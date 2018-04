Siemens S35i (preview)

Před několika málo týdny jsme vás informovali o nové řadě telefonů z dílny Siemens - řadě 35. Siemens se rozhodl se přidržet stávajícího označení a modelovou řadu 35 opět označuje C v případě nižších modelů a S v případě modelů vyšších.

Siemens C35 si představujeme v jiném článku, nyní se podívejme na lepší z nich, Siemens S35i.

Siemens S35i je dualband - to je již dnes zbytečné připomínat. Co na něm zaujme, že jako první Siemens telefon má integrovanou anténu, takže celý telefon se vejde do rozměrů 118x46x21 a do váhy 99 gramů. Pokud se podíváte na jeho tvar, jistě si všimnete podobnosti s dříve zvažovaným a nakonec neuvedeným telefonem Siemens SL25 - S35 je ovšem příjemně kompaktnější. Pokud máte instalovaný Flash plugin, můžete si vychutnat Flash animaci firmy Siemens.

Něco k bateriím - Siemens bohužel upustil od osazování výkonnými bateriemi Li-Iont 1200 mAh, které dominovaly předchozím modelovým řadám S4 a S10 - nyní se musíte spokojit podobně jako u S25 s Li-Iont 600 mAh, což se také nepříznivě projevuje na pohotovostním režimu 60 až 220 hodin. Počítal bych spíše s nižší výkonostní hranicí, takže telefon vám v reálném provozu vydrží při běžném telefonování cca dvou desítek minut něco málo přes jeden den. Hovořit s telefonem můžete přes 100 minut v kuse.

Telefon má vestavěný WAP 1.1, který již bude použitelný v síti EuroTelu a později i v síti Paegasu a Českého Mobilu. Proto je také důležité zmínit se o displeji. Ten bude velký - a opravdu velký. Vejde se na něj 7 řádků po šestnácti znacích, bodově je to pak 101x80 znaků. To je o něco lepší výkon, než u Nokia 7110. Displej je zeleně podsvícen a pozor - jak to tak vypadá, není barevný. V případě barevného displeje Siemensem dosud používaného to není žádná škoda.

Další funkce:

Infraport - standardní IrDA, který si umí vyměňovat vizitky nejen s telefony Nokia a Ericsson R320, ale i s Piloty a Psiony.

Softwarový modem - budete potřebovat Siemens SoftDataLink 3.0 a s WinCE nebo Pilotem si popovídáte jen přes IrDA. Ale to není žádná velká škoda. Data jen na rychlosti 9,6 kbps, podpora 14,4 kbps není. WAP 1.1 jsem již zmínil, SIM Toolkit je samozřejmostí.

Organizér - známe ho z S25, čili kalendář, alarmy a vizitky.

Hlasové vytáčení a záznamník hlasových poznámek. Inteligentní psaní SMS pomocí T9 (haló, co česká podpora?), vibrační vyzvánění. Uživatelské profily, datum, čas a budík. Kalkulačka a přepočítávání kurzů měn. 40 vyzváněcích tónu a skladatel vlastního vyzváněcího tónu. 100 pamětí na telefonní čísla v přístroji, možnost VIP telefonních záznamů. Několik her.

Telefon se bude dodávat ve třech barevných modifikacích a to Emerald Black, Titanium Black a Titanium Silver.

Zajímavostí je, že Siemens pro tento telefon bude dělat kromě dalšího obvyklého příslušenství a kromě hands-free sady s hlasovým ovládáním také takzvaný crash-kit, tedy přídavek k hands-free, který je vybaven GPS. V okamžiku, kdy to do někoho naboříte, odšele tato sada nouzové hlášení s udáním vaší přesné polohy na pult integrovaného záchranného systému. V Německu to bude fajnová vymoženost, v České republice bohužel zřejmě vyhozené peníze, ledaže byste to nechal posílat na telefon manželce, aby věděla, proč tak dlouho nejedete :( ...

Jak jste asi z popisu poznali, telefon nebude patřit mezi nejlacinější dotované telefony a cenově by měl nahradit stávající Siemens S25. Na trhu by se měl objevit do léta - první zkušenosti s ním ale přineseme již v březnu.