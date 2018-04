Siemens S25 (recenze)

Minulý týden jsme vám přinesli krátké preview na nový mobilní telefon firmy Siemens Siemens S25. Napsal jsem v něm spoustu pozitivních věcí na základě ještě pozitivnějších emocí, které ve mně tento telefon vyvolal. Ti, kteří si myslí, že nám Siemens zaplatil za reklamu, musím uklidnit, že ne, ale zároveň jim to nedokážu, jelikož dnešní recenze nebude sice vedena v superlativech, ale rozhodně ve více než kladném slova smyslu. Dlužno totiž říci, že S25 slibuje být dalším přelomovým modelem z produkce Siemensu, podobně jako jím byl S4.

Nejprve si řekněme věci, které jsou patrné na první pohled.



Vzhled

Telefon se vyrábí ve dvou mně známých provedeních. Jedná se o stříbřitě sedou barvu vrchního coveru s černou zadní stranou a pak jsem viděl i obě strany pokryté černou barvou.

Další věc, která je hned zprvu jasná je Siemens-design germánského pohledu na to, jak má vypadat mobilní telefon. Na druhý pohled vás ovšem mile překvapí jak telefon pěkně sedne do ruky. Jeho hmotnost 125 gramů nedovolí rozhodně telefonu uletět ze stolu, když je zde průvan a současně vám neutrhne kapsu a ani vám nikak moc nepřijde, že jej tam máte, telefon v pohodě dáte i do kapsy u košile.

Rozměry 117 x 47 x 23,5 mm jsou také velmi příjemné a jak jsem již řekl, nádherně sedne při telefonování do dlaně.

Dále se na pravé straně telefonu, přibližně na úrovni klávesy s číslem 6 nalézá infraport, což jsem ocenil zejména na mém stole, kde jsem propojoval S25 s Psionem. Vysvětlení je jednoduché nemám zde moc místa (ale určitě víc, než Patrick), a tak se zde absolutně nehodí telefon s infraportem například na horní hraně, jako má například Nokia 6110. Takhle telefon položím podél vedle Psiona a tím pádem nezabírá moc místa.



Displej

Další pěknou věcičkou je barevný displej, který má barvy dle mého názoru o dost jasnější, než tomu bylo u jeho předchůdce S10. Možná že to je tím, že displej disponuje bílým podsvícením (jako třeba S10 Aktiv), které působí velmi elegantně a nemísí se s ostatními barvami. Bílé podsvícení je dle mě ojedinělé (nové Nokia i Ericsson telefony jdou spíše více do modra, pokud ne úplně do indigo) a pokud vás telefon neosloví ničím jiným (což bych se divil), tak alespoň tímto. A kontrastu barev na displeji dělá bílé podsvícení jen dobře!"

Displej je plně grafický a nad známou lištou, která popisuje momentální funkce ovládacích tlačítek je místo pro 5 a 3/4 řádku textu v SMS zprávě.

Jinak je na displeji v klidovém stavu zobrazena síť, stav baterie, síla signálu, datum a čas, popis programovatelných tlačítek a případně budík, zámek kláves, či umlčení zvuků, které se u Siemensů provádí přidržením klávesy *.

Klávesnice

Klávesnice je stylová k telefonu a myslím, že se její návrh celkem povedl. Oproti Siemens C25 se zdvih kláves trochu snížil a nebo se prohloubilo zapuštění, každopádně jsou o trochu níže nad coverem. To je dobrá vlastnost, pokud telefon často cestuje z kapsy a zpět, ale pokud někdo píše častěji SMS zprávy, pak by to mohl být menší handicap. Ovšem i na toto se nechá slušně zvyknout a i já, který pořád preferuje na psaní SMS zpráv telefon Nokia 5110, jsem si začal velmi rychle a rád zvykat. Nicméně v tomto ohledu u mě vede stále N5110.

Možná by přispělo lepší ovladatelnosti, kdyby byly klávesy dále od sebe, ale myslím, že by se jinak na telefon nevešly a musel by být zvětšen a pak by možná nepůsobil tak elegantním vzhledem, jako nyní.

Oproti Siemens C25 zde přibyla jedna půlka programovatelné klávesy (to je ta s tečkou úplně nahoře) a po levé straně klávesa pro vyvolávání menu (velmi skvělé, jelikož téměř všude v telefonu lze touto klávesou vyvolat další menu k stávajícímu, kde se nelézáte). Na pravo zase přibyla klávesa pro vyvolání telefonního seznamu, po jejímž stisknutí se do něj dostanete a po druhém stisku se dostaneme do seznamu červených čísel(k těm se dostaneme ještě později).

Telefon má po levé straně regulaci hlasitosti, což je další změna oproti C25, jelikož tam se hlasitost regulovala přímo programovatelnou klávesou. Zde regulace funguje taktéž při hovoru a v klidovém stavu se po stisku horního knoflíku zobrazí aktuální nastavený profil, které telefon má předdefinované. Tlačítka také fungují pro pohyb v menu, ale vzhledem k jejich obtížnějšímu stisku (kladou velký odpor, abyste je v kapse náhodou nezmáčkli) doporučuji pohyb v menu pomocí tečkovaných kláves, podobně jako u modelu S10.

Na druhé straně vás telefon zaujme dalším čudlem, který slouží k spuštění hlasového záznamníku. S25 stejně jako S10 má hlasový záznamník, ale tento nelze stisknout tak jednoduše a tak nehrozí náhodný stisk klávesy a přemazání životně důležitého záznamu, který máte uložen pro pozdější použití. Výhoda: nemusíte si stále zamykat klávesnici, jako tomu bylo u S10, kde jste v takovém případě stále nahrávali.

Stejně, jako u předchozích modelů se u S25 vypínají zvuky tlačítkem s * a klávesnice se zamyká klávesou se znakem #.

Baterie a výdrž

Telefon pracuje s 3.6V a standardně se dodává s Li-Ion 650mAh baterií. Podle ofociálních informací má telefon výdrž až 200 hodin a 5 hodin s ním můžete hovořit.

Podle mého testovacího provozu si nejsem tak jist. I podle ohlasů našich čtenářů lze usuzovat, že toto nejsou údaje se standardní baterií v normálních podmínkách.

Od respondentů jsme se dozvěděli, že jejich telefony prý vydrží asi 48 hodin běžného provozu. Podle mého provozování také usuzuji, že telefon nevydrží mnoho hodin v pohotovosti ... to znamená, že cca 33 hodin s nadměrným používáním. V praxi tím míním malinké ždímání za poslední 2 dny, které náš kousek podstoupil. To se skládá z asi 95 minut odchozích hovorů, dalších 30 minut příchozích hovorů a přibližně 20 minut datových přenosů. Do tohoto je započítáno o poměrně časté podsvícení displeje, jelikož si s telefonem pořád hraji nebo posílám SMS, kterých jsem během oněch dvou dnů odeslal 17 přímo z telefonu a dalších 24 přes infraport z Psiona. Dále mám na telefonu zapnuté vibrační zvonění, bez kterého si dnes již nedokáži představit pořádný telefon.

Pokud byste chtěli porovnávat na standardních laboratorních měřeních, pak berte v potaz standardní výdrž ve stand-by jako 66 hodin nebo 1:40 hodin hovoru. Na třídu telefonů, v níž se S25 pohybuje, je to dnes zatraceně málo a baterie jsou jedinou vážnou slabinou S25. Dá se chápat, že Siemens chtěl ušetřit na kapacitnějších bateriích, které jinak dává do svých lepších modelů, ale je to přesto škoda!

Anténa a kvalita signálu

Anténu jsme u S25 zdědili po Siemens C25. V praxi to znamená, že loví signál místy dokonce i lépe, než Sagem(!!!) (hitech modely). A to už je opravdu dobrý příjem, pokud se něco vyrovná Sagemu. Laboratorní výsledky citlivosti a odstupu rušení na jiných kanálech budou v týdnu a dopníme je do tabulky.

S kvalitou přijímaného signálu úzce souvisí ovšem i kvalita reprodukce, která by sice pěkný signál mohla pěkně znehodnotit. Píši schválně mohla, jelikož reproduktor v S25 je poměrně dost kvalitní a u testovaného kusu ani netrpěl klasickým Siemensovským šumem (fuj C25!) a bylo rozumět vcelku slušně asi podobně jako u levnější Nokie nebo Sagemu. Kvality reprodukce z hitech modelů Ericssonu ale telefon nedosáhl. Samozřejmostí je podpora FR, HR a EFR - testovali jsme firmware O5.

Pokud bychom shrnuli tuto sekci, pak se toto vše dá říci takto: vytočíte číslo, kupodivu se velmi rychle dovoláte, slyšíte dobře volaného a on rovněž dobře slyší vás. To jsou základní požadavky na mobilní telefony, takže se dá s klidem o Siemensu S25 v tuto chvíli prohlásit, že to mobilní telefon je.



Menu

Menu telefonu došlo výrazného přepracování - Siemens netrpěl nikdy nepřehledným menu hodným zoufalců, jako Sagemy či Ericssony, ale přeci jen na požadavky doby jeho poslední modely nestačily. O co jde dnes bohužel především, to jsou efekty - animace, grafika, obrázky v menu. S25 s grafikou nyní nešetří a využívá všech tří (+ jedna bez barvy, tedy něco jako bílá) barev, co má. Při zapnutí telefonu se objeví žonglér s přesvědčující výzvou Be inspired (inspirujte se) a žongluje, dokud nenajde síť.

Také procházení menu se výrazně změnilo od předchozích modelů. Pokud projíždíte hlavním menu, máte uprostřed displeje zvýrazněnou položku menu, kterou nyní můžete zvolit. U ní je také grafická ikona a položka je v rámečku. Nad rámečkem je předchozí položka menu a pod rámečkem je následující položka menu, takže byste se neměli ztratit. Pokud zvýrazněnou položku posunete, zmenší se na text a nahradí text nad či pod rámečkem - jak logické.

Funkce

Telefon disponuje nepřeberným množstvím funkcí, kterými se budeme postupně probírat. :-)

Abych nezahlcoval přílišným množstvím informací hned od počátku, začnu od první položky menu tou jsou zprávy SMS.

První položka je zápis zpráv, který nám logicky nabídne posílání SMS zprávy. Vedle vytvoření nového textu nám telefon nabízí i známé předdefinované zprávy s jednou velkou lahůdou. Tou jsou proměnné v těchto zprávách a tak po zvolení odeslání omluvy za zpoždění vám telefon nabídne text: Zpozdím se o -<- minut dne: ß ---<-, kde se můžete na místo šipek a pomlček dopsat své hodnoty. Jakmile napíšeme kolik minut bude naše zpoždění, stačí stisknout šipku pro posun v textu a kurzor skočí sám na datum (nebo den), které doplníte obdobně jako čas.

Podobně modifikovatelně jsou přizpůsobeny i SMS, týkající se přání k výročí a schůzce.

Samotné psaní zpráv je jak jsem psal již u sekce klávesnice poměrně slušné a jde jen o trochu času si zvyknout na klávesy. Jinak systém psaní zůstal od předešlých Siemensů stejný, takže přepínání malých a velkých písmen se provádí klávesou * a funguje zde i jakési inteligentní přepínání malých a velkých písmen, které po prvním velkém písmenu automaticky změní text na malá písmena. Bohužel se již nemění text po napsání tečky (jako to dělával Fizz), což by ovšem v mnohých případech možná spíše obtěžovalo. U doručené zprávy můžete volat i na číslo v ní obsažené.

Přerušení psaní SMS nastává ve třech případech. První nastane při příchodu nové SMS zprávy, kdy vám vyskočí na displej hláška se smajlíkem, že máte novou zprávu. V totmto případě se ale vrátíte ke psaní svého textu v SMS a nic se nestane, jen vás to krapet zdrží, než se přepnete (automaticky) zpět do editoru.

Druhým případ nastane, když vám někdo zavolá, na což nadává většina majitelů mobilních telefonů. Již si nevzpomínám, jak tomu bylo u předchozích modelů, ale zde se po přijetí telefonátu a následném ukončení vrátíte zpět na základní obrazovku s operátorem. Ovšem zpráva není ztracena, jen je uložena v odchozích zprávách a pokud potřebujete zprávu dopsat, stačí stisknout na hlavičce zprávy tlačítko menu a hle, ihned se vám nabídnou možnosti, co lze se zprávou provádět. Můžete ji dále upravit, pak smazat, poslat text, tisknout přes IrDA. Jak vidíte lze s odesílanými zprávami dělat opravdu mnoho věcí.

Odeslání zprávy se již provádí klasickým způsobem, kde si vyberete adresáta stiskem klávesy s telefonním seznamem a potvrdíte jej. Pokud prošvihnete nápis, zda byla zpráva odeslána, či nikoliv, nemusíte se bát, protože pokud se nepodaří odesílání, tak telefon pípne a nabídne vám možnost uložení zprávy nebo opětovného poslání. Obvykle se toto stává, když vám ve stejný okamžik přijde nová zpráva. Druhý pokus odeslání problém obvykle řešení.

Co se týká příchozích zpráv, je malý velký handicap, který si mohl Siemens u jinak skvělého telefonu odpustit. Zpráva se sice oznámí již v preview zmíněným smajlem a vykřičníčkem a následně se ukáže ikonka obálky na pravém programovatelném tlačítku, obdobně jako u C25 a S10, ale bohužel se ve zprávě nezobrazí jméno člověka, i když jej máte v seznamu. Tento problém trošku řeším já osobně s Psionem, ve kterém mám program Phoneman a ten již jména přiřazuje.

Ovšem je zde velká finta. Totiž, pokud zprávu v telefonu nepřečtete a přenesete ji nejprve do Psionu, pak se jméno přiřadí. Pokud si ovšem zprávu v telefonu přečtete, pak se vám jméno nepřiřadí ani v Psionu ... zajímavý problémek.

Ohledně zpráv lze dále poslat svou vizitku na telefonní číslo. Tuto vizitku si musíme zapsat v menu Organizér->vizitka. Díky protokolu OBEX lze tuto vizitku poslat na jiný telefon S25, ale i na jiný telefon vybavený OBEXem (to je standardní protokol, ne nějaký proprietár, ale Siemens je zřejmě první, kdo jej implementoval). Co to znamená? Že například Palm umí tuto vizitku přijmou a uložit do Adresáře. Podobně lze vizitku poslat na PC, samozřejmě vybavené IRDA portem. V takovém případě se uloží jako standardní VCF soubor, ten lze používat ve většině poštovních systémů. Vizitku lze i tisknout, ale naše redakce nedisponuje tiskárnou s IrDA portem, takže netestováno a asi to nebude ani tak zajímava funkce.

Telefon samozřejmě podporuje potvrzení o doručení zpráv a odpověď přes stejné SMS centrum - potvrzení je docela hezký protokol sumarizující, kdy jste zprávu odeslali a kdy byla adresátem přijata.. Dále lze nastavit platnost zprávy, typ zprávy (text, email, ... - u nás nepoužíváno) a centrum služeb (SMS centrum).

Upozornění na zprávu je možné dvojí. Buď zvukové a lze zprávě přiřadit jakýkoliv zvuk ze seznamu melodií, kde nechybí ani krátké, diskrétní pípnutí ruzných melodií (i pípanec lze přehrát různě a Siemens má krásnou paletu a možnosti, ze kterých si jistě vyberete) nebo lze zapnout vibrace na příchozí SMS. Nelze ale vypnout vibrace jen pro SMS nebo jen pro volání ... musíte je mít zapnuté najednou.

Další funkcí, kterou dnes má snad každý telefon jsou seznamy. Nejsou to ovšem ledajaké seznamy, ale seznamy ztracených volání, přijatých volání, volaných čísel a ztracených alarmů kdybyste náhodou ráno zaspali nebo prošvihli zchůzku, tak to zjistíte právě zde ... mimo jiné. :-)

U všech seznamů se zaznamenává datum i čas, kdy se která událost/hovor udála. Bohužel je tu jedna vyjímka a tou je seznam naposled volaných čísel, kde se datum ani čas nezachovává.

Další lahůdkou je položka menu vyzvánění/tóny.

Zde si můžete zvolit již dříve zmiňované profily. Patří mezi ně normální, což je vaše osobní nastavení, dále tiché prostředí a hlučné prostředí (doporučuji vyzkoušet na tiskové konferenci nebo na romantickém filmu v kině:-). Jako další položky jsou zde velmi šikovné fuknce, které vám umožní filtrovat příchozí hovory.

Pokud zvolíte filtr normálního seznamu, pak vám nebude nahlas zvonit telefonní číslo, které nemáte zadané v seznamu. Pokud toto ale zvolíte na červeném telefonním seznamu a volá vám někdo, koho sice v seznamu máte, ale ne v červeném, tak telefon zvoní i tak.

Manuál se mnou bohužel mluví jazykem, který se mi nechce nyní oprašovat rusky. A nebo také maďarsky, takže nemohu konzultovat. Normální verze telefonu (tedy ne ta pro nenažrané novináře) bude mít i český manuál, pokud ne, kurzy maďarštiny nejsou tak drahé, nemtom tudom?>

V dalším podmenu nalezneme zapínání zvonění, či pouze pípnutí a nebo úplné vypnutí zvonění. Přišel jsem na maličkost pokud si dáte expertní mód a přepínáte toto nastavení, tak se vám při zapnutí pouhého pípnutí pohne číslo menu (3-2) o jeden bod nahoru a poskočí tak.

Dále si lze zvolit hlasitost zvonění jak pro oba druhy volání (z obou seznamů), tak pro SMS zprávy, alarm a lokální (CB) zprávy. Tytéž možnosti máme pro melodie, kterými nás telefon upozorňuje na výše uvedené akce. Múžete si vybrat dokonce z 42 melodií a jednu si můžete složit. Melodie jsou rozděleny do několika kategorií - klasika, tradicional, pop atd. U každé kategorie se zobrazuje její ikonka, abyste si Čajkovského nespletli s nahrávkou ABBA. Když už jsme u toho, je tu dokonce Smetanova Vltava - a nyní kontrolní otázka, jaké číslo zvonění Vltava má? Patriota toto nadchne, vašeho profesora hudby okouzlí...

Siemens S25 si umí poradit i s MIDI soubory, způsob transportu MIDI fajlů do telefonu ale je nad rámec této recenze, takže se na něj můžete těšit později. Takto můžete komponovat melodii číslo 43 - můžete mít jen jedno vlastní zvonění a nové přemaže to staré. Přátelé - MP3 do telefonu zatím nedostaneme, co naplat...

Jako doplněk si lze zvolit vibrační zvonění, které nelze zapnout nejdříve na vibrace a později na zvonění, ale pouze dohromady. Pakliže si ale zvolíte postupnou hlasitost, pomůžete si od tohoto problému.

Pak je zde velice pěkně udělán editor melodií přímo s notovou osnovou, ale jelikož je můj vztah k těmto pěti linkám velmi vlažný, tak mi toto nic moc neříká. Škoda ... ale jistě se dostanu k tomu, abych něco zkusil zkomponovat.

V položce organizér nalezneme všechny ostatní aplikace - zajímavé tedy je, že jsou zde aplikace, které s organizerem nemají co do činění, například kalkulačka...

První, co nám padne do oka je velmi dobře povedený kalendář, na který lze nahlížet buď v náhledu na 21 dnů nebo v náhledu na 7 dnů. Na každém dni lze stisknout lupu a zobrazí se vám podrobnosti o jednotlivém dni. Provedení kalendáře se mi zdá velmi pěkné a osobně se mi líbí víc, než na Nokii 6110 - připomíná spíše 9110. To je ovšem věc osobního vkusu.

Další položkou jsou alarmy, kterých může být i více. Pokud máte již nějaký zadán, stačí stisk klávesy menu a rozbalí se nabídka, kde je na první pozici nový alarm.

Po zvolení přidání alarmu můžete zvolit buď jednorázový alarm nebo periodický. Perioda může být 1 den, jeden týden a nebo jeden rok. Jednorázový alarm lze nastavit podle času, data a roku.

Téměř všechny koncové položky v telefonu, kde funguje klávesa menu, mohou být vytištěny přes IrDA nebo odeslány jako text, či přes IrDA.

Dále je zde kalkulačka - zcela normální, jako u jiných telefonů, takže se o ní nemusím snad moc rozepisovat. Ihned pod kalkulačkou je zde přepočet kurzu, kde je předdefinovaný kurz Kč a $ a zpět. Můžete si ale nadefinovat i vlastní kurzy.

Pak si v tomto podmenu můžeme zadat vizitku, kterou můžeme poslat přes IrDA, vytisknout přes IrDA, poslat jako text, nebo později změnit.

Co by to byl za telefon, kdyby neměl vestavěné hry pro ukrácení chvíle. Jedná se o labyrint, reversi (klasické obarvování sousedních políček), quattropoli (jakási kombinace tetrisu a piškvorek ... já jsem to předtím viděl nevím kde, ale někteří z vás to jistě znají). Jako lahůdku nám Siemens připravil hledače min, který snad dokonce připravil dohromady s Microsoftem - soudím z toho, že menu jásavě vykřikuje halelujá Microsoftu.

Funkcí není málo a jak již tušíte, vynechal jsem tu nejdůležitější, která láká většinu lidí. Je jí internetový prohlížeč. Bohužel vás zklamu, ale nemohu o něm nyní nic napsat, jelikož tento prohlížeč nepodporuje WAP (z důvodu neuzavření poslední specifikace), ale pracuje na mně blíže nespecifikovaném principu zasílání SMS, kterýžto ani jeden z našich operátorů nepodporuje a nejspíš podporovat nebude. Mám ale velmi potěšující informaci pro stávající majitele. Firmware s WAP browserem bude podle nynějších informací k dostání v říjnu a stávající telefony budou moci být upgradovány pouze nahráním nového firmwaru, takže se nebojte, že vám S25 k internetování nestačí.

Další, standardní funkcí je dnes již přesměrování hovorů, které má S25 zabudované v menu, stejně jako jiné telefony. Jediná rozšíření se týkají díky vestavěnému HW modemu datových a faxových volání, jejichž přesměrování telefon umožňuje taktéž.

V menu sítě jsou klasické položky, jako preferované sítě, inkognito, druhé volání, ale také je zde rychlé hledání, což je sledování stavu signálu a přítomnosti sítě s vyšší periodicitou. Pokud ovšem nechcete zbytečně zvýšit spotřebu baterií, tak nechte položku vypnutou. Nic převratného se nestane.

Pokud byste hledali provolaný čas, naleznete ho prapodivně zašitý v menu nastavení-síť v poplatcích. Naleznete zde poslední hovor, všechny příchozí a odchozí.

Lze si zde nastavit i provolané peníze za minutu (vzhledem k různým tarifům nesmyslné) a nebo za jednotku.

Dále jsou zde omezení pro volání (hlídání dětí, posledních 10 čísel, pouze z tel. karty apod.), blokování telefonu pro cizí SIM nebo síť, změna PIN kódu a jiná bezpečnostní opatření.

Dostáváme se k nastavení telefonu, kde si můžeme zvolit jeden z 9 jazyků včetně arabštiny. Kdybych měl jistotu, že se trefím na změnu řeči zpět, zkusil bych arabštinu (Patrick neměl čas mi při tom asistovat, takže jsem to raději nezkusil), zdali se budou číslice psát od konce. :-)

V dalším menu si můžeme nakonfigurovat datové a faxové přenosy. Je zde zapnutí a vypnutí IrDA (pro úsporu energie), zapnutí a vypnutí posílání a příjmu fax/hlas, a příjmu data/fax.

V nastavení hodin lze naštelovat datum a čas, formát data a času, zobrazení v základní obrazovce a automatické vypínání telefonu v určitý čas.

Dále je zde nastavení displeje, kde se nachází sytost barev (jako u S10) a vypínání podsvícení displeje. V nastavení tlačítek si můžeme nastavit funkci programovatelných kláves, když je telefon v základním menu. Lze na ně navolit vypínání/zapínání IrDA, kalkulačku, telefonní čísla ze seznámu (rychlé vytočení) a další.

Nastavování preferencí pro použití v autě a lehkou HF sadu se odehrává v duchu automatického příjmu hovoru a následném ukončení.

Pod položkou stav přístroje se nachází tovární nastavení, identifikační číslo přístroje a vypnutí a zapnutí expertního módu. Jedná se o šikovnou věc, která vám ušetří v koncových menu to, že pokud se jedná o menu, kde se nechá nastavit například zap/vyp, tak musíte odkliknout ještě jedno menu, kde toto změníte a následně potvrdíte. V expertním módu rovnou změníte jednou klávesou hodnotu bez potvrzování a dalšího podmenu.

A nakonec jsem si přichystal poslední lahůdku. K většině nastavení v telefonu je přes klávesu menu (nebo v poslední položce menu jako takového) stručná nápověda čili Tip pro obsluhu telefonu, či jen určité funkce.



Datové přenosy a IrDA

Bez jakýchkoliv problémů funguje datová komunikace. Zkoušel jsem telefon s Psionem 5 a s notebookem s nainstalovanými Windows 95. Obojí propojení probíhalo přes IrDA.

Nejprve přes Psion. Nastavení modemu je totožné, jako u mnou popoisovaného spojení Psion 5 a Sagem MC840 s tím rozdílem, že místo sériového rozhraní se musí zvolit IrDA a rychlost lze nastavit až na 115kbps. Na telefonu se pak musí aktivovat IrDA port a můžeme vesele modemovat. U Palm III/V je práce stejná, jako s telefony Ericsson vybavenými infraportem - stačí doinstalovat upgrade OS u starších výrobků, pro datovou komunikaci pak dokoupit IrLink a můžete datovat z Palmů. Článek ostatně sepsal Jindra Klásek a najdete jej zde.

Pod Windows 95 (nevím, jak pod Windows 98) se modem automaticky nedetekoval, ale IrDA monitor mi oznámil, že nalezl Siemens S25. Nu což. Musíme jít do Start a nastavení a modemy a přidat ze seznamu nový modem standard 9600 bps, komunikující na virtuálním infra portu. Telefon umí jen 9600 bps kodek, takže až EuroTel v říjnu spustí 14,4 kbps, budete trochu ošizeni, ale to není problém jen tohoto telefonu, ale zatím všech vyjma Nokia telefonů s NCDS 3.0.

Po té stačí ve vašem připojení na internet změnit ve vlastnostech modem na stadard 9600, který jste si právě nadefinovali a kliknout na tlačítko připojit (connect). Ejhle, telefon vytáčí, spojuje se a rychle klikám na storno, protože testuji spojení na své soukromé kartě. :-)

Pro datová spojení a pro management telefonu bude Siemens dodávat SoftDataLink Pro (snad dříve, než za rok, jako u S10), který umožní integraci telefonu do MS.Outlook, tedy mailování, SMSskování, faxování, posíláni zvonění atd. K dispozici bude kabel a software pojede na Win95/98 i NT (tam jen s kabelem).

Když už jsme u dat - Siemens S25 umožňuje snadno a rychle změnit obrázek zobrazující se, když jste přihlášeni ke svému operátorovi. Jak na to, to vám poradí tato samostatná recenze. Stejně tak je možné uploadovat svoje MIDI vyzvánění.

Závěrem

Telefon Siemens S25 je BOMBA!!! Nejsem podplacen ani nijak nadměrně unešen, ale je to klasická reakce někoho, kdo již od dubna čeká na Nokii 7110, která se stále a stále a stále odkládá. Siemens udělal velmi vychytralý tah, který zajišťuje to, že je implementován již nyní web browser, sice na jiném standardu, ale někteří operátoři jej podporují. Tím si zajistí velký odbyt a po oficiálním příchodu WAPu není pro Siemens problém jednoduchým přeflashováním firmwaru potěšit uživatelskou obec tím, že jejich 2 měsíce starý telefon také podporuje WAP.

Podívejme se na celé toto dění reálně. Již od začátku roku se těšíme na nějaký pořádný telefon, který by měl podobné funkce jako Siemens S25, ale zatím kde nic tu nic. Sice je zde Ericsson T18, či T28, ale bohužel ani jeden nemá WAP. Není se čemu divit s velikostí jejich displejů. Nokia nám dává mlsat obrázky a informace o 7110 již od ComNetu, ale hlavní věc ještě NENÍ. Bylo jen otázkou, kdo přijde první. Myslím, že S25 je tím, kdo se tu nejvíc rozjede. Nepochybuji, že po příchodu N7110 se nestane nejprodávanějším telefonem, ale v současné době je S25 telefon, na kterém se bohatne. A to je hlavní, co zajímá prodejce. Dokonce i cena, pohybující se kolem 11.500 bez DPH je za mobilní telefon Siemens S25 velmi přijatelná a nevidím důvod, proč by si za tuto cenu nemohli uživatelé dopřát takovýto mobil. Navíc Nokia 7110 bude v dny uvedení na trh s cenou hodně vysoko. Uvidíme, kdo bude mít větší zisky. Jedno je jisté. Nyní zatím vede Siemens S25.

Abyste nemysleli, ze se na S25 nedají najít mouchy, pokusím se sem sepsat i nevýhody, na které byste si u S25 měli dát pozor a pokud je neunesete přes srdce, počkat si ještě na Nokia 7110

Tak především výdrž baterie - to, co Siemens S25 předvádí, je bída a utrpení nesrovnatelná s dnešní špičkou. Dalším záporem je nerozpoznání odesilatele SMS zprávy. Hm... na třetí chybu bych si musel vzpomínat setskara dlouho, ale abych alespoň něco uvedl, potěšilo by mne, kdyby ve hře Labyrint bylo alespoň několik příšer, které bych mohl řezat motorovou pilou... Pokud tyto chyby akceptujete a máte nezbytnou sumu peněz v kapse, nezbývá jiná rada, než "Jděte do toho, je to opravdu dobrý telefon". Dále pamatujte na to, že v srpnu ještě není k dispozici žádné příslušenství, takže si nemůžete nic dokoupit.

Poznámka Patricka Zandla na závěr: vzal jsem si telefon od Michaela na víkend domů, abych dostál své pověsti hledače chyb. Bohužel se mi u telefonu totálně zablokovala klávesnice a kromě vypnutí a zapnutí s telefonem nemohu nic udělat, tedy ani hledat problematická místa. Jelikož jde o telefon zapůjčený Siemensem, je mi žinantní pídit se uvnitř po problému, takže počkáme, co řekne Siemens.