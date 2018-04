Siemens S25: opravdu malý velký telefon

Vážení čtenáři, omlouváme se, že přinášíme článek o mobilním telefonu Siemens S25 až po té, co byl uveden na trh v jeho první verzi bez WAP, ale pokud jste se po něm sháněli, pak jistě víte, že je to telefon poměrně nepolapitelný a dokonce i my jsme ho získali až ve středu.

Nyní vám tedy přinášíme krátké review, které by nám ho mělo přiblížit. Upozorňuji ovšem předem, že toto jsou poznatky nasbírané za asi půlhodinové používání, bez konzultace manuálu, což by mělo později přinést další slušné poznatky.

V nadpise jsem napsal "opravdu malý velký telefon". Tato narážka se vztahuje k reklamní kampani na Siemens C25, který byl malý a velký svými funkcemi, ovšem pokud se srovná s S25, pak jsou funkce a vlastnosti C25 oproti jeho bráchovi S25 poněkud trpasličí.

Ti, kteří již S25 viděli na vlastní oči, jistě ví, o čem mluvím. Když jsem si telefon odvážel do redakce, okamžitě jsem využil první červené na semaforu a vyměnil SIM kartu ... první radostné poznání je to, že se kryt na baterii oproti C25 nesundává samostatně, ale je součástí baterie (viz. obrázek - bohužel méně kvalitní díky použitému fotoaparátu).

Další věcí, která je sice známa již déle, ale stejně překvapí, když ji vidíte je poměrně velký grafický displej, který zobrazí až 5 a 3/4 řádek textu. Ano, ty 3/4 jsou zde opravdu vidět, jelikož text vykukuje zpoza šestého řádku, kde je ovšem zobrazeno ovládání, které ukazuje funkce "univerzálních tlačítek", které známe již z dřívějška ... jsou to ta tlačítka s tečkami. Navíc je displej nádherně bíle podsvícen, takže již v šeru působí velmi elegantně a lidé se za vámi i otočí.

Co jsem nezmínil zatím jsou barvy na displeji, které jsou od dob Siemens S10 o poznání rozpoznatelnější a večer s bílým podsvícením jsou opravdu "k sežrání". Displej je poměrně kontrastní, takže písmo na něm lze dost dobře rozpoznávat.

Další věcí, která mi jen zpříjemnila život a připojení k internetu je vestavěný IrDA a HW modem, takže se bez problémů mohu připojit k internetu i s mým Psionem s5. Bohužel to nelze uskutečnit za jízdy v autě, jelikož mi chybí dostatečný počet rukou, abych udržel oba infraporty proti sobě. Komunikace mezi Psionem a S25 vypadá, že bude fungovat bez problémů - do teď fungovala a nevidím důvod, proč by měla přestat.

V prvotní euforii se mi zalíbily i animované ikonky, které jsou již dnes pomalu standardem. Ovšem co vás nejvíce pobaví je, když vám přijde SMSka a s hláškou, že máte novou zprávu, tak na vás vyskočí smajlík a vesele se na vás zatlemí.

Telefon dále disponuje vibračním zvoněním, asi 40ti druhy zvonění a zatím nezjištěným počtem vlastních zvonění.

Právě jsem otevřel krabici, kde jsem chtěl v manuálu zjistit hmotnost a rozměry telefonu. Jaké bylo ovšem moje překvapení, když jsem nalezl návod v ruštině, maďarštině a já_nevim_v_čemštině? Telefon totiž není zapůjčen od distributorů, ale přímo od firmy Siemens, a tak nemáme návod v češtině. Bohužel. V prodejní síti se ovšem prodává s českým návodem.

Technické specifikace rozměrů a hmotnosti jsou tedy následující: hmotnost je 125 gramů, čemuž přispívá i Li-ION baterie, a rozměry jsou 117 x 47 x 23,5 mm. Vcelku slušné proporce na to, že je telefon duální, má vibrační zvonění, vydrží hodně přes 100 hodin v pohotovostním režimu, má vestavěný infraport a HW modem a spoustu dalších vychytávek.

Nenechte se mýlit, ale to kolečko, které se leskne na displeji není bohu díky chyba displeje, ale odraz objektivu fotoaparátu, jelikož jsem to fotil z velké blízkosti.

Toto preview vyznívá, jako kdybych byl zaujat a je to pravda. Tento telefon mě opravdu v první fázi velmi zaujal. Dokonce jsem v něm nalezl kromě kalendáře, data a jiných vecí, které dřívějším modelům opravdu chyběly a bylo to znát, i 3D bludiště, které s trochou nadsázky připomíná Wolfentsteina 3D na strojích 286. Je zde ovšem jediný rozdíl. Hra je pouze jako bludiště a tudíž nemá textury Hitlera na zdech a ani pobíhající vojáčky esesáčky, které jsme kdysi dávno káceli za bujarého řevu pc speakeru. :-) K dalším hrám jsem se nedostal, jelikož mě zaujala "plynulost" pohybu na telefonku. Původně jsem totiž očekával, že se budu v labyrintu pohybovat po čtvercích a otáčení bude vždy o 90 stupňů, ale byl jsem překvapen tím, že bludiště scrolluje nejen dopředu a dozadu, ale i když se otáčím. Taková blbost a jak dokáže člověka nadchnout, že?

To bude zhruba vše, na co jsem si schopen nyní vzpomenout a recenzi telefonu vám přineseme co nejdříve. Ještě bych rád poznamenal, že citlivostí na sginál a kvalitou hovoru se posunuje S25 opravdu velmi v před, i když již původní Siemensové byli velmi citliví na signál, tento se téměř vyrovná Sagemu a jeho kvalita reprodukce je také na velmi slušné úrovni.