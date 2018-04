Siemens S25 - Jak je to s novým firmware?

Mnozí majitelé mobilního telefonu Siemens S25, kteří přispívají do konference pod tímto telefonem se ptají, jak je to vlastně s chybami tohoto telefonu, jak se dají řešit a kde se nechá nahrát nový firmware do tohoto mobilu. ( Recenze ZDE

Firmware. Kouzelné slovo, na které reaguje každý majitel Siemens S25 velmi bystře a rychle. Nový software pro S25 by měl řešit poměrně podstatné problémy, se kterými jsou ovšem majitelé obeznámeni, takže to není jako u telefonů jiných značek, kdy si je koupíme, ale zjistíme, že zde něco nefunguje a při reklamaci nám prodejce řekne, že je to normální.

U telefonů S25 je to něco jiného. Kdo si jej koupil dříve, tak obvykle věděl, že telefon neumí přiřazovat k příchozím SMS jména ze seznamu a má potíže s filtrem červeného telefonního seznamu. Rovněž zde byl základní rozpor v deklarované a praktické informaci o výdrži mobilního telefonu ve stand-by modu.

Nejprve bych pro ty zasvěcenější, kteří se jen ptají, kde k firmwaru přijdou, řekl jak nový SW do své S25 dostat. Lze tak učinit v servisu společnosti Siemens, kde vám nahrají do telefonu firmware na počkání. Platební podmínky jsou specifické a záleží na tom, zda se bude jednat o opravu firmware, ta je zdarma, a nebo o upgrade, za který se platí částka, pohybující se kolem cca 500 Kč.

Rozdíl mezi opravou a upgrade je následující. Oprava firmware se provádí u revizí SW, které mají problém (nefunkční) s filtrem červeného seznamu. V tomto případě se jedná o opravu a měla by být dle našich informací provedena zdarma.

Druhý případ (upgrade) je jednoduše rozpoznatelný. Pokud vše funguje tak, jak má, tak přehrání nového SW do paměti telefonu stojí výše uvedenou částku. Specifikace funkčnosti je zcela jasná - rozpoznávání jmen u SMS není vada ani disfunkce. Jediná nám známá vada SW byla nefunkčnost filtru červených čísel.

Dále bych uvedl kód, kterým lze jednoduše zjistit verzi firmware. V klidovém stavu napište místo vytáčeného čísla toto: "*#06#". Po naskočení obrazovky s IMEI telefonu stiskněte jakoby šipku dolů (na programovatelné klávese) a naskočí verze firmware.

Pokud máte verzi firmware 05, pak máte nárok na bezplatnou opravu FW na poslední. V této verzi jsou problémy jak s červeným seznamem, telefon nerozezná jméno příchozí SMS podle seznamu a výdrž telefonu je poněkud nižší, než je proklamovaná.

Donedávna byla možnost upgradovat firmware na verzi 10, která již měla opravené následující vlastnosti:



Standby čas zvýšen až o 30-40 hodin

Detekce stavu nabití baterie je přesnější a tolik nekolísá

Filtr červeného telefonního seznamu již funguje

Synchronizace klikání kláves a jejich stisku při psaní SMS již funguje správně (možnost rychlejšího psaní SMS)

Větší stabilita her a organizéru

Problém hry labyrinth byl vařešen (sám o žádném nevím, ale to je tím, že jsem ho moc nehrál)

Příjem SMS již bez výpadků a crashů (Patrickův test stability firmware)

Dořešeno zobrazení loga vlastní sítě, takže zobrazování log operátorů by mělo být již korektní

Hlasitost zvuku při telefonování byla upravena k lepšímu

Přenos nyní probíhá bez interference

Informace o jménech vizitek jsou posílány na 100%

Metoda třídění adresáře (seznamu) byla zefektivněna a byla odstraněna chyba, která zde občas nastávala

Byl opraven budík, který se opakoval s periodicitou jednoho dne

IrDA problém odstraněn

Problém s nízkou/vysokou úrovní šumu v pozadí dořešena

Nové funkce pro rychlé vytáčení přidělány

Další méně podstatné bugy vyřešeny

Stále zůstává neopraveno:



Nerozpoznávání jména u přijatých SMS

WAP je stále ve verzi 1.0 (bohužel nejsou žádné náznaky SW podpory WAP 1.1 v Siemens S25)

K tomuto jen pár poznámek. Poměrná úspora energie a tím i zvýšení výdrže baterie se dá dosáhnout vypnutím vibračního zvonění. Ovšem od toho máme přeci S25, protože touto funkcí také disponuje.

O firmware verze 12 toho víme prozatím málo, jelikož je na světě relativně krátkou dobu. Jedno ovšem víme jistě. Po uploadu firmware 12 telefon umí rozeznávat u příchozích SMS jména dle seznamu. To je významný krok u mobilních telefonů značky Siemens. Další věcí je snad částečná "doúprava" práce s baterií, takže telefon vydrží opět déle. Ovšem zdali o hodiny, či o desítky hodin, to se již neví.

Problém, který zůstává je stále implementace WAP 1.0. O verzi 1.1 se zatím stále vedou dohady a objevují se spekulace, které nic nepotvrzují ani nevyvracejí. SW podpora WAP 1.1 ve stávajících telefonech Siemens S25 zůstává i nadále neznámou veličinou.

Co se ovšem týká inovovaného modelu Siemens S25i, pak u toho se již WAP 1.1 objeví a bude mít již vyřešeny všechny dětské nemoci předchozího modelu. S25i se ovšem objeví na trhu až za několik měsíců. Přibližný termín je stanoven na první čtvrtletí roku 2000.

Jistou naději skýtá firmware verze 15, o kterém se zatím pouze proslýchá, že se chystá. Co je na tom pravdy a co tento software přinese do S25 nového můžeme ovšem zatím jen spekulovat.

Pokud by vás zajímaly další kódy a nebo zapojení konektoru, pak je naleznete na servisní stránce telefonu Siemens C25. Většina kódů by měla být shodná a rovněž zapojení konektoru je shodné. (SIEMENS C25 support page )