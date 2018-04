Siemens S25 - Nové logo a melodie

Díky svému dobře kompatibilnímu IrDA portu a komunikačnímu protokolu může Siemens S25 pracovat i s programy, které jsou spíše univerzálněji zaměřeny, než by byly psány pro konkrétní zařízení. Jedním z těchto programů je i Quickbeam. Díky tomtuto programu, či jiným, jemu podobným, lze následujícím způsobem dopravit do útrob telefonu Siemens S25 nové logo operátora, či novou melodii.

Program Quickbeam lze stáhnout zdarma na www stránkách výrobce - firmy Counterpoint (http://www.countersys.com) a nebo rovněž na našem serveru.

Po jeho krátké instalaci jej rovnou spustíte a následuje inicializace IrDA. Nutno mít na počítači instalovaný IrDA port s ovladači, jinak se program sám vypne.

Nové logo můžete vytvořit v jakémkoliv grafickém programu. Jsou zde bohužel jediné 3 podmínky, kterých se musíme držet. Telefon podporuje pouze 4 barvy, takže retuš v truecoloru je zde zcela bezpředmětná. Další podmínka je velikostní omezení, které je definováno maximální plochou 97x26 bodů pro logo. Dále byste měli obrázek uložit ve formátu 256 (a méně) barevné bitmapy a měli byste být připraveni.

Pak stačí jednoduše klasickým "drag&drop" vložit bitmapu do okna QuickBeamu a přesunout ji do Siemense přes IrDA. Ten na Siemensovi musíte mít samozřejmě zapnutý.

Novou melodii do telefonu uploadujeme úplně stejně, ale jsou zde jiná omezení. Musíme si totiž být vědomi, že telefon jaksi ne vždy umí zahrát to, co si od něj řekneme. S25 podporuje MIDI standard 0, který zahrnuje delší seznam možností, který lze použít. Pokud se hudbou nezabíráte hlouběji, tak radím spíše zkoušet, co S25 překousne a nebo můžete použít tento soubor, který by měl vyhovovat.

Siemens S25 je, jak vidíme, velmi pěkný telefon s širokými možnostmi modifikace a díky kompatibilnímu přenosovému protokolu nebude problém pro něj psát aplikace na dálkové ovládání s PC, či jiných přístrojů. Je jen otázkou času, kdy se pro tento telefon objeví spousta velmi užitečných utilitek, které zpříjemní práci s ním.

Pokud budete mít nějaký zajímavý výtvor, pošlete nám jej - ostatní čtenáře určitě potěší.