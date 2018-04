SIEMENS S10 support page

něco je shodné i pro S6, C10, atd. (audio, ant. osvětlení, napájení) Jestli tomu nerozumíte, nešťourejte do toho - za škody neručíme !!! Zapojení konektoru pohled ze spodní stranu telefonu

1. (+) Sem připojit dobíjení 4,75V (i S6) max. 8V - nevyzkoušeno, hádám že velikost napětí ovlivňuje rychlost a průběh dobíjení

2. ?

3. ?

4. ?

5. DATA IN - propojením 5 na 13 se taky zapíná portable HF, přitom se taky odpojí vnitřní anténa - zároveň musí být spojeno 14 na 16

6. DATA OUT

7. ANT. - propojením 7 na 15 se zapne vstup pro ext. anténu - vnitřní anténa se odpojí - musí být připojeno napájení na 1 a 15.

8. - propojením na 1 se zapne osvětlení displeje (i S6) - fungovalo mi to pouze v HF sadě

9. ?

10.SPEAKER - výstup audio (i S6)

11. ?

12. MIC - vstup ext. mikrofonu (i S6)

13. ???? - zajímavý pin, propojením na 1 se zapne těžká HF a odpojí vnitřní ant., ale musí být propojeno ještě 7 na 9 a 8 na 1, samozřejmě taky musí být přivedeno napájení (i S6)

14. GND AUDIO ???? - buď je to druhá audio zem, nebo nějaký další řídící pin - v port. HF musí být spojen na 16 jinak to nefunguje (original zapojení), v těžké HF zase nesmí být propojen na 16 jinak to nefunguje ! (i S6)

15. (-) GND DATA - zem pro dobíjení, odtud se uzemňují různé řídící piny (i S6)

16. GND AUDIO - určitě, je použita v portable i těžké HF (i S6)

U typů S10, S10 Aktiv, E10, C10, S8, S6 a S6 power je použit stejný konektor (mimochodem je mechanicky shodný i pro Bosch 607/608, ale tam neznám zapojení - mohlo by být podobné) a i základní zapojení vývodů je shodné. Tzn. vývody audio, napájení, antény, ev. dat jsou na stejných pinech, jednotlivé telefony mají jenom jiné kombinace propojení řídících pinů - např. pro přepnutí HF, ext. anténu apodobně. Přitom je zajímavé, že HF upravená z S6 na S10 (popsaná zde) funguje i na C10 - zřejmě existují univerzální kombinace řídících pinů, shodné pro skupinu podobných telefonů.

Praktické zkušenosti:

Zapojení portable HF S10 (i S6) - propojit 5 na 13 a 14 na 16. Spojené 14 a 16 tvoří společný vývod pro mikrofon - pin 12 a slucátko - pin 10. V tomto zapojení je zřejmě zvýšená citlivost mikrofonního vstupu - pokud byl přiveden signál z mikrofonního výstupu těžké HF, byl hovor pro druhou stranu (tedy toho, komu jsem na zkoušku zavolal) naprosto nesrozumitelný, přestože já jsem ho slyšel jasně. Při připojení přímo samotného mikrofonu byla srozumitelnost normální.

Pozn. Při hovoru s použitím této HF svítí na displeji telefonu symbol sluchátek.

Zapojení těžké HF (je to HF do Cl napaječe s mikrofonem na konektoru do telefonu a reproduktorem v tělese Cl zástrčky, pro S10 upraveno) - propojit 1 na 13, 1 na 8 a 7 na 9. Připojit napájení (original 4,75V) na 1(+) a 15(-). Připojit mikrofon na 12 a reproduktor na 10(přes zesilovač, ne napřímo!!!). Pin 16 je GND audio společná pro mikrofon i reproduktor. Ideální je upravit pro S10 HF z S6 - má shodné napájení a hlavně stejný konektor - pozor, je otočený o 180 stupňů, takže je použitelný pouze samostatný konektor, ne např. držák pro S6 s dobíjením a ant. výstupem, to je doufám jasné. Já jsem použil výrobek HAMA "MOBIL HANDS FREE + FME" pro SIEMENS S6, kde stačí rozpojit 5-7 a spojit 7-9 a otočit mikrofon dopředu. Tato verze má vývod na ext. anténu a vnitřní anténu v telefonu odpojí (no, někdy taky ne).

Pozn. Při hovoru s použitím této HF svítí na displeji telefonu symbol reproduktoru.

Zapojeni bez nutnosti externiho napajeni (rozpitval jsem vyvod od CPA, ktery skutecne chodi) na Mobil serveru pro vsechny zajemce:

Antenní vývod samostatný pro Siemens S10: spojit pin 7-9

odpor 2k4 mezi pin 11-14

Vlada Strasa

SIEMENS SoftDataLink

stručný popis, konstrukce a pár zkušeností

Každý software se musí nejprve nainstalovat. Některý je tzv. uživatelsky přívětivý a nevyžaduje od uživatele žádné odborné znalosti (napište setup a potom mačkejte [enter] ) a jiný zase musí instalovat zkušený odborník. SDL software kombinuje oba dva přístupy. První část SDL (aplikace) se nainstaluje snadno, instalátor se vyptá na potřebné údaje a ostatní proběhne automaticky. I když po žádosti o restart Windows (98) a jejím následném potvrzení počítač zůstal tuhý (tak ve dvou ze tří pokusů). Ale po novém zapnutí systém normálně nabootoval. Ale tím instalace nekončí, je ještě potřeba nainstalovat CAPI ovladač, což znamená ručně přes ovládací panely doplnit z CD (možná to mělo fugovat jako plug and play, ale mě tedy ne). Dál už se CAPI chová zdvořile - dá vybrat z dostupných COMů, požádá o restart a tím je instalace SDL kompletní.V programech se vytvoří složka SoftDataLink, ve které najdete následují programy:



1. SoftDataLink ADDRESSBOOK - adresář (provázaný na PHONEBOOK)

2. SoftDataLink COM - terminál

3. SoftDataLink DATA - přenos dat mezi PC (jedno se nastaví jako server a k němu se připojují klienti)

4. SoftDataLink FAX - přenos faxů

5. SoftDataLink JOURNAL - seznam provozu faxu (přijaté, odeslané, neodeslané..)

6. SoftDataLink PHONEBOOK - stažení tal. seznamů z telefonu, vytvoření společného seznamu pro všechny SDL programy

7. SoftDataLink SMS - příjem a odesílání SMS (i na více čísel najednou), vypadá podobně jako OutlookExpres

8. SoftDataLink HELP - nápověda

V modemech přibudou 3 nová zařízení - SDL Fax G3, SDL GSM ISDN V.110 a SDL GSM Modem V.32. Přes tyto ovladače mohou SDL bezproblémově využívat i ostatní aplikace ve Winndows.

Jak je vidět, SDL narozdíl třeba od NCDS řeší oblast datové komunikace komplexně pomocí jednotlivých programů. Vzájemná komunikace mezi nimi ale občas zaskřípe - někdy se třeba nedá při psaní SMS vybrat adresát z tel. seznamu. Jednou jsem si dokonce smazal SDL seznam a už se mi nikdy v žádném programu neobjevil :-). Další nevýhoda - SDL si vyhradí jeden COM port zcela pro sebe - žádné další zařízení ho nemůže sdílet. To je dost mrzuté u notebooků. Navíc pokud jsem ve svém PC měl aktivní CAPI driver třeba na COM1, nefungovala správně komunikace přes Hyperterminál na COM2 a COM3.

Potřebné informace k software Siemens SoftDataLink najdete na této adrese.

Samotný software je ovšem k ničemu bez příslušného kabelu. První ze schemat zapojení kabelu je na této adrese - pozor na číslivání pinů. Konektor se dá sehnat snadno - je použitelný konektor pro S10, S10 Aktiv, E10, C10, S8, S6 a S6 power a Bosch 607/608, asi je nejjednodušší rozebrat redukci na externí anténu, nebo redukci k HF Liberty od Hamy.

Několik poznámek ke konstrukci kabelu:

Doporučuji oddělit DTR a RTS diodami (dvě diody, jednu anodou na DTR, druhou anodou na RTS, katody spojit a propojit se vstupen 78L05). Je vhodné změřit si napájecí napětí při připojeném převodníku (za 78L05 by mělo být více než 3V). Ti opatrnější ještě můžou použít na výstupu IO použít dvě zenerovy diody 3,2V (na Rx a Tx) anodu na zem, pro ochranu telefonu před přepětím - já je nepoužívám. Pokud si věříte, lze převodník vestavět do krytky 9-ti pinového Canonu (součástky napájet přímo na IO, tzv vzdušná montáž), ale musí to být ta zacvakávací (normálně jsem ji prodávat neviděl, používá se na některých propojovacích kabelech s Canon9), ta šroubovací je moc úzká. Taky je možné upravit např. převodník k diáři Casio, ale to už je na schopnostech toho kterého.

Při stavbě kabelu stačí pečlivost a všechno funguje na prvni zapojeni, pokud ne, zde je několik tipů na možnou závadu (postupujte rozvážně, někdy je chyba v prkotině, ale při jejím hledání si můžete rozhodit i spoustu dobře fungujících věcí):

1.vypnout PC i telefon, propojit je kabelem, zapnout telefon, pak zapnout PC.

2. je SDL správně nakonfigurovaný - správný a určitě funkční COM + jeho nastavení (funguje mi např.9600,8,N,1,Xon/Xoff), musí být nainstalován i CAPI driver. Po kontrole a eventuelním přenastavení provést bod 1.

3. nebylo by na škodu znovu zkontrolovat převodník - změřit napájení, může být vadná ochranná dioda, nebo stabilizátor, zkontrolujte zapojení, raději třikrát a opravdu pečlivě - polaritu diod, kondenzátorů, stabilizátor, propojení s MAX 232, připojení kabelů a konektorů. Samozřejmě nakonec zase bod 1.

4. běžte dělat něco jiného a zkuste to zítra znovu. Některé závady se pořebují uležet přes noc.

Jaké jsou novinky ve firmware 05 FR? To se dočtete zde.

Změny firmware od 05 FR do 10 FR

Na úvod bych chtěl poděkovat Ing. Tomáši Drajsajtlovi(tdr@digitus.cz), který mi popsal Fw.06 a také všem ostatním, kteří se na mě obrátili se svými postřehy a zkušenostmi se Siemensy.

Od uvedení převratné (a taky "převratné") verze 05 už uplynulo dost času, a Siemens se za tu dobu v číselné řadě pokročil až k číslu 10. Změny v nižších verzích byly prakticky nepostřehnutelné (tedy kromě čísla :-)). Verze 10 si konečně zase pamatuje i odmítnutý hovor, bohužel ani tady už nejde vypnout vyzvánění příchozího hovoru - to funguje jen do verze 04. To je asi jediná výrazná změna od veze 05. Pokud to půjde tímto stylem i nadále, jsem zvědav na Fw.15.

I přes dvouciferné číslo, je ve firmvare telefonu zajímavá chyba, která se tam dostala s vezí 05, a od té doby se vytrvale objevuje v každé následující. Pokud používáte automatické zamykání klávesnice, zkuste tuhle akci (je to trochu delší): po obdržení SMS si normálně odemknete klávesnici, stisknete tlačítko pod obálkou, přečtete SMS, zvolíte odpovědět a píšete odpověď. Po dvou minutách se vypne osvětlení displeje a přestanou se ozývat zvuky kláves. Naštěstí telefon dál na klávesy reaguje a SMS lze normálně dopsat a odeslat, jakmile vyskočíte z menu, klávesnice se zamkne. Pokud si SMS místo tlačítkem pod obálkou otevřete přes menu 2-1-1, je všechno OK. I když to vypadá jako prkotina, v noci to moc příjemné není.

Logo operátora - pouze Paegas - se bude zobrazovat, jen když ho tam u Siemense nahrají. Je to samostatný software a s firmware nesouvisí. Je možné nechat si ho dohrát v Siemens servisu na Římské 4 - cena se asi bude pohybovat v rozmezí 0 - 300,- Kč.