Siemens S100 – bezšňůrový DECT/GAP

Základna a sluchátko

Klasická oranžová krabice ukrývá sluchátko, základnu, telefonní a napájecí kabel. Nechybí opasková spona a manuál. Do prohlubně uprostřed základny odkládáte sluchátko. Při odložení se ozve informační tón, který oznamuje nabíjení sluchátka. Na pravé straně od prohlubně naleznete kulaté tlačítko, které aktivuje paging; tedy vyzvánění na všechna přihlášená sluchátka, kterých může být až šest. Delší stisk zahájí přihlašování sluchátek. Je třeba podotknout, že sluchátka s označením S100 je možno přihlásit automaticky, stačí je uložit do prohlubně na základně a během jedné minuty se sluchátko samo přihlásí. Ostatní sluchátka, pokud podporují GAP, je nutno přihlásit manuálně. Do spodní části základny zasunete napájecí a telefonní kabel. Kabely je vhodné zaklesnout do kanálků, aby nenadzvedávaly základnu.

Sluchátko už na první pohled napovídá, že se můžeme těšit na několik novinek. Velký podsvětlený a tím pádem dobře čitelný displej, na který se vejdou čtyři řádky. Horní řádek zobrazuje symboly, v klidovém stavu je zde zobrazena síla signálu a nabití akumulátorů. V dalších řádcích je zobrazeno jméno sluchátka, které může uživatel změnit. V předposledním řádku je zobrazen datum a čas. Pokud se ale sluchátko delší dobu nepoužívá, datum a čas je překryt logem: dvě ležící postavičky, které telefonují. Poslední řádek má návaznost na dvě kolébková tlačítka pod displejem.

Kruhové tlačítko (navigátor), které je známé již z modelové řady 4000 Comfort, umožní ovládání celého přístroje jedním prstem. Stisk dolů aktivuje jmenný telefonní seznam na dvě stě pozic. Ke každému záznamu můžete zadat i datum a čas, kdy se ozve signál. Takto si můžete hlídat různá výročí (narozeniny, svátek apod.). Záznam můžete uložit do kategorie VIP a nastavit mu jednu z deseti melodií. Položky seznamu jsou řazeny abecedně a můžete je přidávat, opravovat, mazat, nebo kopírovat na další sluchátka Gigaset. Kopírování funguje i zpětně na nižší řady (otestovali jsme s Gigaset 3000 Comfort a Micro). Záznamy můžete také vyhledávat podle počátečních písmen. Druhý seznam slouží pro ukládání adres elektronické pošty. Gigaset S100 podporuje krátké textové zprávy (SMS) a jedna z možností je odeslat zprávu na e-mail.

Horní stisk navigátoru aktivuje hlasové vytáčení. Nejdříve je ale nutné k položce seznamu nahrát zvukový záznam a teprve potom jej můžete použít. Protože sluchátko může používat více lidí, jsou hlasové záznamy rozděleny do čtyř kategorií. Pravý stisk aktivuje menu, levý stisk vrací o úroveň zpět nebo v klidovém stavu aktivuje interní volání. Červené tlačítko ukončuje hovor nebo při delším stisku vypne sluchátko. Zelené tlačítko hovor přijímá a nebo vytáčí číslo. Jsou zde i dvě tlačítka průhledná. První se symbolem reproduktoru aktivuje hlasité hands free a druhé se symbolem obálky vstupuje do speciálního seznamu. Zde najdete soupis nepřijatých hovorů, SMS a také vzkazů z hlasové schránky. Tlačítko bliká v případě, že je v jednom z těchto seznamů nová položka.

Ostatní tlačítka není nutné popisovat. Jen se zmíním o hvězdičce, která při delším stisku vypíná vyzvánění, mřížka zase uzamyká tlačítka. V dolní části naleznete také tlačítko „R“ pro využití funkcí ústředny a tři tečky pro seznam „zkrácené volby“. Ten můžete využít pro definici čísel, která lze přiřadit klávesám 0, 2-9 (jednička je vyhrazena pro hlasovou schránku). V zadní části sluchátka je kryt akumulátorů a na bocích úchytky pro opaskovou sponu.

Telefonování

Příchozí hovor přijmete buď stiskem zeleného tlačítka nebo zdvihnutím ze základny. Lze také stisknout průhledné tlačítko se symbolem reproduktoru a tím aktivujete hlasité handsfree. Pokud máte aktivovaný CLIP, je na displeji zobrazeno číslo nebo jméno volajícího (po prvním zazvonění). Lze nastavit i hlasové oznámení, kdy se ozve jméno osoby, které jste definovali dříve pro hlasové vytáčení.

Odchozí hovor lze uskutečnit dvěma způsoby: buď postaru nebo použít volbu s opravou. Ideální ale bude, když číslo nebudete vytáčet přímo, ale použijete telefonní seznam nebo hlasové vytáčení. Při telefonování je zobrazen hovorový čas.

Funkce

Další funkce naleznete v nabídkách a je jich skutečně mnoho. Zmínili bychom se o vysílačkovém režimu „walkie-talkie“. Pokud tento režim aktivujete, lze sluchátka použít stejně jako vysílačky do vzdálenosti 300 metrů. V takovém případě základna nehraje roli, protože sluchátko je od ní odpojeno. V takovém případě normální telefonování nefunguje.

Dále bych se zmínil o zajímavé funkci „sledování zvuku“. Jedno sluchátko umístíte do místnosti, kde chcete sledovat „cvrkot“. Nastavíte citlivost a pak ještě místo, kam se má zavolat, pokud zvuk dosáhne nastavené úrovně. Volat můžete interně, externě, ale také v režimu „walkie-talkie“. Tato funkce je opravdu dovedena k dokonalosti. S100 podporuje také sledování poplatků. V takovém případě je nutné, abyste si u telefonního poskytovatele objednali zasílání tarifikačních impulzů.

Nesmíme zapomenout ani na krátké textové zprávy. Nejdříve je nutno nadefinovat SMS centrum. Pak už můžete zprávy odesílat i přijímat. Buď používáte jednu schránku společnou, nebo až tři, které jsou chráněny heslem. S100 zvládá nejenom klasické SMS, ale i EMS (můžete tedy posílat obrázky, loga a melodie). Ovšem v telefonu není žádný nástroj na tvorbu obrázků a melodií, takže si je musíte poslat z webu (www.my-siemens.com) nebo z jiného telefonu. Při psaní textů můžete využít systém s názvem EATONI, která se podobá T9 na mobilních telefonech. Ve spodním řádku se objeví nabídka písmen, která nejdou za sebou v abecedním pořadí, ale tak, jak by vznikalo pravděpodobné slovo. Pokud slovo neodpovídá, posunete se mřížkou na další znak. Nová slova nelze ukládat pro pozdější použití. V současné době podporuje SMS pouze společnost Fincom, takže testování proběhlo na jejich SMS centru. Neoficiálně se hovoří o tom, že by Český Telecom zavedl SMS někdy koncem roku 2003.

Akumulátory a dosah

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Počet kanálů 60 duplexních Rozsah radiové frekvence 1880 - 1900 MHz Modulace GFSK Délka flash 100 ms Rozměr základny 129x114x64 mm Rozměr sluchátka 146x55x27 mm Hmotnost základny 148 g Hmotnost sluchátka 131

Hodnocení

Akumulátory vydrží v pohotovostním stavu asi jeden týden a hovořit můžete celkem třináct hodin. Nabíjení z nuly na plnou kapacitu trvá asi pět hodin. Stav akumulátorů je zobrazen na displeji, a pokud už melou z posledního, ozve se výstražné pípnutí. Dosah je dán standardem DECT: tedy ve volném terénu kolem tří set metrů a v zastavěné oblasti asi padesát metrů (zde ale záleží na typu zástavby). Dosah lze prodloužit použitím opakovačů, což je třeba nastavit v menu. Je podporován GAP. Je třeba si ale uvědomit, že při použití sluchátek jiných výrobců nemusejí být dostupné funkce základny a také nemusí fungovat identifikace volajícího. Otestovali jsme na přístroji Gigaset 3000 Comfort.

Za měsíc testování jsem nenalezl nic, co by mi při obsluze a telefonování vadilo. Za cenu 5 999 Kč s DPH dostanete přístroj, který nabízí vše, co si vyspělý uživatel bezšňůrových telefonů může přát. Jmenný seznam, hlasové vytáčení, SMS, EMS, sledováni zvuků a v neposlední řadě hlasité handsfree. Pokud hodně telefonujete, bude pro vás S100 ta správná volba.