořídit spíše něco jako organizér, nabízí model S35i funkce jako je kalendář, schůzky, vizitky, kalkulačka atd. Ke správnému využívání těchto funkcí je však nejprve třeba nastavit datum a čas, které jsou pak neustále zobrazeny na displeji.

Pomocí výše uvedených funkcí si můžete pro každý den přednastavit hned několik alarmů. Pozitivní vlastností je, že alarm se aktivuje i při vypnutém telefonu. Při spuštění alarmu je též možno stiskem příslušného tlačítka signalizaci odložit o dalších pět minut. Možností vznikajících při vhodné kombinaci těchto funkcí je celá řada a uživatel si s nimi může opravdu vyhrát.

Nesmíme opomenout ani možnost nastavení automatického zamykání klávesnice a nápovědu umístěnou na konci každé položky menu, prostřednictvím které můžete získat další zajímavé tipy na ovládání telefonu.

Siemens M35i

Variantou k typům C35i a S35i je mobilní telefon Siemens M35i. Tento přístroj se od ostatních odlišuje podstatně vylepšenou odolností proti nárazu, prachu a vodě. Splní tedy nároky těch uživatelů, kteří potřebují využívat mobilní telefon v extrémních situacích. I on však může nabídnout vlastnosti jako je WAP, obrázkové zprávy, hlasové vytáčení, vestavěný modem, hry atd.

Závěrečné dojmy

Nový Siemens S35i je díky řadě svých nadstandardních funkcí jistě přístrojem nové generace. I přes svou malou velikost dokáže uspokojit uživatele náročné na moderní technologie jako je např. WAP.

Také jeho aktuální cena na českém trhu není zcela odrazující. U Paegasu je možno jej pořídit při zvýhodněné ceně za 12 198 Kč, u EuroTelu je to pak 9 995 Kč. Běžná (nedotovaná) cena není o mnoho vyšší - přibližně o 2-4 tisíce.

Zajisté však lze vytknout poněkud kostrbaté vkládání SIM-karty do přístroje. Uživatel, který jej má prvně v ruce, asi bude chvilku "laborovat" nad nosičem, do které je nejprve nutno kartu umístit, a pak ještě nad správnou polohou, při které se tento nosič vkládá do útrob telefonu. Časem si však na to jistě zvykne, i když pro potřeby časté výměny SIM-karty se tento přístroj opravdu nehodí.

Často diskutovaným tématem v souvislosti s telefony Siemens je kvalita zvuku pocházejícího z reprodukturu. Názory jednotlivých uživatelů se v tomto směru velmi liší a některé dokonce tvrdí, že zvuk je stejně hrozný jako u C25. Podle našeho názoru je však zvuk u modelu S35i výrazně lepší. Může to být však také tím, že jsme narazili na zvlášť zdařilý kousek.

Pokud však chce potenciální zákazník ušetřit a obejde se např. bez infraportu a několika málo dalších detailů (jako např. hlasové vytáčení), pak pro něj bude správnou volbou levnější Siemens C35i.